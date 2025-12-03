Новини
Фон дер Лайен обяви настъпването на „нова ера“ на пълна енергийна независимост от Русия
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен обяви настъпването на „нова ера“ на пълна енергийна независимост от Русия

3 Декември, 2025 11:20 1 291 110

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • ес-
  • русия-
  • газ

Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха, каза тя

Фон дер Лайен обяви настъпването на „нова ера“ на пълна енергийна независимост от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настъпва зората на нова ера на пълна енергийна независимост от Русия, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приетото тази нощ предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ в ЕС в следващите месеци, предаде БТА.

По нейните думи до началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, като този дял вече е намален до 1,5 млрд. евро. Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки, посочи Фон дер Лайен. Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха, каза тя.

Още новини от Украйна

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че днешният ден е добър за Европа и за Украйна, и лош за Русия. Взимаме невиждано, но необходимо историческо решение, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин е превърнал енергията в оръжие, изнудвал е държавите от ЕС и използва приходите от продажбата на горива, за да финансира войната срещу Украйна.

Днес казваме "Никога повече", избираме ново бъдеще на енергийна сигурност, с произведена от нас енергия, посочи еврокомисарят. Той съобщи, че ЕК ще представи законопроект за прекратяване и на вноса на руски петрол най-късно до 2027 година.

Съветът на ЕС и Европейският парламент съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение по предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС, за да може вносът на руски втечнен газ да бъде прекратен от края на следващата година, а на газ, внасян през тръбопроводи - от 2027 година.

Промяната ще въведе задължителна забрана за вноса шест месеца след влизането на решението в сила. За съществуващите договори ще има преходен срок - за сключените до 17 юни тази година краткосрочни споразумения вносът ще може да продължи най-късно до юни догодина; за дългосрочните договори за втечнен газ ограниченията ще се прилагат от 1 януари 2027 г., а договорите за доставки по газопровод се прекратяват най-късно до 1 ноември 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Володко зелковски

    74 5 Отговор
    Пращай пари ма, пари, бързо бързо

    11:22 03.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    73 2 Отговор
    А каза ли нещо за бившия си дипломат номер едно❓
    Защо ли са викали Могерини "на кафе" в следствието🤔

    Коментиран от #38

    11:22 03.12.2025

  • 4 честен ционист

    85 6 Отговор
    Иде ерата на газените лампи.

    Коментиран от #29, #40, #42, #94, #97

    11:22 03.12.2025

  • 5 Ерата на студа

    64 5 Отговор
    Дано да е мека зимата.

    Коментиран от #75, #110

    11:23 03.12.2025

  • 6 Амин

    7 40 Отговор
    Дай боже!!!

    11:23 03.12.2025

  • 7 Британия

    37 5 Отговор
    Като я видя тази Урсула ,си изкарвам патката и си удрям си една ръкопашна

    Коментиран от #46

    11:24 03.12.2025

  • 8 Ураа ,

    69 4 Отговор
    да живеят американските доставчици на руската газ !

    11:24 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    54 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин, Париж, и София отварят Народните съдилища

    11:24 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хахаха

    50 3 Отговор
    да ни е честито - започва нова ера на пълна енергийна зависимост от евтин американско руски газ

    Коментиран от #22

    11:24 03.12.2025

  • 13 Да кажа каква ще бъде цената

    52 2 Отговор
    и влиянието върху европейската икономика.
    Само изключително умен човек може да си купи енергия от другия край на земното кълбо по-скъпо а не от една тръба която ти я изсипва в задния двор.
    Той задният и двор вече много мършав ама айде.....

    Коментиран от #23, #69

    11:24 03.12.2025

  • 14 Хохо Бохо

    46 1 Отговор
    Тая на кво д руса? Без ресурси, без енергоизточници конкурентноспособност нулева ...краят ще е съвсем скоро. И защо още не е арестувана за корупция тая м ръша?

    11:25 03.12.2025

  • 15 Хаха

    29 1 Отговор
    За кой пореден път...

    11:25 03.12.2025

  • 16 Лаенйен обяви настъпването на „нова ера

    41 1 Отговор
    пълна мизерия на заблудените ес данъкоплатци

    11:26 03.12.2025

  • 17 Долу ЕС

    30 1 Отговор
    като с ерата на пералните ..... само дето в ес вече не се произвеждат, както скоро и коли няма да се произвеждат... такива като тази ще избягат в сащ, кудето МНС не важи!

    11:26 03.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    30 3 Отговор
    УрсуЛиза обръща страницата и от утре
    ВЕЧЕ Е ДЕВСТВЕНА🤔😀❗

    11:26 03.12.2025

  • 19 жьерер

    43 2 Отговор
    Тая проостата маймуна тука ни я даваха за пример и за много умна??? Прооста маймуна, като станеш независима от Русия, ще станеш зависима от Америка. Там обаче цените са х2, х3. Та "честита" ти независимост. Прооста маймуна.

    11:26 03.12.2025

  • 20 Дааа

    34 3 Отговор
    и ще уморим руснаците от глад. И хер Адолф имаше подобен план.

    11:26 03.12.2025

  • 21 БАНко

    25 1 Отговор
    УРСЪСЕЛА , КОЛКО СТАНАХА АРЕСТУВАНИТЕ ОКОЛО ТЕБ ???? 160 САНТИМЕТРА КОРУПЦИЯ - МИЛИАРДИ ОТКРАДНАТИ !!!

    11:27 03.12.2025

  • 22 Те са се договорили

    32 1 Отговор

    До коментар #12 от "хахаха":

    Путин няма нищо против Тръмп да препродава и да печели. А нашите умни ръководители се кефят че батко и ме посредник и прибира на европейските граждани паричките с по-високи цени.

    11:27 03.12.2025

  • 23 цената

    3 34 Отговор

    До коментар #13 от "Да кажа каква ще бъде цената":

    Цената, както и днес, е 4х по-малка от тази която Путин те дереше 2022ра. Ха запомнете го или питайте чичко Гугъл. Не питайте въпроси на които знаете отговора.

    Коментиран от #35, #44, #78, #80

    11:27 03.12.2025

  • 24 Сама

    26 1 Отговор
    Сама се прострелян в крака вещице

    11:27 03.12.2025

  • 25 Някой

    30 1 Отговор
    Супер! Обаче, пригответе печатницата на пари, защото цените на алтернативните достсвки ще са поне по 2. Може и по 3.
    Супер независимост!

    11:28 03.12.2025

  • 26 НЕ НА ИЗМАМНАТА ЛЪЖА

    25 1 Отговор
    ТАЯ Е СЪЩИЯ БОКЛУК И КРАДЕЦ КАТО РАЗБОЙКО БОРИСОВ! ГРЪМКИ ЛЪЖЛИВИ ДУМИ КОИТО НЯМАТ ПОКРИТИЕ.

    11:28 03.12.2025

  • 27 Орк

    16 2 Отговор
    Давайте, напред към нова ера! Русия има време да ви види резила!

    11:29 03.12.2025

  • 28 Вие си го избрахте

    18 1 Отговор
    е как един журналист не й зададе въпроса, геройство ли е да не купуваш стока от някой, или ако купуваш стоката неограничено на най ниска цена? а как се нарича когато въпросния отказ геройство е за сметка на тройна цена! в крайна сметка хората в скапания ес гласуват за партии които е ясно, че точно това ще направят!

    11:29 03.12.2025

  • 29 Зъл пес

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Да.И да каже колко ще ни струва тази независимост.Винаги ние плащаме цената.

    Коментиран от #30

    11:29 03.12.2025

  • 30 виж пост 23

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "Зъл пес":

    Четете преди да пишете

    Коментиран от #52

    11:30 03.12.2025

  • 31 Хаха

    6 13 Отговор
    А концлагерите за руснаци кога ще ги отваряме пак?

    11:31 03.12.2025

  • 32 Гост

    18 2 Отговор
    От едната страна има газ - гориво, което може да се използва по хиляди различни начини, като започнеш от отопление, та завършиш със синтез на разнообразни химически продукти. Около тази страна с газа има поне две огромни страни, с огромни икономики, едната претендира да бъде първа икономика в света, а двете заедно са безспорно първи по население. Тези две страни не страдат от европейски скрупули и купуват от оня газ, използват го за развитие на икономиките си. Какво има от друтата страна Евпора, че е толкова доволна, че сама се откъсва от този източник на газ? Има ли с какво да го замести и на каква цена? Това са истинските въпроси, иначе овчия възторг на урсулите е ясен, само не е ясно, от какво толкова се възторгват?

    11:31 03.12.2025

  • 33 Нищо ново по света

    15 2 Отговор
    Тома Измирлиев /брат на Хр. Смирненски "Пан Европа" 1930 г.
    " Европа днес е Вавилония и в мъчителна агония
    върви към гроба си студен,
    а в Ню-Йорк гледат със ирония на бъдещата си колония
    и чакат сетния и ден.
    .............
    Ала защо да се нервираме, да викаме и протестираме?
    Ний трябва да благодарим, щастливо, че си умираме,
    от днес нататък федерирани!"

    11:33 03.12.2025

  • 34 Да,бе

    19 2 Отговор
    Тия неандерталци ще ни върнат в каменната ера ..Буквално.Отрицателният подбор победи в Европа.

    11:33 03.12.2025

  • 35 Сега остава да обясните как

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "цената":

    при намаляваща в пъти цена на природния газ крайната потребителска цена се е увеличила.

    Коментиран от #43

    11:34 03.12.2025

  • 36 Улаф Шморц

    17 2 Отговор
    Тази дърва ли ще цепи! Дано има тежка зима та да ви видим независимостта, само тогава ще спрете да плещите глупости! Всички знаят че енергийните ресурси повечето се намират в Русия китайци и индийци го разбират само Урсула пералнята не!

    11:34 03.12.2025

  • 37 Летяща бяла птица

    17 2 Отговор
    Е сега иди питай Прибалтика как се справят с цените на тока? И защо Финландия отвори пак границите с Русия!

    11:34 03.12.2025

  • 38 Направо е арестувана

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    За злоупотреби и кражби.

    11:35 03.12.2025

  • 39 Хипер вреден бабишкер

    9 2 Отговор
    От Луната ли ще получавате ресурси?

    11:35 03.12.2025

  • 40 Плевен

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    То и за тях трябва газ

    Коментиран от #45

    11:35 03.12.2025

  • 41 БАНко

    10 2 Отговор
    ДАЛИ СМЕ МАЛКО УМНИ ??? ЗАЩО ЛИ ОРБАН ПОСЕТИ ТРЪМП И МУ РАЗРЕШИХА ДА КУПУВА ЗА РОДИНАТА СИ ........... ,,СКЪП РУСКИ ГАЗ " ???? НАТООВЦЕ , ВИЕ СТЕ МАЛКО УМНИТЕ ЗАЩОТО СЪСИПАХТЕ ПОДРЕДЕНАТА И БОГАТА ЕВРОПА !!!

    11:35 03.12.2025

  • 42 Хахаха...

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Газената лампа,ще бъде достъпна само за по заможните, защото газта и тя скъпа.Ще я караме на свещи

    Коментиран от #47, #81

    11:36 03.12.2025

  • 43 верно ли

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Сега остава да обясните как":

    Цената на суровината е малък процент от крайната стойност. В случая под 30%. Но съм СИГУРЕН, че това е твоя измишльотина и ако искал точни данни - сайта на НСИ. Знам че бе путаш за да знаеш, а да измамипулираш мнение без факти. Елементарно и тролско.

    11:37 03.12.2025

  • 44 1234

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "цената":

    Ако се отопляваше на газ като битов потребител ,щеше да знаеш че сметките , бяха от 1,5 до 2 пъти по-ниски преди 2022г., а не да пишеш неверни глупости прочетени някъде из нета.

    Коментиран от #60

    11:38 03.12.2025

  • 45 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Плевен":

    Да трябва, но малко количество. В това е разковничето. Газ ще има, няма да е скъпа, но ще има за определените (нашите) хора. С цифровото евро ще можеш да си купиш само, колкото за лампичката.

    11:38 03.12.2025

  • 46 пешо

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Британия":

    аз като я видя не моа да го вдигна

    11:38 03.12.2025

  • 47 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха...":

    Не за по-заможните, а за по-благонадеждните, членове на партии, затова бръже се записвайте у МГЕРБ / МДПС.

    11:39 03.12.2025

  • 48 Госあ

    9 2 Отговор
    Проста кокошка, която има мозък само да клъвне нещо за челядта си ! Напротив, ако ЕС иска да се противопостави на Русия, трябва да купува колкото се може повече ресурси и да и трансформира в оръжие и икономика !

    11:40 03.12.2025

  • 49 Да бе , да ! 😟

    8 1 Отговор
    А към Турция и САЩ се заробваме !

    11:40 03.12.2025

  • 50 Анонимен

    12 2 Отговор
    Прилага се същият план на президентът Рейгън ,преди години,благодарение на който СССР рухна като империя.Удари се по слабото място на руснаците-износът на енергия.Главната акушерка го повтаря.Цените на всички стоки в ЕС ще тръгнат нагоре,като стандарта на живот вече няма да е същият.Гражданите на съюза да му мислят.

    Коментиран от #64

    11:40 03.12.2025

  • 51 Мразещ ЕС

    17 1 Отговор
    Защо я плюете, бе? Тази вещица направи повече за настройване българите срещу ЕС, отколкото всички евроскептици взети заедно.

    11:40 03.12.2025

  • 52 Зъл пес

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "виж пост 23":

    Не е само до газа,за всичко плащаме ние.

    11:42 03.12.2025

  • 53 Баце ЕООД

    12 1 Отговор
    Така ли ще плащаме репарациите на Русия? Да ни е "честит" Урсулът

    11:42 03.12.2025

  • 54 Мишел

    13 1 Отговор
    Днес руска ракетнодронова атака унищожи подземното газохранилище в украинската част на Днепропетровска област. Украйна също няма да ползва руски газ и ще търси нов доставчик.

    11:43 03.12.2025

  • 55 Подготвят

    10 1 Отговор
    Почвата за африканците.. Хубаво да се чувстват като у дома си в Европа

    Коментиран от #63

    11:43 03.12.2025

  • 56 не може да бъде

    10 1 Отговор
    Няма нищо лошо да има баланс алтернативи различни възможности.Но смисълът идеята които г-жа Урсула влага в изказването си говори за стресираща интелектуална недостатъчност и решителност като на гъската която се хвърля срещу лисицата!? ...Само пера и кокалчета ще останат от Европата това е положението !?

    11:44 03.12.2025

  • 57 ЕСССР

    11 3 Отговор
    Трижди ура за Другарката Л💩йнен, другари!

    11:45 03.12.2025

  • 58 гост

    11 1 Отговор
    Изкуфяла бабичко, ще купуваш енергийни източници и хоро ще играеш.Дали ще са по-евтини или по-скъпи зависи от портфейла!Европееца,който вече се чуди от кой пол е ще купува.Докато не му писне и не отидеш в боклука.

    11:45 03.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 5678

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "1234":

    Виж отговора ТОЧНО под твоя пост. Пенчо бре чери.

    Коментиран от #76

    11:45 03.12.2025

  • 61 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Тия пак ли спират да купуват енергоресурси от Русия?

    За кой път в рамките на четири години, забравихме им бройката вече?

    11:46 03.12.2025

  • 62 От като

    10 1 Отговор
    е застанала начело на ЕК тази глупачка ЕС непрекъснато бележи спад в развитието си! Явно е специално избрана и назначена да затрие ЕС!

    11:46 03.12.2025

  • 63 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Подготвят":

    В Африка имат къщи, да вярно сламени и от кал, но в Европа са бездомни, е поне докато не вкарат закон за комуналното съжителство.

    11:47 03.12.2025

  • 64 наблюдател

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Рейгън пусна и ксерокса ,но времената бяха други.

    11:47 03.12.2025

  • 65 Край

    5 0 Отговор
    Да бе много умно. Те и нашите политици така. Не щат да са зависими от евтиното за това правят скъпи магистрали, скъпи ремонти и въобще всичко скъпо им се услажда.

    11:48 03.12.2025

  • 66 геле

    9 1 Отговор
    нова ера ще настъпи, когато тая пача и приближените и ги видим в затвора , където им е мястото

    11:48 03.12.2025

  • 67 УдоМача

    9 1 Отговор
    Доооообре! Айде да видим колко ще им трябва на европейците да те изгорят жива, както подобава на вещица ;)

    11:49 03.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да кажа каква ще бъде цената":

    Тази семпла многодетна кривокрака женица ще прати Европа в пета глуха-запомнете!

    11:49 03.12.2025

  • 70 Лондон

    0 4 Отговор
    Ушанкити ще им горят сондите , защото газта не може да е затапиш , веднъж направен сондаж е завинаги горяща факла !!!!

    11:50 03.12.2025

  • 71 БАРС

    4 1 Отговор
    ВСАРА СЛУШАХ ДИТЕР БОЛЛЕН ПЕВЕЦА НА МОДЕНТОУКИНГ,ТА ТОЧНО И ПРАВИЛНО КАЗА ,ЧЕ ГЕРМАНИЯ КОПУВА ДИЗЕЛ ОТ ИНДИЯ КОЯТО КОПУВА ОТ РОСИЯ И ПРОДАВА НА ТРОЙНА ЦЕНА ДИЗЕЛА НА ГЕРМАНИЯ.АКО ТОВА Е НЕЗАВИСИМОСТ НЕ ЗНАМ .ДА АМЕРИКА ПОСТИГНА ЦЕЛИА СИ КАКТО И АНГЛИЯ ДА СЬБОРЯТ ИКОНОМИКАТА НА ЕС И НАЙ ВЕЧЕ НА ГЕРМАНИЯ.РАЗГОВАРЯМ С НЕМЦИТЕ ТИ ТЕ ГО ОСЬЗНАВАТ ВЕЧЕ НО КЪСНОЕ ЧАДО ЗА КИТКА.

    11:52 03.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Дон Дони

    4 1 Отговор
    Защо чакате 2027 година спрете го сега? Нали сте независими?

    11:53 03.12.2025

  • 74 БАРС

    5 1 Отговор
    ТАЯ ДА НИ СИ МИСЛИ ,ЧЕ ЩЕ Е ВЕЧНА НА ТОЯ ПОСТ.ЧЕ ДА КАЗВА КАКВО Е СВЪРШИЛО.

    11:54 03.12.2025

  • 75 Улаф Шморц

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ерата на студа":

    Не дано да е сурова само тогава ЕС ще си нарави равносметката!

    11:55 03.12.2025

  • 76 Мхм

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "5678":

    Казваш , да чета нСИ , а не да си гледам сметките за Газ- тогава и сега , а ?

    11:55 03.12.2025

  • 77 лиз ач евроатлантик

    4 1 Отговор
    И каква е ползата за Ивропа?Може ли малко по подробно

    11:57 03.12.2025

  • 78 Глупости

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "цената":

    до написал и пропаганда. Отоплявам на газ къща. Цената на газа след 2022г. се удвои, а през зимата на 2023 беше и петторнс в сравнение с цената преди това. Сега плащам средно между 13 и 15 стотинки за киловат час, докато преди 2022г. цената беше 6 до 7 стотинки през годините.

    Коментиран от #87

    11:57 03.12.2025

  • 79 Европеец

    8 1 Отговор
    Тоя вампир вече изобщо не знае какво говори

    11:59 03.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Бааа

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха...":

    И свещите са скъпи - направо на борина ако има от къде да нацепим че и нея я изнесохме.

    Коментиран от #93

    11:59 03.12.2025

  • 82 БСТ

    5 1 Отговор
    Съд и затвор за тази баба !

    11:59 03.12.2025

  • 83 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор
    Настрадин Ходжа тъкмо научил магарето си да не яде и то умряло от глад.

    11:59 03.12.2025

  • 84 Знаещ

    7 1 Отговор
    Новата ера на ЕС означава пълна деинструализация , поради замяната на ефтини руски енергоресурси и от там производството на скъпи продукти и услуги правещи ЕС неконкурентноспособни на САЩ, БРИКС, ШОС , Япония, Южна Корея , Австралия... За информация на матряла , енергоресурси са : петрол , газ , въглища, атомно гориво и други суровини за добив на енергия . Елементарен пример . Това лято Митал и китайските консорциуми закриха последните си стоманодобивни пещи в Европа за добив на стомана и чугун , а как без тях ще правиш тежка промишленост? Химическата промишленост BASF и даже INTEL избягаха от Германия в САЩ и Китай . Икономиката не Европа бързо и сигурно губи конкурентната си способност, поради простата причина , че не може да произвежда продукция конкурентна на световната икономика . Например за разлика от Европа и Япония , и Южна Корея произвеждат продукция произведена с ефтини руски енергоресурси . За това европейските корабостроителници и автопроизводители не могат да се конкурират с южнокорейските и с японските...

    Коментиран от #98

    11:59 03.12.2025

  • 85 Милен

    7 2 Отговор
    Супер, като затворим и ТЕЦовете и минавана на режим на работа отпреди 80-90 години. Зимата ще си стоим в къщи пред камината и ще мааме червено вино и пържоли, щото няма да имаме ток.

    12:00 03.12.2025

  • 86 Много

    8 1 Отговор
    домакинства се отказаха от отопление на газ още през 2022г когато се вдигнаха цените и преминаха на климатици или на твърдо гориво. Бизнесът пък прехвърли рязкото увеличение на цената на газа в крайните си цени и оттам дойде и високата инфлация...
    Какво ли още предстои...

    12:00 03.12.2025

  • 87 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Глупости":

    В Русия няма газомери, топломери, водомери, а електромера е общ за целия блок. Заплащането е символично.

    12:02 03.12.2025

  • 88 БАНко

    9 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЕТО ВИ ЦИТАТ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЛЮБИМЕЦА ВИ - ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН : ,, В ЕВРОПА СЕ ОТКАЗАХА ОТ ВЪГЛИЩАТА , СПРЯХА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ...Е ДЪРВА ЛИ ЩЕ ЦЕПЯТ ... НО И ДЪРВАТА СА В СИБИР " !!!

    12:02 03.12.2025

  • 89 Вярно е

    8 1 Отговор
    Настъпва нова ера на пълна енергийна зависимот от САЩ. Пълен крах на европейската икономика заради скъпи енергийни източници и невъзможност на конкуренция с Китай. Вдигане на данъците и подчинение на хората.
    Оооо "благодаря ви" Урсула и Кая. Ще влезете в историята ама няма да е с добро!!!

    12:02 03.12.2025

  • 90 Берлин

    3 0 Отговор
    Нацюгата,ще остане такава, завинаги.

    12:03 03.12.2025

  • 91 Баба

    4 0 Отговор
    Нещастници.

    12:03 03.12.2025

  • 92 Ама

    7 1 Отговор
    ЕС са забранили и твърдото гориво. Дърва, въглища... Това всичко приключва след няколко години. Една трета от българските семейства все още разчитат на дърва и въглища.

    12:03 03.12.2025

  • 93 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Бааа":

    Искаш ли да узнаеш един трик за свещите? Трудно се съхраняват, понеже парафинът се изпарява на стайна температура и за година свещите могат на половина да са изгубили масата си. За да запазиш парафина, можеш да ги складираш във фризер.

    Коментиран от #106

    12:04 03.12.2025

  • 94 Иде ерата на парните двигатели

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Само че в блатото!

    Коментиран от #100, #102

    12:07 03.12.2025

  • 95 Евтината

    5 0 Отговор
    енергия ще е ключова за бъдещите развити икономики. Въвеждането и развитието на изкуствения интелект не е възможен без огромни, надеждни и евтини енергийни източници. ЕС се движи в погрешната посока.

