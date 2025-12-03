Новини
Южнокорейският президент похвали Тръмп и се надява на възобновяване на диалога със Северна Корея

3 Декември, 2025 14:31 384 2

И нарича американския лидер „реалист и майстор на сделки“ и споделя анекдоти от срещи със Си Дзинпин

Южнокорейският президент похвали Тръмп и се надява на възобновяване на диалога със Северна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че разговорите му с Доналд Тръмп по време на последните им срещи са били „интересни и забавни“ и изрази надежда, че бившият американски лидер ще успее да убеди Северна Корея да възобнови диалога, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Откакто встъпи в длъжност през юни, И е провел две срещи на върха с Тръмп и финализира търговска сделка, включваща инвестиционен пакет от 350 милиарда долара от САЩ. Южнокорейският президент похвали Тръмп за неговата „миротворческа“ роля в Северна Корея и му подари реплика на златна корона.

„Разговорите ми с президента Тръмп бяха доста интересни и забавни. Може би почувствах чувство на родство“, каза И на пресконференция по случай годишнината от кризата с военното положение. Той нарече Тръмп „реалист, прагматик и майстор на сделки, който уважава своите колеги“.

И се надява Тръмп да убеди севернокорейския лидер Ким Чен-ун да възобнови диалога, като отбеляза, че Пхенян изглежда възприема Вашингтон по-сериозно от Сеул. Двете Кореи технически остават във война, а Северна Корея отхвърля помирителни жестове от страна на Южна Корея.

Президентът сподели и впечатленията си от срещата с китайския президент Си Дзинпин, характеризирайки я като „интересна“ и „с весели шеги“. По време на срещата Си подари на И два смартфона Xiaomi, като шеговито обсъдиха сигурността на комуникациите.

И подчерта, че стабилните отношения с Китай са важни за Южна Корея и изрази надежда скоро да посети Пекин за още една среща на върха със Си.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
