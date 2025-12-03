Новини
Свят »
Великобритания »
Ребека Гринспан: Следващият генерален секретар на ООН може да бъде жена

Ребека Гринспан: Следващият генерален секретар на ООН може да бъде жена

3 Декември, 2025 11:58 440 17

  • ребека гринслан-
  • генерален секретар-
  • оон-
  • жена

Процедурата за избор на наследник на Гутериш стартира с акцент върху равенството и ротацията на поста към Латинска Америка

Ребека Гринспан: Следващият генерален секретар на ООН може да бъде жена - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика и кандидат за генерален секретар на ООН Ребека Гринспан заяви, че ако равенството надделее над дискриминацията, следващият генерален секретар ще бъде жена, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Процедурата за избиране на нов лидер на ООН започна миналата седмица, като държавите членки получиха възможност да номинират кандидати, които да наследят Антонио Гутериш на 1 януари 2027 г.

Въпреки 80-годишната история на ООН като организация за мир и сътрудничество, постът на генерален секретар досега никога не е заеман от жена. Гринспан посочва, че това е необяснимо, като се има предвид високата квалификация и опита на много жени за тази позиция.

Призивите за избор на жена на поста се засилват, като най-вероятно следващият генерален секретар ще бъде от Латинска Америка. Това се дължи на обичайния ротационен принцип за заемане на поста между континентите, като сега е ред на региона Латинска Америка и Карибите.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Следващото тва, не знам какво е това на снимката на ООН, няма да има кой знае какви функции вече...

    11:59 03.12.2025

  • 2 честен ционист

    0 5 Отговор
    Кристалина, която ще я закрие окончателно.

    11:59 03.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор
    С жени начело на ЕсеС видяхме докъде ни докараха❗

    Коментиран от #5

    12:00 03.12.2025

  • 4 Мадура

    3 0 Отговор
    Мадуро ся сменя пола, става президент на ООН, обявява сащ за държава терорист и глей ко става

    12:01 03.12.2025

  • 5 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Гласят оная със нобеловата награда.. Тя си е американско протеже

    12:01 03.12.2025

  • 6 Торанага

    0 0 Отговор
    Ще пратим Дънди крок, да провери!

    12:01 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    3 0 Отговор
    Може , може...... навсякъде в световните организации овци наслагаха , и те не се изложиха - смаяха света с тъпотията си !!!

    12:04 03.12.2025

  • 9 Някой

    4 1 Отговор
    По-добре да не е жена. Видяхме ги жените как се справят - Урсула, Кая, Могерини...Тотална щета.

    12:04 03.12.2025

  • 10 малоумника

    1 0 Отговор
    След дълъг и задълбочен размисъл реших и предлагам Ная Курвазян от морската ни столица.

    12:06 03.12.2025

  • 11 Хайде стига

    3 0 Отговор
    със седемдесет-осемдесет годишни бабички! То се видя с нашта Кристалина, Кристин Лагард, Янка Такева, Урсула и още други докъде я докарахме.

    12:08 03.12.2025

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    секретарКА

    12:09 03.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тра-ла-ла

    0 0 Отговор
    В женския речник отдавна съм забелязал, че думите равенство и права означават привилегии.

    12:16 03.12.2025

  • 15 Любов

    0 0 Отговор
    Внимавайте, на тая космърлака между краката й е твърд и ако ви убоде горко ви на мозъка. Едно време Господ Бог създаде човека с къдрави косми по тялото, за да не се бодете по време на любов! Сега има нови видове с твърди остри космърлаци. Внимавайте!

    12:18 03.12.2025

  • 16 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Вземете някой жендърляк най добре

    12:19 03.12.2025

  • 17 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Аз само да питам: някъв шанс острова, франсета и дойчовци да си имат ненадрусани управници? Ония весели надрусеняци от влака им разказват играта

    12:20 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания