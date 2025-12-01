Протести срещу Бюджет 2026 и във Виена

Протести срещу бюджет 2026 се провеждат и в австрийската столица Виена в този момент, съобщават от bTV.

Хора с лозунги "Искаме да живеем в България" и "Стига сме мълчали" са се събрали пред една от най-големите катедрали "Св. Стефан", за да изявят своята гражданска позиция.