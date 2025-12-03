Новини
Свят »
Русия »
Самолетът на Уиткоф излетя от Москва, американците обещали на Путин да не ходят в Киев
  Тема: Украйна

Самолетът на Уиткоф излетя от Москва, американците обещали на Путин да не ходят в Киев

3 Декември, 2025 03:23, обновена 3 Декември, 2025 03:30 691 5

  • москва-
  • киев-
  • уиткоф-
  • путин-
  • вашингтон

Те ще се приберат направо във Вашингтон, заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков

Самолетът на Уиткоф излетя от Москва, американците обещали на Путин да не ходят в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет, за който се смята, че е на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, излетя от Москва рано тази сутрин след преговорите в Кремъл за уреждане на войната в Украйна, съобщиха световните агенции, предаде БТА.

Агенциите, позовавайки се на източници от авиационните власти, съобщиха, че самолетът, с който вчера е пристигнал Уиткоф, излетял от летище Внуково в руската столица около 02:00 часа местно време.

Още новини от Украйна

Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър преговаряха продължение на пет часа в Кремъл с руския президент Владимир Путин.

Американската делегация от Москва трябва да се отправи директно към Вашингтон, заяви съветникът на Путин Ушаков след разговорите.

Axios и AFP съобщиха по-рано, че след Москва пратениците на Белия дом планират да обсъдят резултатите от разговорите си с Киев.

Руската страна отрече това.

"Американската делегация ще се върне във Вашингтон след разговорите, а след това представители на Белия дом вероятно ще се свържат с Москва по телефона", заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков след разговорите в Кремъл.

„Уиткоф и Кушнер ни обещаха, че няма да отидат в Киев, а ще се завърнат в родния Вашингтон“, каза той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ехааааааа

    2 0 Отговор
    Никой не еб@ва за слива укрофашистите , скоро ще ядът още по - голяма хурка !!!!

    04:07 03.12.2025

  • 3 Киеффффф умре , надрусаняка също

    2 0 Отговор
    Бегай зелю , бегай , че мамата си е еала !!!

    04:09 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Артилерист

    2 0 Отговор
    Уйткоф и зетят планираха да отидат в Киев, след срещата с Путин, но вероятно са разбрали, че там около Зеленски цари хаос. Има сведения, че срещу комичния артист има открито недоволство сред депутатите от радата, а самият Зеленски се кани да последва разбягалата се извън страната върхушка около него. Не изключвам и вероятността американските делегати да са предупредени от Путин за опасната обстановка в Киев, предвид масираните атаки на руските ВКС по военни обекти там. Не се изключва и изненадваща капитулация на Киев в близките дни и седмици, като се вземат предвид разкритията за масовите кражби на пари от елита на хунтата, критичното енергийно състояние на Украйна срещу зимата и мощния натиск на руските войски по разредените укроотбраняващи се по цялата линия на съприкосновение.

    04:09 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания