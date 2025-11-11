Неизплатени субсидии и обезщетения! Фермерите в Гърция отново излизат на протести

Фермерите в Гърция излизат на протести заради неизплатени субсидии и обезщетения, които ще се проведат в цялата страна, предаде БНР.

Фермери от Крит пътуват с фериботи към Атина, за да участват в голяма протестна демонстрация, като към тях ще се присъединят и от други аграрни райони на страната.

Летището в Александруполис е блокирано с жива верига и техника, където днес се очаква на място да пристигне премиерът Кириакос Мицотакис.

Животновъдите също ще протестират, защото вследствие на шарката по овцете над 300 хиляди животни са унищожени, а не са получили обезщетения.

От остров Крит се заканиха, че ако не получат незабавно пълното обезщетение и помощи, ще посрещнат Коледа на всички гранични пунктове на страната.

Аграрното министерство прекрати всички плащания към фермерите след започнатото разследване за откраднатите милиони евро европейски субсидии. От ведомството уточняват, че не могат да изплатят дори едно евро, докато не приключи разследването по кражбата.