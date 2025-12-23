Вадефул: Русия може да използва примирието, за да атакува НАТО

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че Русия може да използва евентуално примирие в Украйна, за да ускори подготовката си за атака срещу страна членка на НАТО, и призова алианса да бъде подготвен за такъв сценарий, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Вадефул уточни, че не желае да спекулира за вероятността това да се случи, но добави: „Мога само да ни посъветвам да се подготвим за възможността това да се случи.“
Той отбеляза, че НАТО разширява отбранителните си структури, а Германия реорганизира въоръжените си сили, увеличавайки броя на войските и оборудването с оглед на потенциален руски удар. Вадефул подчерта, че Европа не трябва да се успокоява дори при постигане на примирие в Украйна, тъй като сигурността ще зависи от Русия за дълго време. „Москва може да бъде държана на разстояние само от позиция на сила, единство в рамките на алианса и способни въоръжени сили“, посочи той.
„Няма причина да намаляваме усилията си. Точно обратното“, добави германският министър. „Само позиция на сила ще осигури по-голяма сигурност за нас в НАТО и за Германия.“
Вадефул предупреди, че траен военен успех на Русия в Украйна би представлявал сериозна заплаха за алианса, а подкрепата за Украйна остава ключов интерес на Германия в областта на сигурността.
Той също така подчерта необходимостта от надеждни гаранции за сигурността на Киев от страна на Запада, особено от САЩ, докато продължават преговорите за прекратяване на огъня. Вадефул добави, че Украйна може да бъде готова на отстъпки, включително териториални, само ако бъдат придружени от надеждни гаранции за сигурност. „Европейците също ще трябва да дадат своя принос“, уточни той.
Германският външен министър посочи, че структурата на този принос ще бъде обсъдена след евентуално прекратяване на огъня и демонстрирана готовност на Русия за реален мир. „Москва твърди, че е готова за преговори, но това не е същото като истинска готовност за мир. Досега не сме видели такова нещо“, каза Вадефул.
Украйна се защитава вече близо четири години след руската пълномащабна инвазия, напомни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм
Коментиран от #40
14:23 23.12.2025
2 дядото
14:24 23.12.2025
3 Хасковски каунь
14:25 23.12.2025
4 Абе не давайте дума
Коментиран от #58
14:25 23.12.2025
5 Някой
Коментиран от #19, #61
14:26 23.12.2025
6 Боруна Лом
14:27 23.12.2025
7 побърканяк
14:27 23.12.2025
8 Русия може
14:27 23.12.2025
9 хахаха
14:28 23.12.2025
10 Абе
14:30 23.12.2025
11 Ясно е само едно
Западните лидери ще използват нейната агресия срещу Украйна за да си оправдаят разходите във военната индустрия .
Реално Путлер съживи Запада с глупостта си .
Коментиран от #16
14:31 23.12.2025
12 Тото
Аман от гадни мечтатели за война.
14:31 23.12.2025
13 Как, нали Русия се разпадна
14:32 23.12.2025
14 И още
Коментиран от #36
14:33 23.12.2025
15 Хахахххах
Даже са избягали от Купянск
Без американска помощ пак Нокаутират Руснаците
14:33 23.12.2025
16 На баба ти старите
До коментар #11 от "Ясно е само едно":колкото се съживиха на теб.
14:33 23.12.2025
17 жик так
14:35 23.12.2025
18 бай Натю
14:36 23.12.2025
19 !!!?
До коментар #5 от "Някой":Армагедончик и Захарова са тандем Гьобелсчета и вие Копейките он стоп им пригласяте...пък сега германците ви виновни, че ви повярваха !!!?
14:37 23.12.2025
20 какво става бе
Канали в Телеграм съобщават, че Москва е вдигнала във въздуха общо 8 стратегически бомбардировача Ту-95МС и 2 бомбардировача Ту-160.
А уж укрите ги унищожиха тия самолети и летищата ??!!
Коментиран от #26, #30, #37
14:38 23.12.2025
21 Възраждане
14:38 23.12.2025
22 дик
14:38 23.12.2025
23 а потника риве ли риве ...
