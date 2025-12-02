Новини
Нетаняху се стресна от Тръмп! Израел заговори за споразумение със Сирия

2 Декември, 2025 17:41 1 112 4

Късно снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Израел чрез социалните мрежи да не дестабилизира Сирия и нейното ново ръководство, малко след което проведе телефонен разговор с Нетаняху

Израел е отворен за постигане на споразумение със Сирия, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от "Таймс ъф Израел".

Той обаче подчерта, че страната му няма да прави компромис със сигурността си.

"След 7 октомври", посочи той по време на посещение при войници от Израелските отбранителни сили, ранени миналата седмица по време на операция в Сирия, "ние сме решени да защитаваме общностите си по границите си, включително на северната граница, и да предотвратяваме закрепването на терористи и враждебни дейности срещу нас; да защитаваме нашите съюзници друзи; и да гарантираме, че Израел е защитен от сухопътни и други атаки от райони близо до границата".

"Това, което очакваме Сирия да направи, е, разбира се, да създаде демилитаризирана буферна зона от Дамаск до [държаната от Израел] буферна зона и, разбира се, подстъпите към планината Хермон и върха Хермон", продължи Нетаняху.

"В позитивна атмосфера и с разбиране на тези принципи е възможно да се постигне споразумение и със сирийците, но ние ще отстояваме принципите си във всеки случай", заключи той.

Миналата седмица израелските сили съобщиха, че са убили 13 души при операция в Южна Сирия, като уточниха, че целта е била ислямистка групировка. Шестима израелски войници бяха ранени в престрелката.

Посланието на Нетаняху идва ден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Израел чрез социалните мрежи да не дестабилизира Сирия и нейното ново ръководство, малко след което проведе телефонен разговор с Нетаняху.

Тръмп заяви, че е "много доволен" от настоящото представяне на Сирия под ръководството на бившия ислямистки бунтовнически президент Ахмед ал Шараа, който направи историческо посещение в Белия дом през ноември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Руски колхозник

    8 0 Отговор
    Едва ли се стрестна, просто няма да има помилване от съда за делата за к0рупция

    17:45 02.12.2025

  • 2 Санкции и ембарго за Израел са нужни

    8 0 Отговор
    Това е истината

    18:00 02.12.2025

  • 3 северната граница на Израел обаче

    4 0 Отговор
    е поне 150-200 км на юг нали?

    18:02 02.12.2025

  • 4 ТРЪМП Е ВЕЛИК.

    2 0 Отговор
    В залеза на живота си (дано живее още дълго) ще направи добри дела. И ще го запомнят със добро Ако спре войните. Не е като другите преди него които създаваха войни.

    18:45 02.12.2025