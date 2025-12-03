Ребека Гринспан: Следващият генерален секретар на ООН може да бъде жена

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика и кандидат за генерален секретар на ООН Ребека Гринспан заяви, че ако равенството надделее над дискриминацията, следващият генерален секретар ще бъде жена, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Процедурата за избиране на нов лидер на ООН започна миналата седмица, като държавите членки получиха възможност да номинират кандидати, които да наследят Антонио Гутериш на 1 януари 2027 г.

Въпреки 80-годишната история на ООН като организация за мир и сътрудничество, постът на генерален секретар досега никога не е заеман от жена. Гринспан посочва, че това е необяснимо, като се има предвид високата квалификация и опита на много жени за тази позиция.

Призивите за избор на жена на поста се засилват, като най-вероятно следващият генерален секретар ще бъде от Латинска Америка. Това се дължи на обичайния ротационен принцип за заемане на поста между континентите, като сега е ред на региона Латинска Америка и Карибите.