Сеул предлага възстановяване на диалога със Северна Корея

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон призова за подновяване на прекъснатите канали за комуникация със Северна Корея, предаде агенция „Йонхап“. По думите му това може да се превърне в отправна точка за изграждане на отношения, основани на мирно съвместно съществуване между Сеул и Пхенян, предава News.bg.

Държавният глава направи изявлението по време на събитие по повод началото на 22-рия Консултативен съвет за мирно обединение. Той подчерта, че обединението на двете Кореи е дългосрочен процес, който може да отнеме десетилетия, а дори и повече, но остава историческа мисия.

„Нашата задача е да сложим край на враждебността и конфронтацията и да изградим нови междукорейски отношения, базирани на мир“, заяви И, като предложи първата стъпка да бъде именно възстановяването на диалога между двете страни.

Президентът изрично подчерта още, че Южна Корея не възнамерява да търси обединение чрез поглъщане на Северна Корея.

От встъпването си в длъжност през юни администрацията на И Дже-мьон обяви курс към подновяване на диалога и помирението с Пхенян. Сред предприетите мерки са спирането на пропагандните излъчвания по границата и призиви към граждански организации да прекратят разпространението на листовки срещу севернокорейския режим.

Въпреки тези стъпки перспективите за реално подновяване на разговорите остават неясни. Северна Корея засега не реагира на мирните инициативи на Сеул. Миналия месец Южна Корея предложи провеждане на военни преговори за обсъждане на линията на военното разграничение, но до момента отговор от Пхенян няма.