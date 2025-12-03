Самолетът на Уиткоф излетя от Москва, американците обещали на Путин да не ходят в Киев

Самолет, за който се смята, че е на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, излетя от Москва рано тази сутрин след преговорите в Кремъл за уреждане на войната в Украйна, съобщиха световните агенции, предаде БТА.

Агенциите, позовавайки се на източници от авиационните власти, съобщиха, че самолетът, с който вчера е пристигнал Уиткоф, излетял от летище Внуково в руската столица около 02:00 часа местно време.

Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър преговаряха продължение на пет часа в Кремъл с руския президент Владимир Путин.

Американската делегация от Москва трябва да се отправи директно към Вашингтон, заяви съветникът на Путин Ушаков след разговорите.

Axios и AFP съобщиха по-рано, че след Москва пратениците на Белия дом планират да обсъдят резултатите от разговорите си с Киев.

Руската страна отрече това.

"Американската делегация ще се върне във Вашингтон след разговорите, а след това представители на Белия дом вероятно ще се свържат с Москва по телефона", заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков след разговорите в Кремъл.

„Уиткоф и Кушнер ни обещаха, че няма да отидат в Киев, а ще се завърнат в родния Вашингтон“, каза той.