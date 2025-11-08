Новини
Гърция става входна точка за Европа на американска енергия! Атина подписа 20-годишен договор за доставки на втечнен газ

8 Ноември, 2025 13:18 1 181 51

Началната точка ще е терминалът на остров Ревитуса по новия вертикален коридор

Гърция става входна точка за Европа на американска енергия! Атина подписа 20-годишен договор за доставки на втечнен газ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гърция подписа 20-годишен договор със САЩ за доставка на втечнен природен газ, предаде БНР.

На конференция в Атина американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че Гърция се превръща във входна точка за Европа на американската търговия с енергия.

По енергийния маршрут Гърция, България, Румъния и Молдова втечнен газ ще се доставя до Украйна, подчертаха в коментар специалистите. Началната точка ще е терминалът на остров Ревитуса по новия вертикален коридор.

България, освен транзитна страна, ще получава и достатъчно газ, като си гарантира енергийна сигурност. Договорът ще ползва и новия терминал за втечнен газ до Алексондруполис, от който страната ни притежава 20% от акциите.

Припомняме, че в Атина се състои Шестата среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), на която присъства и българският енергиен министър Жечо Станков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    12 18 Отговор
    За Гърция е ясно, ама ко прайм с милиона на ден за Боташ да каже Радев.

    Коментиран от #8, #17, #25

    13:20 08.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 5 Отговор
    Да имаш кладенче на 5 метра, а да ходиш за вода в съседното село🤔❗

    Коментиран от #34

    13:20 08.11.2025

  • 3 пичът Орбан

    21 5 Отговор
    не ме интересува щото е много по скъпо

    Коментиран от #7

    13:20 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вовата съм

    16 7 Отговор
    Да им е честит на маля-ките краварския Боташ

    13:21 08.11.2025

  • 6 Ще плащане на укрите газа

    26 6 Отговор
    ще плащаме на Русия обезщетенията, както платихме и за Белене.
    Цветанка Ризова снощи рева по случая за Белене.
    От договора не можело да се откажеш.
    Големи "мозъци експерти" имаме.
    Загробиха народа до девето коляно.

    13:22 08.11.2025

  • 7 си дзън

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "пичът Орбан":

    Този газ е за теб бе Орбане. Отсрочката е за една година бе.

    Коментиран от #9, #11

    13:22 08.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ами ти кажи, що не товарите САШтински демократични енергоносители от там ❗
    Румен ви е виновен, че няма САШтински посланик, че няма САШтински газ, че няма САШтински бензин❗ То и САШтинските самоНЕлети толкова летят, ама за тях си трайкате‼️

    13:24 08.11.2025

  • 9 За тебе и

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    толкоз няма.
    И за Германия има отсрочка, за тебе-йок.

    13:25 08.11.2025

  • 10 Американците ако станат около 1 млрд

    14 6 Отговор
    Население след 100 години от къде ще взимат газ и нефт

    Коментиран от #15

    13:25 08.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    А за нас и толкова няма❗
    Ама нали уж Буци е биз-бизе с ТРъмтъръеЪМП❗

    13:26 08.11.2025

  • 12 Същите олигофрени

    13 3 Отговор
    С като нашите ....20-годишен договор за доставки на втечнен газ без цени, без входни точки и без газ

    13:28 08.11.2025

  • 13 плевен

    9 5 Отговор
    И какво ще прави Гърция, когато след няколко години ЕС забрани изкопаемите горива? 20 години ще плаща за газ, който почти няма да има клиенти.
    И как Гърция ще победи ефтиния тръбопроводен газ от турския хаб, когато настъпи мир? Защото договорът ше си тече в продължение на 20 години! Има да се хаб-кат с турците по кокалчетата.

    13:29 08.11.2025

  • 14 Нека си вярват че по

    8 4 Отговор
    енергийния маршрут Гърция, България, Румъния и Молдова втечнен газ ще се доставя до Украйна...

    13:29 08.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Американците ако станат около 1 млрд":

    Ами ще нацонализират Венецуелските кладенци от които излиза САШтински петрол😉

    13:30 08.11.2025

  • 16 Дудов

    6 8 Отговор
    Ами браво на американския избирател.Имат добри политици

    13:31 08.11.2025

  • 17 Абе

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    На теб кой не ти е виновен.. В училище не учил, за работа няма качества, Президента му виновен, видиш ли?!

    13:31 08.11.2025

  • 18 хххх

    5 12 Отговор
    Супер новина за нас. Най-накрая истинска дивесификация. Ако искаме ще купуваме от там, ако искаме ще купуваме от някоя от републиките, които ще останат след разпада на Руската Федерация.

    Коментиран от #21

    13:32 08.11.2025

  • 19 С каруци

    12 3 Отговор
    българският енергиен министър Жечо Станков ще го пренася до Румъния а пък през Молдова за Украйна ще го пускат през градската канализация ....

    13:34 08.11.2025

  • 20 Балъците

    10 4 Отговор
    не разбраха че този втечнен газ е руски но фирми на САЩ го продават на европейците с надценка от 300%! САЩ отдавна са пресушили своите запаси а така нареченият шистов газ си е мижи да те лъжем.

    13:38 08.11.2025

  • 21 ГлЮпак,

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "хххх":

    Защо забравихме реактора на АЕЦ „Белене“,за който Русия ни осъди и платихме 550 млн. евро, т.е. над 1 милиард лева?
    Поправката особен управител на „Лукойл“ прекараха за 30 секунди в енергийната комисия.
    Само няколко часа отне,да приемат на две четения,(законно?), внесените промени в "Закона за дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход".  
    Назначен от държавата особен управител ще взема решения за дружествата на „Лукойл“ в България и дори да продава активите им, без ясно разписана процедура и без думата на собственика,като решенията му няма да подлежат на съдебен контрол.
    Имам неприятното усещане,че тези дивотии се правят за да останем без горива и да загубим и следващия арбитраж!
    Йордан Халачев 

    Коментиран от #24

    13:39 08.11.2025

  • 22 Тиквоед, любител на свински пържоли

    3 7 Отговор
    Сега българските договори с Боташ стават удивителни перспективни . Каво ще кажат тикво-свинете сега.Хаа ха ха България може да печели мрд.-и, с уж Гумен беше руски. Оказа се хамерикански. Браво Гадев , вади партията и жули по ред

    13:39 08.11.2025

  • 23 Е да, но

    4 8 Отговор
    Но пък ние си плащаме по 1 млн евро на ден на Турция заради радевия договор

    13:39 08.11.2025

  • 24 хххх

    6 10 Отговор

    До коментар #21 от "ГлЮпак,":

    550 мил. е нищо и си струват всяка стотинка за свободата да не зависим от Русия в ядрената енергетика. Някои нямаха нашия късмет и плащат с кръвта и живота на стотици хиляди техни синове.

    Коментиран от #30

    13:42 08.11.2025

  • 25 Е такива

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Платени, гласоподаватели на пеевски като им видя коментарите и се питам.. Къде е дъното?! Ти ли си?

    Коментиран от #36, #42, #45

    13:42 08.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И защо от една зависимост се минава в

    7 3 Отговор
    Друга зависимост , 20 годишен договор си е това , но ако причината е по ниската цена и високо качество е оправдано , ако цената не е по ниска означава че има или корупция или някаква друга принуда което трябва да се разследва сериозно

    13:43 08.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пълни глупости

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "хххх":

    Цената на реактора е 3млрд.. Пиши и още толкова за излетия бетон в Белене. Това е корупция и всеки който я оправдава заслужава затвор заедно с политиците.

    13:45 08.11.2025

  • 31 И крайният резултат

    4 3 Отговор
    Според Кирил Равначки , изпълнителен директор на „Булгартрансгаз" ще е цени за България по 5 спрямо 5 години на зад ... честита да ви е "американската газ"

    13:50 08.11.2025

  • 32 колю надървения

    4 1 Отговор
    мурука дето обядва "със сина на един приятел" и папагала дето повтаря само "пуделите,пуделите"щом са голямата работа ,да тичкат при рижака и да оправят нещата както великия Орбан ,но това не е работа за мишки които се дуят пред булгар,булгар - палячовци

    13:50 08.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 В съседното село я

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    като самички си пикаем в кладенчето.

    13:53 08.11.2025

  • 35 Мнение

    6 1 Отговор
    Византийците пак си оплетоха кошницата.

    Коментиран от #38

    13:53 08.11.2025

  • 36 си дзън

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Е такива":

    Питай русията - тя е на дъното и копае надолу. Ако не - крайцера Масква - и той е на дъното.

    13:55 08.11.2025

  • 37 Да живее братския американски народ

    5 6 Отговор
    Сащ пак спасяват Европа от комунистическия престъпник русия,цената е много по евтино от раша

    13:57 08.11.2025

  • 38 си дзън

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Мнение":

    Византийците могат да си оплетат кошницата, защото не са били руски роби като българите.

    13:58 08.11.2025

  • 39 Дернев

    6 2 Отговор
    Все се надявам, че до една година на Украйна няма да й трябва друг газ Освен този, който ще ползва като част от РФ.

    14:02 08.11.2025

  • 40 любопитен

    1 3 Отговор
    Вероятно цената ще е 2-3 пъти по-евтина от руската? Или не?

    14:03 08.11.2025

  • 41 А где

    2 5 Отговор
    МОЧАТА?

    14:06 08.11.2025

  • 42 Куба либре

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Е такива":

    Гърците са го измислили. А Дебелеевски ще си стяга куфара за Гуантанамо. После и ортака му.

    14:08 08.11.2025

  • 43 Ягуар

    7 1 Отговор
    Всъщност този "американски втечнен газ" е ..... руски, едниственото американско в него е само надценката! Тъпите европейци ще купуват руски газ с американска надценка! Ще стоите на студено и без индустрия европейци.

    14:09 08.11.2025

  • 44 Промяна

    3 6 Отговор
    РАДЕВ И СЛУЖЕБНИТЕ МУ КАК ПОДПИСАХА БОТАШ ЗА 13 ГОДИНИ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ДЪРЖАВАТА ПЛАЩА РАДЕВ Е ВЕЛИК С ИМУНИТЕТ НЕДОСЕГАЕМ Е ЧЕ И СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА МЕСИЯ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ

    14:14 08.11.2025

  • 45 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Е такива":

    Ако не е ПЕЕВСКИ нещо друго от вас шарлатанските знаете ли Саботажници шарлатани ала балисти разрушихте държавата ни БЕЗНАКАЗАНО

    Коментиран от #49

    14:17 08.11.2025

  • 46 Кравар

    2 0 Отговор
    Ноу шит?

    14:20 08.11.2025

  • 47 Хеми значи бензин

    2 4 Отговор
    Отдавна трябваше расняците да бъдат изгонени от тук. Още Костов трябваше да премахне две неща Топлофикация донорът на Газпром и Лук ойл.

    14:21 08.11.2025

  • 48 ДългоИме

    3 0 Отговор
    Да бе, да - а на каква цена за изкуфелите еврогейци никой не коментира! Скоро евро-кукуто, барабар с нашенското ще разберат дали "кон зоб яде ли".

    Коментиран от #51

    14:23 08.11.2025

  • 49 Поне

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Си признаваш, че си платен тук И като гласоподавател.. Затвор за такива като теб

    14:23 08.11.2025

  • 50 Хаха

    2 0 Отговор
    Мал.умна работа! Ще купува цяла Европа през Гърция в продължение на 20 г. руски газ с етикет "американски" и ще се правим че всичко е ОК и че това е "пазарна икономика"! За това скачахте на площадите с 2-те пръстчета нагоре...

    14:31 08.11.2025

  • 51 Абе Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ДългоИме":

    Смешен какво ти разбира едногънковата кратунка .

    14:32 08.11.2025

