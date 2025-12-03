Новини
Министрите на външните работи от НАТО заседават в Брюксел

3 Декември, 2025 06:16

Те ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига и върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас

Министрите на външните работи от НАТО заседават в Брюксел - 1
Кая Калас и Андрий Сибига, Снимка: YouTube
БНР БНР

Министрите на външните работи на страните от НАТО ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността и ще преразгледат мерките за укрепването на възпиращата сила на Алианса и неговата отбрана на днешното си заседание в Брюксел.

Те ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига и върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас в рамките на Съвета НАТО - Украйна.

"В очакване на следващата ни среща на върха в Турция ще разгледаме променящите се заплахи и предизвикателства за нашата сигурност, включително от Русия, и как напредваме по отношение на важните решения, взети от лидерите в Хага", каза вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Става дума за ангажимента на съюзниците да инвестират 5% от БВП в отбрана.

Същевременно Рюте подчерта, че това е само началото на дълъг път. Той припомни, че сигурността на страните от Пакта е дълбоко свързана с тази на Украйна.

"Русия не е сама в тази война, тъй като Китай продължава да бъде нейният решаващ поддръжник, а Иран и Северна Корея също ѝ оказват подкрепа. Очаквам съюзниците да обявят нов принос в следващите дни. Ясно е, че ни предстои предизвикателна програма", каза още генералният секретар.

България ще бъде представена от министъра на външните работи Георг Георгиев.


Белгия
Оценка 1.3 от 13 гласа.
Оценка 1.3 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ало калас

    15 3 Отговор
    Какво стана с едни 47милиарда изпрани в естонски банки.

    06:23 03.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Войната в Украйна продължава.Преговорите са без успех.

    Коментиран от #11

    06:23 03.12.2025

  • 3 Малиииии

    18 3 Отговор
    Ако всичките са а те са като Георг Георгиев
    Смятайте що за сбирщина са се събрали!

    06:24 03.12.2025

  • 4 НАТО ®

    18 3 Отговор
    И в тамбукту да заседават, все тая. Когато губиш, не можеш да поставяш условия.

    06:25 03.12.2025

  • 5 Хайде

    7 0 Отговор
    там и наш Гьорг !

    06:43 03.12.2025

  • 6 А где

    6 0 Отговор
    НикаКая Калас ? Где она ?

    Коментиран от #12, #18

    06:45 03.12.2025

  • 7 Развитие

    12 0 Отговор
    Приятно е да слушаш така наречената ръководителка на европейската дипломация, русофобската естонка Кая Калас. Тя вече изтърси: не украинската армия, а руската, трябва да бъде ограничена в мирното споразумение!

    06:48 03.12.2025

  • 8 Артилерист

    8 0 Отговор
    Кая Калас ще ги зарежда с русофобия, както навремето един от говорителите на ГЕРБ Спас Гърневски зареждаше депутатите им с антикомунизъм...

    06:56 03.12.2025

  • 9 Ролан

    5 0 Отговор
    Събрали се "от кол и въже" )))

    07:05 03.12.2025

  • 10 Тия запалиха моторетката...

    9 0 Отговор
    ...и нямат спиране...!
    Истерията им е с пълна газ...!
    Денонощно сънуват,че Русия ги напада и требе да ошушкат народите си,давайки всичките си средства за...въоръжаване...!
    А социалните разходи...- кучета ги яли...!

    07:06 03.12.2025

  • 11 Добре,че ни го каза...!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че то това бе ясно и на децата дори...?!

    07:07 03.12.2025

  • 12 Только на...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "А где":

    ...фотографии...!

    07:08 03.12.2025

  • 13 Малий...!

    6 0 Отговор
    ТеА,що софри опоскаха...

    07:10 03.12.2025

  • 14 Какво да решават

    1 6 Отговор
    То Украйна и без помощ от САЩ си избива Достатъчно Руснаци

    07:14 03.12.2025

  • 15 Никой

    2 0 Отговор
    Китай какво го броим за фактор - да са 1 милиард - преко сили.

    Ние само да се ядосаме - само да се ядосаме - става страшно.

    И Русия - че какво толкова имат - 10 дена име е пътуването с влак. При нас е също толкова.

    07:17 03.12.2025

  • 16 Хе хе...

    8 0 Отговор
    Заседания, семинари, инициативи, комитети, коалиции на же лаещите, декларации, обединения, срещи, конференции безчет. В резултат у крайна се върна в Русия, икономиката на ЕсеС утече в канала.
    А руснаците дори още не са запрегнали.
    Найс, а?

    07:18 03.12.2025

  • 17 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    5 0 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи.

    07:23 03.12.2025

  • 18 А где

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А где":

    Дугина?

    Коментиран от #23

    07:23 03.12.2025

  • 19 хаспел

    3 1 Отговор
    "Обменялките" от руската им параноя, на гърба на данъкоплатеца. Корумпирани крадци !

    07:25 03.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    Зеленския??

    Коментиран от #24

    07:29 03.12.2025

  • 23 А где...

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "А где":

    ...Миндич и...Ермак...?!

    07:29 03.12.2025

  • 24 Както винаги!

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "А ГДЕ":

    Зеленият ще бъде Почетен Председател на поредната софра...!
    Ей не се наяде тва жуже ...

    07:31 03.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пари нема

    2 0 Отговор
    Украйна няма на кой да разчита за подкрепа, освен на ЕС, а в общността няма пари...Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да предостави ликвидност за репарационен заем за Украйна, което ще изправи страната пред финансова криза през 2026 година.

    Коментиран от #28

    07:31 03.12.2025

  • 27 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    2 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски???

    07:33 03.12.2025

  • 28 Генчо

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пари нема":

    Тя е фалирала, следващите са Европейския съюз!

    Коментиран от #31

    07:33 03.12.2025

  • 29 Не е добре положението

    1 0 Отговор
    Украински икономисти, цитирани от УНИАН казват, че липсата на финансиране от ЕС поставя страната в критична ситуация. На Украйна не достигат 80 млрд. долара, които няма откъде да получи, ако ЕС ѝ обърне гръб. От тези средства 60 млрд. долара са за необходимите оръжия.

    07:34 03.12.2025

  • 30 Недостиг

    0 0 Отговор
    Международният валутен фонд (МВФ) съобщи, че одобрява финансиране за Украйна през 2026 година (малко над 8 млрд. долара), но те ще бъдат предоставени, след като ЕС намери пари за страната за догодина.

    САЩ няма да предоставят никакви средства за Киев, освен да позволят продажбата на оръжия, ЕС няма средства за Украйна засега. Източниците на средства са два - или парите на евро данъкоплатците, или замразените руски активи, чиито предаване обаче ЕЦБ отказа.

    07:39 03.12.2025

  • 31 Оди

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Генчо":

    У руската кочина.

    07:41 03.12.2025

