Израелската армия: Ликвидирахме още един лидер на Хамас в Газа

14 Декември, 2025 16:25 512 10

В изявление Хамас осъди нападението като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, но не каза дали Раед Саид е ранен и не заплаши с отмъщение

Израелската армия: Ликвидирахме още един лидер на Хамас в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелските военни заявиха, че са убили висшия командир на Хамас Раед Саед при удар по кола в град Газа, съобщава "Ройтерс".

Саед един от "архитектите" на атаките срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Това е най-известното убийство на висш лидер на Хамас, откакто споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила през октомври.

В съвместно изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че Саед е бил атакуван в отговор на атака на Хамас, при която взривно устройство рани двама войници по-рано в събота.

Атаката срещу кола в град Газа уби петима души и рани най-малко 25 други, според здравните власти в Газа. Няма незабавно потвърждение от Хамас или медици, че Саед е сред загиналите.

Източници от Хамас го представят като втория в командването на въоръженото крило на групировката, след Изелдин Ал-Хадад.

Саид е ръководил батальона на Хамас в град Газа, един от най-големите и най-добре екипирани в групировката, съобщиха тези източници.

В изявление Хамас осъди нападението като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, но не каза дали Саид е ранен и не заплаши с отмъщение.

Войната в Газа започна, след като водени от Хамас бойци убиха 1200 души, повечето от които цивилни, и взеха 251 заложници при атака срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Ответната офанзива на Израел е убила повече от 70 700 палестинци, повечето от които цивилни, съобщават здравни служители в Газа.

Прекратяването на огъня от 10 октомври позволи на стотици хиляди палестинци да се върнат в руините на град Газа. Израел изтегли войските си от позициите в града, а потоците от помощи се увеличиха.

Но насилието не е спряло напълно. Палестинските здравни власти съобщават, че израелските сили са убили най-малко 386 души при удари в Газа от началото на примирието.

Израел твърди, че трима негови войници са били убити от началото на прекратяването на огъня и че е атакувал десетки бойци.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор
    ИЗРАЕЛСКА АРМИЯ НЕ МОЖЕ да твърди нищо!!!нито пък някоя друга-твърдения се дават от правителство! дори кРемълски паткан си научи урока с 1 готвач

    16:29 14.12.2025

  • 2 СЛАВА ИЗРАИЛЯ

    3 5 Отговор
    Б ой по чаршафите маскалСКИ

    16:31 14.12.2025

  • 3 Гост

    0 3 Отговор
    Българин ще управлява Газа 🫡

    16:32 14.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Коко откровено и долно само ,а ние очаквахме че пак неква буря ,и къде остана оня вечния мир на вашия закрилник жълтия клоун

    16:34 14.12.2025

  • 5 СПОРЕД ЕВРЕИТЕ

    6 2 Отговор
    ИЗЛИЗА ЧЕ КОМАНДИРИТЕ НА ХАМАЗ СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ,ОСОБЕНО ДЕЧИЦА НА 13-14 ГОДИНИ. ВСИЧКИТЕ ГИ ПИШАТ ГРАФА КОМАНДИРИ.ПО ГОЛЯМ ЛЪЖЕЦ И ИЗМАНИК ОТ ЕВРЕИНА НЕ СЕ Е РАЖДАЛ.

    16:36 14.12.2025

  • 6 Капейко

    0 4 Отговор
    Агент Краснов спря ли Израел ,
    Нали беше Миротворец ,?

    16:38 14.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спецназ

    3 1 Отговор
    МРЪСНИТЕ Ч.ФУТИ са Убили 400 палестинци СЛЕД Примирието!

    такова нещо даже украинците не могат да се похвалят!

    ФАКТ!

    16:41 14.12.2025

  • 10 Джо

    1 0 Отговор
    А тия нещастници от Бонди бийч ,дали не загинаха зарадш Биби кръволока?

    16:52 14.12.2025