Министрите на външните работи от НАТО заседават в Брюксел

Министрите на външните работи на страните от НАТО ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността и ще преразгледат мерките за укрепването на възпиращата сила на Алианса и неговата отбрана на днешното си заседание в Брюксел.



Те ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига и върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас в рамките на Съвета НАТО - Украйна.



"В очакване на следващата ни среща на върха в Турция ще разгледаме променящите се заплахи и предизвикателства за нашата сигурност, включително от Русия, и как напредваме по отношение на важните решения, взети от лидерите в Хага", каза вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте.



Става дума за ангажимента на съюзниците да инвестират 5% от БВП в отбрана.



Същевременно Рюте подчерта, че това е само началото на дълъг път. Той припомни, че сигурността на страните от Пакта е дълбоко свързана с тази на Украйна.



"Русия не е сама в тази война, тъй като Китай продължава да бъде нейният решаващ поддръжник, а Иран и Северна Корея също ѝ оказват подкрепа. Очаквам съюзниците да обявят нов принос в следващите дни. Ясно е, че ни предстои предизвикателна програма", каза още генералният секретар.



България ще бъде представена от министъра на външните работи Георг Георгиев.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.3 Оценка 1.3 от 13 гласа.