Гръцките фермери напредват към границата с България! Премиерът Мицотакис им обеща пари до края на месеца

Имаме зелена светлина от Европейската комисия за изплащането на земеделските субсидии по новата система и напредваме с възможно най-голяма скорост. В това увери премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по повод протеста на фермерите, които днес заявиха, че ще блокират граничния пункт "Кулата - Промахон", както и ключови пътни отсечки в Северна Гърция, предаде БТА.
По думите на премиера целта на правителството е до края на декември да бъдат изплатени субсидии на стойност 1,2 млрд. евро.
"Екатимерини" предава, че въпреки уверенията на Мицотакис, фермерите се придвижват към границата с България, за да организират блокада. Фермери, животновъди и пчелари от Серес са заобиколили целящата да ги спре полицейска блокада на кръстовището при Лефконас на магистрала A25, като са минали през полето в посока Промахон. Очаква се по-късно днес те да проведат среща за обсъждане на бъдещите си действия.
В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Кириакос Мицотакис изтъкна, че крайните действия не помагат и е отворен за диалог, като допълни, че разбира недоволството на земеделските производители заради забавените плащания и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.
Той изтъкна, че прави "пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия".
Протестите на фермерите са заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на средствата.
