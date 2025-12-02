Новини
Володимир Зеленски: Темпото на мирните преговори вдъхва оптимизъм, но Русия иска Тръмп да изгуби интерес

2 Декември, 2025 21:12

Ирландското правителство обяви допълнителни 100 милиона евро помощ за Украйна, с което общият размер на ирландска подкрепа за годината достига 200 милиона евро

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес по време на визитата си в ирландската столица Дъблин, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес за постигане на мир в Украйна и че целта на Русия е точно такава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Да, страхувам се. Ако някой от съюзниците ни се измори, се страхувам (от вероятността това да стане)", заяви Зеленски в отговор на въпрос страхува ли се, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес.

"Целта на Русия е да пресекат интереса на САЩ към тази ситуация", добави украинският държавен глава.

По-рано днес той посочи, че мирните преговори му са започнали да му вдъхват оптимизъм поради темпото на преговорния процес и заинтересоваността на САЩ относно намирането на решение в конфликта с Русия.

"В моите думи се долавя оптимизъм благодарение на ускоряването на темпото на преговорите. Той идва и от американската страна, от проявената заинтересованост на САЩ от преговорния процес. В момента Америка не се отдръпва от нито един дипломатически начин на диалог и това е добре", обърна внимание президентът на Украйна

Украйна оценява високо щедростта на Ирландия, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Дъблин, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Ирландското правителство обяви допълнителни 100 милиона евро помощ за Украйна, с което общият размер на ирландска подкрепа за годината достига 200 милиона евро.

Средствата са част от новото партньорство между Ирландия и Украйна, което Зеленски и ирландският премиер Михол Мартин трябва да подпишат по-късно днес. Документът е следващата стъпка на развитие на споразумението, подписано миналата година в Киев.

Пътната карта "Партньорство Украйна-Ирландия 2030" определя непосредствените ангажименти на Ирландия към Украйна, включително 25 милиона евро за възстановяване и защита на украинската енергийна инфраструктура, както и програма за обучение и други дейности, свързани с интеграцията на страната в ЕС.

Зеленски започна визитата си в Дъблин със среща с новоизбраната президентка на Ирландия Катрин Конъли.

"Изказвам искрена благодарност от името на украинския народ за неизменната подкрепа на Ирландия в нашата борба срещу руската агресия", отбеляза той. "Дълбоко ценим гостоприемството на Ирландия, която даде временен подслон на разселените украинци. Украйна високо цени приятелството си с Ирландия и е решена да задълбочи сътрудничеството ни в името на справедлив и траен мир."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ти закъде бързаш

    23 0 Отговор
    Б.Джонсън каза: Продължавай, до последния украинец.
    Свършиха ли?

    21:14 02.12.2025

  • 2 Русия нищо не иска...

    23 0 Отговор
    Западът иска и затова Русия си взима своето...

    21:17 02.12.2025

  • 3 Зеленски

    19 0 Отговор
    да търси къде да бяга. Билета му го разписаха.

    21:18 02.12.2025

  • 4 Пич

    21 0 Отговор
    Какъв лицемер ! Точно от мир най много се страхува Зелю ! Тогава в него освен външните , ще се прицелят и вътрешните му врагове !!! Ето ви пример , защото не сте наясно ! Ермак например знае , че или Зелю , или той !!! Много са още такива. И Зелю също знае !

    Коментиран от #6

    21:18 02.12.2025

  • 5 Атина Палада

    18 0 Отговор
    От Ирландия измъкна 100 милиона а от Гърция нищо не можа да измъкне Нито газ,нито оръжия,нито евракита..Посрещна го някакъв треторазряден чиновник а до имението Максимос за среща с Премиера ходи пеша като г.ламав..и самичък...:( Жал ми е за Зеленски .

    21:19 02.12.2025

  • 6 Атина Палада

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ермак и Зеленски са си един отбор.Не вярвам да са врагове ..Уволнението на Ермак е ясно,че не идва от Зеленски,защото Зеленски няма такива правомощия -да уволнява и назначава хора на такива позиции...