    12:07 03.12.2025

  • 96 Чиста схема

    3 0 Отговор
    Как Европа да си плати за разрухата на Украйна

    12:08 03.12.2025

  • 97 Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Какви газени лампи те гонят бе братчед ? Газта за газените лампи се прави от... петрол ! А , йофтин петрол за соросоидните либерасти , йок !!! :-)))) Руснаците продават петрола за враговете си вече само за рубли , а за приятелите си от Китай и Индия съответно в юани и рупии. За соросоидните либерасти вече е достъпен само скъп краваристански петрол , като за закупуването му , трябва да продават в САЩ обложени с 15 процента мита европейски стоки и услуги! :-))))

    12:10 03.12.2025

  • 98 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор

    До коментар #84 от "Знаещ":

    Европейските корабостроителници не могат да се конкурират с КИТАЙСКИТЕ. Скоро същото ще се случи и с автомобилната промишленост. Русия има ресурси, които ще продава на Китай и Индия, а Европа няма да има нищо, освен мизерия.

    12:10 03.12.2025

  • 99 През

    5 0 Отговор
    2027г. ЕС е регламентирал въглероден данък и върху транспортните горива. При сегашните цени петролната асоциация е предвидила увеличение на цените с 25 евро цената за литър, само от ефекта на този нов данък. Гответе се и за този шок.

    12:10 03.12.2025

  • 100 Войната

    8 0 Отговор

    До коментар #94 от "Иде ерата на парните двигатели":

    Води до иновации.. В ЕС последната иновация е оная глупост със капачката. Химическия сектор - унищожен, чипове - лаг.. Машиностроене - некачествено.. Работници - нема.. Бананови републики до 3 години

    12:11 03.12.2025

  • 101 Само да попитам

    6 0 Отговор
    А тази кога ще влезе в затвора като Могерини? И да престане да дразни честните хора. Малоумница!

    12:11 03.12.2025

  • 102 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Иде ерата на парните двигатели":

    Руснаците отбелязаха тази година 80-годишнината на руската ядрена индустрия.

    12:13 03.12.2025

  • 103 ЕС само изпълнява решението

    1 1 Отговор
    на Тръмп за спиране на достъпа на руски газ в Европа.И това няма нищо общо с войната в Украйна.

    Коментиран от #109

    12:14 03.12.2025

  • 104 Но и друго

    4 0 Отговор
    идва. Цената на електроенергията ще подскочи рязко до 3: години когато и домакинствата ги сложат на т.нар "борса за ток". В момента държавата отделя субсидии за да не допуска рязкото увеличение, но това няма да е възможно в бъдеще. Цените на тока ще се изравнят с тази в Германия - близо лев за киловатчас.

    12:15 03.12.2025

  • 105 флип

    3 0 Отговор
    Не на 9ти, а направо на 11 септември си купихме фабрика ние

    12:15 03.12.2025

  • 106 Убаво

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "честен ционист":

    ама ако има ток щото и нега нема да го има и фризеро и той ще гибердиса.

    12:15 03.12.2025

  • 107 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 108 Хаха

    1 0 Отговор
    ЕС ще направи така, че младите да завиждат на старите, които ще умрат по- скоро .

    12:18 03.12.2025

  • 109 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "ЕС само изпълнява решението":

    И другаря Си иска от РФ спирането на нефта и природния газ за Европа и пренасочването към Китай. За Европа само само през американски фирми на двойна цена.
    Когато имаше дългосрочни договори, природния газ беше около 300€, сега достига до 3000€.

    12:19 03.12.2025

  • 110 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ерата на студа":

    Ще си позволя да перефразирам пролетарският поет , Пеньо Пенев от ,,когато цъфнат теменугите и пролет почне да цъфти , еви им майката на другите и гледай ти да си добре . На , преди да цъфнат теменугите и зима пак ни навести, еви им майката на другите и гледай ти да си добре ! Капитализъмът е еманация на ЕГОИЗМА при който човек за човека е вълк , и е готов да пригризе гърлото дори на приятеля си , за да докопа бизнесът му , имота му красивата му жена, дъщеря , даже внучка... Не случайно за ,,честните" ни капиталисти и латифундисти важи аксиомата . Като докопат парата , първо сменят колата , сетне жената... Или още не сте разбрали защо дори пред панелки са паркирани скапи , че дори и луксозни автомобили?

    12:19 03.12.2025

