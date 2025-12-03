Мирните преговори в Москва се провалиха. Путин заплаши Европа с война

Западният печат коментира преговорите в руската столица Москва, които в крайна сметка завършиха без резултат.
Германското издание Focus.de пише, че Русия и САЩ изглежда не са постигнали напредък към прекратяване на войната в Украйна по време на продължителна среща в Кремъл, но според Москва диалогът ще продължи.
Президентът Владимир Путин разговаря повече от пет часа със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Тръмп Джаред Къшнър.
След срещата в Кремъл, съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков заяви, че макар да не са по-далеч от мира, те също не са по-близо до разрешаването на конфликта. Предстои още много работа. Например, все още няма компромис по въпроса за искането на Русия за отстъпване на украински територии. Путин настоява за целия регион Донбас в Източна Украйна, въпреки че армията му не контролира всички части от района. Киев отказва да даде на Русия каквато и да е територия.
На този фон Путин заплаши Европа с война. Русия, според нейния президент Владимир Путин, е „готова“ за евентуална война с Европа. Путин заяви пред репортери в Москва във вторник: „Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага.“ Путин добави, че европейците възпрепятстват усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна и са „на страната на войната“.
POLITICO коментира, че Владимир Путин използва смесица от чар, пресметнато протакане и целенасочени заплахи, за да покаже на американските пратеници каква е точната позиция на Русия по отношение на мира с Украйна.
Докато американците убиваха времето в луксозен ресторант в Москва, Путин се обърна към пресата на инвестиционен форум, като обвини Европа за възпрепятстването на мирния процес и намекна за бъдеща ескалация. Според Ушаков, Путин е отбелязал „разрушителните действия на европейската страна“ – индикация, че може да се опита да обвини ЕС за евентуалния неуспех в постигането на мирно споразумение.
В дните преди преговорите в Москва Путин не показа никакви признаци, че ще се отклони от искането си за ефективна капитулация на Украйна, определяйки Зеленски за нелегитимен лидер, с когото не може да постигне сделка.
Засега няма признаци, че разговорите в Москва ще доведат до промяна в позицията на Москва.
Петчасовите разговори между руския президент Владимир Путин и старшия преговарящ на американския президент Доналд Тръмп изглежда не успяха да доведат до пробив в постигането на мирно споразумение за Украйна, пише BBC.
Говорител на Кремъл заяви, че срещата в Москва е била „конструктивна“, но части от плана остават неприемливи за Русия.
Ключови разногласия между Москва и Киев остават, включително относно съгласието на Украйна да отстъпи територия, която продължава да контролира, и гаранциите за сигурност, предоставени от Европа. Москва и европейските съюзници на Украйна също остават в остри разногласия относно очакванията си за това как трябва да изглежда едно мирно споразумение. Говорейки преди разговорите, Путин отправи остри критики към европейските лидери, които подкрепят отбранителните военни усилия на Киев, откакто Русия започна пълномащабно нахлуване през 2022 г.
Путин, който вярва, че Русия има инициативата на бойното поле, изглеждаше непоколебим по отношение на исканията си още миналата седмица, докато Зеленски многократно е заявявал, че никога няма да се откаже от контрола над източните украински региони.
Sky News пише: Путин отхвърля мирното споразумение след среща с екипа на Тръмп - и казва на Европа, че е готов за война.
Един особен препъни камък е свързан с искането на Русия Украйна да се откаже от контрола над целия регион на Донбас , което предизвика тревога сред европейските лидери.
Руският президент обвини европейските сили, че променят мирните предложения за Украйна с изисквания, които Русия смята за „абсолютно неприемливи“. Володимир Зеленски беше във вторник в Дъблин, за да се срещне с премиера и президента на Ирландия. По време на пътуването украинският президент предупреди, че много неща зависят от резултата от преговорите в Москва и очаква доклади от американските пратеници дали преговорите могат да продължат напред.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
Коментиран от #111
08:18 03.12.2025
3 Емо
Коментиран от #16, #32, #79
08:19 03.12.2025
4 Гост
Коментиран от #106
08:19 03.12.2025
5 Ком
Коментиран от #14, #19
08:20 03.12.2025
6 Факт
08:21 03.12.2025
7 Трол
Коментиран от #36
08:21 03.12.2025
8 Макс
08:22 03.12.2025
9 100ю
08:22 03.12.2025
10 КиКи
08:22 03.12.2025
11 ахахаха
Коментиран от #52
08:22 03.12.2025
12 Хахахаха
08:23 03.12.2025
13 слушайте внимателно
08:23 03.12.2025
15 матю хари
08:24 03.12.2025
16 си пън
До коментар #3 от "Емо":хи хи и от кой
08:24 03.12.2025
18 Българите
08:25 03.12.2025
19 Хахахаха
До коментар #5 от "Ком":Големи смелчаци сте, а в руския мир ви е страх да живеете.
Коментиран от #107
08:26 03.12.2025
21 Хахаха
08:28 03.12.2025
22 Един
08:28 03.12.2025
Ако украинската армия напредваше,Зеленски как мислите щеше да се държи.....А каите и урсулите щяха да вдигат джангър до небесата.
Коментиран от #39
08:28 03.12.2025
24 ММН
08:29 03.12.2025
25 Весел Патиланец
Късия диктатор скоро ще пие чай!
08:30 03.12.2025
26 Мишел
Коментиран от #61, #115
08:30 03.12.2025
27 1488
08:30 03.12.2025
29 Всъщност
08:31 03.12.2025
08:31 03.12.2025
31 1488
08:31 03.12.2025
32 Тъпан
Коментиран от #43
08:32 03.12.2025
33 Петко Войвода
До коментар #28 от "Един 100":Нама тояга, която може да избие любовта на българите към Русия
Коментиран от #59
08:32 03.12.2025
34 фАкТИПРЕПИСВАЧИ
08:33 03.12.2025
35 Каква война бре
08:33 03.12.2025
36 Бягай в...
До коментар #7 от "Трол":Руското посолство...
08:33 03.12.2025
37 Проваления руски цар
Коментиран от #62
08:33 03.12.2025
38 Голия
Революция на орки и назгули , Суарон е безсилен
08:34 03.12.2025
39 Хахахаха
До коментар #23 от "горски":Какво прави раша в Украйна на бойното поле копей? Същото като хитлерова Германия ли?
Коментиран от #118
08:34 03.12.2025
40 Майстора
08:34 03.12.2025
41 „Нямаме намерение да водим война
08:35 03.12.2025
42 Пилотът Гошу
Путин рекъл "Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага." и с това заплашвал Европа. Европейските пинчери лаят "трябва да стъпчем Русия с оръжие" и "трябва да се въоръжим за война с Русия" до 20хх, но това не е заплаха... 😂😂😂😂😂
Коментиран от #57
08:35 03.12.2025
43 Хахахаха
До коментар #32 от "Тъпан":Ама рашата не е победител, не разбрахте ли?
08:35 03.12.2025
44 фашистки рашастан в изолация
08:35 03.12.2025
45 Първанов
08:35 03.12.2025
46 Руският
08:36 03.12.2025
47 Плаши гаргите
08:36 03.12.2025
48 А така
08:36 03.12.2025
49 Вашето мнение
08:37 03.12.2025
50 Путине, Путине...
Коментиран от #55
08:37 03.12.2025
53 Официално!
08:38 03.12.2025
54 Путине, Путине...
08:39 03.12.2025
55 Проблема му е,
До коментар #50 от "Путине, Путине...":както се изрази вчера, че от западналите няма да остане жив никой за да подпише капитулацията.
Коментиран от #66, #90
08:39 03.12.2025
56 Абе
08:40 03.12.2025
57 Хахахаха
До коментар #42 от "Пилотът Гошу":Преди войната в Украйна, путлера рече-Полша да не забравя, че половината нейна територия е подарък от Сталин! Ако забравят ще им напомним!
И това ли не е заплаха срещу Полша, копей? НАТО какво е казало на путлера? Че ще отговорят, ако бъдат нападнати? И това ли е заплаха за рашата?
08:40 03.12.2025
59 Стефан Стамболов
До коментар #33 от "Петко Войвода":Има... Има.....
Коментиран от #122
08:40 03.12.2025
60 си дзън
Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.
08:41 03.12.2025
61 Хахахаха
До коментар #26 от "Мишел":И НАТО заплаха ли е за раша, когато е казвало че никога няма да нападне първи? Ама путлера го счита за заплаха, нали?
Коментиран от #98, #104
08:41 03.12.2025
62 Провален евроатлантик
До коментар #37 от "Проваления руски цар":Айде , бегай в Анадола ! При натофските ти "партньори" !
08:42 03.12.2025
63 BBБОС
Коментиран от #75
08:42 03.12.2025
64 незнайко
Коментиран от #68, #88, #112
08:42 03.12.2025
65 А къде е изявлението на НАТОвския
Коментиран от #69
08:42 03.12.2025
66 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Проблема му е,":То па от Русия ша остане нещо...
Коментиран от #76
08:43 03.12.2025
68 Я пъ тоа
До коментар #64 от "незнайко":Путин почна войната.....прати на заколение милион руснаци в Украйна....ако НАТО иска война, отдавна да го е направил....
Коментиран от #91
08:45 03.12.2025
69 Стига бе
До коментар #65 от "А къде е изявлението на НАТОвския":Изявление не значи нищо...кога натовска армия влезе в Русия, това е нещо....
08:46 03.12.2025
70 Мишел
08:46 03.12.2025
71 ????
08:46 03.12.2025
72 Кейси
Коментиран от #95
08:46 03.12.2025
73 Бай Ставри
Коментиран от #83
08:47 03.12.2025
74 Това диктаторче
До коментар #58 от "Хаяско педя индивид...":има повече силикон и хиалурон на шизо лицото си, отколкото деревянная красотка прасковя без вътрешен туалет.Так точно.
08:47 03.12.2025
75 Кво като е невярно твърдението
До коментар #63 от "BBБОС":Нали требе да се пише в сайта.....да не умрат от глад
08:48 03.12.2025
76 Дори проведените
До коментар #66 от "Я пъ тоа":американски модели, доказват, че в Русия ще останат не засегнати места, просто защото е огромна, а от Geyроpaтъ и краварника нищо няма да остане или загубите ще са несъразмерно високи. За това и не мислят за нападение и война с Русия/за американците става на въпрос/. Западналите гевреци точно пък война искат.
Коментиран от #78
08:48 03.12.2025
78 Я пъ тоа
До коментар #76 от "Дори проведените":Два минитмънт и Русия я нема
Коментиран от #82
08:49 03.12.2025
79 Софийски селянин
До коментар #3 от "Емо":Ти 3,14дал ли си, или мазохист?
08:49 03.12.2025
81 Някой
08:50 03.12.2025
82 Справедлив
До коментар #78 от "Я пъ тоа":Изобщо не си в наясно, главата тие пълна каша, защото природните науки не ти се отдават.
Коментиран от #87
08:51 03.12.2025
83 Бай Ставри, Бай ставри
До коментар #73 от "Бай Ставри":Сега се трепат путинистчетса, днес, в този час......а другите на запад си живеят живота....
08:51 03.12.2025
85 Справедлив
08:52 03.12.2025
86 Георги
Коментиран от #92
08:52 03.12.2025
87 Мен мъ остави
До коментар #82 от "Справедлив":Не дай се боже да стане ядрена война....и природните науки нема да помогнат....
08:53 03.12.2025
88 Хахахаха
До коментар #64 от "незнайко":Това рашата да води война и да обвинява все, че другите били виновни сме го гледали вече не веднъж. И копейките повтаряте едни и същи глупости. Ами да спрат войната бе, той я води, кой да е виновен?
08:53 03.12.2025
90 Пенсионер 69 годишен
До коментар #55 от "Проблема му е,":Бла Бла Бла и накрая пак урките ще перат пешкира. Имайте малко милост към тях, щом толкоз ги харесвате. Хората са закарани насила на фронта и искат да се завърнат при семействата си. Когато бяха в съюз с руснаците, украинците бяха на първо място в Европа по ППС. Заплатите достигаха до 1000 рубли. Никой не се интересуваше колко струва ДОЛАРА, защото нямаше електромери, ВОДОМЕРИ, газомери и топломери и всяко семейство ползваше според потребностите си, хлябът струваше 14 КОПЕЙКИ, млякото 15 копейки, билетчето за трамвай 3 КОПЕЙКИ, метрото 5 копейки! Исус ходеше по УССР и животът беше рай!
Коментиран от #116, #143
08:53 03.12.2025
91 Не не започвал войната той,
До коментар #68 от "Я пъ тоа":защото тя е от 2014г,когато оная мажопетка като табуретка, раздаваше кивли на майдана в Киев. Путин само ще довърши започнатата от западналите и краварите война, чрез тъпите uкrо pitеци срещу руско езичните и Русия Б.
