Новини
Свят »
Южна Корея »
Сеул предлага възстановяване на диалога със Северна Корея

Сеул предлага възстановяване на диалога със Северна Корея

2 Декември, 2025 10:37 567 2

  • южна корея-
  • северна корея-
  • възстановяване-
  • диалог

Президентът И Дже-мьон вижда в комуникацията основа за мирно съвместно съществуване

Сеул предлага възстановяване на диалога със Северна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон призова за подновяване на прекъснатите канали за комуникация със Северна Корея, предаде агенция „Йонхап“. По думите му това може да се превърне в отправна точка за изграждане на отношения, основани на мирно съвместно съществуване между Сеул и Пхенян, предава News.bg.

Държавният глава направи изявлението по време на събитие по повод началото на 22-рия Консултативен съвет за мирно обединение. Той подчерта, че обединението на двете Кореи е дългосрочен процес, който може да отнеме десетилетия, а дори и повече, но остава историческа мисия.

„Нашата задача е да сложим край на враждебността и конфронтацията и да изградим нови междукорейски отношения, базирани на мир“, заяви И, като предложи първата стъпка да бъде именно възстановяването на диалога между двете страни.

Президентът изрично подчерта още, че Южна Корея не възнамерява да търси обединение чрез поглъщане на Северна Корея.

От встъпването си в длъжност през юни администрацията на И Дже-мьон обяви курс към подновяване на диалога и помирението с Пхенян. Сред предприетите мерки са спирането на пропагандните излъчвания по границата и призиви към граждански организации да прекратят разпространението на листовки срещу севернокорейския режим.

Въпреки тези стъпки перспективите за реално подновяване на разговорите остават неясни. Северна Корея засега не реагира на мирните инициативи на Сеул. Миналия месец Южна Корея предложи провеждане на военни преговори за обсъждане на линията на военното разграничение, но до момента отговор от Пхенян няма.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така, така

    1 0 Отговор
    Нормално, човека гледа как НАТО губи в 0срайната и се замисля за своята градинка. Видя се, че хегемона няма сили.
    Ако не друго, то войната в 0срайната показа, че който не зачита интереса на съседите си - гори и затъва. Винаги е за предпочитане проява на взаимно уважение и търсене на разбирателство по определени теми. Ако южнокорейците легнат на кълката да си помпат егото, както направиха европейците, ще го закъсат. По-добре за всички е да се води нормален диалог и да се поддържа някакъв мир. Тръгнат ли на ескалация, ще загубят.

    11:07 02.12.2025

  • 2 Бай Янко

    0 1 Отговор
    Това е все едно ние да искаме да се обединим с македонците.Умни хора го наричат химера.

    11:54 02.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания