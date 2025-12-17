Новини
Орбан предупреждава Белгия за рисковете от използването на руските активи

17 Декември, 2025

Унгария отказва подкрепа за плана на ЕС за финансиране на Украйна чрез замразени средства на Руската централна банка

Орбан предупреждава Белгия за рисковете от използването на руските активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Унгарският министър-председател Виктор Орбан отправи предупреждение към Белгия да не дава съгласие за плановете за използване на замразени руски държавни активи в помощ на Украйна, като се позова и на заплахи от страна на Москва, съобщи ДПА, предава БТА.

Малко преди ключова среща на върха на Европейския съюз в Брюксел Орбан заяви, че подобна стъпка би изложила Белгия на сериозни рискове. По думите му предложението на Европейската комисия противоречи на международното право, застрашава дейността на важна белгийска финансова компания и може да доведе до сериозни ответни действия.

Според унгарския премиер всеки съдебен процес, свързан с конфискацията на руските активи, би завършил с поражение, а впоследствие някой ще бъде принуден да възстанови отнетите средства.

Орбан допълни, че разполага с кореспонденция с руския президент Владимир Путин, в която Кремъл е дал да се разбере, че ще последва твърд отговор, използвайки всички налични законови механизми.

Той уточни още, че е получил уверение, че Русия ще следи позицията на всяка държава членка на ЕС по въпроса, като подчерта, че Унгария няма да подкрепи използването на руски държавни активи.

Планът, зад който застават германският канцлер Фридрих Мерц и други водещи европейски лидери, ще бъде обсъден утре на последната за годината редовна среща на върха на ЕС в Брюксел.

Предложението предвижда замразените активи на Руската централна банка в рамките на ЕС да бъдат използвани за предоставяне на дългосрочни заеми на Украйна. Русия би могла да си върне средствата единствено след края на войната и при условие, че изплати репарации за причинените щети.

Съгласието на Белгия се разглежда като решаващо за осъществяването на плана, въпреки че формално той може да бъде приет и с квалифицирано мнозинство. Основната причина е, че белгийската компания „Юроклиър“ управлява по-голямата част от замразените руски активи - около 185 млрд. евро от общо приблизително 210 млрд. евро, блокирани в Европейския съюз.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    26 12 Отговор
    европа е кръгла 0 без раша, да ходят да ги дои уса, тъпатци

    20:58 17.12.2025

  • 2 мечо

    6 25 Отговор
    туи втората статиа за виктор обран за днес спретесе никои не чете затос комунис предател и ништо не расбира от политика

    Коментиран от #10

    20:58 17.12.2025

  • 3 мунчо в затвора!

    11 24 Отговор
    Тоя путински цървул орбан е най-отвратителното нещо в унгарската история.Изтривалка на путлер.

    21:00 17.12.2025

  • 4 Хайде

    21 7 Отговор
    То добре предупреждва кухите лейки, но цял ден да няма нищо за протеста срещу еврото смешно

    21:01 17.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Честно

    9 17 Отговор
    Втръсна ми се от тоя жугал и без това има няколко месеца още на власт.

    21:02 17.12.2025

  • 7 Добре, че е Орбан

    22 9 Отговор
    че да озаптява продажните и крадливи урсули да унищожават Европа.

    21:02 17.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пулицай на гадината

    6 1 Отговор
    Дините зъплатъта на пулицаите с вишо убръзование, бе сирсеми!

    21:03 17.12.2025

  • 10 Мецана

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Мечо, лаптопите от какъв метал ги правят? Особено ако е пазарджишки от Германия?

    Коментиран от #12

    21:05 17.12.2025

  • 11 Спецназ

    14 5 Отговор
    Международния СЪД за такива дейности е ЕДИНСТВЕНИЯ работещ и
    безпристрастен СЪД!

    ФАКТ!

    Там са само експерти от Световно ниво и присъждат по буквата на Закона!

    ТАМ могат да осъдят примерно Венецуела да осъди САЩ за замразени активи и
    ИСКА може да е на 50% по-висок от активите в чужда Държава!

    Така че белгийците като нищо могат да се окажат със 300 милиарда камък на врата и

    тогава ще се изнижат всички "гаранти нежни ръчички и прегръдки и нема и телефона да им вдигат!

    Белгийците ЗНАЯТ да броят парите и знаят какво е доверие в Банката им!

