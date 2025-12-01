Новини
Протести срещу Бюджет 2026 и във Виена

Протести срещу Бюджет 2026 и във Виена

1 Декември, 2025 21:10

Хора с лозунги "Искаме да живеем в България" и "Стига сме мълчали" са се събрали пред една от най-големите катедрали "Св. Стефан", за да изявят своята гражданска позиция. 

Протести срещу бюджет 2026 се провеждат и в австрийската столица Виена в този момент, съобщават от bTV.

Хора с лозунги "Искаме да живеем в България" и "Стига сме мълчали" са се събрали пред една от най-големите катедрали "Св. Стефан", за да изявят своята гражданска позиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 с лозунги "Искаме да живеем в България"

    5 4 Отговор
    дано са го написали на немски
    да се зарадват минувачите
    че по малко пришълци ще останат

    иначе хубаво правят но са една шепа

    Коментиран от #3

    21:15 01.12.2025

  • 2 Анонимен

    3 5 Отговор
    Ами защо стоите на помощи в Австрия?

    Коментиран от #6

    21:25 01.12.2025

  • 3 Не мисля

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "с лозунги "Искаме да живеем в България"":

    че е адекватно да протестират там. Виена е близо могат да си хванат самолета и да дойдат тук, където ефектът от протеста им ще е реален. Замисли се тук ако някакви чужденци излязат да протестират за л@jната ставащи в тяхната държава. Австрийците какво са им виновни, че да им търпят демонстрациите? То вярно там сигурно не са единствените, сбирщина всякаква, но трябва да се усещат поне малко

    21:27 01.12.2025

  • 4 Ха сега де...

    1 2 Отговор
    А защо гласуват все за едни и същи от 10 години насам? Депутатите на ДПС, Слави Трифонов, Меч, Величие и други в последните няколко парламета са избрани най вече с допълнените гласове от чужбина. Като гласуват напук за чалгаджийска държава кой им е виновен?

    21:30 01.12.2025

  • 5 наблюдател

    4 1 Отговор
    Цялата работа стана защото не пуснаха рефендума .Няма значение кой е за или против , народа трябва да вземе това решение . От там се натрупа напрежението и после ескалира със всички задкулисни номера на Магнитски , които стана неприемлив и на изток и на запад .Часни самолети , бронирани коли , а народа да плаща всичко това .Сега вече едно негово изречение ще взриви всичко .

    21:32 01.12.2025

  • 6 Българка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Ами питайте чичко Борисов и батко Магнитскии.

    21:34 01.12.2025

  • 7 Тити

    2 0 Отговор
    Евала Варна силни сме!

    21:34 01.12.2025

  • 8 Не Шиши

    3 0 Отговор
    Пеевски и Борисов са само наместници. на Брюксел. На урсулите от Еврокомисията трябва да се строши главата. Заради тях си страдаме.

    21:34 01.12.2025

  • 9 като искат в България

    0 1 Отговор
    какво правят във Виена? Или много искат, ама нямат желание...

    21:35 01.12.2025

  • 10 Сталин

    0 0 Отговор
    Явно от посолството и Сорос са развързали кесията да докарат на власт в България ПП ( Прости Пvтки) и кабинет Киру 2 ,да закрият България

    21:38 01.12.2025

