Протести срещу Бюджет 2026 и във Виена

Протести срещу бюджет 2026 се провеждат и в австрийската столица Виена в този момент, съобщават от bTV.
Хора с лозунги "Искаме да живеем в България" и "Стига сме мълчали" са се събрали пред една от най-големите катедрали "Св. Стефан", за да изявят своята гражданска позиция.
1 с лозунги "Искаме да живеем в България"
да се зарадват минувачите
че по малко пришълци ще останат
иначе хубаво правят но са една шепа
Коментиран от #3
21:15 01.12.2025
2 Анонимен
Коментиран от #6
21:25 01.12.2025
3 Не мисля
До коментар #1 от "с лозунги "Искаме да живеем в България"":че е адекватно да протестират там. Виена е близо могат да си хванат самолета и да дойдат тук, където ефектът от протеста им ще е реален. Замисли се тук ако някакви чужденци излязат да протестират за л@jната ставащи в тяхната държава. Австрийците какво са им виновни, че да им търпят демонстрациите? То вярно там сигурно не са единствените, сбирщина всякаква, но трябва да се усещат поне малко
21:27 01.12.2025
4 Ха сега де...
21:30 01.12.2025
5 наблюдател
21:32 01.12.2025
6 Българка
До коментар #2 от "Анонимен":Ами питайте чичко Борисов и батко Магнитскии.
21:34 01.12.2025
7 Тити
21:34 01.12.2025
8 Не Шиши
21:34 01.12.2025
9 като искат в България
21:35 01.12.2025
10 Сталин
21:38 01.12.2025