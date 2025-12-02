100 милиарда долара: Русия прогнозира ръст на търговията с Индия до 2030 г.

Русия прогнозира значителен напредък в икономическите и стратегическите си отношения с Индия по време на предстоящото посещение на президента Владимир Путин. Очаква се двустранната търговия да достигне 100 милиарда долара до 2030 година, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е готова да представи „значителен набор от документи“ за подписване по време на визитата. Той подчерта, че Русия остава ключов доставчик на енергия за Индия и че търговията с петрол продължава въпреки геополитическия натиск.

„Може да има незначителни спадове от време на време, но ние намираме начини да не позволим обемът на търговията да намалее“, увери Песков, като добави, че Русия счита американските санкции за „незаконни съгласно международното право“ и няма да позволи чуждестранна намеса в търговските отношения между двете страни.

По отношение на отбраната Песков потвърди готовността на Москва да споделя напредъка във военните технологии и определи сътрудничеството с Индия като „силно и развиващо се“. Освен това той изрази надежда за продължаващ напредък по проекти за мирна ядрена енергия.

Говорителят призна, че съществува „реален дисбаланс“ в двустранната търговия, тъй като Русия изнася значително повече, отколкото внася от Индия. За да се коригира това, Москва планира да увеличи вноса на индийски стоки и услуги и ще организира форум на руски вносители преди посещението, за да се идентифицират възможностите.

Песков подчерта необходимостта двете страни да „се придържат към съответните си интереси“, като същевременно задълбочават търговските връзки, включително чрез укрепване на транспортните и свързващи маршрути. Той уточни, че неотдавнашното напрежение между САЩ и Индия, свързано с митата, е „строго двустранно“ и няма да повлияе на руско-индийската търговия.