Вадефул: Русия може да използва примирието, за да атакува НАТО
  Тема: Украйна

23 Декември, 2025 14:20, обновена 23 Декември, 2025 14:21 1 296 86

Германският външен министър призова алианса за готовност и подчерта значението на подкрепата за Украйна

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че Русия може да използва евентуално примирие в Украйна, за да ускори подготовката си за атака срещу страна членка на НАТО, и призова алианса да бъде подготвен за такъв сценарий, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Вадефул уточни, че не желае да спекулира за вероятността това да се случи, но добави: „Мога само да ни посъветвам да се подготвим за възможността това да се случи.“

Той отбеляза, че НАТО разширява отбранителните си структури, а Германия реорганизира въоръжените си сили, увеличавайки броя на войските и оборудването с оглед на потенциален руски удар. Вадефул подчерта, че Европа не трябва да се успокоява дори при постигане на примирие в Украйна, тъй като сигурността ще зависи от Русия за дълго време. „Москва може да бъде държана на разстояние само от позиция на сила, единство в рамките на алианса и способни въоръжени сили“, посочи той.

„Няма причина да намаляваме усилията си. Точно обратното“, добави германският министър. „Само позиция на сила ще осигури по-голяма сигурност за нас в НАТО и за Германия.“

Вадефул предупреди, че траен военен успех на Русия в Украйна би представлявал сериозна заплаха за алианса, а подкрепата за Украйна остава ключов интерес на Германия в областта на сигурността.

Той също така подчерта необходимостта от надеждни гаранции за сигурността на Киев от страна на Запада, особено от САЩ, докато продължават преговорите за прекратяване на огъня. Вадефул добави, че Украйна може да бъде готова на отстъпки, включително териториални, само ако бъдат придружени от надеждни гаранции за сигурност. „Европейците също ще трябва да дадат своя принос“, уточни той.

Германският външен министър посочи, че структурата на този принос ще бъде обсъдена след евентуално прекратяване на огъня и демонстрирана готовност на Русия за реален мир. „Москва твърди, че е готова за преговори, но това не е същото като истинска готовност за мир. Досега не сме видели такова нещо“, каза Вадефул.

Украйна се защитава вече близо четири години след руската пълномащабна инвазия, напомни той.


  • 1 Аз съм

    65 9 Отговор
    Поредния евроцървул!

    Коментиран от #40

    14:23 23.12.2025

  • 2 дядото

    68 9 Отговор
    ТЕЗИ ШВАБИ ВСИЧКИТЕ ЛИ СА ИЗПЕРКАЛИ

    14:24 23.12.2025

  • 3 Хасковски каунь

    52 5 Отговор
    Не е добре с акъла

    14:25 23.12.2025

  • 4 Абе не давайте дума

    52 6 Отговор
    на лъжите на тези продадени недоразумения. Каква полза имате от лъжите им? Те са само за да източват Европа!

    Коментиран от #58

    14:25 23.12.2025

  • 5 Някой

    44 7 Отговор
    Сигурно Гьобелс е бил по-убедителен от тези в пропагандата!

    Коментиран от #19, #61

    14:26 23.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    42 7 Отговор
    ВИЕ СТЕ ТОТАЛ ЩЕТА! ЯВНО НЕ СЕ НАЯДОХТЕ С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ И НЕВИННИ ЖЕРТВИ!

    14:27 23.12.2025

  • 7 побърканяк

    36 6 Отговор
    Чудя се тоя полу и.иот ли е или пълен и.иот.

    14:27 23.12.2025

  • 8 Русия може

    34 5 Отговор
    може-може.... Всичко може, само да ви въдвори в лудница още не може за ваша радост

    14:27 23.12.2025

  • 9 хахаха

    28 5 Отговор
    ха ха ха - никакво примирие ....ще вземат да превземат берлин и мерц ще се ухапепогъза

    14:28 23.12.2025

  • 10 Абе

    31 5 Отговор
    нали Русия е слаба, бе. Как тъй ще ви атакува. Шизоооо! Пий си хапчетата, че превъртя.

    14:30 23.12.2025

  • 11 Ясно е само едно

    29 31 Отговор
    Раша няма да нападне НАТО ,защото е в критично състояние ,но ще прави провокации .
    Западните лидери ще използват нейната агресия срещу Украйна за да си оправдаят разходите във военната индустрия .
    Реално Путлер съживи Запада с глупостта си .

