Игнатов към студентите: Отстоявайте автономията и независимостта си

Отстоявайте автономията и независимостта – както Вашата, така и тази на университетите. С тези думи се обърна министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов към участниците в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Форумът е най-висшият орган на организацията. Той поставя финал на мандат 2024–2026 г. и очертава посока на развитие на студентското представителство за периода 2026–2028 г.

„В университетите се поставят основите на обществения живот на страната. Дори можем да кажем, че състоянието на обществото зависи от активността на университетите и на младите хора в тях“, каза проф. Сергей Игнатов. По думите му общественият живот във висшите училища е дори по-важен от образованието в тях. „Част от смисъла да бъдеш в университет е да имаш тази гражданска активност и да бъдеш част от едно цяло“, подчерта той и допълни, че защитата на университетската автономия е най-важният дългосрочен приоритет.

Проф. Игнатов благодари за поканата да бъде част от форума на студентите и допълни, че винаги се е стремял да има активен диалог с тях – както като университетски преподавател, така и като министър. „По време на предходния ми мандат заедно с НПСС организирахме редица дискусии в цялата страна и предложенията от тях залегнаха в най-големите законодателни промени в системата. Така че всички знакови реформи сме правили заедно и в активен диалог“, каза още той. Министърът акцентира, че дейността на студентските съвети има пряко отражение и за качеството на образованието и ги призова да бъдат активни, изискващи и отстояващи принципите си. „Ще чувате, че младите нищо не разбират, но не забравяйте, че светът е именно на младите“, обърна се проф. Игнатов към тях.

Ректорът на НСА проф. Красимир Петков поздрави студентите и подчерта, че вратите на Академията са винаги отворени за техните национални срещи. Той подчерта, че висшето училище работи в тясна координация със студентските организации и ги призова да искат и отстояват позицията си с аргументи и факти.

Председателят на НПСС Ангел Стойков благодари за доверието през изминалите години и подчерта, че са поставени основите на важни промени, които да се надградят в следващите месеци.

В рамките на днешното заседание ще бъде представен докладът за дейността на НПСС за изминалия мандат 2024–2026 г., както и докладът на Контролния съвет, с което ще бъде направена цялостна равносметка на постигнатите резултати, реализираните инициативи и водените политики. Предвидено е избор на нов председател на НПСС, както и за членове на Изпълнителния и Контролния съвет за мандат 2026–2028 г.