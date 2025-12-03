Sky News: Путин се опитва да сплаши европейците. С българите вече успя

Последните заплахи на руския президент Владимир Путин към Европа имат една проста цел: да сплашат Европа, за да спре помощта към Украйна, коментира анализаторът на Sky News Майкъл Кларк.
Той казва, че Путин увеличава натиска върху европейците, опитвайки се да ги сплаши, за да се откажат от подкрепата си към Киев. И има известен успех сред германското обществено мнение и общественото мнение в страни като Унгария, България, Словакия, казва Кларк.
Освен това Путин иска да всее раздор между САЩ и Европа, надявайки се, че американците няма да подкрепят съюзниците си отвъд океана в случай на война.
Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че не иска война с Европа, но е готов за такава, ако европейците я искат и я започнат. „Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега“, посочи Путин.
Президентът на Руската федерация обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна. „Те нямат план за мир, те са на страната на войната“, заяви Путин.
2 Някой
Стига нано британски манипулации. Вече сте никой в света - пълни с пакистанци, индийци и африканци.
07:05 03.12.2025
3 Последния Софиянец
07:06 03.12.2025
5 Докато натовско оръжие
Коментиран от #29
07:10 03.12.2025
8 А не е ли прав?
Коментиран от #11
07:11 03.12.2025
9 Плаши гаргите
До коментар #6 от "Е какво да":Нали оръжия на ЕС трепат путинистите в Украйна.
Коментиран от #16
07:12 03.12.2025
10 Петър
07:13 03.12.2025
11 Я пъ тоа
До коментар #8 от "А не е ли прав?":Днес оръжие на ЕС избива повече руснаци от когато и да е било
07:13 03.12.2025
12 Гост
07:14 03.12.2025
13 Путинистче идиотче
07:15 03.12.2025
14 Какво да плаши
07:15 03.12.2025
16 Ксанибa
До коментар #9 от "Плаши гаргите":Тогава защо 1 милион окраинцки чувала се евакуираха при бандеро?? Натовското оръжия явно громи нафред, най вече окраинците!!!
Коментиран от #18
07:15 03.12.2025
18 Я пъ тоа
До коментар #16 от "Ксанибa":Кой изби над 1,2 милиона руснаци в Украйна по вина на Путин дето почна войната. Войната на Путин вкара натовското оръжие в Украйна.
Коментиран от #21, #39
07:19 03.12.2025
19 оня с коня
07:19 03.12.2025
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.
Коментиран от #33, #37
07:20 03.12.2025
21 Ксанибa
До коментар #18 от "Я пъ тоа":Руснаци, руснаци, па с оркраинцки паспорти
07:20 03.12.2025
22 Все бях виждал...?!
... ,,Малинката"...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...!
07:21 03.12.2025
23 Какво точно анализира този
07:21 03.12.2025
24 Каунь
Коментиран от #28
07:22 03.12.2025
26 Лесно е
Коментиран от #31
07:23 03.12.2025
27 ООрана държава
07:23 03.12.2025
28 Така де
До коментар #24 от "Каунь":И Путин колкото повече се бие, все повече дере руснаците, ама айде.
07:24 03.12.2025
29 Докато Папагали...
До коментар #5 от "Докато натовско оръжие":...като Теб,Папагалят едно и също...-
...Прогрес-няма да има...!
Коментиран от #41
07:24 03.12.2025
30 Ленин
07:26 03.12.2025
31 Ами хайде де...!
До коментар #26 от "Лесно е":Рипай от дивана и на фронта да раздаваш юмрюци на руснаците...!
Или викаш-
,,Да,ама требе топки"!
А пусто-нЕмаш...!
Коментиран от #34, #38
07:26 03.12.2025
32 Тоти
07:27 03.12.2025
33 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой кого ли развенча.
07:27 03.12.2025
34 Копейкотрошач
До коментар #31 от "Ами хайде де...!":Тук сме за такива като теб.