    Коментиран от #16

    14:31 23.12.2025

  • 12 Тото

    27 24 Отговор
    И този не си е пил хапчетата.
    Аман от гадни мечтатели за война.

    14:31 23.12.2025

  • 13 Как, нали Русия се разпадна

    23 22 Отговор
    два месеца след налагането на санкциите от Байдън, някъде когато долара стана 200 рубли, Русия свърши ракетите и Путин умрятри пъти.

    14:32 23.12.2025

  • 14 И още

    26 19 Отговор
    Наследниците на Хитлер още бленуват за възмездие....

    Коментиран от #36

    14:33 23.12.2025

  • 15 Хахахххах

    18 14 Отговор
    Тя Украйна неможе да Атакува тоз НАТО
    Даже са избягали от Купянск
    Без американска помощ пак Нокаутират Руснаците

    14:33 23.12.2025

  • 16 На баба ти старите

    7 17 Отговор

    До коментар #11 от "Ясно е само едно":

    колкото се съживиха на теб.

    14:33 23.12.2025

  • 17 жик так

    20 14 Отговор
    Верно тия яко са изтрещели !

    14:35 23.12.2025

  • 18 бай Натю

    17 15 Отговор
    Побъркаха се вече . Путин ги направи диви и щастливи ...кокошки .

    14:36 23.12.2025

  • 19 !!!?

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Армагедончик и Захарова са тандем Гьобелсчета и вие Копейките он стоп им пригласяте...пък сега германците ви виновни, че ви повярваха !!!?

    14:37 23.12.2025

  • 20 какво става бе

    14 13 Отговор
    Русия атакува с ракети "Кинжал" и дронове "Шахед" украинската столица Киев, както и редица големи градове в цялата страна.

    Канали в Телеграм съобщават, че Москва е вдигнала във въздуха общо 8 стратегически бомбардировача Ту-95МС и 2 бомбардировача Ту-160.

    А уж укрите ги унищожиха тия самолети и летищата ??!!

    Коментиран от #26, #30, #37

    14:38 23.12.2025

  • 21 Възраждане

    11 9 Отговор
    Така е. На нацисти и лъжци като НАТО, не можеш да имаш вяра. Трябва превантивен и решителен удар по центровете за вземане на решения

    14:38 23.12.2025

  • 22 дик

    14 6 Отговор
    Има си хапчета човека. Просто не ги пие.

    14:38 23.12.2025

  • 23 а потника риве ли риве ...

    13 7 Отговор
    В ранните часове на деня се появиха съобщения за взривове в Харков. След това експлозии разтърсиха Ровно, Одеса, Черкаси и Рогатин в Ивано-Франковска област. В Николаевска област е поразен ракетен склад на летището Вознесенск.

    14:38 23.12.2025

  • 24 Руснаков

    14 6 Отговор
    Да поставим нещата както трябва, омръзна ми свободни съчинения...Русия така или иначе ще анексира 5те украински територии,рано или късно това ще стане...публична тайна.От тук нататък...за какво Русия да напада Европа....предложения...

    14:39 23.12.2025

  • 25 Симпатизант

    13 7 Отговор
    Русия може да използва примирието, за да атакува НАТО - дано да го направи наистина, за да се свърши с атланто-фашизмът в Европа

    Коментиран от #28

    14:39 23.12.2025

  • 26 Възраждане

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "какво става бе":

    Долна пропаганда на колективния нацистки Запад. Русия винаги е била и ще бъде господар в небето

    Коментиран от #38

    14:39 23.12.2025

  • 27 бой последен

    9 4 Отговор
    Множество дронове "Шахед" са забелязани над Житомирска, Киевска и Полтавска области, като част от тях се насочват към западните региони, включително Ровно и Хмелницки.

    Украинският президент Володимир Зеленски обаче предупреди, че очаква Русия да предприеме тежки атаки срещу Украйна по Коледа,

    14:40 23.12.2025

  • 28 Разбирач

    11 7 Отговор

    До коментар #25 от "Симпатизант":

    В България отдавна чакаме Дядо Иван на Дунава

    Коментиран от #34

    14:40 23.12.2025

  • 29 Бай Ко Нур

    14 4 Отговор
    В атака са участвали 13 от "унищожените" стратегически бомбардировача (10 Ту-95МС и 3 ракетоносца Ту-160/М). Техният ракетен залп се е състоял от 164 ракети Х-101, т.е. "лопати". "Унищожената" преди няколко дни подводница, за която дузина укри вече получиха ордени е изстреляла десетина ракети "Калибър", т.е. "перални".
    Нанасянето на "стратегическо поражение" на Русия продължава по план, както до сега.