    21:06 17.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 руснак

    8 11 Отговор
    Орбан няма ли си друга работа, та толкова се е притеснил за някаква си Белгия и за някакви си чужди пари?!? Да бяга от ЕС, да се присъединява към БРИКС, ШОС и ОДКБ и да си живее живота. Какво пищи, като някоя вдовица?!?

    Коментиран от #14

    21:07 17.12.2025

  • 14 За разлика от безродниците

    18 9 Отговор

    До коментар #13 от "руснак":

    Орбан е европеец и добре, че го има, че да стопира продажните и крадливи урсули да унищожават Европа.

    Коментиран от #19

    21:08 17.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Орбан Тъпана

    7 15 Отговор
    Пак ли реве ?
    Не минава ден без Хленчето на
    Руския Киртак .

    Жалък Ска.паняк.

    21:14 17.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Наблюдател

    15 3 Отговор
    Браво на Орбан!

    21:16 17.12.2025

  • 22 Мецана

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "мечо":

    Мечо, гледай да не те приберат че не мога те прежаля. Много поздрави на булката ти и на щерката.

    Коментиран от #24

    21:16 17.12.2025

  • 23 Стоянова

    5 8 Отговор
    Орбан да се оплаче на арменският поп.

    21:18 17.12.2025

  • 24 мечо

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мецана":

    бате незнаеш просто каков ти мислия нети завиждам чесно извине се варни каквото си окраднал стискаме си разете и забравияш за мене

    Коментиран от #28

    21:18 17.12.2025

  • 25 Горски

    10 2 Отговор
    Естествено,че тези държави не се нуждаят от мир. За тях стратегическата цел за стратегическо и икономическо унищожаване на "врага" Русия е по-важно. За това се размахва денонощно призрака на "заплахата от Изток". Съкровеното им желание е:Слаба,много слаба Русия,от която да се изпомпват природни богатства и суровини за почти без пари.Подобно на неоколониалната им политика спрямо бившите си колонии по света. А,колкото до Украйна и украинския народ - това е само територия и население от нечовеци.Гориво за война,подлежащо на унищожение. Последното не ви ли напомня за нещо,описано в "Моята борба" и речите на чичко Гьобелс?

    Коментиран от #29

    21:18 17.12.2025

  • 26 Тоя вместо

    4 9 Отговор
    Да помисли
    Защо Унгарците рязко обедняват

    Тръгнал да мисли за Белгия ...

    Кремълския Натегач
    Много се разтревожил за
    Парите на Пучя Въшката.

    Защо ли ?

    Или в Кореспонденцията със Пучя Въшката
    Му е заповядано
    Да не спира с Всекидневното Реване.

    21:19 17.12.2025

  • 27 Даниел Немитов

    3 8 Отговор
    Орбан излезе по-старателен говорител на Путя и от Песков, бре!?! Колко ли му плаща самодържеца!

    21:24 17.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Горски":

    “Призрака” Русия до момента е убил съвсем реално 2 млн украинци, защото те посмели да си защитават държавата и границите.
    А каква Европа може да има, ако тя не може да си пази границите, само орбан знае!

    21:26 17.12.2025

  • 30 Плешива първопричина

    4 3 Отговор
    Шкембе ЧОрбан догодина ще е съквартирант на Янукович и Асад.

    21:29 17.12.2025

  • 31 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Орган Путйо че го назначи на висока финансова или индостриялна длъжност у Татароменгяния като го ритнат мажарите.

    21:47 17.12.2025

  • 32 eвгений

    3 3 Отговор
    Виктор Орбан ти си прав ! но твоето мнение не е нужно на никой. Ако Путин досега да беше предупредил за последствията в случай на конфискациите на Руските активи те нямаше да имат смелост да го направят . В случай ,че ги конфискуват от сградата на ЕС съвет в Брюксел мястото й трябва да остане една голяма яма - това е само като начало , прeдупреждение ще има много по големи последствия щом искате война ще я получите трябваше да каже Путин .

    21:53 17.12.2025

  • 33 Асен

    0 0 Отговор
    Коя беше Унгария????

    22:18 17.12.2025

  • 34 Унгариците

    1 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    22:21 17.12.2025

  • 35 Един българин

    0 2 Отговор
    Aбе на тоя руски боклук няма ли Урсула да му затвори устата троянски коне не ни трябват и говорители на путлер и тръмп

    22:21 17.12.2025

  • 36 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Пускат ви голи куки, бвз стръв де само с едно парче хартия с надпис "орбан" или "Руски активи И шаранюрдеците кълват
    като умопобърркани

    22:32 17.12.2025