Коментиран от #96
08:54 03.12.2025
92 Я пъ тоа
До коментар #86 от "Георги":Кой пита Путин кво иска...избиват му руснаците като за последно...явно Путин иска да прочисти народа си.
Коментиран от #126
08:54 03.12.2025
93 Дедо ви...
Либералният световен ред умира, а нововъзникващите сили започнаха да определят правилата на играта. Това мнение изрази финландският президент Александър Стуб в статия за Foreign Affairs.
Коментиран от #100
08:55 03.12.2025
94 Хмхмхмхмхм
08:55 03.12.2025
95 Хахахаха
До коментар #72 от "Кейси":НАТО винаги е казвало, че никога няма да нападне първи! Ама путлера го счита за заплаха, нали? Чак и държави напада! НАТО от както е създадена е на границата с раша! Някога да е имало заплаха за раша? Никога, нали? Ама путлера все с НАТО плаши рашите!
08:55 03.12.2025
96 Стига бе
До коментар #91 от "Не не започвал войната той,":Що Путин не прати Захарова и Соловьов на Майдана да раздават кифлички с кафе...
Коментиран от #103
08:55 03.12.2025
97 стоян георгиев
Путин каза,че не иска война с Европа,но ако от Европа нападнат Русия,то Москва е готова за да отговори подобаващо на това...
Коментиран от #123
08:56 03.12.2025
98 Ццц
До коментар #61 от "Хахахаха":Виж границите на НАТО 1991 година и сега и дай зор на хамстера в главата ти да завърти колелото на късмета. С малко шанс може да се падне на режим "мислене".
Коментиран от #105
08:56 03.12.2025
99 Маре
08:57 03.12.2025
100 Хахахаха
До коментар #93 от "Дедо ви...":Копей, голям смелчак си а в руския мир те е страх да живееш?
08:57 03.12.2025
101 Хора уверени в себе си
08:57 03.12.2025
102 за мишките и Ората
08:57 03.12.2025
103 Хахахаха
До коментар #96 от "Стига бе":Путлера прати тьотя да раздава кифлички на нашия Майдан в България! И кафенца раздава.
08:58 03.12.2025
104 Мишел
До коментар #61 от "Хахахаха":НатО бе създадено за война на Западна Европа САЩ със СССР и създадения после Варщавски договор. Сега изявленията на НатО са, че Русия е противника.
Коментиран от #109, #114, #129
08:58 03.12.2025
105 Я пъ тоа
До коментар #98 от "Ццц":НАТО не се разширява на изток, а изтока се разширява към НАТО...доброволно...за разлика от войните на Путин...
08:59 03.12.2025
106 Много добре чухме
До коментар #4 от "Гост":какво каза старчето
08:59 03.12.2025
107 дончичо
До коментар #19 от "Хахахаха":Ние сме руският мир и сме тука
08:59 03.12.2025
108 Ама хайде!
08:59 03.12.2025
109 Така де
До коментар #104 от "Мишел":Като Путин нападна Украйна, нормално е НАТО да си има едно на ум с него.
09:00 03.12.2025
111 незнайко
До коментар #1 от "Урсула":УРСУЛКЕ да не мислиш да пуснеш нов КОВИД на бойното поле убиващ избирателно противника ? Ти само това можеш ! Видяхме го по време на пандемията !
09:00 03.12.2025
112 Бай Иван
До коментар #64 от "незнайко":Добре, че има такива като тебе с вътрешна информация за да ни информира с тези тайни.
09:01 03.12.2025
113 ЕС НЕ ГО МИСЛИ
09:01 03.12.2025
114 Хахахаха
До коментар #104 от "Мишел":НАТО е създадено за отбрана от съветската (руска) агресия! За отбрана! Не за война! Война става, когато рашите нападнат, а те винаги нападат, защото те живеят от войни!
Коментиран от #130
09:02 03.12.2025
115 Тя Русия
До коментар #26 от "Мишел":и с Украйна нямаше причини за какво да воюва
Коментиран от #134
09:03 03.12.2025
116 Ще ви издам още една тайна!
До коментар #90 от "Пенсионер 69 годишен":Когато украинците бяха в съюз с руснаците, ЖИЛИЩАТА БЯХА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ! Мой познат, украинец, получи в Санкт Петербург едностаен апартамент БЕЗ ПАРИ, защото беше получил жителство.