    Коментиран от #15

    21:21 02.12.2025

  • 7 Скандал в Киев:

    9 0 Отговор
    В Киев, близо до метростанция Зверинецкая е избухнал скандал, който е предизвикал вълна от възмущение в социалните мрежи. Минувачите са забелязали безпомощен мъж с вързопи багаж и патерици, който стои до парапета. Казваше на хората, че лекарите са го оставили там да чака. Мъжът нямаше пари или телефон със себе си и можеше просто да замръзне на улицата. Историята е била разказана в интернет от Лилит Скраклий жителка на Киев която е била първата която се е заела да помага. "Той каза, че е парализиран и е изхвърлен от болницата. Каза, че е седял дълго време и му е било много студено. Няма приятели и роднини в Киев, няма къде да отиде. Няма телефон. Помолих хората да се обадят в полицията или на бърза помощ " пише Лилит Скраклий. "Лекарите са извели парализирания пациент и са го оставили на 200 метра точно на парапета близо до метрото. Можеше просто да замръзне и да умре там. Убедих линейката да го върне в болницата. А там се оказа, че мъжът е претърпял наскоро инсулт и просто не са намерили в кое отделение да го настанят. За това са го оставили навън на улицата" казва Лилит Скраклий. "Все още съм в шок. Какво се случва в нашата страна? Как хора, които са положили Хипократовата клетва, могат да изхвърлят безпомощен човек на улицата само, за да умре? Защо хората в нашата страна, ако не могат да се издържат сами, просто умират?" пита Лилит Скраклий.

    Коментиран от #17

    21:24 02.12.2025

  • 8 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария

    9 0 Отговор
    се обявяват против Украйна и са изпратили Официални възражения срещу искането на Украйна да се откаже от задълженията си по Конвенцията от Отава към Офиса на ООН по въпросите на разоръжаването и исканията да използва забранени оръжия. Това беше обявено от заместник-генералния секретар на ООН, Висшия представител по въпросите на разоръжаването Изуми Накамицу

    21:24 02.12.2025

  • 9 Явленски

    8 0 Отговор
    Явленски от какво се притесняваш, нали печелите войната, не умират украинци на фронта, върнах те си Покровск и Купянск, гоните руснаците от територии, избихте 50 млн руснаци, опппссс рогата май взе да отпуска и разбра, че това е само твоята истина

    Коментиран от #12

    21:25 02.12.2025

  • 10 До Иван

    1 3 Отговор
    Зеленски казал че преговорите вдъхват оптимизъм и това е точно това оптималното за блатото е разширение на блатото с Донбас а Тръмп точно обратното на казаното от Зеленски той не губи интерес от нобела за мир и е готов да предложи на Путин Донбас без бой на сребърен поднос , за него честа, морала и военната дисциплина, илри жертвите е без значение, важното за Тръмп е нобела за мир това вече го разбра и Нетаняхо по трудни начин след като сегашиние президент на Сирия бивш терорист е закрилян от Тръмп то ИЗраел няма право да атакува новия режим в Сиря защото някой си ходил да му целува ръка а за Тръмп нобела за мир и колениченето е по важно то съюзните от Европа , Израел, или милионите жертви в Украйна

    Коментиран от #13

    21:28 02.12.2025

  • 11 така, така

    8 0 Отговор
    Предполагам ирландците са договорили с клоуна каква част от помощта да им върне като тръгне да пипа и в тия пари. Не за друго, ама така работят схемите на цар Мидас, както е ника на наркоманчето в ония записи.

    21:29 02.12.2025

  • 12 Еми изплашен е човека

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Явленски":

    ако сега се провали сключването на мир, никой повече няма да го търси за нищо. Ще падне цяла Украйна, няма да има пари за крадене и те така. Владимир Путин е направил изявление днес Казал е, че ако ЕС нападне Русия ще има "катастрофални последици".Това се съобщава в руските медии. „Ако Европа започне война с Русия, скоро Москва /няма да има с кого да преговаря/. Русия няма да воюва с европейските страни, но ако Европа започне война, Русия е готова веднага и днес и утре", е казал Руският лидер. СВО с Украйна е водим хирургически за опазване максимално живота на хората, но ако стане война с ЕС няма да е така и ще видите тогава какво е война.

