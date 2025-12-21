Австралия почита жертвите при атаката на плажа Бонди

Австралия почита днес паметта на жертвите при терористичната атака на плажа Бонди в Сидни по време на събитие по случай началото на еврейския празник Ханука преди една седмица, предаде Ройтерс.
На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи и на разузнавателните агенции на страната.
Петнадесет души бяха убити, а десетки - ранени, при атаката, извършена на 14 декември от баща и син, заклели се във вярност на джихадистката групировка "Ислямска държава". Бащата бе застрелян от полицаи, а неговият син, който бе ранен, се събуди от кома.
В Австралия днес е ден за почитане на паметта на жертвите при нападението. Знамената са спуснати наполовина, а в 18:47 ч. (9:47 ч. българско време) - точния час, в който започва атаката - ще бъде запазена минута мълчание.
В същото време австралийският премиер осъди антиимигрантските митинги, насрочени междувременно за днес в двата най-големи града в страната - Сидни и Мелбърн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
06:46 21.12.2025
2 Иван
06:48 21.12.2025
3 Малко им беше
06:51 21.12.2025
4 А в същия момент, повечето хора по света
Аман от конспиративни теории!!!
Коментиран от #9
06:53 21.12.2025
5 мисирките
Коментиран от #6
06:55 21.12.2025
6 Иван
До коментар #5 от "мисирките":И няма гаранции че са евреи. Най-вероятно са гнусни хазари.
06:59 21.12.2025
7 попо
08:24 21.12.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:27 21.12.2025
9 Българските турци
До коментар #4 от "А в същия момент, повечето хора по света":Тази нощ кои са жертва на студа и глада в"картофената нива Газза" недалеч от Назарет ?!...Някой някъде "спуска ли знамена наполовина"и почита ли ги с нещо хората там... останали без подслон сред окървавените отломки на домовете си ?!... Не е ли е дискриминация и двоен стандарт всичко това ?!..Има ли съвест разумът на тази планета ???....
08:30 21.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Mими Кучева🐕🦺
08:31 21.12.2025