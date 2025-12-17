Орбан предупреждава Белгия за рисковете от използването на руските активи

Унгарският министър-председател Виктор Орбан отправи предупреждение към Белгия да не дава съгласие за плановете за използване на замразени руски държавни активи в помощ на Украйна, като се позова и на заплахи от страна на Москва, съобщи ДПА, предава БТА.

Малко преди ключова среща на върха на Европейския съюз в Брюксел Орбан заяви, че подобна стъпка би изложила Белгия на сериозни рискове. По думите му предложението на Европейската комисия противоречи на международното право, застрашава дейността на важна белгийска финансова компания и може да доведе до сериозни ответни действия.

Според унгарския премиер всеки съдебен процес, свързан с конфискацията на руските активи, би завършил с поражение, а впоследствие някой ще бъде принуден да възстанови отнетите средства.

Орбан допълни, че разполага с кореспонденция с руския президент Владимир Путин, в която Кремъл е дал да се разбере, че ще последва твърд отговор, използвайки всички налични законови механизми.

Той уточни още, че е получил уверение, че Русия ще следи позицията на всяка държава членка на ЕС по въпроса, като подчерта, че Унгария няма да подкрепи използването на руски държавни активи.

Планът, зад който застават германският канцлер Фридрих Мерц и други водещи европейски лидери, ще бъде обсъден утре на последната за годината редовна среща на върха на ЕС в Брюксел.

Предложението предвижда замразените активи на Руската централна банка в рамките на ЕС да бъдат използвани за предоставяне на дългосрочни заеми на Украйна. Русия би могла да си върне средствата единствено след края на войната и при условие, че изплати репарации за причинените щети.

Съгласието на Белгия се разглежда като решаващо за осъществяването на плана, въпреки че формално той може да бъде приет и с квалифицирано мнозинство. Основната причина е, че белгийската компания „Юроклиър“ управлява по-голямата част от замразените руски активи - около 185 млрд. евро от общо приблизително 210 млрд. евро, блокирани в Европейския съюз.