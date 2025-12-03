Марк Рюте: НАТО няма да реагира на всяко изявление на Путин

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес не пожела да коментира предупреждението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова още сега за война с Европа. „Няма да реагирам на всичко, което Путин казва“, заяви Рюте пред журналисти преди началото на срещата на външните министри на страните от алианса в Брюксел, предава БТА.
Той подчерта, че Съединените щати съгласуват действията си с партньорите от НАТО във връзка с усилията за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна. Рюте призова също да не се правят спекулации около отсъствието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от днешната среща, тъй като той ще бъде представляван от свой заместник.
„Надявам се преговорите да дадат резултат“, каза още Рюте. По думите му благодарение на подкрепата от страна на Европа и САЩ помощта за Украйна продължава, а икономическите санкции срещу Русия оказват ефект. Според него именно това е най-ефективният начин да бъдат променени разчетите на Путин и конфликтът да приключи по-скоро.
Рюте допълни, че на днешната среща ще бъдат обсъдени и конкретните мерки за увеличаване на военните разходи и разширяване на отбранителното производство в съответствие с решенията, взети по-рано тази година. Очаква се в разговорите да се включат отново и представители на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГАРИ КАСПАРОВ КАЗА СЪЪЪВСЕЕЕМ
10:52 03.12.2025
2 Баце ЕООД
Коментиран от #29
10:52 03.12.2025
3 ха-ха
„Владимир Путин ще диктува условията на мира в Украйна, защото Русия печели войната. Никакви изрази на възмущение от страна на ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас няма да променят този твърд факт. Европейските лидери могат да формулират всички алтернативни мирни планове, които харесват, но единственият глас, който има значение, е този на Путин“.................
Коментиран от #25
10:52 03.12.2025
4 Гост
10:53 03.12.2025
5 провинциалист
10:54 03.12.2025
6 мдаааа дааа
Наглостта им няма граници и накрая може и да си го получат.
10:54 03.12.2025
7 Ами щото
10:55 03.12.2025
8 онзи
10:55 03.12.2025
9 Kaлпазанин
10:56 03.12.2025
11 Дали се осъзнават
10:59 03.12.2025
12 Симпатизант
11:00 03.12.2025
13 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Ние пилотите на F-16 Block 70 редовно носим бойно дежурство и изпълняваме мисии в тила на Русия без парадни изявления. Тихо, ефикасно 😁👍
Коментиран от #16
11:01 03.12.2025
14 Атанас Запрянов
11:02 03.12.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
11:02 03.12.2025
16 Лудият от портиерната
До коментар #13 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":С какво запушихте теча на гориво на ефката? С весник ли? Ха ха
11:03 03.12.2025
17 Къч
11:03 03.12.2025
18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
11:05 03.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
11:05 03.12.2025
20 мдаааа
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
Коментиран от #30
11:06 03.12.2025
21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:06 03.12.2025
22 Някой
11:06 03.12.2025
23 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
11:06 03.12.2025
24 Абе
11:06 03.12.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "ха-ха":Само трябвабваше да добавиш, че цитата е от британския "Телеграф"
Че тукашните "евромногополови със задно задвижване" ще решат че е руски.
11:07 03.12.2025
27 Весело
11:10 03.12.2025
28 Чорбара
11:11 03.12.2025
29 Омбре
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Много точен коментар.
11:13 03.12.2025
30 Някой
До коментар #20 от "мдаааа":Ето ти само една точка, която ще сложи край на войната:
Путин го самоубиват по КГБ-ейски и наследника му сключва добра сделка с Тръм, за подялба на Украйна, 80% за САЩ, 20% за МАсква.
11:15 03.12.2025
31 Лопата Орешник
11:16 03.12.2025
32 гост
11:17 03.12.2025
33 Марко Рютев
Коментиран от #39
11:19 03.12.2025
34 Руснаков
Коментиран от #40, #43
11:19 03.12.2025
35 ООрана държава
11:19 03.12.2025
36 Урсул фон дер Бандер
11:20 03.12.2025
37 Ннннннн
11:20 03.12.2025
38 Много правилно, защото
11:22 03.12.2025
39 Навремето
До коментар #33 от "Марко Рютев":бяхме с Германия, после се врътнахме , сега пак сме с Германия и май пак ще се връткаме. Абе големи врътки сме, обаче колкото повече се връткаме , повечи ни ......................
11:24 03.12.2025
40 Евроасматик с нервен тик
До коментар #34 от "Руснаков":и пак се разкудкудякаха в сайта жълтопаветните ни урсулки
11:24 03.12.2025
41 Пепи еврото
11:39 03.12.2025
42 Олга
11:50 03.12.2025
43 Руските хлебарки
До коментар #34 от "Руснаков":Нямат насищане. Искат постоянно да са в партер и любени. Ха ха ха!
12:09 03.12.2025
44 Я пък тоя
12:17 03.12.2025