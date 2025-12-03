Новини
Марк Рюте: НАТО няма да реагира на всяко изявление на Путин
  Тема: Украйна

3 Декември, 2025 10:50

Съюзът обсъжда увеличаване на военните разходи и продължаване на подкрепата за Украйна

Ели Стоянова

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес не пожела да коментира предупреждението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова още сега за война с Европа. „Няма да реагирам на всичко, което Путин казва“, заяви Рюте пред журналисти преди началото на срещата на външните министри на страните от алианса в Брюксел, предава БТА.

Той подчерта, че Съединените щати съгласуват действията си с партньорите от НАТО във връзка с усилията за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна. Рюте призова също да не се правят спекулации около отсъствието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от днешната среща, тъй като той ще бъде представляван от свой заместник.

„Надявам се преговорите да дадат резултат“, каза още Рюте. По думите му благодарение на подкрепата от страна на Европа и САЩ помощта за Украйна продължава, а икономическите санкции срещу Русия оказват ефект. Според него именно това е най-ефективният начин да бъдат променени разчетите на Путин и конфликтът да приключи по-скоро.

Рюте допълни, че на днешната среща ще бъдат обсъдени и конкретните мерки за увеличаване на военните разходи и разширяване на отбранителното производство в съответствие с решенията, взети по-рано тази година. Очаква се в разговорите да се включат отново и представители на Украйна.


