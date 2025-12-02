Новини
Свят »
Белгия »
Полиция в Белгия претърси ЕСВД и Колежа на Европа заради предполагаема измама

2 Декември, 2025 13:58 749 13

  • полиция-
  • белгия-
  • есвд

Трима души са задържани по разследване на финансирано от ЕС обучение за младши дипломати

Полиция в Белгия претърси ЕСВД и Колежа на Европа заради предполагаема измама - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийската полиция извърши претърсвания в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел и в сгради на Колежа на Европа в Брюж във връзка с предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение за младши дипломати, предаде „Политико“. По случая са задържани трима души, предава News.bg.

Претърсванията са проведени по искане на Европейската прокуратура и с одобрението на разследващия съдия и Федералната полиция на Белгия. Част от действията са били насочени и към частни домове.

Разследването се фокусира върху Дипломатическата академия на ЕС – програма за обучение на младши дипломати в страните от съюза. Европейската прокуратура заяви, че има „силни подозрения“, че правилата за „лоялна конкуренция“ са били нарушени чрез споделяне на поверителна информация, свързана с текуща обществена поръчка, с един от кандидатите в търга.

Висш служител на ЕС посочи пред „Политико“, че действията са свързани с разследване, започнало преди Кая Калас да поеме поста начело на външнополитическия отдел на ЕС.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    17 1 Отговор
    После ЕС щял да ни "изкорени" корупцията... Цялата тази организация е една схема за лобизъм и кражби.

    14:09 02.12.2025

  • 2 Да се разпада

    14 1 Отговор
    Този зониален съюз на SS

    14:12 02.12.2025

  • 3 Ние

    4 1 Отговор
    Путине, учителю, покажи ни посоката в мъглата, води ни!!!!

    14:18 02.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    14:23 02.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 0 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    14:23 02.12.2025

  • 6 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:23 02.12.2025

  • 7 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    9 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:23 02.12.2025

  • 8 злати

    12 0 Отговор
    48 милиарда са испрани през литовска банка това е отчет от НАБУ, онази глупавите 100% си е точната пръстите в меда

    14:24 02.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Инна

    9 1 Отговор
    Бягай, Кая, бягай

    14:40 02.12.2025

  • 11 Василеску

    3 0 Отговор
    Ха-ха. Обществена поръча. Най-корупционния закон, измислян някога. Точно от Брюксел.

    14:59 02.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Леле - леле ! 😀

    1 0 Отговор
    Младите европейски комсомолци се учат в колежа на далавери от стари спецове , като Урсула .

    15:43 02.12.2025

Новини по държави:
