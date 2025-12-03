Новини
Украйна арестува британец, вербуван от руснаците. Предавал е координатите на украински подразделения

3 Декември, 2025 07:17

Поддържаме тесни контакти с украинските власти, заяви говорителка на британското външно министерство

Украйна арестува британеца Рос Дейвид Кътмор по подозрения, че руски шпионин, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, съобщи БТА.

Кътмор е заподозрян, че е бил вербуван от руската служба за сигурност ФСС и че е предавал чувствителна информация на руските власти в замяна за пари.

Според украински официални представители той е предал „координатите на украински подразделения, снимки на учебен полигон и информация за военнослужещи, която би могла да бъде използвана за тяхното идентифициране“.

„Оказваме консулска помощ на британски гражданин, който е задържан в Украйна. Поддържаме тесни контакти с украинските власти“, заяви говорителка на британското външно министерство.

Официални представители твърдят, че Кътмор пристигнал в Украйна през януари 2024 г., за да обучава новобранци в град Николаев.

„През май 2025 г. той предал координатите на местоположението на украински подразделения, снимки на учебния полигон и информация за военнослужещите, която би могла да бъде използвана за тяхното идентифициране. Освен това анализът на кореспонденцията му потвърди, че е изпълнявал и други задачи за руските специални служби“, се казва в изявление на прокуратурата в Киев.

Украинските власти потвърдиха, че Кътмор е заплашен от до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото. Разследващите смятат, че Кътмор е рекламирал услугите си "чрез обяви“ в различни проруски групи в социалните мрежи.

„Първоначално той провеждал инструктажи за военнослужещи в Николаев, а по-късно е работил в едно от пограничните подразделения“, се казва в изявление на прокуратурата.

„В края на септември 2024 г., след като прекратил дейността си като инструктор, той се преместил в Одеса, където установил контакт с представител на руските специални служби и се съгласил да предоставя военна информация срещу пари“, се добавя в изявлението. Кътмор е бил арестуван пред дома си в Киев през октомври.


Украйна
  • 4 оня с коня

    8 1 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    07:23 03.12.2025

  • 5 И накрая пак Русия ще изяде Боя

    2 6 Отговор
    Като бездомен Пумияр

    07:23 03.12.2025

  • 6 Малко са 1.5 милиона

    1 7 Отговор
    Трябва да има повече и повече
    10 милиона са справедливо число за Руският агресор
    Трябва и жените да пратят на фронта

    07:25 03.12.2025

  • 7 Путин

    0 6 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак той е Предател !!!!!!!

    07:25 03.12.2025

  • 8 Петър

    7 0 Отговор
    Имало и свестни британци?

    07:25 03.12.2025

  • 10 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Те повечето шпиони така правят ,пускат обяви в социалните мрежи с количеството и качеството на притежаваната информация.

    07:29 03.12.2025

  • 11 оня с коня

    6 0 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    07:30 03.12.2025

  • 13 НАТЮФСКАТА ПРОПАГАНДА

    2 1 Отговор
    Официално е комедиен жанр.

    07:31 03.12.2025

  • 14 В саш излезе интересна дописка

    4 1 Отговор
    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
    Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.

    Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.

    Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“

    Коментиран от #16

    07:32 03.12.2025

  • 15 днес е един добър ден

    0 3 Отговор
    Днес още 1000+ млади руснаци ще дадат фира.

    07:34 03.12.2025

  • 17 В саш излезе интересна дописка

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "В саш излезе интересна дописка":

    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
    Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.

    Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.

    Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“

    07:36 03.12.2025

