Мирните преговори в Москва се провалиха. Путин заплаши Европа с война
  Тема: Украйна

Мирните преговори в Москва се провалиха. Путин заплаши Европа с война

3 Декември, 2025 08:17

  • украйна-
  • владимир путин-
  • путин-
  • москва-
  • русия-
  • сащ-
  • стив уиткоф-
  • доналд тръмп

Преговорите в руската столица продължиха 5 часа, но без резултат. Русия смята за неприемливи някои от точките в американския план.

Мирните преговори в Москва се провалиха. Путин заплаши Европа с война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западният печат коментира преговорите в руската столица Москва, които в крайна сметка завършиха без резултат.

Германското издание Focus.de пише, че Русия и САЩ изглежда не са постигнали напредък към прекратяване на войната в Украйна по време на продължителна среща в Кремъл, но според Москва диалогът ще продължи.

Още новини от Украйна

Президентът Владимир Путин разговаря повече от пет часа със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Тръмп Джаред Къшнър.

След срещата в Кремъл, съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков заяви, че макар да не са по-далеч от мира, те също не са по-близо до разрешаването на конфликта. Предстои още много работа. Например, все още няма компромис по въпроса за искането на Русия за отстъпване на украински територии. Путин настоява за целия регион Донбас в Източна Украйна, въпреки че армията му не контролира всички части от района. Киев отказва да даде на Русия каквато и да е територия.

На този фон Путин заплаши Европа с война. Русия, според нейния президент Владимир Путин, е „готова“ за евентуална война с Европа. Путин заяви пред репортери в Москва във вторник: „Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага.“ Путин добави, че европейците възпрепятстват усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна и са „на страната на войната“.

POLITICO коментира, че Владимир Путин използва смесица от чар, пресметнато протакане и целенасочени заплахи, за да покаже на американските пратеници каква е точната позиция на Русия по отношение на мира с Украйна.

Докато американците убиваха времето в луксозен ресторант в Москва, Путин се обърна към пресата на инвестиционен форум, като обвини Европа за възпрепятстването на мирния процес и намекна за бъдеща ескалация. Според Ушаков, Путин е отбелязал „разрушителните действия на европейската страна“ – индикация, че може да се опита да обвини ЕС за евентуалния неуспех в постигането на мирно споразумение.

В дните преди преговорите в Москва Путин не показа никакви признаци, че ще се отклони от искането си за ефективна капитулация на Украйна, определяйки Зеленски за нелегитимен лидер, с когото не може да постигне сделка.

Засега няма признаци, че разговорите в Москва ще доведат до промяна в позицията на Москва.

Петчасовите разговори между руския президент Владимир Путин и старшия преговарящ на американския президент Доналд Тръмп изглежда не успяха да доведат до пробив в постигането на мирно споразумение за Украйна, пише BBC.

Говорител на Кремъл заяви, че срещата в Москва е била „конструктивна“, но части от плана остават неприемливи за Русия.

Ключови разногласия между Москва и Киев остават, включително относно съгласието на Украйна да отстъпи територия, която продължава да контролира, и гаранциите за сигурност, предоставени от Европа. Москва и европейските съюзници на Украйна също остават в остри разногласия относно очакванията си за това как трябва да изглежда едно мирно споразумение. Говорейки преди разговорите, Путин отправи остри критики към европейските лидери, които подкрепят отбранителните военни усилия на Киев, откакто Русия започна пълномащабно нахлуване през 2022 г.

Путин, който вярва, че Русия има инициативата на бойното поле, изглеждаше непоколебим по отношение на исканията си още миналата седмица, докато Зеленски многократно е заявявал, че никога няма да се откаже от контрола над източните украински региони.

Sky News пише: Путин отхвърля мирното споразумение след среща с екипа на Тръмп - и казва на Европа, че е готов за война.

Един особен препъни камък е свързан с искането на Русия Украйна да се откаже от контрола над целия регион на Донбас , което предизвика тревога сред европейските лидери.

Руският президент обвини европейските сили, че променят мирните предложения за Украйна с изисквания, които Русия смята за „абсолютно неприемливи“. Володимир Зеленски беше във вторник в Дъблин, за да се срещне с премиера и президента на Ирландия. По време на пътуването украинският президент предупреди, че много неща зависят от резултата от преговорите в Москва и очаква доклади от американските пратеници дали преговорите могат да продължат напред.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    36 53 Отговор
    Щом иска война ще си я получи!!

    Коментиран от #111

    08:18 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Емо

    34 72 Отговор
    Путлер ще бъде съден за престъпленията си

    Коментиран от #16, #32, #79

    08:19 03.12.2025

  • 4 Гост

    101 15 Отговор
    Защо плашите хората по този начин, не е казал нищо такова, къде е СЕМ, къде е прокуратурата, за тези неверни твърдения.

    Коментиран от #106

    08:19 03.12.2025

  • 5 Ком

    62 8 Отговор
    Джендърите могат да започнат военни обучение ?!

    Коментиран от #14, #19

    08:20 03.12.2025

  • 6 Факт

    36 13 Отговор
    Руската заплаха е единственото условие за устойчивост на европейската власт !

    08:21 03.12.2025

  • 7 Трол

    15 7 Отговор
    Трябва ли да се евакуираме някъде?

    Коментиран от #36

    08:21 03.12.2025

  • 8 Макс

    20 54 Отговор
    Не се ли смачкат гадОВете още в началото , после е много трудно . путин в Хага !!!

    08:22 03.12.2025

  • 9 100ю

    14 53 Отговор
    Путин е страхливец и се крие в Северна Корея!

    08:22 03.12.2025

  • 10 КиКи

    14 31 Отговор
    Диктаторите отиват на пангара

    08:22 03.12.2025

  • 11 ахахаха

    61 12 Отговор
    Явно сте в голяма паника. Провалиха се точките набутани в плана от ЕС. Европа (ЕС) заплаши Русия с война. Преговори в Москва не е имало.

    Коментиран от #52

    08:22 03.12.2025

  • 12 Хахахаха

    16 43 Отговор
    Копеи кво стаа? НАТО ли плаши с война или путлера?

    08:23 03.12.2025

  • 13 слушайте внимателно

    35 5 Отговор
    "Това все още не е война": Путин оцени конфликта с Украйна и възможния сблъсък с Европа

    08:23 03.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 матю хари

    9 31 Отговор
    Томахавките идват.

    08:24 03.12.2025

  • 16 си пън

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Емо":

    хи хи и от кой

    08:24 03.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българите

    6 7 Отговор
    Куче със салам плаши ли се?

    08:25 03.12.2025

  • 19 Хахахаха

    20 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ком":

    Големи смелчаци сте, а в руския мир ви е страх да живеете.

    Коментиран от #107

    08:26 03.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахаха

    11 32 Отговор
    Едва ли някой е очаквал друго от ПутИен, този комплексар в Кремъл няма друг изход да живее дълго ако няма война !

    08:28 03.12.2025

  • 22 Един

    9 28 Отговор
    Цялата история с преговорите е игра на Рашистан, за да печели време и да дискредитира Украйна. Те са нагли и искат мир само при техните условия без никакви отстъпки.

    08:28 03.12.2025

  • 23 горски

    45 3 Отговор
    Когато една армия напредва на бойното поле/независимо чия е/,е логично ръководителя на държавата дапоставя условията.Така че не винете Путин.
    Ако украинската армия напредваше,Зеленски как мислите щеше да се държи.....А каите и урсулите щяха да вдигат джангър до небесата.

    Коментиран от #39

    08:28 03.12.2025

  • 24 ММН

    49 2 Отговор
    Всеки който е гледал на живо изявленията, няма как да не е отвратен от тези "журналисти".

    08:29 03.12.2025

  • 25 Весел Патиланец

    8 29 Отговор
    Заплашва от 4 години - то не беше ядрени орУжия, танкове, самолети, ракети, торпеда.... СозМольтФилм не може да смогне да прави анимации!
    Късия диктатор скоро ще пие чай!

    08:30 03.12.2025

  • 26 Мишел

    43 3 Отговор
    Думите на Путин са: " Русия няма причини да воюва с ЕС НатО, но ако те решат да ни нападнат, ние сме готови." Това заплаха ли е?

    Коментиран от #61, #115

    08:30 03.12.2025

  • 27 1488

    4 3 Отговор
    похвално

    08:30 03.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Всъщност

    36 2 Отговор
    ЕС и НАТО плашат Русия с война и Путин им отговори: Както желаете - ние сме готови.

    08:31 03.12.2025

  • 30 Дедо ви...

    31 3 Отговор
    А бе тоз дето плаши гаргите е Рюте бе..., след вчерашните преговори европата е аут от тях

    08:31 03.12.2025

  • 31 1488

    21 1 Отговор
    бог да пази българите от уйрогеьовете

    08:31 03.12.2025

  • 32 Тъпан

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Емо":

    Победителите не ги съдят...

    Коментиран от #43

    08:32 03.12.2025

  • 33 Петко Войвода

    25 2 Отговор

    До коментар #28 от "Един 100":

    Нама тояга, която може да избие любовта на българите към Русия

    Коментиран от #59

    08:32 03.12.2025

  • 34 фАкТИПРЕПИСВАЧИ

    20 2 Отговор
    ПРЕИНАЧАВАТЕ ДУМИТЕ, НО НОРМАЛНИ ТЕ ЧЕТАТ И ГЛЕДАТ И ОРИГИНАЛНИТЕ ИНТЕРВЮТА

    08:33 03.12.2025

  • 35 Каква война бре

    17 3 Отговор
    На фронта в окопите или икономическа. Путин не вярвам да е такъв безочлив наглец да нападне Европа. Пък и що му е тя вече е в разпад и скоро САЩ Китай и Русия ще си я разпределят БЕЗ ВОЙНА.

    08:33 03.12.2025

  • 36 Бягай в...

    3 12 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Руското посолство...

    08:33 03.12.2025

  • 37 Проваления руски цар

    7 21 Отговор
    Хайде, чакаме. Този път ще бъдете натирени в Сибир, заедно с империализма ви. Русия е едно нищо. Благодарете на московските нацисти, които започнаха войната.

    Коментиран от #62

    08:33 03.12.2025

  • 38 Голия

    8 17 Отговор
    такъв смях не се бе видял , калният агресор с корейски войници ще напада Европа.
    Революция на орки и назгули , Суарон е безсилен

    08:34 03.12.2025

  • 39 Хахахаха

    4 21 Отговор

    До коментар #23 от "горски":

    Какво прави раша в Украйна на бойното поле копей? Същото като хитлерова Германия ли?

    Коментиран от #118

    08:34 03.12.2025

  • 40 Майстора

    13 1 Отговор
    Във всяка война има победители и победени.И условията диктува победителят.Всичко друго са празни приказки или както някои предпочитат бла-бла.

    08:34 03.12.2025

  • 41 „Нямаме намерение да водим война

    17 1 Отговор
    „Нямаме намерение да водим воййна срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага.“ - Та кой заплашва, Мартана?

    08:35 03.12.2025

  • 42 Пилотът Гошу

    21 4 Отговор
    Интересно...
    Путин рекъл "Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага." и с това заплашвал Европа. Европейските пинчери лаят "трябва да стъпчем Русия с оръжие" и "трябва да се въоръжим за война с Русия" до 20хх, но това не е заплаха... 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #57

    08:35 03.12.2025

  • 43 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "Тъпан":

    Ама рашата не е победител, не разбрахте ли?

    08:35 03.12.2025

  • 44 фашистки рашастан в изолация

    5 13 Отговор
    И тоя мръсен фашистки диктатор ще свърши като Садам ,Кадафи и Хитлер.Предупредиха го 10 пъти ама джуджето не слуша и сега ще яде бахура!

    08:35 03.12.2025

  • 45 Първанов

    4 16 Отговор
    Всички белези говорят, че Путин си заминава. Започне ли комунист, па и фашист да се перчи и заплашва значи работата е много зле, а тя е трагично зле за руснаците. Опитите да рушат Европа откъдето винаги са черпили идеи за развитие на Руси, опитите да ностройват и нашето общество с антиевропейско говорене водят само до по- голяма катастрофа за кремъл

    08:35 03.12.2025

  • 46 Руският

    3 12 Отговор
    куролапач е бесен - вместо да трупа милярди,за корейци и африканци требе да ги дава.Айде да се почваме най - накрая и да свърши тая агония на планетата.

    08:36 03.12.2025

  • 47 Плаши гаргите

    5 13 Отговор
    Европа методично избива руснаци, тоя тръгнал да ни плаши.

    08:36 03.12.2025

  • 48 А така

    5 11 Отговор
    русия и америка в съюз не могат да победят 1/5 от Украйна тръгнали европа да нападат

    08:36 03.12.2025

  • 49 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    За подобна дезинформация закриват медии, а авторите и редакторите биват съдени и влизат в затвор. Къде е СЕМ? Путин не е казал това.

    08:37 03.12.2025

  • 50 Путине, Путине...

    4 12 Отговор
    Ти с Украйна да мъчиш четири години, с Европа искаш да воюваш....

    Коментиран от #55

    08:37 03.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Официално!

    2 13 Отговор
    Руснаците пак са изиграни. Вече има документиран повод украинците да използват сериозни оръжия в дълбочина. едно е "Томахоук", а друго е дронче. А и до колкото ми е известно преди месец в САЩ официално одобриха изпращането на "Томахоук" за Украйна.

    08:38 03.12.2025

  • 54 Путине, Путине...

    4 8 Отговор
    Лее се руска кръв, не европейска....плаши себе си, че над 1,2 милиона руснаци дадоха фира.

    08:39 03.12.2025

  • 55 Проблема му е,

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Путине, Путине...":

    както се изрази вчера, че от западналите няма да остане жив никой за да подпише капитулацията.

    Коментиран от #66, #90

    08:39 03.12.2025

  • 56 Абе

    9 3 Отговор
    Стига сте лъгали,Путин не е заплашвал никого.Хтой каза че е готов да отвърне още сега ако Русия бъде нападната от западните държави.

    08:40 03.12.2025

  • 57 Хахахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #42 от "Пилотът Гошу":

    Преди войната в Украйна, путлера рече-Полша да не забравя, че половината нейна територия е подарък от Сталин! Ако забравят ще им напомним!
    И това ли не е заплаха срещу Полша, копей? НАТО какво е казало на путлера? Че ще отговорят, ако бъдат нападнати? И това ли е заплаха за рашата?

    08:40 03.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Стефан Стамболов

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Петко Войвода":

    Има... Има.....

    Коментиран от #122

    08:40 03.12.2025

  • 60 си дзън

    5 10 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп "вярва" в това.
    Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    08:41 03.12.2025

  • 61 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    И НАТО заплаха ли е за раша, когато е казвало че никога няма да нападне първи? Ама путлера го счита за заплаха, нали?

    Коментиран от #98, #104

    08:41 03.12.2025

  • 62 Провален евроатлантик

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "Проваления руски цар":

    Айде , бегай в Анадола ! При натофските ти "партньори" !

    08:42 03.12.2025

  • 63 BBБОС

    8 4 Отговор
    Автора трябва да бъде съден за неверни твърдения и да му се отнемат правата до живот

    Коментиран от #75

    08:42 03.12.2025

  • 64 незнайко

    8 6 Отговор
    На всички ни е ясно, че ЕВРОПА и по скоро НАТО иска война с РУСИЯ, но искат да ни натрапят, че ПУТИН ще напада ЕВРОПА ! Ето до какво доведе провокацията която направиха през 2014 година в Украйна ! Щом САЩ преговарят с ПУТИН е ясно, че искатда делят територия ! САЩ не са се спряли да раздухват размирици и войни навсякъде по света а после да се правят на умиротворители !

    Коментиран от #68, #88, #112

    08:42 03.12.2025

  • 65 А къде е изявлението на НАТОвския

    11 3 Отговор
    италиански генерал Драгоне, който твърди, че в НАТО обсъждат изпреварващ удар срещу Русия? Трябваше ли Русия да не отговори на подобна откровена заплаха на безумците, които копнеят да ни докарат до ядрен апокалипсис? Освен това месеци наред ни се втълпява, че Путин умирал от страх в бункера си. А онзи ден май в "Телеграф" бяха писали, че руските войници били подложени на пълен глад и трябвало да ядат дървесна кора. Гьобелс е можел само да мечтае за такава пропаганда, каквато се шири понастоящем в западните медии, представящи се за стожери на истината.

    Коментиран от #69

    08:42 03.12.2025

  • 66 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Проблема му е,":

    То па от Русия ша остане нещо...

    Коментиран от #76

    08:43 03.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "незнайко":

    Путин почна войната.....прати на заколение милион руснаци в Украйна....ако НАТО иска война, отдавна да го е направил....

    Коментиран от #91

    08:45 03.12.2025

  • 69 Стига бе

    1 4 Отговор

    До коментар #65 от "А къде е изявлението на НАТОвския":

    Изявление не значи нищо...кога натовска армия влезе в Русия, това е нещо....

    08:46 03.12.2025

  • 70 Мишел

    4 3 Отговор
    Провали се мирният план на Тръмп, който целеше да прехвърли САЩ от групата губещи войната в Украйна, при спечелилата Русия.

    08:46 03.12.2025

  • 71 ????

    6 2 Отговор
    Защо не публикувате германския план за война с Русия. В Англия го публикуваха.

    08:46 03.12.2025

  • 72 Кейси

    7 2 Отговор
    Яко шубе щом предупреждение се приема за заплаха. А НАТЮ са направили някоя глупост, да знаят какво ги чака.

    Коментиран от #95

    08:46 03.12.2025

  • 73 Бай Ставри

    5 1 Отговор
    Аз си викам, отсега да се подготвим да трепем наред соросчета, евроатлантичета, краварчета и 3,14далчета.

    Коментиран от #83

    08:47 03.12.2025

  • 74 Това диктаторче

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хаяско педя индивид...":

    има повече силикон и хиалурон на шизо лицото си, отколкото деревянная красотка прасковя без вътрешен туалет.Так точно.

    08:47 03.12.2025

  • 75 Кво като е невярно твърдението

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "BBБОС":

    Нали требе да се пише в сайта.....да не умрат от глад

    08:48 03.12.2025

  • 76 Дори проведените

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ тоа":

    американски модели, доказват, че в Русия ще останат не засегнати места, просто защото е огромна, а от Geyроpaтъ и краварника нищо няма да остане или загубите ще са несъразмерно високи. За това и не мислят за нападение и война с Русия/за американците става на въпрос/. Западналите гевреци точно пък война искат.

    Коментиран от #78

    08:48 03.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Дори проведените":

    Два минитмънт и Русия я нема

    Коментиран от #82

    08:49 03.12.2025

  • 79 Софийски селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Емо":

    Ти 3,14дал ли си, или мазохист?

    08:49 03.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Някой

    3 1 Отговор
    След като някакъв от ЕС каза за превантивен удар срещу Русия, това е нормалният отговор. Все пак Русия е ядрена сила номер 1 и за разлика от Украйна където ги пазят, че там трябва да живеят руснаци, за тези на запад не е така.

    08:50 03.12.2025

  • 82 Справедлив

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    Изобщо не си в наясно, главата тие пълна каша, защото природните науки не ти се отдават.

    Коментиран от #87

    08:51 03.12.2025

  • 83 Бай Ставри, Бай ставри

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Бай Ставри":

    Сега се трепат путинистчетса, днес, в този час......а другите на запад си живеят живота....

    08:51 03.12.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Справедлив

    0 1 Отговор
    Изобщо не си в наясно, главата тие пълна каша, защото природните науки не ти се отдават.

    08:52 03.12.2025

  • 86 Георги

    5 1 Отговор
    какви глупости пак сте съчинявали, Путин ясно каза какво иска. Просто запада се опитва да му промени исканията и за това е все "изненадан" и "разочарован". Победителя диктува условията, а Русия в тая война определено не губи на фронта.

    Коментиран от #92

    08:52 03.12.2025

  • 87 Мен мъ остави

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Справедлив":

    Не дай се боже да стане ядрена война....и природните науки нема да помогнат....

    08:53 03.12.2025

  • 88 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "незнайко":

    Това рашата да води война и да обвинява все, че другите били виновни сме го гледали вече не веднъж. И копейките повтаряте едни и същи глупости. Ами да спрат войната бе, той я води, кой да е виновен?

    08:53 03.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Проблема му е,":

    Бла Бла Бла и накрая пак урките ще перат пешкира. Имайте малко милост към тях, щом толкоз ги харесвате. Хората са закарани насила на фронта и искат да се завърнат при семействата си. Когато бяха в съюз с руснаците, украинците бяха на първо място в Европа по ППС. Заплатите достигаха до 1000 рубли. Никой не се интересуваше колко струва ДОЛАРА, защото нямаше електромери, ВОДОМЕРИ, газомери и топломери и всяко семейство ползваше според потребностите си, хлябът струваше 14 КОПЕЙКИ, млякото 15 копейки, билетчето за трамвай 3 КОПЕЙКИ, метрото 5 копейки! Исус ходеше по УССР и животът беше рай!

    Коментиран от #116, #143

    08:53 03.12.2025

  • 91 Не не започвал войната той,

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Я пъ тоа":

    защото тя е от 2014г,когато оная мажопетка като табуретка, раздаваше кивли на майдана в Киев. Путин само ще довърши започнатата от западналите и краварите война, чрез тъпите uкrо pitеци срещу руско езичните и Русия Б.

    Коментиран от #96

    08:54 03.12.2025

  • 92 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Георги":

    Кой пита Путин кво иска...избиват му руснаците като за последно...явно Путин иска да прочисти народа си.

    Коментиран от #126

    08:54 03.12.2025

  • 93 Дедо ви...