14:38 23.12.2025
24 Руснаков
14:39 23.12.2025
25 Симпатизант
Коментиран от #28
14:39 23.12.2025
26 Възраждане
До коментар #20 от "какво става бе":Долна пропаганда на колективния нацистки Запад. Русия винаги е била и ще бъде господар в небето
Коментиран от #38
14:39 23.12.2025
27 бой последен
Украинският президент Володимир Зеленски обаче предупреди, че очаква Русия да предприеме тежки атаки срещу Украйна по Коледа,
14:40 23.12.2025
28 Разбирач
До коментар #25 от "Симпатизант":В България отдавна чакаме Дядо Иван на Дунава
Коментиран от #34
14:40 23.12.2025
29 Бай Ко Нур
Нанасянето на "стратегическо поражение" на Русия продължава по план, както до сега.
Коментиран от #41
14:41 23.12.2025
30 гост
До коментар #20 от "какво става бе":Стига се плюнчи,унищожените са си унищожени,Русия да няма въздушен флот от бомбардировачи 4...или 5 бройки,но който е загубен е загубен безвъзвратно...
14:41 23.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Всички натовци на Коледа на границата
Коментиран от #49
14:42 23.12.2025
33 Накратко
Няма място за притеснение.
Коментиран от #67
14:42 23.12.2025
34 гост
До коментар #28 от "Разбирач":свали ли шортите...
14:42 23.12.2025
35 Баба Меца
14:42 23.12.2025
36 !!!?
До коментар #14 от "И още":Хитлер отдавна възкръсна в Кремъл...Путлер сам си призна !!!?
14:42 23.12.2025
37 Нещо си се объркало
До коментар #20 от "какво става бе":Всичко е под контрол.
14:44 23.12.2025
38 Zaхарова
До коментар #26 от "Възраждане":Брау бе гуведо!Как само се сети да го напишеш!Бонус имаш!
14:44 23.12.2025
39 Рагнарок
14:44 23.12.2025
40 😄... идеално си се определил..
До коментар #1 от "Аз съм":Махни евро, и оставаш само цървул😄, какъвто и си.
14:44 23.12.2025
41 Питам
До коментар #29 от "Бай Ко Нур":Превзеха ли Купянск?
Коментиран от #46, #50
14:45 23.12.2025
42 баба Неда маг ясновидец
Чингис Хан е казал: "Аз съм само ръката на Божието възмездие. Ако нямахте смъртни грехове, Бог не би ме пратил при вас."
За нас е интересно само колко даваме на просяка за изначално битата кауза да забавя ръката на Божието възмездие.
14:45 23.12.2025
43 Бай Араб
14:46 23.12.2025
44 ИВАН
14:46 23.12.2025
45 велзевул
14:46 23.12.2025
46 Бай Ко Нур
До коментар #41 от "Питам":Кажи бе козляк ? Как върви перемогата ? Превзехте ли Крим ? Нали беше за Есента ?
А Курск ? Или само първите три букви ,а ? А Москва кога ? Или там на площада по потници и по чорапи ??!!
14:47 23.12.2025
47 Д-р Марин Белчев
Това, което казва е хипотетичен сценарий, представен в медиите като почти вероятен. Смесва две тотално различни неща, защото продължаването на войната в Украйна и атака срещу НАТО нямат нищо общо. Атака срещу НАТО означава гарантирана пълномащабна война, което до момента Русия системно избягва.
Изказването, вероятно е координирано с Макрон, Рюте, фон дер Лайен, военно промишления комплекс на Германия и ЕС, и цели увеличаване на военните бюджети и реформи в Бундесвера.
Отново, срам, че манипулира и плаши обществеността.
А, сега напълно реално за Русия, която може да ми е симпатична или не, но фактите са следните:
Да, Русия ще използва примирието, за частично превъоръжаване. Но, икономиката и е слаба, демографията е много зле, новите оръжия закъсняват, работи се за обем, не за качество, на съветски принцип.
Примирието би помогнало за частично възстановяване, не може за качествен скок.
Конвенционална атака срещу НАТО означава икономическо и политическо самоубийство на Русия. Освен ако не е ядрена, а руснаците не са луди да го направят.
