Гърция става входна точка за Европа на американска енергия! Атина подписа 20-годишен договор за доставки на втечнен газ

Гърция подписа 20-годишен договор със САЩ за доставка на втечнен природен газ, предаде БНР.

На конференция в Атина американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че Гърция се превръща във входна точка за Европа на американската търговия с енергия.

По енергийния маршрут Гърция, България, Румъния и Молдова втечнен газ ще се доставя до Украйна, подчертаха в коментар специалистите. Началната точка ще е терминалът на остров Ревитуса по новия вертикален коридор.

България, освен транзитна страна, ще получава и достатъчно газ, като си гарантира енергийна сигурност. Договорът ще ползва и новия терминал за втечнен газ до Алексондруполис, от който страната ни притежава 20% от акциите.

Припомняме, че в Атина се състои Шестата среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), на която присъства и българският енергиен министър Жечо Станков.