    4 2 Отговор
    Пет часа в Кремъл които промениха играта, толкова продължи срещата САЩ-Русия в Кремъл. След голяма разходка за американските представители без въвеждане на извънреден режим за жителите на Москва, само с 2-3 телохранители, из оживените празнично украсени улици на руската столица. Руснаците нарекоха срещата ДИСКУСИЯ и БЕСЕДА. Много е важно това, не са преговори, не са примирия. Качеството на срещата (строго, работно, сериозно, неотстъпчиво) личеше по липсата на всякакви предмети или напитки за участниците, дори вода няма, дори хартия, тефтери, нищо.Пет часа в Кремъл които промениха играта!!!
    Либералният световен ред умира, а нововъзникващите сили започнаха да определят правилата на играта. Това мнение изрази финландският президент Александър Стуб в статия за Foreign Affairs.

    Коментиран от #100

    08:55 03.12.2025

  • 94 Хмхмхмхмхм

    3 3 Отговор
    Да плаши- то само плашенето вече му остава. Русия ИЗГУБИ стратегическата битка за космически технологии, пред които ядрените им ракети стават морално остаряло оръжие, което плаши само гаргите. За разлика от китай, русия НЯМА НИТО ЕДИН собствен квантов комп., а и няма да има, докато някои ЕС държави не махнат санкциите срещу нея, защото САМО В ЕС ДЪРЖАВА И НИКЪДЕ ДРУГАДЕ В СВЕТА. се произвеждат изключително важна част от устройството за ВСЕКИ квантов комп В СВЕТА. Заплахите на путлер са за мало////умни предатели на България, които си нямат хал хабер от реалното състоящние на нещата////

    08:55 03.12.2025

  • 95 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Кейси":

    НАТО винаги е казвало, че никога няма да нападне първи! Ама путлера го счита за заплаха, нали? Чак и държави напада! НАТО от както е създадена е на границата с раша! Някога да е имало заплаха за раша? Никога, нали? Ама путлера все с НАТО плаши рашите!

    08:55 03.12.2025

  • 96 Стига бе

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Не не започвал войната той,":

    Що Путин не прати Захарова и Соловьов на Майдана да раздават кифлички с кафе...

    Коментиран от #103

    08:55 03.12.2025

  • 97 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Лъжлива и манипулативна медия сте!
    Путин каза,че не иска война с Европа,но ако от Европа нападнат Русия,то Москва е готова за да отговори подобаващо на това...

    Коментиран от #123

    08:56 03.12.2025

  • 98 Ццц

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    Виж границите на НАТО 1991 година и сега и дай зор на хамстера в главата ти да завърти колелото на късмета. С малко шанс може да се падне на режим "мислене".

    Коментиран от #105

    08:56 03.12.2025

  • 99 Маре

    0 2 Отговор
    Маре и ти си един журналист! Нали наскоро писа че плана е пратен от Кремъл на Белия дом! Всеки ден пишеш на следващия сама си противоречиш! Поне да не беше бързала да драснеш първата статия!

    08:57 03.12.2025

  • 100 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Дедо ви...":

    Копей, голям смелчак си а в руския мир те е страх да живееш?

    08:57 03.12.2025

  • 101 Хора уверени в себе си

    1 0 Отговор
    не пряват заплахи, особено с ядрени оръжия

    08:57 03.12.2025

  • 102 за мишките и Ората

    1 2 Отговор
    Аман от тия руснаци. Сега искат да ни убедят че не е демократично искането ни като ЕС и на съюзниците ни от САЩ да си разтурят държавата и да си продадат земята и предприятията на чужди инвеститори.Ми то тяхното управление не беше ли морално остаряло? Щели сами да се управляват - Каква некомпетентност!? Да вземат пример от Българите и земята продадена и инвеститори намерени за леката и тежката промишленост. Та дори и държавата им почистиха от ненужните им тежки цветни метали и желязо. Днес всичко върви по мед и масло. Народа живее безгрижно и щастливо (да са живи и здрави доставчиците на щастие!), западните инвеститори управляват всичко някак си компетентно,авторитетно. И въпреки голямото цъФтене, връзване и благоденствие ще се намерят будни да се разхождат по нощите в софия с фенерчета/телефони, но това е защото не са разбрали , че демокрацията в бг безвъзвратно е настъпила! А и какво друго да правят , като един свестен клуб няма в градския рай?

    08:57 03.12.2025

  • 103 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Стига бе":

    Путлера прати тьотя да раздава кифлички на нашия Майдан в България! И кафенца раздава.

    08:58 03.12.2025

  • 104 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    НатО бе създадено за война на Западна Европа САЩ със СССР и създадения после Варщавски договор. Сега изявленията на НатО са, че Русия е противника.

    Коментиран от #109, #114, #129

    08:58 03.12.2025

  • 105 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ццц":

    НАТО не се разширява на изток, а изтока се разширява към НАТО...доброволно...за разлика от войните на Путин...

    08:59 03.12.2025

  • 106 Много добре чухме

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    какво каза старчето

    08:59 03.12.2025

  • 107 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Ние сме руският мир и сме тука

    08:59 03.12.2025

  • 108 Ама хайде!

    2 0 Отговор
    Близо пет години вече само заплахи за война и все нищо 😆 А Киев кога ? Уж беше за три дни 🤣

    08:59 03.12.2025

  • 109 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    Като Путин нападна Украйна, нормално е НАТО да си има едно на ум с него.

    09:00 03.12.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 незнайко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    УРСУЛКЕ да не мислиш да пуснеш нов КОВИД на бойното поле убиващ избирателно противника ? Ти само това можеш ! Видяхме го по време на пандемията !

    09:00 03.12.2025

  • 112 Бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "незнайко":

    Добре, че има такива като тебе с вътрешна информация за да ни информира с тези тайни.

    09:01 03.12.2025

  • 113 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    1 1 Отговор
    Той не ще война....видя се как Путин вероломно нападна Украйна...нормално е ЕС да мисли за своята сигурност.

    09:01 03.12.2025

  • 114 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    НАТО е създадено за отбрана от съветската (руска) агресия! За отбрана! Не за война! Война става, когато рашите нападнат, а те винаги нападат, защото те живеят от войни!

    Коментиран от #130

    09:02 03.12.2025

  • 115 Тя Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    и с Украйна нямаше причини за какво да воюва

    Коментиран от #134

    09:03 03.12.2025

  • 116 Ще ви издам още една тайна!

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Пенсионер 69 годишен":

    Когато украинците бяха в съюз с руснаците, ЖИЛИЩАТА БЯХА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ! Мой познат, украинец, получи в Санкт Петербург едностаен апартамент БЕЗ ПАРИ, защото беше получил жителство.
    Такова чудо нямаше никаде по света.

    Коментиран от #124

    09:03 03.12.2025

  • 117 Румба Рак

    2 0 Отговор
    Така се плашехме в детската градина. Дайте се сметката, другари, какъв е мозъкът на Путин. Вдетенен дъртак.

    09:04 03.12.2025

  • 118 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Окрайнеа е територия, РУСКА територия.Окрайно време е да си го забиете това у ...

    09:04 03.12.2025

  • 119 Всичко наред ли е

    0 0 Отговор
    На този фон Путин заплаши Европа с война. Русия, според нейния президент Владимир Путин, е „готова“ за евентуална война с Европа. Путин заяви пред репортери в Москва във вторник: „Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага

    Коментиран от #136

    09:05 03.12.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 плаши5утарник путин

    2 1 Отговор
    Вечния президент Адолф путин непрекъснато страхува...

    09:05 03.12.2025

  • 122 ЗАЩОТО

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Стефан Стамболов":

    С МЕКИТЕ ви ТОЯГИ САМО ПО ГРАДСКИТЕ КеН ЕФИ МОЖЕ ДА "БОРИТЕ"

    09:05 03.12.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Румънеца

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Ще ви издам още една тайна!":

    Колко години чакаше за жилище!? Безплатни жилища - няма! Всичко се плаща от някого.

    Коментиран от #138

    09:05 03.12.2025

  • 125 Мишел

    0 0 Отговор
    Споко, днес в Москва започват преговори Русия-Китай, който няма да се провалят.

    09:05 03.12.2025

  • 126 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Я пъ тоа":

    койнго пита? Ти сериозно ли, защо мислиш беше делгацията вчера там инговори с него 5 часа? Може би да го питат кога да си зарежат лозето? Защо се разходиха до Анкъридж лятото? Да ходят на пикник? Понякога е добре да мислиш преди да пишеш. Ама само по някога.

    09:06 03.12.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Алекса

    1 0 Отговор
    ЕС иска война с Русия ? С войници на токчета червило и пет вида таолетни ! ХО ХО ХО

    09:06 03.12.2025

  • 129 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    И все пак, стига с това НАТО, че било за заплаха. Рашата също си имат тяхно "НАТО" и военни съюзи, ако незнаеш! Никой не им се бърка там, нали? Рашата има договори за защита на няколко държави, а със С. Корея подписа за военен съюз при нападение. И какво? НАТО та НАТО. Естествено, че трябва да има НАТО, европейските държави са малки и трябва да са обединени във военен съюз за да успеят да се отбраняват. Какво не е ясно? Кой е тръгнал да напада ко чи на та?

    09:07 03.12.2025

  • 130 Не е вярно!