14:48 23.12.2025
48 Омбре
14:48 23.12.2025
49 Как по-глупав?
До коментар #32 от "Всички натовци на Коледа на границата":Ако сам можеш да си вържеш обувките, и ако можеш да различиш каруца от китара... ами ти тогава имаш космическа интелигентност, пий си руйното вино и си чакай братушките.
Коментиран от #79
14:48 23.12.2025
50 Няколко пъти
До коментар #41 от "Питам":Но Путлер няма телефон с камера 😂да си направи селфи там ...😂
14:49 23.12.2025
51 како Ели
14:49 23.12.2025
52 бай Иван
Дискотека в 404 или на укротеростите с любофф...
Апропо, за руснаците не е Коледа, с просто предколедно треска. ..
14:50 23.12.2025
53 идиоти вън
Коментиран от #57, #60, #63, #66, #73
14:53 23.12.2025
54 виктория
14:53 23.12.2025
55 Такива като този
14:54 23.12.2025
56 Герак Митко
14:57 23.12.2025
57 За парите е
До коментар #53 от "идиоти вън":Да, за парите е, прав си разбира се.
14:58 23.12.2025
58 виктория
До коментар #4 от "Абе не давайте дума":нали за това им плащат!!
14:58 23.12.2025
59 Долу ЕС
14:59 23.12.2025
60 Ха ха
До коментар #53 от "идиоти вън":ЕС имал икономика от 15% световната?!? Я разбий по сектори като изключиш услугите,строителството защото там цените са много по високи от средните за света. ЕС вече почти нищо не произвежда и изнася и има търговски дефицит с останалия свят
15:01 23.12.2025
61 виктория
До коментар #5 от "Някой":тия са потомци на Гьобелс,негови издънки!!!
15:01 23.12.2025
62 Мишел
НатО има над Русия 4 кратно превъзходсходсво в жива сила и в конвенционални оръжия, така че ако има война НатО-Русия, тя ще е само ядрена, където Русия има пълно превъзходство.
15:02 23.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Авджия
Коментиран от #75
15:08 23.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Има резон👍😁
До коментар #33 от "Накратко":Украинците си знаят работата .
Коментиран от #68
15:09 23.12.2025
68 знаят те укрите
До коментар #67 от "Има резон👍😁":на теслата дръжката
15:10 23.12.2025
69 Когато украинските нацита
15:12 23.12.2025
70 дяко Коледа
15:13 23.12.2025
71 топ гън
15:13 23.12.2025
72 Пенсионер миньор😁
15:14 23.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Светла
Коментиран от #77, #80
15:16 23.12.2025
75 калайджия
До коментар #64 от "Авджия":То потника е свършил курса вече . Кроят му костюма / пардесюто /.
15:17 23.12.2025
76 Как са новините от фронта
15:20 23.12.2025
77 Ооо... Не се извинявай..
До коментар #74 от "Светла":Безмозъчни същества като теб могат дори и да са забавни в един момент.
15:22 23.12.2025
78 Германия
15:25 23.12.2025
79 Аз съм коня
До коментар #49 от "Как по-глупав?":и когато влизам в бар и съм паркирал каруцата на паркинга отпред не употребявам алкохол.
Защото ако пийна не мога да позная коя е моята.
И рупам зелена енергия вместо зоб.
Започнах да зареждам ток и като стигна до половината на пътя и ми се изтощи батерията и чакам репатрак.
Такива са неволите на съвременните коне.
Ай стига съм ви се оплаквал.
Коментиран от #82
15:25 23.12.2025
80 Тц.. Тц...
До коментар #74 от "Светла":И ти ходиш да гласуваш ли?, и такива като теб ли? 🙊... тежко и горко на майка България тогава.
15:25 23.12.2025
81 Швабите
15:29 23.12.2025
82 Братле....
До коментар #79 от "Аз съм коня":Силно съм впечатлен от всеобхватните ти действия, техническите ти способности и гъвкавият ти ум, напиши още нещо.
15:29 23.12.2025
83 Ами слагай
15:31 23.12.2025
84 млък , бе
15:36 23.12.2025
85 Андро
15:37 23.12.2025
86 Олга
15:38 23.12.2025