Полша повдигна обвинения срещу руски гражданин за шпионаж и саботаж

Полската прокуратура повдигна задочни обвинения срещу руския гражданин Михаил Миргородски, който според властите е ръководил група от около 30 души, извършвали саботаж, шпионаж и пропаганда в страната по указания на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Варшава твърди, че мрежата е част от по-широка кампания за дестабилизация, предизвикана от силната подкрепа на Полша за Украйна, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Полша отдавна предупреждава за „хибридна война“ от страна на Русия и Беларус, включваща саботажи, кибератаки и дезинформация, след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Москва отхвърля обвиненията, определяйки ги като „русофобия“.

Според прокуратурата 28-годишният Миргородски, намиращ се в Русия, е използвал приложението Telegram, за да дава нареждания на подчинените си в Полша. Те са получили общо пет обвинения, включително: организиране на шпионска и диверсионна дейност; заплахи към украинци, пребиваващи в Полша; участие в палежи; финансиране на престъпления чрез криптовалути; нареждане на осуетен опит за дерайлиране на влак през 2023 г.

Разследването показва, че членовете на групата са комуникирали чрез криптирани канали, изпращали доказателства за изпълнението на задачите под формата на снимки и видеа и са получавали възнаграждения в криптовалута.

Полската Агенция за вътрешна сигурност (ABW) съобщи, че през 2023 г. са арестувани 16 души от мрежата: 12 украинци, трима беларуси и един руснак. Те са получили присъди от 13 месеца до 6 години затвор и глоби.

Още осем души - поляк, литовец, трима беларуси, украинец и двама руснаци, включително Миргородски - са допълнително обвинени. Шестима от тях се намират извън Полша и са в неизвестност. Властите издирват поне още шест предполагаеми участници в мрежата.

Миналия месец Полша закри последното руско консулство и разположи хиляди войници за охрана на критична инфраструктура след взрив на жп линия, който Варшава отдаде на украинци, сътрудничили с руските служби.

Засега Русия не е коментирала последните обвинения, а посолството ѝ в Полша не е отговорило на запитванията на медиите. Разследването засилва тревогите в ЕС за нарастваща руска подривна дейност и за риск от нови атаки срещу критична инфраструктура.