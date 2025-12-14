Безизходицата продължава! Гръцките фермери отхвърлят поканата на правителството за преговори

Гръцките фермери са отхвърлили поканата на правителството за преговори, удължавайки продължаващата безизходица, съобщава "Катимерини".

Решението дойде след среща в събота на представители на фермери от цялата страна в Никея, близо до централния гръцки град Лариса.

Фермерите заявиха, че ще изпратят исканията си до премиера Кириакос Мицотакис и съответните министерства в неделя, търсейки ясни отговори преди всяка среща.

Мицотакис първоначално ги покани на среща в понеделник.

Хиляди фермери са разположили трактори и камиони в блокади в цялата страна в продължение на дни, нарушавайки движението на няколко места по главните магистрали и периодично блокирайки граничните пунктове. Те настояват за над 600 милиона евро под формата на забавена помощ от Европейския съюз (ЕС) и други плащания.

Всеки превозвач губи над 100 евро на камион дневно заради блокадите. Това заяви телевизия изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

Той предупреди, че това неминуемо ще се отрази на финансовото състояние на транспортните компании у нас.

"Отново сме в ситуация, в която българският транспортен бизнес трябва да понася загуби. За втори път сезирахме главния прокурор на Гърция за действията на гръцките фермери и за блокадите на граничните пунктове. Настояваме да бъдат идентифицирани виновните лица, както и полицейските служители, които не си вършат работата", подчерта Арабаджиев.

Той посочи, че голяма част от българските транспортни фирми използват гръцките транспортни коридори. Гърция е основна дестинация за двустранни превози, а превозвачите, които разчитат на фериботни връзки към Италия, Франция и Испания, също преминават през страната. Поради блокадата те са принудени да използват алтернативни маршрути, което увеличава разходите и времето за доставка.