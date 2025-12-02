Новини
Свят »
Русия »
100 милиарда долара: Русия прогнозира ръст на търговията с Индия до 2030 г.

100 милиарда долара: Русия прогнозира ръст на търговията с Индия до 2030 г.

2 Декември, 2025 13:42 435 6

  • русия-
  • индия-
  • търговия

Песков потвърди готовността на Москва да споделя напредъка във военните технологии

100 милиарда долара: Русия прогнозира ръст на търговията с Индия до 2030 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия прогнозира значителен напредък в икономическите и стратегическите си отношения с Индия по време на предстоящото посещение на президента Владимир Путин. Очаква се двустранната търговия да достигне 100 милиарда долара до 2030 година, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е готова да представи „значителен набор от документи“ за подписване по време на визитата. Той подчерта, че Русия остава ключов доставчик на енергия за Индия и че търговията с петрол продължава въпреки геополитическия натиск.

„Може да има незначителни спадове от време на време, но ние намираме начини да не позволим обемът на търговията да намалее“, увери Песков, като добави, че Русия счита американските санкции за „незаконни съгласно международното право“ и няма да позволи чуждестранна намеса в търговските отношения между двете страни.

По отношение на отбраната Песков потвърди готовността на Москва да споделя напредъка във военните технологии и определи сътрудничеството с Индия като „силно и развиващо се“. Освен това той изрази надежда за продължаващ напредък по проекти за мирна ядрена енергия.

Говорителят призна, че съществува „реален дисбаланс“ в двустранната търговия, тъй като Русия изнася значително повече, отколкото внася от Индия. За да се коригира това, Москва планира да увеличи вноса на индийски стоки и услуги и ще организира форум на руски вносители преди посещението, за да се идентифицират възможностите.

Песков подчерта необходимостта двете страни да „се придържат към съответните си интереси“, като същевременно задълбочават търговските връзки, включително чрез укрепване на транспортните и свързващи маршрути. Той уточни, че неотдавнашното напрежение между САЩ и Индия, свързано с митата, е „строго двустранно“ и няма да повлияе на руско-индийската търговия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 5 Отговор
    Русия е във фалит

    Коментиран от #2

    13:44 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    3 1 Отговор
    Какви са тия долари, след като индийците плащат само в рупии и руснаците се чудят
    какво да ги правят.

    13:52 02.12.2025

  • 4 Евроатлантик

    3 1 Отговор
    Русия няма да съществува като федерация през 2030 година.

    13:54 02.12.2025

  • 5 Вовката отчита ли санкциите?

    1 0 Отговор
    Първо трябва да прекрати войната, после санкциите да отпаднат и чак след това да прогнозира милиардни търговски обороти. Вместо това Путин разписа новият държавен бюджет, в който 29.5% са за военните, 9% за правоохранителните органи и сумарно 4% за образование и здравеопазване.

    14:08 02.12.2025

  • 6 БРИКС

    1 0 Отговор
    Нали се разбрахме да го бутаме този долар!

    14:09 02.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания