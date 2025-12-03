Новини
Sky News: Путин се опитва да сплаши европейците. С българите вече успя
  Тема: Украйна

Sky News: Путин се опитва да сплаши европейците. С българите вече успя

3 Декември, 2025 07:02 1 627 61

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война-
  • българия

Путин увеличава натиска върху европейците, опитвайки се да ги сплаши, за да се откажат от подкрепата си към Киев

Sky News: Путин се опитва да сплаши европейците. С българите вече успя - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последните заплахи на руския президент Владимир Путин към Европа имат една проста цел: да сплашат Европа, за да спре помощта към Украйна, коментира анализаторът на Sky News Майкъл Кларк.

Той казва, че Путин увеличава натиска върху европейците, опитвайки се да ги сплаши, за да се откажат от подкрепата си към Киев. И има известен успех сред германското обществено мнение и общественото мнение в страни като Унгария, България, Словакия, казва Кларк.

Още новини от Украйна

Освен това Путин иска да всее раздор между САЩ и Европа, надявайки се, че американците няма да подкрепят съюзниците си отвъд океана в случай на война.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че не иска война с Европа, но е готов за такава, ако европейците я искат и я започнат. „Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега“, посочи Путин.

Президентът на Руската федерация обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна. „Те нямат план за мир, те са на страната на войната“, заяви Путин.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    46 10 Отговор
    Е, чухме какво каза Путин. Не е плашил никого. Просто предупреди, че Русия ще отговори в случай на нападение от НАТО. Все пак, вчера един натовски генерал призна, че планирали превантивен удар по Русия
    Стига нано британски манипулации. Вече сте никой в света - пълни с пакистанци, индийци и африканци.

    07:05 03.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    44 5 Отговор
    Мене от Русия не ме е страх.А вас?

    07:06 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Докато натовско оръжие

    7 18 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има

    Коментиран от #29

    07:10 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А не е ли прав?

    25 3 Отговор
    Крайно време беше да обърне дебелия край на сопата и да спрат европейците да убиват ирусски солдати и да се гъбаркат с Русия.Крайно време беше!.....И не се базика,бъдеъе уверени.Стойте та гледайте.А пък само някой да пипне и парите на Русия в Европа-ще видите дали само плаши.....

    Коментиран от #11

    07:11 03.12.2025

  • 9 Плаши гаргите

    6 20 Отговор

    До коментар #6 от "Е какво да":

    Нали оръжия на ЕС трепат путинистите в Украйна.

    Коментиран от #16

    07:12 03.12.2025

  • 10 Петър

    25 3 Отговор
    Голяма част от западните медии се оказаха по хахави от вестник "Работническо дело".

    07:13 03.12.2025

  • 11 Я пъ тоа

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "А не е ли прав?":

    Днес оръжие на ЕС избива повече руснаци от когато и да е било

    07:13 03.12.2025

  • 12 Гост

    15 3 Отговор
    Европа ни предаде, те назначиха шишо, Европа за пореден път но предава

    07:14 03.12.2025

  • 13 Путинистче идиотче

    3 10 Отговор
    Путине, докога Западно оръжие ша ни прави на кайма в Украйна ????

    07:15 03.12.2025

  • 14 Какво да плаши

    5 13 Отговор
    То Украйна му разказа Играта той щял да плаши!?!

    07:15 03.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ксанибa

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Плаши гаргите":

    Тогава защо 1 милион окраинцки чувала се евакуираха при бандеро?? Натовското оръжия явно громи нафред, най вече окраинците!!!

    Коментиран от #18

    07:15 03.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я пъ тоа

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Ксанибa":

    Кой изби над 1,2 милиона руснаци в Украйна по вина на Путин дето почна войната. Войната на Путин вкара натовското оръжие в Украйна.

    Коментиран от #21, #39

    07:19 03.12.2025

  • 19 оня с коня

    14 3 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    07:19 03.12.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 3 Отговор
    Добре, че СВО не продължи само три дни, за да видим че обединеният запад е въздух под налягане, а прехваленото НАТО една гола вода , което е силно само в тероризма. Руснаците развенчаха окончателно мита за икономическата и военната мощ на жалкия западен свят.
    За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
    СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.

    Коментиран от #33, #37

    07:20 03.12.2025

  • 21 Ксанибa

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    Руснаци, руснаци, па с оркраинцки паспорти

    07:20 03.12.2025

  • 22 Все бях виждал...?!

    7 2 Отговор
    Небивалици изсмукани от пръстите,но това заглавие е направо,безспорна номинация за...
    ... ,,Малинката"...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...!

    07:21 03.12.2025

  • 23 Какво точно анализира този

    7 1 Отговор
    анализатор, след като в написаното по-горе присъстват единствено твърдения?Общи приказки са това.А решенията за подкрепа на Украйна не се взимат от обществото, а от управляващите политици.

    07:21 03.12.2025

  • 24 Каунь

    7 1 Отговор
    Следвоенното възстановяване на Украйна пак е подкрепа. Просто колкото повече се съпротивляват толкова повече пари ще трябват за възстановяване. Елементарна матаематика.А за победа, вече им казаха, че могат да забравят.....

    Коментиран от #28

    07:22 03.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лесно е

    5 7 Отговор
    Кога ще разбере светът, че рашките разбират само от юмрук.

    Коментиран от #31

    07:23 03.12.2025

  • 27 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Нас няма кой да ни уплаши, дъното е близо

    07:23 03.12.2025

  • 28 Така де

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Каунь":

    И Путин колкото повече се бие, все повече дере руснаците, ама айде.

    07:24 03.12.2025

  • 29 Докато Папагали...

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Докато натовско оръжие":

    ...като Теб,Папагалят едно и също...-
    ...Прогрес-няма да има...!

    Коментиран от #41

    07:24 03.12.2025

  • 30 Ленин

    4 2 Отговор
    Щом и в спортната гимнастика ги върнаха вече, значи нещата отиват към мирно споразумение

    07:26 03.12.2025

  • 31 Ами хайде де...!

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Лесно е":

    Рипай от дивана и на фронта да раздаваш юмрюци на руснаците...!
    Или викаш-
    ,,Да,ама требе топки"!
    А пусто-нЕмаш...!

    Коментиран от #34, #38

    07:26 03.12.2025

  • 32 Тоти

    1 2 Отговор
    Путлер вече никой не може да изплаши.

    07:27 03.12.2025

  • 33 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой кого ли развенча.

    07:27 03.12.2025

  • 34 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ами хайде де...!":

    Тук сме за такива като теб.

    07:27 03.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Путин плаши гаргите

    1 3 Отговор
    Докато мужика руски гине по полетата на Украйна..

    Коментиран от #44

    07:28 03.12.2025

  • 37 Хмхмхмхмхм

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    /...за да видим че обединеният запад е въздух под налягане,.../ Имам 2-3 малки въпроса- 1. Как ще реагира твоя путлер на новината, че България има квантов компютър, който може да декриптира ВСЯКА парола в света и може да пренасочи чрез глонасс ВСЯКА РУСКА ЯДРЕНА РАЕТА, ИЗСТРЕЛЯНА ОТ РУСИЯ СРЕЩУ Р.БЪЛГАРИЯ така, че ядрената ракйета да се взриви на руска територия - там , откъдето е изстреляна срещу България. 2 Знаеш ли, че русия НЯМА ваш руски собствен квантов комп, пънете се да го създадете, но го НЯМАТЕ като завършена рускастратегическа стока. 3.Колкото и изменници на България да има у нас, те НИКОГА няма да се докопат до нашия комп и да го предадат на твоята русия, поради простия факт, че в България живеем предимно БЪЛГАРИ , А НЕ РУСНАЦИ.А сега бегай да си изграеш на /великата ко///чи///на русия/...

    07:29 03.12.2025

  • 38 И без мен

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ами хайде де...!":

    Руснаците ги избиват в Украйна със Западно оръжие

    07:29 03.12.2025

  • 39 Каунь

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    Всъщност натовското оръжие се указа в Украйна, много преди войната...

