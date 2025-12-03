Фон дер Лайен обяви настъпването на „нова ера“ на пълна енергийна независимост от Русия

Настъпва зората на нова ера на пълна енергийна независимост от Русия, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приетото тази нощ предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ в ЕС в следващите месеци, предаде БТА.

По нейните думи до началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, като този дял вече е намален до 1,5 млрд. евро. Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки, посочи Фон дер Лайен. Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха, каза тя.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че днешният ден е добър за Европа и за Украйна, и лош за Русия. Взимаме невиждано, но необходимо историческо решение, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин е превърнал енергията в оръжие, изнудвал е държавите от ЕС и използва приходите от продажбата на горива, за да финансира войната срещу Украйна.

Днес казваме "Никога повече", избираме ново бъдеще на енергийна сигурност, с произведена от нас енергия, посочи еврокомисарят. Той съобщи, че ЕК ще представи законопроект за прекратяване и на вноса на руски петрол най-късно до 2027 година.

Съветът на ЕС и Европейският парламент съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение по предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС, за да може вносът на руски втечнен газ да бъде прекратен от края на следващата година, а на газ, внасян през тръбопроводи - от 2027 година.

Промяната ще въведе задължителна забрана за вноса шест месеца след влизането на решението в сила. За съществуващите договори ще има преходен срок - за сключените до 17 юни тази година краткосрочни споразумения вносът ще може да продължи най-късно до юни догодина; за дългосрочните договори за втечнен газ ограниченията ще се прилагат от 1 януари 2027 г., а договорите за доставки по газопровод се прекратяват най-късно до 1 ноември 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.