Гръцките фермери напредват към границата с България! Премиерът Мицотакис им обеща пари до края на месеца

3 Декември, 2025 15:33 1 577 15

  • гърция-
  • фермери-
  • кириакос мицотакис

Протестите на фермерите са заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ

Гръцките фермери напредват към границата с България! Премиерът Мицотакис им обеща пари до края на месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Имаме зелена светлина от Европейската комисия за изплащането на земеделските субсидии по новата система и напредваме с възможно най-голяма скорост. В това увери премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по повод протеста на фермерите, които днес заявиха, че ще блокират граничния пункт "Кулата - Промахон", както и ключови пътни отсечки в Северна Гърция, предаде БТА.

По думите на премиера целта на правителството е до края на декември да бъдат изплатени субсидии на стойност 1,2 млрд. евро.

"Екатимерини" предава, че въпреки уверенията на Мицотакис, фермерите се придвижват към границата с България, за да организират блокада. Фермери, животновъди и пчелари от Серес са заобиколили целящата да ги спре полицейска блокада на кръстовището при Лефконас на магистрала A25, като са минали през полето в посока Промахон. Очаква се по-късно днес те да проведат среща за обсъждане на бъдещите си действия.

В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Кириакос Мицотакис изтъкна, че крайните действия не помагат и е отворен за диалог, като допълни, че разбира недоволството на земеделските производители заради забавените плащания и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.

Той изтъкна, че прави "пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия".

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    29 1 Отговор
    Ане що все към България напредват- от България ли им спират парите🤔❗
    Що не напреднат към Брюксел❗

    Коментиран от #8

    15:39 03.12.2025

  • 2 Хипотетично

    34 1 Отговор
    Този пропускателен пункт се блокира само по време на ски сезона, но не и през плажния сезон.

    Коментиран от #3

    15:39 03.12.2025

  • 3 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Самата истина. По Коледните празници гърците масово пътуват към Банско! Като затворят или усложнят максимално преминаването през Кулата,ще си останат в Гърция и ще намерят къде в Гърция да харчат парите си по празниците!

    15:45 03.12.2025

  • 4 Феникс

    8 1 Отговор
    И тези на просия го обърнаха!

    15:46 03.12.2025

  • 5 Всяка година по това време е така

    22 0 Отговор
    Всяка година по това време, като свършат кърската работа, гръцките фермери вадят скарите и отиват да пекат мръвки на магистралата. Смятайте го за традиция.

    Коментиран от #6

    15:54 03.12.2025

  • 6 бай Даньо

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всяка година по това време е така":

    Ето това е истината,... развлечения да има

    15:59 03.12.2025

  • 7 Мързелива измет

    14 0 Отговор
    Лятото свърши, свършиха и балъците по плажовете и сега тръгнаха света да оправят със скари по границата.

    16:00 03.12.2025

  • 8 бай осведомен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Напредвад също към Турция и Северна Македония. Един чичка по радиото се оплакваше, че ще пътува към Сицилия, но е блокиран на кулата. Цъкнах на картата и се оказа, че през Дурас вместо Игуменица пътят му до ферибота ще е по-кратък. Ако мине оттам гръцката държава няма да получи от него парите за толтаксите, минимум едно зареждане на автомобила, пристанищни такси и част от стойността на водния транспорт. А има и дребни разходи по пътя. Всичко това ще влезе в Северна Македония и Албания. Така че не е много патриотично да блокираш ГКПП-та.

    Коментиран от #9

    16:00 03.12.2025

  • 9 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "бай осведомен":

    смяташ ,ли щавенето в Македония и Албания по пътищата и границите им ?!

    16:06 03.12.2025

  • 10 Лев

    3 0 Отговор
    Нали са в еврозоната, тече изобилието. При нас ще е трагично

    16:19 03.12.2025

  • 11 блокират граничния пункт "Кулата - Прома

    7 1 Отговор
    наивните пожарникари пак да ходят да им гасят пожарите
    като никога техните не са идвали да гасят тук

    Коментиран от #12

    16:20 03.12.2025

  • 12 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "блокират граничния пункт "Кулата - Прома":

    Оти сме роби

    16:25 03.12.2025

  • 13 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Напредват към българската граница, но с цената на огромни жертви.
    И се бият с лопати.

    16:28 03.12.2025

  • 14 Спиро

    1 0 Отговор
    Страхотна снимка, признавам!

    16:38 03.12.2025

  • 15 европиец

    0 0 Отговор
    Тия луди ли са , те отдавна си имат евро , богати са .Ние тепърва ще забогатяваме като тях

    16:54 03.12.2025

