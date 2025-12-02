Полиция в Белгия претърси ЕСВД и Колежа на Европа заради предполагаема измама

Белгийската полиция извърши претърсвания в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел и в сгради на Колежа на Европа в Брюж във връзка с предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение за младши дипломати, предаде „Политико“. По случая са задържани трима души, предава News.bg.
Претърсванията са проведени по искане на Европейската прокуратура и с одобрението на разследващия съдия и Федералната полиция на Белгия. Част от действията са били насочени и към частни домове.
Разследването се фокусира върху Дипломатическата академия на ЕС – програма за обучение на младши дипломати в страните от съюза. Европейската прокуратура заяви, че има „силни подозрения“, че правилата за „лоялна конкуренция“ са били нарушени чрез споделяне на поверителна информация, свързана с текуща обществена поръчка, с един от кандидатите в търга.
Висш служител на ЕС посочи пред „Политико“, че действията са свързани с разследване, започнало преди Кая Калас да поеме поста начело на външнополитическия отдел на ЕС.
14:09 02.12.2025
14:12 02.12.2025
14:18 02.12.2025
14:23 02.12.2025
14:23 02.12.2025
14:23 02.12.2025
14:23 02.12.2025
14:24 02.12.2025
14:40 02.12.2025
14:59 02.12.2025
15:43 02.12.2025