07:27 03.12.2025
36 Путин плаши гаргите
Коментиран от #44
07:28 03.12.2025
37 Хмхмхмхмхм
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":/...за да видим че обединеният запад е въздух под налягане,.../ Имам 2-3 малки въпроса- 1. Как ще реагира твоя путлер на новината, че България има квантов компютър, който може да декриптира ВСЯКА парола в света и може да пренасочи чрез глонасс ВСЯКА РУСКА ЯДРЕНА РАЕТА, ИЗСТРЕЛЯНА ОТ РУСИЯ СРЕЩУ Р.БЪЛГАРИЯ така, че ядрената ракйета да се взриви на руска територия - там , откъдето е изстреляна срещу България. 2 Знаеш ли, че русия НЯМА ваш руски собствен квантов комп, пънете се да го създадете, но го НЯМАТЕ като завършена рускастратегическа стока. 3.Колкото и изменници на България да има у нас, те НИКОГА няма да се докопат до нашия комп и да го предадат на твоята русия, поради простия факт, че в България живеем предимно БЪЛГАРИ , А НЕ РУСНАЦИ.А сега бегай да си изграеш на /великата ко///чи///на русия/...
07:29 03.12.2025
38 И без мен
До коментар #31 от "Ами хайде де...!":Руснаците ги избиват в Украйна със Западно оръжие
07:29 03.12.2025
39 Каунь
До коментар #18 от "Я пъ тоа":Всъщност натовското оръжие се указа в Украйна, много преди войната...
Коментиран от #42
07:29 03.12.2025
40 НАТЮФСКАТА ПРОПАГАНДА
07:30 03.12.2025
41 То и путин
До коментар #29 от "Докато Папагали...":Папагали едно и също, ама айде
Коментиран от #47
07:31 03.12.2025
42 Стига бе
До коментар #39 от "Каунь":То и руското оръжие бе в Украйна много преди войната...
07:32 03.12.2025
43 един друг
07:32 03.12.2025
44 Ленин
До коментар #36 от "Путин плаши гаргите":А така леко да ти е хрумвало на ум, че полетата на Украйна станаха отново руски.....
Коментиран от #50
07:33 03.12.2025
45 ПУТИН
Коментиран от #54
07:34 03.12.2025
47 Ама чакай ся...?!
До коментар #41 от "То и путин":Ти до такова дъно ли стигна,че се сравняваш с...Путин...?!
Значи си Откровен Папагал👍!
Коментиран от #53
07:34 03.12.2025
49 В саш излезе интересна дописка
Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.
Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.
Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“
07:35 03.12.2025
50 Стига бе
До коментар #44 от "Ленин":Полета се връщат, живот на руснаците....никога.
Коментиран от #60
07:35 03.12.2025
51 БГР
Гражданите не са тъпи и знаят за руско-турската война. Знаят също какво се случва когато се обръща гръб на Русия (две световни войни).
07:35 03.12.2025
52 Макробиолог
07:36 03.12.2025
53 Мен не ме мисли
До коментар #47 от "Ама чакай ся...?!":Путин избива руснаците, той да му мисли
07:36 03.12.2025
54 Тоя шаблон се изтърка!
До коментар #45 от "ПУТИН":Дай нещо по-свежо...😝?!
Коментиран от #61
07:37 03.12.2025
55 Виж сега
Коментиран от #57
07:37 03.12.2025
56 Елементарно Уотсън!
07:39 03.12.2025
57 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Виж сега":В Русия за корупция направо скачат през прозорците...
07:39 03.12.2025
58 балхари
07:40 03.12.2025
59 Хоризонт
07:40 03.12.2025
60 Ленин
До коментар #50 от "Стига бе":Прав си... Подарена стока, викат не се връща ама в случая се връща..
07:41 03.12.2025
61 Истината боли
До коментар #54 от "Тоя шаблон се изтърка!":Нали...Западното оръжие трепе путинистите...за шаблона се уча от...другарите в сайта. в сайта
07:41 03.12.2025