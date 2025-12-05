Сърбия: как един треньор държи страната под напрежение

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В четвъртък, 27 ноември 2025, малко след 17 часа, над десет хиляди души следяха на приложението FlightRadar маршрута на полет JU533 от Атина за Белград - заради един специален пътник на борда на самолета.

Появата на Желко Обрадович в залата за пристигащи на летището в сръбската столица хвърли в екстаз хиляди фенове на баскетболния клуб "Партизан" (Белград), изпълнили терминала, пространството пред входа и паркинга. "Желко, остани!", крещеше тълпата в продължение на минути, докато най-титулуваният баскетболен треньор в Европа си проправяше път през множеството.

Сценката е част от една седмица, изпълнена с драматични събития: Обрадович изненадващо обяви оставката си при загадъчни обстоятелства. "Партизан" е в дълбока криза в Евролигата – със само една победа от последните осем мача. Треньорът публично призна, че вече не знае как да събуди отбора от летаргичния му сън.

Към това се прибавя и разрива между Обрадович и президента на клуба Остоя Мияйлович – бизнесмен, забогатял от търговия с автомобили и застрахователна дейност, който е много близък с президента на Сърбия Александър Вучич . А това превръща спортните неуспехи в политически въпрос – и в най-важната новина в страна, която всъщност има други проблеми: вече една година продължава студентското въстание срещу корупцията, на което правителството отговаря с репресии и категорично отказва да изпълни исканията на протестиращите за нови избори.

Еуфория и летаргия

За феновете на "Партизан" Обрадович е повече от легенда. Веднага след като пое клуба след края на кариерата си като състезател, през 1992 година - в разгара на войната в бивша Югославия и докато Сърбия страдаше от санкции, заради които "Партизан" имаше проблеми да играе мачове навън - отборът му спечели единствената досега титла в европейските турнири.

След това Обрадович тренира "Реал Мадрид", "Панатинайкос" и "Фенербахче" и спечели общо девет трофея в Евролигата – рекорд, който никой друг не е успял да достигне дори и приблизително. "Целта му беше да спечели десета титла с Партизан", казва за ДВ Милош Йованович, който води баскетболен подкаст. "Завръщането му през 2021 година беше много емоционално – последната голяма глава в кариерата му, една несбъдната мечта", допълва блогърът.

Магнит за спортни туристи

"Партизан" се превърна във феномен на европейската баскетболна сцена, със средно около 20 000 зрители на всеки домакински мач – истински магнит за спортни туристи от цял свят. През този сезон обаче нищо не върви както трябва – въпреки че в отбора играят истински звезди, като капитана и играч в националния отбор на Сърбия Ваня Маринкович, бившият играч от НБА Джабари Паркър и германският национал Исак Бонга.

Летаргията, аматьорските грешки и тежките загуби подхраниха слуховете, че между играчите и треньора е настъпил разрив. Кулминацията беше поражението в Атина: "Партизан" загуби от "Панатинайкос" с 25:0 – негативен рекорд в историята на Евролигата. "Играчите не слушат Желко. Нямат доверие, те се бунтуват. Взаимоотношенията са напълно разрушени", казва източник на ДВ, който редовно присъства на тренировките.

Разрушени отношения с президента на Партизан

Събитията се развиха бързо. Клубът първо официално благодари на Обрадович, но след бурни протести от страна на феновете отхвърли оставката му и го призова да преосмисли решението си. Според слуховете му е била предложена пълна свобода на действие – дори до пълна подмяна на състава на отбора. Поне така твърди президентът на клуба Остоя Мияйлович.

"Желко ми каза веднъж, че клубът функционира само ако двамата работим заедно", заяви той в телевизионно предаване, като по този начин де факто застана зад легендарния треньор. Други източници обаче подчертават, че отношенията между двамата са разстроени, вероятно и по политически причини.

Мияйлович е член на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП). Обрадович, от друга страна, още в началото на студентските протести застана категорично на страната на демонстрантите: "Ако не подкрепиш младежта, тогава кого? Те имат свои идеали, борят се за тях и им пожелавам да продължат по този път." Президентът Вучич, признат фен на съперника на "Партизан" – "Цървена звезда", реагира раздразнено на думите на треньора: "Той винаги е бил срещу нас".

Александър Вучич управлява Сърбия с твърда ръка вече от 13 години . Неговата партия контролира не само по-голямата част от медиите, но и целия публичен сектор. Вучич разглежда протестното движение като "цветна революция", контролирана от Запада.

Наследникът вече е готов?

В края на ноември Желко Обрадович взе думата. В 20-минутно видео той не критикуваше играчите на "Партизан", а клуба и неговия президент Мияйлович. Треньорът оспори твърдението му, че бюджетът за сезона е 27 милиона евро и разкри, че отборът не е бил съставен според неговите представи поради ограниченията в бюджета.

Той също така обвини клуба, че не го е защитил от политически интриги и целенасочена дезинформация. "Не можех повече", каза Обрадович, обръщайки се към феновете. "Дадох всичко от себе си. Не ми се сърдете – знаете колко много се боря за това, което обичам най-много."

"Ситуацията е странна", казва баскетболният журналист Йованович. "Освен да изясни цялата тази пародия с оставката, "Партизан" трябва да реши и въпроса с треньора." Някои медии вече съобщават, че италианецът Андреа Тринчиери е готов да поеме поста – любимец на публиката, който вече е тренирал "Партизан", говори свободно сърбо-хърватски и винаги е подчертавал своето възхищение от Обрадович.

Ако дойде, той поне знае каква токсична атмосфера го очаква в Белград. И какви адски мачове: още следващата седмица предстои дербито срещу "Цървена звезда". А за кошмар на феновете на "Партизан" - съперникът в момента дори води в класирането на Евролигата.

Автор: Неманя Руйевич