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Хахахаха":

    НАТО е новото име на американския окупационен корпус в Европа. Неговата задача е възпиране на фашизма в Германия. Европейските сили са по-малко от 10% от НАТО.

    Коментиран от #141

    09:07 03.12.2025

  • 131 Афййфцж

    0 0 Отговор
    Ааее лфшдщьмфкемд кфндн

    09:07 03.12.2025

  • 132 Нещо повече

    1 0 Отговор
    Путин е заявил, че войната с Европа нямало да бъде като тази в Украйна, която се извършвала с хирургическа точност! На такава наглост и арогантност е трудно да се отговори, но истината е че колкото и да не е в ред с главата Путин много добре знае, че цяла обединена Европа не е залък за неговата уста.Той с една Украйна, която е мотивирана да защитава земята си и правото си на съществуване не може да се оправи, а какво остава за Европа?Налудничав старик с деменция, вече изтекъл в мръсния канал на историята!

    09:07 03.12.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Тя Русия":

    Причината за войната в Украйна е разширението на НатО на изток и опитът да бъде вкарана в това разширение.

    Коментиран от #140, #148

    09:09 03.12.2025

  • 135 Това се нарича изопачаване и

    0 0 Отговор
    изкривяване на истината. Евалата, само така. Браво на журналистите и там началниците им. Продължавайте в същия дух. Кой каквото си търси ще си го намери. Много готинка статия, супер!

    09:09 03.12.2025

  • 136 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Всичко наред ли е":

    НАТО никога не е казвало такива думи преди войната, но путлера плаши рашите все с НАТО!

    09:10 03.12.2025

  • 137 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    1 0 Отговор
    МАРООО В КАРЛУКОВО ЧЕ ЧАКАТ С ГОЛЯМО НЕТЪРПЕНИЕ

    09:10 03.12.2025

  • 138 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Румънеца":

    Жилище получаваше веднага! Без пари! Чакаше се за НОВО жилище. Бездомни нямаше.

    09:10 03.12.2025

  • 139 Аз съм

    0 0 Отговор
    Какъв чар показва пък този молец....

    09:11 03.12.2025

  • 140 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мишел":

    ...и опитът Украйна да бъде вкарана...

    09:11 03.12.2025

  • 141 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Не е вярно!":

    НАТО е военен съюз на европейските държави за отбрана! Даже, ако се наложи, военния съюз в Европа, може да продължи и без САЩ, копей!

    09:12 03.12.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Пиленце

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Пенсионер 69 годишен":

    Лъжи на един руски трол.

    09:12 03.12.2025

  • 144 хахах

    0 0 Отговор
    на това се вика хем нас...ан хем голям. Не се ли усеща, че е затънал до ушите в ла...на и пак се прави на смел.
    в раша трябва да се заличи само един град - масква и са дотам всички други ще се разбягат сами

    09:13 03.12.2025

  • 145 Ето защо го е казал

    0 0 Отговор
    Адмирал Драгоне: НАТО обмисля превантивен удар срещу Русия в отговор на хибридните атаки

    09:13 03.12.2025

  • 146 Тато

    0 0 Отговор
    Путин, каза че са готови на война с ЕС.

    09:14 03.12.2025

  • 147 Един

    0 0 Отговор
    Марче , СБЪРКАНА ТИ Е ЛОГИКАТА! Заглавието ти "Мирните преговори в Москва се провалиха. Путин заплаши Европа с война" е провокативно! Миналата седмица унгарският външен министър Петер Сиярто заяви (издаде), че Европа се готви за военна конфронтация с Русия, която може да се случи през 2030 г. НА което снощи Путин отговори, че след като Европа се готви за война с Русия , "... ние сме готови още сега сега !" Та ... какво не разбра, че излъга?

    09:14 03.12.2025

  • 148 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Мишел":

    Стига с тези опорки бе! Ами тогава НАТО да напада раша, защото подписа военен съюз със С. Корея?

    09:14 03.12.2025

  • 149 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Когато бяха в съюз с руснаците, украинците бяха на първо място в Европа по ППС. Заплатите достигаха до 1000 рубли. Никой не се интересуваше колко струва ДОЛАРА, защото нямаше електромери, ВОДОМЕРИ, газомери и топломери и всяко семейство ползваше според потребностите си, хлябът струваше 14 КОПЕЙКИ, млякото 15 копейки, билетчето за трамвай 3 КОПЕЙКИ, метрото 5 копейки! Жилищата бяха БЕЗПЛАТНИ! Исус ходеше по УССР и животът беше рай!

    09:14 03.12.2025

