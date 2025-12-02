Новини
Полша повдигна обвинения срещу руски гражданин за шпионаж и саботаж

2 Декември, 2025 15:59

Миргородски ръководел мрежа от около 30 души, действаща по нареждане на ФСБ

Полша повдигна обвинения срещу руски гражданин за шпионаж и саботаж - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полската прокуратура повдигна задочни обвинения срещу руския гражданин Михаил Миргородски, който според властите е ръководил група от около 30 души, извършвали саботаж, шпионаж и пропаганда в страната по указания на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Варшава твърди, че мрежата е част от по-широка кампания за дестабилизация, предизвикана от силната подкрепа на Полша за Украйна, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Полша отдавна предупреждава за „хибридна война“ от страна на Русия и Беларус, включваща саботажи, кибератаки и дезинформация, след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Москва отхвърля обвиненията, определяйки ги като „русофобия“.

Според прокуратурата 28-годишният Миргородски, намиращ се в Русия, е използвал приложението Telegram, за да дава нареждания на подчинените си в Полша. Те са получили общо пет обвинения, включително: организиране на шпионска и диверсионна дейност; заплахи към украинци, пребиваващи в Полша; участие в палежи; финансиране на престъпления чрез криптовалути; нареждане на осуетен опит за дерайлиране на влак през 2023 г.

Разследването показва, че членовете на групата са комуникирали чрез криптирани канали, изпращали доказателства за изпълнението на задачите под формата на снимки и видеа и са получавали възнаграждения в криптовалута.

Полската Агенция за вътрешна сигурност (ABW) съобщи, че през 2023 г. са арестувани 16 души от мрежата: 12 украинци, трима беларуси и един руснак. Те са получили присъди от 13 месеца до 6 години затвор и глоби.

Още осем души - поляк, литовец, трима беларуси, украинец и двама руснаци, включително Миргородски - са допълнително обвинени. Шестима от тях се намират извън Полша и са в неизвестност. Властите издирват поне още шест предполагаеми участници в мрежата.

Миналия месец Полша закри последното руско консулство и разположи хиляди войници за охрана на критична инфраструктура след взрив на жп линия, който Варшава отдаде на украинци, сътрудничили с руските служби.

Засега Русия не е коментирала последните обвинения, а посолството ѝ в Полша не е отговорило на запитванията на медиите. Разследването засилва тревогите в ЕС за нарастваща руска подривна дейност и за риск от нови атаки срещу критична инфраструктура.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дон Дони

    3 2 Отговор
    Да а белгийската полиция в момента претърсва офиса на Кая Калас в подозрения за корупция в особено големи размери!

    Коментиран от #6, #7

    16:02 02.12.2025

  • 2 Гориил

    3 0 Отговор
    По-добре Полша да събере бързо останките от хеликоптера си.В противен случай бедствието ще се превърне в символ на унижение и срам.

    16:05 02.12.2025

  • 3 А на Украинците мълчи

    4 0 Отговор
    Що така бе с тези двойни стандарти.

    Що пари им наляхте на тез Украинци.

    16:05 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Дони":

    Щом троловете правят такива изказвания, значи Кая Калас си изпълнява перфектно работата.

    Коментиран от #8

    16:36 02.12.2025

  • 7 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Дони":

    Троле, троле ти сигурно имаш директен достъп до белгийската полиция.

    Коментиран от #9

    16:38 02.12.2025

  • 8 Дон Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Публикация в Х! Не съм го измислил! Но като ви кажат че Европа в момента се управлява от най корумпираните ви пари отзад!

    16:58 02.12.2025

  • 9 Дон Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Не до Х!

    16:58 02.12.2025

Новини по държави:
