Австралия почита жертвите при атаката на плажа Бонди

21 Декември, 2025 07:35, обновена 21 Декември, 2025 06:39 574 11

Петнадесет души бяха убити, а десетки ранени на 14 декември от баща и син, заклели се във вярност на "Ислямска държава"

Австралия почита жертвите при атаката на плажа Бонди - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Австралия почита днес паметта на жертвите при терористичната атака на плажа Бонди в Сидни по време на събитие по случай началото на еврейския празник Ханука преди една седмица, предаде Ройтерс.

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи и на разузнавателните агенции на страната.

Петнадесет души бяха убити, а десетки - ранени, при атаката, извършена на 14 декември от баща и син, заклели се във вярност на джихадистката групировка "Ислямска държава". Бащата бе застрелян от полицаи, а неговият син, който бе ранен, се събуди от кома.

В Австралия днес е ден за почитане на паметта на жертвите при нападението. Знамената са спуснати наполовина, а в 18:47 ч. (9:47 ч. българско време) - точния час, в който започва атаката - ще бъде запазена минута мълчание.

В същото време австралийският премиер осъди антиимигрантските митинги, насрочени междувременно за днес в двата най-големи града в страната - Сидни и Мелбърн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    4 1 Отговор
    Еврейският педофил Джефри Епщайн не е там, той е в Израел.

    06:46 21.12.2025

  • 2 Иван

    3 1 Отговор
    Плажа Бонди.......ххмммм.......Пем Бонди е изтрила сто страници от инфото за гнусния евреин Джефри Епщайн.

    06:48 21.12.2025

  • 3 Малко им беше

    4 2 Отговор
    Аз празнувам!

    06:51 21.12.2025

  • 4 А в същия момент, повечето хора по света

    3 0 Отговор
    , които могат да мислят, се питат, кой всъщност имаше полза от този атентат, точно сега?
    Аман от конспиративни теории!!!

    Коментиран от #9

    06:53 21.12.2025

  • 5 мисирките

    5 1 Отговор
    Ако убитите бяха българи нямаше да жалите толкова колкото за евреите.

    Коментиран от #6

    06:55 21.12.2025

  • 6 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "мисирките":

    И няма гаранции че са евреи. Най-вероятно са гнусни хазари.

    06:59 21.12.2025

  • 7 попо

    1 0 Отговор
    Самолетът е свален от ЦРУ, за да заличат следите на техен атентатор, извършил атентат в азиатска държава, затова е трябвало да бъде убит, като за целта както е известно, сатанистите не се интересуват от живота на хората а напротив, колкото повече убити, толкова по доволен е баща им дявола на когото са и слуги.

    08:24 21.12.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Що тъй не ги долюбват тез убави ора по цял свят?

    08:27 21.12.2025

  • 9 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А в същия момент, повечето хора по света":

    Тази нощ кои са жертва на студа и глада в"картофената нива Газза" недалеч от Назарет ?!...Някой някъде "спуска ли знамена наполовина"и почита ли ги с нещо хората там... останали без подслон сред окървавените отломки на домовете си ?!... Не е ли е дискриминация и двоен стандарт всичко това ?!..Има ли съвест разумът на тази планета ???....

    08:30 21.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    А жертвите в Палестина ,кога ще ги почитат?🦧😪🦧

    08:31 21.12.2025

