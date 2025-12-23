Вадефул: Русия може да използва примирието, за да атакува НАТО

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че Русия може да използва евентуално примирие в Украйна, за да ускори подготовката си за атака срещу страна членка на НАТО, и призова алианса да бъде подготвен за такъв сценарий, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Вадефул уточни, че не желае да спекулира за вероятността това да се случи, но добави: „Мога само да ни посъветвам да се подготвим за възможността това да се случи.“

Той отбеляза, че НАТО разширява отбранителните си структури, а Германия реорганизира въоръжените си сили, увеличавайки броя на войските и оборудването с оглед на потенциален руски удар. Вадефул подчерта, че Европа не трябва да се успокоява дори при постигане на примирие в Украйна, тъй като сигурността ще зависи от Русия за дълго време. „Москва може да бъде държана на разстояние само от позиция на сила, единство в рамките на алианса и способни въоръжени сили“, посочи той.

„Няма причина да намаляваме усилията си. Точно обратното“, добави германският министър. „Само позиция на сила ще осигури по-голяма сигурност за нас в НАТО и за Германия.“

Вадефул предупреди, че траен военен успех на Русия в Украйна би представлявал сериозна заплаха за алианса, а подкрепата за Украйна остава ключов интерес на Германия в областта на сигурността.

Той също така подчерта необходимостта от надеждни гаранции за сигурността на Киев от страна на Запада, особено от САЩ, докато продължават преговорите за прекратяване на огъня. Вадефул добави, че Украйна може да бъде готова на отстъпки, включително териториални, само ако бъдат придружени от надеждни гаранции за сигурност. „Европейците също ще трябва да дадат своя принос“, уточни той.

Германският външен министър посочи, че структурата на този принос ще бъде обсъдена след евентуално прекратяване на огъня и демонстрирана готовност на Русия за реален мир. „Москва твърди, че е готова за преговори, но това не е същото като истинска готовност за мир. Досега не сме видели такова нещо“, каза Вадефул.

Украйна се защитава вече близо четири години след руската пълномащабна инвазия, напомни той.