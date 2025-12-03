Последните заплахи на руския президент Владимир Путин към Европа имат една проста цел: да сплашат Европа, за да спре помощта към Украйна, коментира анализаторът на Sky News Майкъл Кларк.

Той казва, че Путин увеличава натиска върху европейците, опитвайки се да ги сплаши, за да се откажат от подкрепата си към Киев. И има известен успех сред германското обществено мнение и общественото мнение в страни като Унгария, България, Словакия, казва Кларк.

Освен това Путин иска да всее раздор между САЩ и Европа, надявайки се, че американците няма да подкрепят съюзниците си отвъд океана в случай на война.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че не иска война с Европа, но е готов за такава, ако европейците я искат и я започнат. „Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега“, посочи Путин.

Президентът на Руската федерация обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна. „Те нямат план за мир, те са на страната на войната“, заяви Путин.