    Коментиран от #41

    14:41 23.12.2025

  • 30 гост

    7 10 Отговор

    До коментар #20 от "какво става бе":

    Стига се плюнчи,унищожените са си унищожени,Русия да няма въздушен флот от бомбардировачи 4...или 5 бройки,но който е загубен е загубен безвъзвратно...

    14:41 23.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Всички натовци на Коледа на границата

    12 9 Отговор
    за да я пазят аз понеже съм по-глупав ще си остана пред камината и ще мятам пържоли на жаравата и ще пия червено Руйно и...... Ще си припявам стани стани юнак от НАТО.

    Коментиран от #49

    14:42 23.12.2025

  • 33 Накратко

    4 6 Отговор
    Ситуацията с Раша и НАТО е следната 😁.

    Няма място за притеснение.

    Коментиран от #67

    14:42 23.12.2025

  • 34 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Разбирач":

    свали ли шортите...

    14:42 23.12.2025

  • 35 Баба Меца

    11 7 Отговор
    Яко кл ,еца :)

    14:42 23.12.2025

  • 36 !!!?

    9 15 Отговор

    До коментар #14 от "И още":

    Хитлер отдавна възкръсна в Кремъл...Путлер сам си призна !!!?

    14:42 23.12.2025

  • 37 Нещо си се объркало

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "какво става бе":

    Всичко е под контрол.

    14:44 23.12.2025

  • 38 Zaхарова

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Възраждане":

    Брау бе гуведо!Как само се сети да го напишеш!Бонус имаш!

    14:44 23.12.2025

  • 39 Рагнарок

    13 9 Отговор
    Малко история за Овцете...Русия винаги ще печели войните поради две причини...неизчерпаем енергиен ресурс и многоброен човешки,без на вождовете да им пука колко хора ще загубят...съотношение руски:немски войници 5:1...няма война която да не бъде спечелена с 30 млн жертви....сега е същото ...

    14:44 23.12.2025

  • 40 😄... идеално си се определил..

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм":

    Махни евро, и оставаш само цървул😄, какъвто и си.

    14:44 23.12.2025

  • 41 Питам

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Ко Нур":

    Превзеха ли Купянск?

    Коментиран от #46, #50

    14:45 23.12.2025

  • 42 баба Неда маг ясновидец

    6 3 Отговор
    всъщност е рутинно и безинтересно.
    Чингис Хан е казал: "Аз съм само ръката на Божието възмездие. Ако нямахте смъртни грехове, Бог не би ме пратил при вас."
    За нас е интересно само колко даваме на просяка за изначално битата кауза да забавя ръката на Божието възмездие.

    14:45 23.12.2025

  • 43 Бай Араб

    5 8 Отговор
    Русия може да нападне нато като пусне в Еропа рускини заразени с трипер ,от каквото е умрял техния вожд.

    14:46 23.12.2025

  • 44 ИВАН

    9 4 Отговор
    Да бе, Русия с вас ще си цапа ръцете, смешници жалки ...

    14:46 23.12.2025

  • 45 велзевул

    6 3 Отговор
    тoя мнoгo oбичa дa пpaви вyвyвзeли

    14:46 23.12.2025

  • 46 Бай Ко Нур

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Питам":

    Кажи бе козляк ? Как върви перемогата ? Превзехте ли Крим ? Нали беше за Есента ?
    А Курск ? Или само първите три букви ,а ? А Москва кога ? Или там на площада по потници и по чорапи ??!!

    14:47 23.12.2025

  • 47 Д-р Марин Белчев

    15 3 Отговор
    Изключително манипулативно и спекулативно внушение от външния министър на Германия! Абсолютен срам достоен за нацистите! Даже се чудя как реално е възможно да говори такива неща?

    Това, което казва е хипотетичен сценарий, представен в медиите като почти вероятен. Смесва две тотално различни неща, защото продължаването на войната в Украйна и атака срещу НАТО нямат нищо общо. Атака срещу НАТО означава гарантирана пълномащабна война, което до момента Русия системно избягва.
    Изказването, вероятно е координирано с Макрон, Рюте, фон дер Лайен, военно промишления комплекс на Германия и ЕС, и цели увеличаване на военните бюджети и реформи в Бундесвера.
    Отново, срам, че манипулира и плаши обществеността.

    А, сега напълно реално за Русия, която може да ми е симпатична или не, но фактите са следните:
    Да, Русия ще използва примирието, за частично превъоръжаване. Но, икономиката и е слаба, демографията е много зле, новите оръжия закъсняват, работи се за обем, не за качество, на съветски принцип.

    Примирието би помогнало за частично възстановяване, не може за качествен скок.

    Конвенционална атака срещу НАТО означава икономическо и политическо самоубийство на Русия. Освен ако не е ядрена, а руснаците не са луди да го направят.

    14:48 23.12.2025

  • 48 Омбре

    10 2 Отговор
    Само като му видиш физиономията и много неща стават ясни.

    14:48 23.12.2025

  • 49 Как по-глупав?

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "Всички натовци на Коледа на границата":

    Ако сам можеш да си вържеш обувките, и ако можеш да различиш каруца от китара... ами ти тогава имаш космическа интелигентност, пий си руйното вино и си чакай братушките.

    Коментиран от #79

    14:48 23.12.2025

  • 50 Няколко пъти

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Питам":

    Но Путлер няма телефон с камера 😂да си направи селфи там ...😂

    14:49 23.12.2025

  • 51 како Ели

    3 4 Отговор
    Шляпаш ли минусите ,а ? Шляпай , шляпай , че скоро ще шляпаш кълки .

    14:49 23.12.2025

  • 52 бай Иван

    6 2 Отговор
    след убийството на руски генерал ,
    Дискотека в 404 или на укротеростите с любофф...
    Апропо, за руснаците не е Коледа, с просто предколедно треска. ..

    14:50 23.12.2025

  • 53 идиоти вън

    5 3 Отговор
    ЕС с население над 400 милиона и с икономика над 15% от свтовния вътрешен продукт постояно се плаши от Русия с население 140 милиона и едва 3% от свп, още повече, че едно градче или село в Украйна го превзема за повече от година, да не говорим за високите технологии, които ползва от украинските перални и миялни, та ми се чини, че тука има нещо друго, не е ли това големите пари, които се печелят от войните или неадекватните политици на ЕС или и двете?!?!?!/

    Коментиран от #57, #60, #63, #66, #73

    14:53 23.12.2025

  • 54 виктория

    8 2 Отговор
    изкуфяли европейски дъртаци!!!

    14:53 23.12.2025

  • 55 Такива като този

    13 1 Отговор
    защо мислите лъжат, че Русия ще напада Европа? За да си траете като хвърлят милиарди за оръжия, а по сметките им постъпват милиони! Ако хората не бяха толкова глупави, такива нямаше да виреят.

    14:54 23.12.2025

  • 56 Герак Митко

    5 0 Отговор
    Тоя също е болен.

    14:57 23.12.2025

  • 57 За парите е

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "идиоти вън":

    Да, за парите е, прав си разбира се.

    14:58 23.12.2025

  • 58 виктория

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе не давайте дума":

    нали за това им плащат!!

    14:58 23.12.2025

  • 59 Долу ЕС

    5 0 Отговор
    сащ може да използват базата си в Гренландия за да я превземат. Но това не притеснява Фадефулл глупакос! западните лицемери са по прозтии и от бежанец от газа в ИИ център.....

    14:59 23.12.2025

  • 60 Ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "идиоти вън":

    ЕС имал икономика от 15% световната?!? Я разбий по сектори като изключиш услугите,строителството защото там цените са много по високи от средните за света. ЕС вече почти нищо не произвежда и изнася и има търговски дефицит с останалия свят

    15:01 23.12.2025

  • 61 виктория

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    тия са потомци на Гьобелс,негови издънки!!!

    15:01 23.12.2025

  • 62 Мишел

    6 5 Отговор
    Русия нямаза какво да напада НатО. Но ако НатО влезе в Украйна и ликвидира окончателно зоната за сигурност, която след ВСВ беше от Берлин до руската граница.
    НатО има над Русия 4 кратно превъзходсходсво в жива сила и в конвенционални оръжия, така че ако има война НатО-Русия, тя ще е само ядрена, където Русия има пълно превъзходство.

    15:02 23.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Авджия

    2 8 Отговор
    Раша докато нападне НАТО 😁 Зеленски ще е приключил с нея.😂

    Коментиран от #75

    15:08 23.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Има резон👍😁

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Накратко":

    Украинците си знаят работата .

    Коментиран от #68

    15:09 23.12.2025

  • 68 знаят те укрите

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Има резон👍😁":

    на теслата дръжката

    15:10 23.12.2025

  • 69 Когато украинските нацита

    8 1 Отговор
    Гориха и убиваха хора в Одеса, такъв рев нямаше. Какво сега се разреваха медиите и нато-мажоретките?

    15:12 23.12.2025

  • 70 дяко Коледа

    4 1 Отговор
    "празнува Коледа на 25 декември, в съответствие със западната традиция" - Мухахаха! Каква западна традиция, бе, муфлони!? Коледа е езическа традиция, празнувана по нашите ширини от хилядолетия, когато западът дори не е съществувал. Дори името е още езическото. Празникът е на победата на деня над нощта, затова се празнува около най-дългата нощ.

    15:13 23.12.2025

  • 71 топ гън

    6 1 Отговор
    Това е лъжа. Нали руснаците вече нямат ракети и укрите им унщожиха стратегическата авиация? Кви кинжали, кви бомбардировачи? От къде? Те нямат бе.

    15:13 23.12.2025

  • 72 Пенсионер миньор😁

    1 2 Отговор
    Не е прав немеца 🤔😉😁 Разликата е огромна и не е в полза на Русия .

    15:14 23.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Светла

    6 0 Отговор
    Извинявам се, но народ, чийто национален герой е масовият убиец Бандера и страна, където господства нацистка идеология и има нелегитимен президент-нациста Зеленски, заслужават съдбата си.

    Коментиран от #77, #80

    15:16 23.12.2025

  • 75 калайджия

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Авджия":

    То потника е свършил курса вече . Кроят му костюма / пардесюто /.

    15:17 23.12.2025

  • 76 Как са новините от фронта

    3 0 Отговор
    Украинците контраатакували към полската граница :)))

    15:20 23.12.2025

  • 77 Ооо... Не се извинявай..

    0 3 Отговор

    До коментар #74 от "Светла":

    Безмозъчни същества като теб могат дори и да са забавни в един момент.

    15:22 23.12.2025

  • 78 Германия

    1 0 Отговор
    го е закъсала яко, щом това интелектуално недоносче е министър на каквото и да е. Да не забравяме и Аналена Бербок с нейните 360 градусови завои. Няма ли наистина нормални и що годе интелигентни хора, които да заемат тези позиции?!? Тези, всичките урсулианци са със специални образователни потребности, и все още в 5ти клас ..

    15:25 23.12.2025

  • 79 Аз съм коня

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Как по-глупав?":

    и когато влизам в бар и съм паркирал каруцата на паркинга отпред не употребявам алкохол.
    Защото ако пийна не мога да позная коя е моята.
    И рупам зелена енергия вместо зоб.
    Започнах да зареждам ток и като стигна до половината на пътя и ми се изтощи батерията и чакам репатрак.
    Такива са неволите на съвременните коне.
    Ай стига съм ви се оплаквал.

    Коментиран от #82

    15:25 23.12.2025

  • 80 Тц.. Тц...

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Светла":

    И ти ходиш да гласуваш ли?, и такива като теб ли? 🙊... тежко и горко на майка България тогава.

    15:25 23.12.2025

  • 81 Швабите

    2 0 Отговор
    упорито се опитват да повтарят историята. Този път виновните няма да са евреите, а мигрантите. И на края дървото пак ще е за тях. Сбъркана нация, като чуят воена музика, започват да маршируват

    15:29 23.12.2025

  • 82 Братле....

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Аз съм коня":

    Силно съм впечатлен от всеобхватните ти действия, техническите ти способности и гъвкавият ти ум, напиши още нещо.

    15:29 23.12.2025

  • 83 Ами слагай

    0 0 Отговор
    Памперсите тогава

    15:31 23.12.2025

  • 84 млък , бе

    0 0 Отговор
    Е какво да коментираме? Пее--- раси сър пее-- раси.

    15:36 23.12.2025

  • 85 Андро

    0 0 Отговор
    Не само,че може,но и ще го направи.Но вие,все още имате шанс,да избегнете подобен,лош сценарий,като нанесете превантивен,залпов ядрен удар по най-важните стратегически обекти на федерацията.Не се бавете.Направете го,най-вече за бъдещето на на самите вас.За Европа.За света.И за целия човешки род.Действайте.Няма време.

    15:37 23.12.2025

  • 86 Олга

    0 0 Отговор
    В Европа политика бавно, но сигурно преминава в психиатрия.

    15:38 23.12.2025

