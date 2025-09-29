Новини
САЩ отново отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания НИС

29 Септември, 2025 09:03 537 5

Вучич е провел преговори с американската страна и санкциите са били отложени с още осем дни

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Министерството на финансите на САЩ отложи началото на санкциите срещу сръбската петролна компания НИС за 9 октомври след разговор със сръбския президент Александър Вучич, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предаде БТА.

Последно санкциите трябваше да влязат в сила на 1 октомври, но Вучич е провел преговори с американската страна и санкциите са били отложени с още осем дни.

Вчера Вучич участва в проправителствено шествие в град Обреновац, като в коментар пред местни медии отбеляза, че санкциите са били отложени в знак на уважение към Сърбия, но след седмица " отново ще имаме същия въпрос без отговор".

"Благодарим им, искаха да ни засвидетелстват уважение, да ни покажат, че ни чуват, да разберат позицията на Сърбия. Благодаря им за това, но получаваме ли с това нещо конкретно, като след седем дни отново ще имаме същия въпрос, но все още няма да имаме отговор?", попита Вучич.

Това е седмото поред отлагане на санкциите, след като НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна. Междувременно "Газпром“ се оттегли от собствеността на НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания "Интелиджънс“ (Intelligence).

НИС съобщи миналата седмица, че е осигурила достатъчни запаси от суров петрол за преработка, както и достатъчни количества петролни продукти, за да снабди пазара към този момент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    4 2 Отговор
    Няма да има санкции, както и срещу Русия няма да има. Синът на оранжевия палячо ще строи в Белград, а сега външната политика на Тръмпландия се определя от личните интереси на фамилията и от настроенията на палячото. Пълно падение и позор!

    Коментиран от #5

    09:07 29.09.2025

  • 2 Дух

    3 0 Отговор
    Колкото и да налагат санкции на Сърбия, Тръмп е Мордор 🖤 ☠️ и сръбско момче и няма да се остави,ще бърка в органите на либералната античовешка измет още 3 годинки 💯🇺🇲🇺🇲🇺🇲🖤☠️ Америка Фърст и
    Самоубийствата ще нараснат с 36 процента 🖤☠️

    09:08 29.09.2025

  • 3 Петър

    3 0 Отговор
    Ако Иран разположи войска и оръжия в Мексико, дали САЩ ще гледа с безразличие?

    09:10 29.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Србите и те утекоха у каналя заедно с руснята!

    09:11 29.09.2025

  • 5 Дух

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    Радост за ушите ми 👍 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 е да слушам как господин Тръмп направи Америка Фърст,а либералните комплексирани прости недодялани и злобни олигофрени като тебе проядени от омраза и обиди ще се мъчат да живеят насила

    09:11 29.09.2025