    21:31 02.12.2025

  • 13 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "До Иван":

    Къв Нобел сънуваш ти? Нобела замина вече Връчиха го!

    21:32 02.12.2025

  • 14 авраам

    8 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с този кирлив евреин!

    21:33 02.12.2025

  • 15 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Дори и да си права , уволненият и изхвърлен човек не е рационален. Той търси на кого да отмъщава. Другото което не вземаш предвид е , че е много уплашен. Защото не знае докъде точно ще стигне "уволнението" ! И като нищо ще нанесе превантивен удар. Такава параноична е какафонията , общо взето ! Както във всеки диктаторски режим , убийствата си вървят от страх и параноя ! Това е илюстративен пример , много са като Ермак !

    Коментиран от #19

    21:34 02.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, анализатор

    2 4 Отговор
    Добре де......
    Пачему и как Украйна, най-гадната и бедна страна има приятели в целия свят, а Русия я мразят дори руснаците кретащи в нея !!! Пачему ? 😁

    Коментиран от #18

    21:37 02.12.2025

  • 17 тъжна история

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скандал в Киев:":

    но показателна.
    Едни в златни тоалетни си вършат природните нужди, а други като нямат пари ги изхвърлят на улицата да свършат с природната си същност.

    В момента, човешкия живот нищо не струва в Украйна - събират ги по улиците най-брутално и ги хвърлят в месомелачката. Когато си свидетел на подобни сцени, когато около теб хората се чудят как да се скатаят, за да оцелеят, нямаш ток, вода и топлина с часове, когато виждаш как скота прогресира, а нормалните хора се страхуват и деградират, то за каква хипократова клетва да се сетиш?!
    Тъжна история, но поучителна

    21:37 02.12.2025

  • 18 потому

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    что такива като теб трябва да се чудят и от чудене да ги боли глава

    21:40 02.12.2025

  • 19 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Кво да кажа...И ти си прав! Така е!

    21:40 02.12.2025

  • 20 сноу

    3 0 Отговор
    Кой му ги пише гия кухи дрънканици на зузан...първо ирландците не обичат просяци да висят пред портата им и второ те винаги правят точно обратното на това което ингилизите...

    21:47 02.12.2025

  • 21 Леприкорн

    3 0 Отговор
    През ВСВ Ирландия пази неутралитет и не участва.
    Сега в тази Трета Глобална Борба взе че се включи.
    Въобще много нови участници има.
    И Швеция също.
    Абе по- световна е тази Глобална Борба.
    Само да я карат по- кротко,
    че Коледа идва,
    и Старата– Нова Година трябва да се отбележи подобаващо.
    Тичам да отворя една прашасала бутилка,
    която отдавна ми стои
    в избата
    и да пия за това
    да не се тича пред локомотива.

    21:58 02.12.2025

  • 22 Гориил

    1 0 Отговор
    Под натиска на европейските ястреби, Ирландия ще отпусне само сто милиона евро, за да спаси умиращите от хипотермия украинци. За какви постижения ни разказва Бандера? Надушил пари, той се втурна към Дъблин с чанти и куфари.Ирландия е една от страните, най-отдалечени от войната в Украйна. Дъблин може да има трудности да разбере кой срещу кого се бие.Но никой в ​​Брюксел не е отменил черната пропаганда.

    22:09 02.12.2025

  • 23 000

    1 0 Отговор
    Поредните глупости. С ес и нато е свършено. Путин и тръмп си говорят за бизнес, а ес не е информиран дори.

    22:09 02.12.2025

  • 24 Е га ти

    2 0 Отговор
    Кой го интересува да има мир? Всичко е кражба на пари

    22:22 02.12.2025

  • 25 Чакай малко, бре.

    1 0 Отговор
    Ами указа,забраняващ преговори с Русия? Ти с кой се уговаряш? Какъв мир търсиш?

    22:24 02.12.2025