Такова чудо нямаше никаде по света.
Коментиран от #124
09:03 03.12.2025
117 Румба Рак
09:04 03.12.2025
118 дончичо
До коментар #39 от "Хахахаха":Окрайнеа е територия, РУСКА територия.Окрайно време е да си го забиете това у ...
09:04 03.12.2025
119 Всичко наред ли е
Коментиран от #136
09:05 03.12.2025
121 плаши5утарник путин
09:05 03.12.2025
122 ЗАЩОТО
До коментар #59 от "Стефан Стамболов":С МЕКИТЕ ви ТОЯГИ САМО ПО ГРАДСКИТЕ КеН ЕФИ МОЖЕ ДА "БОРИТЕ"
09:05 03.12.2025
124 Румънеца
До коментар #116 от "Ще ви издам още една тайна!":Колко години чакаше за жилище!? Безплатни жилища - няма! Всичко се плаща от някого.
Коментиран от #138
09:05 03.12.2025
125 Мишел
09:05 03.12.2025
126 Георги
До коментар #92 от "Я пъ тоа":койнго пита? Ти сериозно ли, защо мислиш беше делгацията вчера там инговори с него 5 часа? Може би да го питат кога да си зарежат лозето? Защо се разходиха до Анкъридж лятото? Да ходят на пикник? Понякога е добре да мислиш преди да пишеш. Ама само по някога.
09:06 03.12.2025
128 Алекса
09:06 03.12.2025
129 Хахахаха
До коментар #104 от "Мишел":И все пак, стига с това НАТО, че било за заплаха. Рашата също си имат тяхно "НАТО" и военни съюзи, ако незнаеш! Никой не им се бърка там, нали? Рашата има договори за защита на няколко държави, а със С. Корея подписа за военен съюз при нападение. И какво? НАТО та НАТО. Естествено, че трябва да има НАТО, европейските държави са малки и трябва да са обединени във военен съюз за да успеят да се отбраняват. Какво не е ясно? Кой е тръгнал да напада ко чи на та?
09:07 03.12.2025
130 Не е вярно!
До коментар #114 от "Хахахаха":НАТО е новото име на американския окупационен корпус в Европа. Неговата задача е възпиране на фашизма в Германия. Европейските сили са по-малко от 10% от НАТО.
Коментиран от #141
09:07 03.12.2025
131 Афййфцж
09:07 03.12.2025
132 Нещо повече
09:07 03.12.2025
134 Мишел
До коментар #115 от "Тя Русия":Причината за войната в Украйна е разширението на НатО на изток и опитът да бъде вкарана в това разширение.
Коментиран от #140, #148
09:09 03.12.2025
135 Това се нарича изопачаване и
09:09 03.12.2025
136 Хахахаха
До коментар #119 от "Всичко наред ли е":НАТО никога не е казвало такива думи преди войната, но путлера плаши рашите все с НАТО!
09:10 03.12.2025
137 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
09:10 03.12.2025
138 Пенсионер 69 годишен
До коментар #124 от "Румънеца":Жилище получаваше веднага! Без пари! Чакаше се за НОВО жилище. Бездомни нямаше.
09:10 03.12.2025
139 Аз съм
09:11 03.12.2025
140 Мишел
До коментар #134 от "Мишел":...и опитът Украйна да бъде вкарана...
09:11 03.12.2025
141 Хахахаха
До коментар #130 от "Не е вярно!":НАТО е военен съюз на европейските държави за отбрана! Даже, ако се наложи, военния съюз в Европа, може да продължи и без САЩ, копей!
09:12 03.12.2025
143 Пиленце
До коментар #90 от "Пенсионер 69 годишен":Лъжи на един руски трол.
09:12 03.12.2025
144 хахах
в раша трябва да се заличи само един град - масква и са дотам всички други ще се разбягат сами
09:13 03.12.2025
145 Ето защо го е казал
09:13 03.12.2025
146 Тато
09:14 03.12.2025
147 Един
09:14 03.12.2025
148 Хахахаха
До коментар #134 от "Мишел":Стига с тези опорки бе! Ами тогава НАТО да напада раша, защото подписа военен съюз със С. Корея?
09:14 03.12.2025
149 Пенсионер 69 годишен
09:14 03.12.2025