"Хамас": Имаме легитимното право да останем въоръжени

Групировката "Хамас" има "легитимното право" да остане въоръжена и всяко предложение за прилагане на следващите фази на прекратяването на огъня в ивицата Газа трябва да зачита това право, заяви днес лидерът на движението за палестинските територии Халил ал Хая, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Съпротивата и оръжията са законно право, гарантирано от международното право, и са свързани с създаването на палестинска държава", каза Ал Хая по телевизията на палестинското ислямистко движение "Ал Акса".

"Ние сме готови да разгледаме всяко предложение, което запазва това право и гарантира създаването на палестинска държава", добави той.

В резултат на силен натиск от страна на САЩ, на 10 октомври влезе в сила споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, малко повече от две години след началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. срещу Израел.

"Няма бъдеще за "Хамас" в ивицата Газа, те ще бъдат разоръжени", каза в четвъртък говорителката на израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като палестинското ислямистко движение предложи само "замразяване" или "съхранение" на оръжейния си арсенал.

Споразумението за прекратяване на огъня, което в крайна сметка трябва да доведе до края на войната и възстановяването на Газа, вече позволи частично изтегляне на израелските войски от ивицата, както и обмен на израелски заложници срещу палестински затворници, посочва АФП.

Израелската армия заяви, че е нанесла днес удари срещу трима членове на проиранската групировка "Хизбула" в Южен Ливан, а Бейрут съобщи за един загинал при израелски удар в района, предаде Франс прес.

"Тази сутрин армията е нанесла удари срещу трима терористи от "Хизбула" в няколко района в Южен Ливан", които "са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата" на ливанското движение, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., посочи в изявление израелската армия.