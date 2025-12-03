Министрите на външните работи от НАТО заседават в Брюксел

Министрите на външните работи на страните от НАТО ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността и ще преразгледат мерките за укрепването на възпиращата сила на Алианса и неговата отбрана на днешното си заседание в Брюксел.
Те ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига и върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас в рамките на Съвета НАТО - Украйна.
"В очакване на следващата ни среща на върха в Турция ще разгледаме променящите се заплахи и предизвикателства за нашата сигурност, включително от Русия, и как напредваме по отношение на важните решения, взети от лидерите в Хага", каза вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Става дума за ангажимента на съюзниците да инвестират 5% от БВП в отбрана.
Същевременно Рюте подчерта, че това е само началото на дълъг път. Той припомни, че сигурността на страните от Пакта е дълбоко свързана с тази на Украйна.
"Русия не е сама в тази война, тъй като Китай продължава да бъде нейният решаващ поддръжник, а Иран и Северна Корея също ѝ оказват подкрепа. Очаквам съюзниците да обявят нов принос в следващите дни. Ясно е, че ни предстои предизвикателна програма", каза още генералният секретар.
България ще бъде представена от министъра на външните работи Георг Георгиев.
1 ало калас
06:23 03.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
06:23 03.12.2025
3 Малиииии
Смятайте що за сбирщина са се събрали!
06:24 03.12.2025
4 НАТО ®
06:25 03.12.2025
5 Хайде
06:43 03.12.2025
6 А где
Коментиран от #12, #18
06:45 03.12.2025
7 Развитие
06:48 03.12.2025
8 Артилерист
06:56 03.12.2025
9 Ролан
07:05 03.12.2025
10 Тия запалиха моторетката...
Истерията им е с пълна газ...!
Денонощно сънуват,че Русия ги напада и требе да ошушкат народите си,давайки всичките си средства за...въоръжаване...!
А социалните разходи...- кучета ги яли...!
07:06 03.12.2025
11 Добре,че ни го каза...!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Че то това бе ясно и на децата дори...?!
07:07 03.12.2025
12 Только на...
До коментар #6 от "А где":...фотографии...!
07:08 03.12.2025
13 Малий...!
07:10 03.12.2025
14 Какво да решават
07:14 03.12.2025
15 Никой
Ние само да се ядосаме - само да се ядосаме - става страшно.
И Русия - че какво толкова имат - 10 дена име е пътуването с влак. При нас е също толкова.
07:17 03.12.2025
16 Хе хе...
А руснаците дори още не са запрегнали.
Найс, а?
07:18 03.12.2025
17 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
07:23 03.12.2025
18 А где
До коментар #6 от "А где":Дугина?
Коментиран от #23
07:23 03.12.2025
19 хаспел
07:25 03.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А ГДЕ
Коментиран от #24
07:29 03.12.2025
23 А где...
До коментар #18 от "А где":...Миндич и...Ермак...?!
07:29 03.12.2025
24 Както винаги!
До коментар #22 от "А ГДЕ":Зеленият ще бъде Почетен Председател на поредната софра...!
Ей не се наяде тва жуже ...
07:31 03.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пари нема
Коментиран от #28
07:31 03.12.2025
27 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:33 03.12.2025
28 Генчо
До коментар #26 от "Пари нема":Тя е фалирала, следващите са Европейския съюз!
Коментиран от #31
07:33 03.12.2025
29 Не е добре положението
07:34 03.12.2025
30 Недостиг
САЩ няма да предоставят никакви средства за Киев, освен да позволят продажбата на оръжия, ЕС няма средства за Украйна засега. Източниците на средства са два - или парите на евро данъкоплатците, или замразените руски активи, чиито предаване обаче ЕЦБ отказа.
07:39 03.12.2025
31 Оди
До коментар #28 от "Генчо":У руската кочина.
07:41 03.12.2025