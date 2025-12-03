Мъск: Ванс ще е новият президент. Той, аз и Тръмп сме основните мишени за убиване в САЩ. Бялата раса изчезва

Илон Мъск заявил на бивши колеги, че смята, че настоящият вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс ще бъде следващият президент на Белия дом, пише американският вестник Politico.

Според източниците на изданието, Мъск е изразил това убеждение във видеоконферентно обръщение на 22 ноември към служителите на Службата за ефективност на управлението (DOGE). Мъск преди това ръководи работата на DOGE в продължение на няколко месеца през 2025 г. като специално определен служител на САЩ, работещ pro bono. Той беше на практика член на вътрешния кръг на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.

По време на гореспоменатата реч, която не е била излъчена публично, Мъск подчертал, че Съединените щати са в началото на „велик 12-годишен период“. Вестникът уточнява, че това се отнася за настоящия четиригодишен мандат на Тръмп като президент, както и за следващите два мандата на Ванс. Според вестника, Мъск е изградил добри отношения с Ванс. Следващите президентски избори в САЩ ще се проведат през 2028 г. Ванс все още не е обявил окончателно планове да се кандидатира. Тръмп е законово лишен от тази възможност, тъй като настоящият му мандат е вече вторият му. 22-рата поправка на Конституцията на САЩ ограничава един президент до два мандата.

Мъск също изрази убеденост, че е сред „основните цели за убийство“ в Съединените щати, наред с Тръмп и Ванс.

Според него, бялото население по света е изложено на риск от изчезване поради настоящите демографски тенденции.

„Ако настоящите тенденции продължат, белите ще преминат от малцинство в света, до практическо изчезване!“, написа той в X.

Мъск преди това заяви, че никога няма да се съгласи да управлява своята интернет услуга Starlink в Южна Африка, където законът изисква 30% от бизнеса да бъде собственост на чернокожи предприемачи.

Предприемачът е главен изпълнителен директор на SpaceX и Tesla е най-богатият човек на планетата. Според последните оценки на Bloomberg, нетното му състояние надхвърля 450 милиарда долара.

Отношенията между Тръмп и Мъск се влошиха тази година. След като напусна държавната служба, Мъск участва в публичен сблъсък с Тръмп на 5 юни чрез социалните медии. По-късно бизнесменът заяви, че съжалява за острите си забележки за Тръмп. През септември те седнаха един до друг на възпоменателна служба за активиста Чарли Кърк на стадион „Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона. В края на октомври Тръмп заяви, че има добри отношения с Мъск, въпреки предишния им спор.