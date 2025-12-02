Володимир Зеленски: Темпото на мирните преговори вдъхва оптимизъм, но Русия иска Тръмп да изгуби интерес

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес по време на визитата си в ирландската столица Дъблин, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес за постигане на мир в Украйна и че целта на Русия е точно такава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Да, страхувам се. Ако някой от съюзниците ни се измори, се страхувам (от вероятността това да стане)", заяви Зеленски в отговор на въпрос страхува ли се, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес.
"Целта на Русия е да пресекат интереса на САЩ към тази ситуация", добави украинският държавен глава.
По-рано днес той посочи, че мирните преговори му са започнали да му вдъхват оптимизъм поради темпото на преговорния процес и заинтересоваността на САЩ относно намирането на решение в конфликта с Русия.
"В моите думи се долавя оптимизъм благодарение на ускоряването на темпото на преговорите. Той идва и от американската страна, от проявената заинтересованост на САЩ от преговорния процес. В момента Америка не се отдръпва от нито един дипломатически начин на диалог и това е добре", обърна внимание президентът на Украйна
Украйна оценява високо щедростта на Ирландия, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Дъблин, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.
Ирландското правителство обяви допълнителни 100 милиона евро помощ за Украйна, с което общият размер на ирландска подкрепа за годината достига 200 милиона евро.
Средствата са част от новото партньорство между Ирландия и Украйна, което Зеленски и ирландският премиер Михол Мартин трябва да подпишат по-късно днес. Документът е следващата стъпка на развитие на споразумението, подписано миналата година в Киев.
Пътната карта "Партньорство Украйна-Ирландия 2030" определя непосредствените ангажименти на Ирландия към Украйна, включително 25 милиона евро за възстановяване и защита на украинската енергийна инфраструктура, както и програма за обучение и други дейности, свързани с интеграцията на страната в ЕС.
Зеленски започна визитата си в Дъблин със среща с новоизбраната президентка на Ирландия Катрин Конъли.
"Изказвам искрена благодарност от името на украинския народ за неизменната подкрепа на Ирландия в нашата борба срещу руската агресия", отбеляза той. "Дълбоко ценим гостоприемството на Ирландия, която даде временен подслон на разселените украинци. Украйна високо цени приятелството си с Ирландия и е решена да задълбочи сътрудничеството ни в името на справедлив и траен мир."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти закъде бързаш
Свършиха ли?
21:14 02.12.2025
2 Русия нищо не иска...
21:17 02.12.2025
3 Зеленски
21:18 02.12.2025
4 Пич
Коментиран от #6
21:18 02.12.2025
5 Атина Палада
21:19 02.12.2025
6 Атина Палада
До коментар #4 от "Пич":Ермак и Зеленски са си един отбор.Не вярвам да са врагове ..Уволнението на Ермак е ясно,че не идва от Зеленски,защото Зеленски няма такива правомощия -да уволнява и назначава хора на такива позиции...
Коментиран от #15
21:21 02.12.2025
7 Скандал в Киев:
Коментиран от #17
21:24 02.12.2025
8 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария
21:24 02.12.2025
9 Явленски
Коментиран от #12
21:25 02.12.2025
10 До Иван
Коментиран от #13
21:28 02.12.2025
11 така, така
21:29 02.12.2025
12 Еми изплашен е човека
До коментар #9 от "Явленски":ако сега се провали сключването на мир, никой повече няма да го търси за нищо. Ще падне цяла Украйна, няма да има пари за крадене и те така. Владимир Путин е направил изявление днес Казал е, че ако ЕС нападне Русия ще има "катастрофални последици".Това се съобщава в руските медии. „Ако Европа започне война с Русия, скоро Москва /няма да има с кого да преговаря/. Русия няма да воюва с европейските страни, но ако Европа започне война, Русия е готова веднага и днес и утре", е казал Руският лидер. СВО с Украйна е водим хирургически за опазване максимално живота на хората, но ако стане война с ЕС няма да е така и ще видите тогава какво е война.
21:31 02.12.2025
13 Атина Палада
До коментар #10 от "До Иван":Къв Нобел сънуваш ти? Нобела замина вече Връчиха го!
21:32 02.12.2025
14 авраам
21:33 02.12.2025
15 Пич
До коментар #6 от "Атина Палада":Дори и да си права , уволненият и изхвърлен човек не е рационален. Той търси на кого да отмъщава. Другото което не вземаш предвид е , че е много уплашен. Защото не знае докъде точно ще стигне "уволнението" ! И като нищо ще нанесе превантивен удар. Такава параноична е какафонията , общо взето ! Както във всеки диктаторски режим , убийствата си вървят от страх и параноя ! Това е илюстративен пример , много са като Ермак !
Коментиран от #19
21:34 02.12.2025
16 Миролюб Войнов, анализатор
Пачему и как Украйна, най-гадната и бедна страна има приятели в целия свят, а Русия я мразят дори руснаците кретащи в нея !!! Пачему ? 😁
Коментиран от #18
21:37 02.12.2025
17 тъжна история
До коментар #7 от "Скандал в Киев:":но показателна.
Едни в златни тоалетни си вършат природните нужди, а други като нямат пари ги изхвърлят на улицата да свършат с природната си същност.
В момента, човешкия живот нищо не струва в Украйна - събират ги по улиците най-брутално и ги хвърлят в месомелачката. Когато си свидетел на подобни сцени, когато около теб хората се чудят как да се скатаят, за да оцелеят, нямаш ток, вода и топлина с часове, когато виждаш как скота прогресира, а нормалните хора се страхуват и деградират, то за каква хипократова клетва да се сетиш?!
Тъжна история, но поучителна
21:37 02.12.2025
18 потому
До коментар #16 от "Миролюб Войнов, анализатор":что такива като теб трябва да се чудят и от чудене да ги боли глава
21:40 02.12.2025
19 Атина Палада
До коментар #15 от "Пич":Кво да кажа...И ти си прав! Така е!
21:40 02.12.2025
20 сноу
21:47 02.12.2025
21 Леприкорн
Сега в тази Трета Глобална Борба взе че се включи.
Въобще много нови участници има.
И Швеция също.
Абе по- световна е тази Глобална Борба.
Само да я карат по- кротко,
че Коледа идва,
и Старата– Нова Година трябва да се отбележи подобаващо.
Тичам да отворя една прашасала бутилка,
която отдавна ми стои
в избата
и да пия за това
да не се тича пред локомотива.
21:58 02.12.2025
22 Гориил
22:09 02.12.2025
23 000
22:09 02.12.2025
24 Е га ти
22:22 02.12.2025
25 Чакай малко, бре.
22:24 02.12.2025