Мирните преговори в Москва се провалиха. Путин заплаши Европа с война

Западният печат коментира преговорите в руската столица Москва, които в крайна сметка завършиха без резултат.

Германското издание Focus.de пише, че Русия и САЩ изглежда не са постигнали напредък към прекратяване на войната в Украйна по време на продължителна среща в Кремъл, но според Москва диалогът ще продължи.

Президентът Владимир Путин разговаря повече от пет часа със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Тръмп Джаред Къшнър.

След срещата в Кремъл, съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков заяви, че макар да не са по-далеч от мира, те също не са по-близо до разрешаването на конфликта. Предстои още много работа. Например, все още няма компромис по въпроса за искането на Русия за отстъпване на украински територии. Путин настоява за целия регион Донбас в Източна Украйна, въпреки че армията му не контролира всички части от района. Киев отказва да даде на Русия каквато и да е територия.

На този фон Путин заплаши Европа с война. Русия, според нейния президент Владимир Путин, е „готова“ за евентуална война с Европа. Путин заяви пред репортери в Москва във вторник: „Нямаме намерение да водим война срещу Европа, но ако Европа иска и започне да го прави, ние сме готови веднага.“ Путин добави, че европейците възпрепятстват усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна и са „на страната на войната“.

POLITICO коментира, че Владимир Путин използва смесица от чар, пресметнато протакане и целенасочени заплахи, за да покаже на американските пратеници каква е точната позиция на Русия по отношение на мира с Украйна.

Докато американците убиваха времето в луксозен ресторант в Москва, Путин се обърна към пресата на инвестиционен форум, като обвини Европа за възпрепятстването на мирния процес и намекна за бъдеща ескалация. Според Ушаков, Путин е отбелязал „разрушителните действия на европейската страна“ – индикация, че може да се опита да обвини ЕС за евентуалния неуспех в постигането на мирно споразумение.

В дните преди преговорите в Москва Путин не показа никакви признаци, че ще се отклони от искането си за ефективна капитулация на Украйна, определяйки Зеленски за нелегитимен лидер, с когото не може да постигне сделка.

Засега няма признаци, че разговорите в Москва ще доведат до промяна в позицията на Москва.

Петчасовите разговори между руския президент Владимир Путин и старшия преговарящ на американския президент Доналд Тръмп изглежда не успяха да доведат до пробив в постигането на мирно споразумение за Украйна, пише BBC.

Говорител на Кремъл заяви, че срещата в Москва е била „конструктивна“, но части от плана остават неприемливи за Русия.

Ключови разногласия между Москва и Киев остават, включително относно съгласието на Украйна да отстъпи територия, която продължава да контролира, и гаранциите за сигурност, предоставени от Европа. Москва и европейските съюзници на Украйна също остават в остри разногласия относно очакванията си за това как трябва да изглежда едно мирно споразумение. Говорейки преди разговорите, Путин отправи остри критики към европейските лидери, които подкрепят отбранителните военни усилия на Киев, откакто Русия започна пълномащабно нахлуване през 2022 г.

Путин, който вярва, че Русия има инициативата на бойното поле, изглеждаше непоколебим по отношение на исканията си още миналата седмица, докато Зеленски многократно е заявявал, че никога няма да се откаже от контрола над източните украински региони.

Sky News пише: Путин отхвърля мирното споразумение след среща с екипа на Тръмп - и казва на Европа, че е готов за война.

Един особен препъни камък е свързан с искането на Русия Украйна да се откаже от контрола над целия регион на Донбас , което предизвика тревога сред европейските лидери.

Руският президент обвини европейските сили, че променят мирните предложения за Украйна с изисквания, които Русия смята за „абсолютно неприемливи“. Володимир Зеленски беше във вторник в Дъблин, за да се срещне с премиера и президента на Ирландия. По време на пътуването украинският президент предупреди, че много неща зависят от резултата от преговорите в Москва и очаква доклади от американските пратеници дали преговорите могат да продължат напред.