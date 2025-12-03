Фон дер Лайен обяви настъпването на „нова ера“ на пълна енергийна независимост от Русия

Настъпва зората на нова ера на пълна енергийна независимост от Русия, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приетото тази нощ предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ в ЕС в следващите месеци, предаде БТА.
По нейните думи до началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, като този дял вече е намален до 1,5 млрд. евро. Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки, посочи Фон дер Лайен. Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха, каза тя.
Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че днешният ден е добър за Европа и за Украйна, и лош за Русия. Взимаме невиждано, но необходимо историческо решение, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин е превърнал енергията в оръжие, изнудвал е държавите от ЕС и използва приходите от продажбата на горива, за да финансира войната срещу Украйна.
Днес казваме "Никога повече", избираме ново бъдеще на енергийна сигурност, с произведена от нас енергия, посочи еврокомисарят. Той съобщи, че ЕК ще представи законопроект за прекратяване и на вноса на руски петрол най-късно до 2027 година.
Съветът на ЕС и Европейският парламент съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение по предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС, за да може вносът на руски втечнен газ да бъде прекратен от края на следващата година, а на газ, внасян през тръбопроводи - от 2027 година.
Промяната ще въведе задължителна забрана за вноса шест месеца след влизането на решението в сила. За съществуващите договори ще има преходен срок - за сключените до 17 юни тази година краткосрочни споразумения вносът ще може да продължи най-късно до юни догодина; за дългосрочните договори за втечнен газ ограниченията ще се прилагат от 1 януари 2027 г., а договорите за доставки по газопровод се прекратяват най-късно до 1 ноември 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Володко зелковски
11:22 03.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Защо ли са викали Могерини "на кафе" в следствието🤔
Коментиран от #38
11:22 03.12.2025
4 честен ционист
Коментиран от #29, #40, #42, #94, #97
11:22 03.12.2025
5 Ерата на студа
Коментиран от #75, #110
11:23 03.12.2025
6 Амин
11:23 03.12.2025
7 Британия
Коментиран от #46
11:24 03.12.2025
8 Ураа ,
11:24 03.12.2025
10 Последния Софиянец
11:24 03.12.2025
12 хахаха
Коментиран от #22
11:24 03.12.2025
13 Да кажа каква ще бъде цената
Само изключително умен човек може да си купи енергия от другия край на земното кълбо по-скъпо а не от една тръба която ти я изсипва в задния двор.
Той задният и двор вече много мършав ама айде.....
Коментиран от #23, #69
11:24 03.12.2025
14 Хохо Бохо
11:25 03.12.2025
15 Хаха
11:25 03.12.2025
16 Лаенйен обяви настъпването на „нова ера
11:26 03.12.2025
17 Долу ЕС
11:26 03.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ВЕЧЕ Е ДЕВСТВЕНА🤔😀❗
11:26 03.12.2025
19 жьерер
11:26 03.12.2025
20 Дааа
11:26 03.12.2025
21 БАНко
11:27 03.12.2025
22 Те са се договорили
До коментар #12 от "хахаха":Путин няма нищо против Тръмп да препродава и да печели. А нашите умни ръководители се кефят че батко и ме посредник и прибира на европейските граждани паричките с по-високи цени.
11:27 03.12.2025
23 цената
До коментар #13 от "Да кажа каква ще бъде цената":Цената, както и днес, е 4х по-малка от тази която Путин те дереше 2022ра. Ха запомнете го или питайте чичко Гугъл. Не питайте въпроси на които знаете отговора.
Коментиран от #35, #44, #78, #80
11:27 03.12.2025
24 Сама
11:27 03.12.2025
25 Някой
Супер независимост!
11:28 03.12.2025
26 НЕ НА ИЗМАМНАТА ЛЪЖА
11:28 03.12.2025
27 Орк
11:29 03.12.2025
28 Вие си го избрахте
11:29 03.12.2025
29 Зъл пес
До коментар #4 от "честен ционист":Да.И да каже колко ще ни струва тази независимост.Винаги ние плащаме цената.
Коментиран от #30
11:29 03.12.2025
30 виж пост 23
До коментар #29 от "Зъл пес":Четете преди да пишете
Коментиран от #52
11:30 03.12.2025
31 Хаха
11:31 03.12.2025
32 Гост
11:31 03.12.2025
33 Нищо ново по света
" Европа днес е Вавилония и в мъчителна агония
върви към гроба си студен,
а в Ню-Йорк гледат със ирония на бъдещата си колония
и чакат сетния и ден.
.............
Ала защо да се нервираме, да викаме и протестираме?
Ний трябва да благодарим, щастливо, че си умираме,
от днес нататък федерирани!"
11:33 03.12.2025
34 Да,бе
11:33 03.12.2025
35 Сега остава да обясните как
До коментар #23 от "цената":при намаляваща в пъти цена на природния газ крайната потребителска цена се е увеличила.
Коментиран от #43
11:34 03.12.2025
36 Улаф Шморц
11:34 03.12.2025
37 Летяща бяла птица
11:34 03.12.2025
38 Направо е арестувана
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":За злоупотреби и кражби.
11:35 03.12.2025
39 Хипер вреден бабишкер
11:35 03.12.2025
40 Плевен
До коментар #4 от "честен ционист":То и за тях трябва газ
Коментиран от #45
11:35 03.12.2025
41 БАНко
11:35 03.12.2025
42 Хахаха...
До коментар #4 от "честен ционист":Газената лампа,ще бъде достъпна само за по заможните, защото газта и тя скъпа.Ще я караме на свещи
Коментиран от #47, #81
11:36 03.12.2025
43 верно ли
До коментар #35 от "Сега остава да обясните как":Цената на суровината е малък процент от крайната стойност. В случая под 30%. Но съм СИГУРЕН, че това е твоя измишльотина и ако искал точни данни - сайта на НСИ. Знам че бе путаш за да знаеш, а да измамипулираш мнение без факти. Елементарно и тролско.
11:37 03.12.2025
44 1234
До коментар #23 от "цената":Ако се отопляваше на газ като битов потребител ,щеше да знаеш че сметките , бяха от 1,5 до 2 пъти по-ниски преди 2022г., а не да пишеш неверни глупости прочетени някъде из нета.
Коментиран от #60
11:38 03.12.2025
45 честен ционист
До коментар #40 от "Плевен":Да трябва, но малко количество. В това е разковничето. Газ ще има, няма да е скъпа, но ще има за определените (нашите) хора. С цифровото евро ще можеш да си купиш само, колкото за лампичката.
11:38 03.12.2025
46 пешо
До коментар #7 от "Британия":аз като я видя не моа да го вдигна
11:38 03.12.2025
47 честен ционист
До коментар #42 от "Хахаха...":Не за по-заможните, а за по-благонадеждните, членове на партии, затова бръже се записвайте у МГЕРБ / МДПС.
11:39 03.12.2025
48 Госあ
11:40 03.12.2025
49 Да бе , да ! 😟
11:40 03.12.2025
50 Анонимен
Коментиран от #64
11:40 03.12.2025
51 Мразещ ЕС
11:40 03.12.2025
52 Зъл пес
До коментар #30 от "виж пост 23":Не е само до газа,за всичко плащаме ние.
11:42 03.12.2025
53 Баце ЕООД
11:42 03.12.2025
54 Мишел
11:43 03.12.2025
55 Подготвят
Коментиран от #63
11:43 03.12.2025
56 не може да бъде
11:44 03.12.2025
57 ЕСССР
11:45 03.12.2025
58 гост
11:45 03.12.2025
60 5678
До коментар #44 от "1234":Виж отговора ТОЧНО под твоя пост. Пенчо бре чери.
Коментиран от #76
11:45 03.12.2025
61 az СВО Победа 80
За кой път в рамките на четири години, забравихме им бройката вече?
11:46 03.12.2025
62 От като
11:46 03.12.2025
63 честен ционист
До коментар #55 от "Подготвят":В Африка имат къщи, да вярно сламени и от кал, но в Европа са бездомни, е поне докато не вкарат закон за комуналното съжителство.
11:47 03.12.2025
64 наблюдател
До коментар #50 от "Анонимен":Рейгън пусна и ксерокса ,но времената бяха други.
11:47 03.12.2025
65 Край
11:48 03.12.2025
66 геле
11:48 03.12.2025
67 УдоМача
11:49 03.12.2025
69 гост
До коментар #13 от "Да кажа каква ще бъде цената":Тази семпла многодетна кривокрака женица ще прати Европа в пета глуха-запомнете!
11:49 03.12.2025
70 Лондон
11:50 03.12.2025
71 БАРС
11:52 03.12.2025
73 Дон Дони
11:53 03.12.2025
74 БАРС
11:54 03.12.2025
75 Улаф Шморц
До коментар #5 от "Ерата на студа":Не дано да е сурова само тогава ЕС ще си нарави равносметката!
11:55 03.12.2025
76 Мхм
До коментар #60 от "5678":Казваш , да чета нСИ , а не да си гледам сметките за Газ- тогава и сега , а ?
11:55 03.12.2025
77 лиз ач евроатлантик
11:57 03.12.2025
78 Глупости
До коментар #23 от "цената":до написал и пропаганда. Отоплявам на газ къща. Цената на газа след 2022г. се удвои, а през зимата на 2023 беше и петторнс в сравнение с цената преди това. Сега плащам средно между 13 и 15 стотинки за киловат час, докато преди 2022г. цената беше 6 до 7 стотинки през годините.
Коментиран от #87
11:57 03.12.2025
79 Европеец
11:59 03.12.2025
81 Бааа
До коментар #42 от "Хахаха...":И свещите са скъпи - направо на борина ако има от къде да нацепим че и нея я изнесохме.
Коментиран от #93
11:59 03.12.2025
82 БСТ
11:59 03.12.2025
83 Пенсионер 69 годишен
11:59 03.12.2025
84 Знаещ
Коментиран от #98
11:59 03.12.2025
85 Милен
12:00 03.12.2025
86 Много
Какво ли още предстои...
12:00 03.12.2025
87 Пенсионер 69 годишен
До коментар #78 от "Глупости":В Русия няма газомери, топломери, водомери, а електромера е общ за целия блок. Заплащането е символично.
12:02 03.12.2025
88 БАНко
12:02 03.12.2025
89 Вярно е
Оооо "благодаря ви" Урсула и Кая. Ще влезете в историята ама няма да е с добро!!!
12:02 03.12.2025
90 Берлин
12:03 03.12.2025
91 Баба
12:03 03.12.2025
92 Ама
12:03 03.12.2025
93 честен ционист
До коментар #81 от "Бааа":Искаш ли да узнаеш един трик за свещите? Трудно се съхраняват, понеже парафинът се изпарява на стайна температура и за година свещите могат на половина да са изгубили масата си. За да запазиш парафина, можеш да ги складираш във фризер.
Коментиран от #106
12:04 03.12.2025
94 Иде ерата на парните двигатели
До коментар #4 от "честен ционист":Само че в блатото!
Коментиран от #100, #102
12:07 03.12.2025
95 Евтината
12:07 03.12.2025
96 Чиста схема
12:08 03.12.2025
97 Питам
До коментар #4 от "честен ционист":Какви газени лампи те гонят бе братчед ? Газта за газените лампи се прави от... петрол ! А , йофтин петрол за соросоидните либерасти , йок !!! :-)))) Руснаците продават петрола за враговете си вече само за рубли , а за приятелите си от Китай и Индия съответно в юани и рупии. За соросоидните либерасти вече е достъпен само скъп краваристански петрол , като за закупуването му , трябва да продават в САЩ обложени с 15 процента мита европейски стоки и услуги! :-))))
12:10 03.12.2025
98 Пенсионер 69 годишен
До коментар #84 от "Знаещ":Европейските корабостроителници не могат да се конкурират с КИТАЙСКИТЕ. Скоро същото ще се случи и с автомобилната промишленост. Русия има ресурси, които ще продава на Китай и Индия, а Европа няма да има нищо, освен мизерия.
12:10 03.12.2025
99 През
12:10 03.12.2025
100 Войната
До коментар #94 от "Иде ерата на парните двигатели":Води до иновации.. В ЕС последната иновация е оная глупост със капачката. Химическия сектор - унищожен, чипове - лаг.. Машиностроене - некачествено.. Работници - нема.. Бананови републики до 3 години
12:11 03.12.2025
101 Само да попитам
12:11 03.12.2025
102 честен ционист
До коментар #94 от "Иде ерата на парните двигатели":Руснаците отбелязаха тази година 80-годишнината на руската ядрена индустрия.
12:13 03.12.2025
103 ЕС само изпълнява решението
Коментиран от #109
12:14 03.12.2025
104 Но и друго
12:15 03.12.2025
105 флип
12:15 03.12.2025
106 Убаво
До коментар #93 от "честен ционист":ама ако има ток щото и нега нема да го има и фризеро и той ще гибердиса.
12:15 03.12.2025
108 Хаха
12:18 03.12.2025
109 Пенсионер 69 годишен
До коментар #103 от "ЕС само изпълнява решението":И другаря Си иска от РФ спирането на нефта и природния газ за Европа и пренасочването към Китай. За Европа само само през американски фирми на двойна цена.
Когато имаше дългосрочни договори, природния газ беше около 300€, сега достига до 3000€.
12:19 03.12.2025
110 Помни
До коментар #5 от "Ерата на студа":Ще си позволя да перефразирам пролетарският поет , Пеньо Пенев от ,,когато цъфнат теменугите и пролет почне да цъфти , еви им майката на другите и гледай ти да си добре . На , преди да цъфнат теменугите и зима пак ни навести, еви им майката на другите и гледай ти да си добре ! Капитализъмът е еманация на ЕГОИЗМА при който човек за човека е вълк , и е готов да пригризе гърлото дори на приятеля си , за да докопа бизнесът му , имота му красивата му жена, дъщеря , даже внучка... Не случайно за ,,честните" ни капиталисти и латифундисти важи аксиомата . Като докопат парата , първо сменят колата , сетне жената... Или още не сте разбрали защо дори пред панелки са паркирани скапи , че дори и луксозни автомобили?
12:19 03.12.2025