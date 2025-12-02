ООН предупреждава: Изкуственият интелект може да увеличи глобалното неравенство

Изкуственият интелект (ИИ) има потенциал да задълбочи различията между развитите и развиващите се държави, се посочва в нов доклад на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Документът предупреждава за евентуално „голямо разминаване“ по отношение на икономическите резултати, уменията на хората и системите за управление между различните държави.

„Смятаме, че изкуственият интелект предвещава нова ера на нарастващо неравенство между страните, след години на постепенно сближаване през последните 50 години“, заяви Филип Шелекенс, главен икономист на регионалното бюро на ПРООН за Азиатско-тихоокеанския регион, по време на брифинг в Женева.

Докладът със заглавие „Следващото голямо отклонение: Защо изкуственият интелект може да разшири неравенството между държавите“ посочва, че търговията, технологиите и развитието са помогнали за преодоляване на различията между страните през последните десетилетия, водейки до значителни подобрения в доходите, здравеопазването и образованието.

Сега тези постижения са изложени на риск, се предупреждава в доклада. Шелекенс отбеляза, че дори богатите държави могат да пострадат, ако по-бедните страни изостават в развитието и използването на изкуствения интелект.

„Ако неравенството продължи да нараства, последствията ще засегнат сигурността и ще увеличат недокументираните форми на миграция“, подчерта той.