Володимир Зеленски: Темпото на мирните преговори вдъхва оптимизъм, но Русия иска Тръмп да изгуби интерес

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес по време на визитата си в ирландската столица Дъблин, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес за постигане на мир в Украйна и че целта на Русия е точно такава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Да, страхувам се. Ако някой от съюзниците ни се измори, се страхувам (от вероятността това да стане)", заяви Зеленски в отговор на въпрос страхува ли се, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес.

"Целта на Русия е да пресекат интереса на САЩ към тази ситуация", добави украинският държавен глава.

По-рано днес той посочи, че мирните преговори му са започнали да му вдъхват оптимизъм поради темпото на преговорния процес и заинтересоваността на САЩ относно намирането на решение в конфликта с Русия.

"В моите думи се долавя оптимизъм благодарение на ускоряването на темпото на преговорите. Той идва и от американската страна, от проявената заинтересованост на САЩ от преговорния процес. В момента Америка не се отдръпва от нито един дипломатически начин на диалог и това е добре", обърна внимание президентът на Украйна

Украйна оценява високо щедростта на Ирландия, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Дъблин, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Ирландското правителство обяви допълнителни 100 милиона евро помощ за Украйна, с което общият размер на ирландска подкрепа за годината достига 200 милиона евро.

Средствата са част от новото партньорство между Ирландия и Украйна, което Зеленски и ирландският премиер Михол Мартин трябва да подпишат по-късно днес. Документът е следващата стъпка на развитие на споразумението, подписано миналата година в Киев.

Пътната карта "Партньорство Украйна-Ирландия 2030" определя непосредствените ангажименти на Ирландия към Украйна, включително 25 милиона евро за възстановяване и защита на украинската енергийна инфраструктура, както и програма за обучение и други дейности, свързани с интеграцията на страната в ЕС.

Зеленски започна визитата си в Дъблин със среща с новоизбраната президентка на Ирландия Катрин Конъли.

"Изказвам искрена благодарност от името на украинския народ за неизменната подкрепа на Ирландия в нашата борба срещу руската агресия", отбеляза той. "Дълбоко ценим гостоприемството на Ирландия, която даде временен подслон на разселените украинци. Украйна високо цени приятелството си с Ирландия и е решена да задълбочи сътрудничеството ни в името на справедлив и траен мир."