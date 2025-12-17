Орбан предупреждава Белгия за рисковете от използването на руските активи

Унгарският министър-председател Виктор Орбан отправи предупреждение към Белгия да не дава съгласие за плановете за използване на замразени руски държавни активи в помощ на Украйна, като се позова и на заплахи от страна на Москва, съобщи ДПА, предава БТА.
Малко преди ключова среща на върха на Европейския съюз в Брюксел Орбан заяви, че подобна стъпка би изложила Белгия на сериозни рискове. По думите му предложението на Европейската комисия противоречи на международното право, застрашава дейността на важна белгийска финансова компания и може да доведе до сериозни ответни действия.
Според унгарския премиер всеки съдебен процес, свързан с конфискацията на руските активи, би завършил с поражение, а впоследствие някой ще бъде принуден да възстанови отнетите средства.
Орбан допълни, че разполага с кореспонденция с руския президент Владимир Путин, в която Кремъл е дал да се разбере, че ще последва твърд отговор, използвайки всички налични законови механизми.
Той уточни още, че е получил уверение, че Русия ще следи позицията на всяка държава членка на ЕС по въпроса, като подчерта, че Унгария няма да подкрепи използването на руски държавни активи.
Планът, зад който застават германският канцлер Фридрих Мерц и други водещи европейски лидери, ще бъде обсъден утре на последната за годината редовна среща на върха на ЕС в Брюксел.
Предложението предвижда замразените активи на Руската централна банка в рамките на ЕС да бъдат използвани за предоставяне на дългосрочни заеми на Украйна. Русия би могла да си върне средствата единствено след края на войната и при условие, че изплати репарации за причинените щети.
Съгласието на Белгия се разглежда като решаващо за осъществяването на плана, въпреки че формално той може да бъде приет и с квалифицирано мнозинство. Основната причина е, че белгийската компания „Юроклиър“ управлява по-голямата част от замразените руски активи - около 185 млрд. евро от общо приблизително 210 млрд. евро, блокирани в Европейския съюз.
1 604
20:58 17.12.2025
2 мечо
Коментиран от #10
20:58 17.12.2025
3 мунчо в затвора!
21:00 17.12.2025
4 Хайде
21:01 17.12.2025
6 Честно
21:02 17.12.2025
7 Добре, че е Орбан
21:02 17.12.2025
9 Пулицай на гадината
21:03 17.12.2025
10 Мецана
До коментар #2 от "мечо":Мечо, лаптопите от какъв метал ги правят? Особено ако е пазарджишки от Германия?
Коментиран от #12
21:05 17.12.2025
11 Спецназ
безпристрастен СЪД!
ФАКТ!
Там са само експерти от Световно ниво и присъждат по буквата на Закона!
ТАМ могат да осъдят примерно Венецуела да осъди САЩ за замразени активи и
ИСКА може да е на 50% по-висок от активите в чужда Държава!
Така че белгийците като нищо могат да се окажат със 300 милиарда камък на врата и
тогава ще се изнижат всички "гаранти нежни ръчички и прегръдки и нема и телефона да им вдигат!
Белгийците ЗНАЯТ да броят парите и знаят какво е доверие в Банката им!
21:06 17.12.2025
13 руснак
Коментиран от #14
21:07 17.12.2025
14 За разлика от безродниците
До коментар #13 от "руснак":Орбан е европеец и добре, че го има, че да стопира продажните и крадливи урсули да унищожават Европа.
Коментиран от #19
21:08 17.12.2025
17 Орбан Тъпана
Не минава ден без Хленчето на
Руския Киртак .
Жалък Ска.паняк.
21:14 17.12.2025
21 Наблюдател
21:16 17.12.2025
22 Мецана
До коментар #18 от "мечо":Мечо, гледай да не те приберат че не мога те прежаля. Много поздрави на булката ти и на щерката.
Коментиран от #24
21:16 17.12.2025
23 Стоянова
21:18 17.12.2025
24 мечо
До коментар #22 от "Мецана":бате незнаеш просто каков ти мислия нети завиждам чесно извине се варни каквото си окраднал стискаме си разете и забравияш за мене
Коментиран от #28
21:18 17.12.2025
25 Горски
Коментиран от #29
21:18 17.12.2025
26 Тоя вместо
Защо Унгарците рязко обедняват
Тръгнал да мисли за Белгия ...
Кремълския Натегач
Много се разтревожил за
Парите на Пучя Въшката.
Защо ли ?
Или в Кореспонденцията със Пучя Въшката
Му е заповядано
Да не спира с Всекидневното Реване.
21:19 17.12.2025
27 Даниел Немитов
21:24 17.12.2025
29 Българин
До коментар #25 от "Горски":“Призрака” Русия до момента е убил съвсем реално 2 млн украинци, защото те посмели да си защитават държавата и границите.
А каква Европа може да има, ако тя не може да си пази границите, само орбан знае!
21:26 17.12.2025
30 Плешива първопричина
21:29 17.12.2025
31 Архимандрисандрит Бибиян
21:47 17.12.2025
32 eвгений
21:53 17.12.2025
33 Асен
22:18 17.12.2025
34 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
22:21 17.12.2025
35 Един българин
22:21 17.12.2025
36 Хи хи хи
като умопобърркани
22:32 17.12.2025