    Коментиран от #42

    07:29 03.12.2025

  • 40 НАТЮФСКАТА ПРОПАГАНДА

    2 0 Отговор
    Официално е комедиен жанр.

    07:30 03.12.2025

  • 41 То и путин

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Докато Папагали...":

    Папагали едно и също, ама айде

    Коментиран от #47

    07:31 03.12.2025

  • 42 Стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Каунь":

    То и руското оръжие бе в Украйна много преди войната...

    07:32 03.12.2025

  • 43 един друг

    2 2 Отговор
    Ако имахме една истинска Държавна сигурност, всички тия руски подпоги в този форум, щяха да бъдат издирени, профилактирани и изпратени в Белене, нека строят новата АЕЦ и там да хвалят убиеца-фашист Путин. Но ние имаме една паркетна ДАНС, която гони противниците на Пеевски.

    07:32 03.12.2025

  • 44 Ленин

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Путин плаши гаргите":

    А така леко да ти е хрумвало на ум, че полетата на Украйна станаха отново руски.....

    Коментиран от #50

    07:33 03.12.2025

  • 45 ПУТИН

    0 1 Отговор
    Изби най много руснаци след ВСВ...хвала такъв лидер

    Коментиран от #54

    07:34 03.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ама чакай ся...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "То и путин":

    Ти до такова дъно ли стигна,че се сравняваш с...Путин...?!
    Значи си Откровен Папагал👍!

    Коментиран от #53

    07:34 03.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 В саш излезе интересна дописка

    0 0 Отговор
    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
    Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.

    Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.

    Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“

    07:35 03.12.2025

  • 50 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ленин":

    Полета се връщат, живот на руснаците....никога.

    Коментиран от #60

    07:35 03.12.2025

  • 51 БГР

    0 0 Отговор
    Мне, България не е изплашена от Русия. Правителството да но гражданите определено не.
    Гражданите не са тъпи и знаят за руско-турската война. Знаят също какво се случва когато се обръща гръб на Русия (две световни войни).

    07:35 03.12.2025

  • 52 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Скай нюз оправдава името си--високо в небето в някаква друга галактика.Общественото мнение в БГ е табу за официалните медии у нас и по света, и всеки знае защо.

    07:36 03.12.2025

  • 53 Мен не ме мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ама чакай ся...?!":

    Путин избива руснаците, той да му мисли

    07:36 03.12.2025

  • 54 Тоя шаблон се изтърка!

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ПУТИН":

    Дай нещо по-свежо...😝?!

    Коментиран от #61

    07:37 03.12.2025

  • 55 Виж сега

    2 1 Отговор
    Какво не разбирате от това което е казал? Плашиха цяла европа сега губят и политическия елит си заминава. Кое не ясно. Хората разбраха каква е истината. Арестуват висши чиновници за корупция Урсулата е крала от ваксини кое не е ясно?

    Коментиран от #57

    07:37 03.12.2025

  • 56 Елементарно Уотсън!

    2 1 Отговор
    Спре ли войната, това дефакто е признание за поражение на Русия и бункерния военнопрестъпник, защото няма да бъде изпълнена нито една от първоначално обявените цели на "СВО".

    07:39 03.12.2025

  • 57 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Виж сега":

    В Русия за корупция направо скачат през прозорците...

    07:39 03.12.2025

  • 58 балхари

    0 1 Отговор
    страхливци

    07:40 03.12.2025

  • 59 Хоризонт

    0 1 Отговор
    Маро напиши как русия губи войната стига си шикалкавила!

    07:40 03.12.2025

  • 60 Ленин

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Стига бе":

    Прав си... Подарена стока, викат не се връща ама в случая се връща..

    07:41 03.12.2025

  • 61 Истината боли

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тоя шаблон се изтърка!":

    Нали...Западното оръжие трепе путинистите...за шаблона се уча от...другарите в сайта. в сайта

    07:41 03.12.2025

