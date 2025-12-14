Израелската армия: Ликвидирахме още един лидер на Хамас в Газа

Израелските военни заявиха, че са убили висшия командир на Хамас Раед Саед при удар по кола в град Газа, съобщава "Ройтерс".

Саед един от "архитектите" на атаките срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Това е най-известното убийство на висш лидер на Хамас, откакто споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила през октомври.

В съвместно изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че Саед е бил атакуван в отговор на атака на Хамас, при която взривно устройство рани двама войници по-рано в събота.

Атаката срещу кола в град Газа уби петима души и рани най-малко 25 други, според здравните власти в Газа. Няма незабавно потвърждение от Хамас или медици, че Саед е сред загиналите.

Източници от Хамас го представят като втория в командването на въоръженото крило на групировката, след Изелдин Ал-Хадад.

Саид е ръководил батальона на Хамас в град Газа, един от най-големите и най-добре екипирани в групировката, съобщиха тези източници.

В изявление Хамас осъди нападението като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, но не каза дали Саид е ранен и не заплаши с отмъщение.

Войната в Газа започна, след като водени от Хамас бойци убиха 1200 души, повечето от които цивилни, и взеха 251 заложници при атака срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Ответната офанзива на Израел е убила повече от 70 700 палестинци, повечето от които цивилни, съобщават здравни служители в Газа.

Прекратяването на огъня от 10 октомври позволи на стотици хиляди палестинци да се върнат в руините на град Газа. Израел изтегли войските си от позициите в града, а потоците от помощи се увеличиха.

Но насилието не е спряло напълно. Палестинските здравни власти съобщават, че израелските сили са убили най-малко 386 души при удари в Газа от началото на примирието.

Израел твърди, че трима негови войници са били убити от началото на прекратяването на огъня и че е атакувал десетки бойци.