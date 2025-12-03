Москва: Отказът от руски газ ще намали конкурентоспособността на ЕС

Кремъл порица решението на ЕС постепенно да се откаже от вноса на руски газ до 2027 г., отбелязвайки, че това ще осъди Европа на намалена конкурентоспособност и ще доведе до по-високи цени за производителите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Споразумението, постигнато между европейските институции, ще включва юридически обвързваща, поетапна забрана на втечнения природен газ (ВПГ) и газопроводния газ, внасяни от Русия. Пълна забрана ще се прилага съответно от края на 2026 г. и 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.
ЕС е внесъл от Русия 12 процента от необходимия му природен газ през октомври. Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. делът на руския внос бе 45 процента, припомня Ройтерс.
Съветът на ЕС и Европейският парламент по-рано днес съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение на предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС.
" Приятели"
До коментар #5 от "Ленин":Кой ъ луд да купува газ над борсовата бре...балъците свършиха отдавна.
До коментар #4 от "Газпром...":Кат почнеш да мръзнеш скоро като кучи много бързо ще си припомниш :D :D :D
До коментар #14 от "Това го знаем и вече се случва и":Кво да обяснява Москва, като бихме шута на Газпром...
До коментар #13 от "УдоМача":Ние не мръзнем...ама у путинова Русия и бензин нема....
До коментар #17 от "И Киев е Руски":В Русия....като първобитните хора.
17:18 03.12.2025
21 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
23 И Киев е Руски
Всички знаят как руснаците се бият. Те винаги постигат целите си, независимо от загубите.
Но загубите на Украйна също са значителни. Наскоро медиите съобщиха, че Украйна се бори да покрие целия обширен фронт. Това означава, че няма достатъчно хора.
Руснаците обаче напоследък постигат значителен напредък. Нито една от нашите съвременни технологии няма да помогне, когато в Украйна няма никой, който да може да ги използва
До коментар #8 от "Вашингтон":Като няма от къде другаде да купи, къде ще иде?
До коментар #15 от "Путинистче идиотче":Тръмп е бизнесмен ще намери как да я шътка. Защо никой друг не може да купи дяловете на Газпром и НИШ, освен американски компании??
До коментар #15 от "Путинистче идиотче":Щом САЩ купуват северните потоци,значи са си направили сметката как! Ти едва ли си по умен от онези в САЩ .
До коментар #24 от "Ленин":Дори и да има ,няма кой да им разреши ..От където Вашингтон им каже ,от там ще купуват .Васала само изпълнява!
31 Видьо Видев
До коментар #1 от "Каунь":НА ПРОЩАВАНЕ с Президенството
Мила ми Десо,
и запомни, че
след Путин,
братска Русия
и Великата Червена Армия,
най-много
съм обичал теб!
Твой Мунчо.
До коментар #13 от "УдоМача":Откакто Русия нападна Украйна все чакам да замръзна :)))
До коментар #30 от "аха":Евростат показаха други данни,различни от твоите!
70% от всичката газ на територията на ЕС е руска .Или Евростат са путинисти :))))
До коментар #27 от "Атина Палада":Кои северни потоци купи.САЩ, че нещо не да разбра....
До коментар #32 от "Айде бе":Ти пък все едно се топлиш на газ та,щял да замръзне;)))) слагаш "кюмюра" в печката и се грееш:)))
До коментар #33 от "Атина Палада":Освен Унгария и Сърбия, кой купува руска газ, че нещо не са разбра....
До коментар #34 от "Стига бе":Ще разбереш...:))) След възстановяването им от американската компания ,ще разбереш :) Даже и Тръмп ви го каза в прав текст...
До коментар #22 от "Е,бравос":И ще ядете портокали и банани само по Нова година, ако стигнат. И ще чакате за тоалетна хартия, ако имате тоалетни.
До коментар #33 от "Атина Палада":Евростат показва точно моите данни. 2022 ЕС вкара за 12 млрд долара газ, таз година за под 1.5. ФАКТ.
До коментар #37 от "Я па тая":Цяла Европа,включително и България..Провери данните на Евростат! Достъпни са!
До коментар #36 от "Само":А нещо да кажеш за цената, на която Индия и Китай ще купуват. Щото те европейски цени не плакат ;)))
До коментар #41 от "лъжеш както винаги":Ха ха ха ,не гледа ли шведският евродепутат в Европарламента? Говори пред целият Европарламент ,изкара и документите с доказателствата .
Казва,че ЕС бил помогнал на Русия много повече отколкото на Украйна!
На Украйна ЕС бил превел като помощи 170 млрд.евро.А за същият период купил от Русия енергийни ресурси за 201 млрд.евро.
Показва пред камерата и цялата документация.
Едва ли шведа ще се изправи пред целият Европейски парламент да говори измислени истории! И не само да говори,а всичко беше подплатено с доказателства .
Айде бегай сега ...Не знаете езици,и не разбирате ,затова каквото ви кажат у БТВ и това е:)))) ама истината е съвсем друга..
До коментар #9 от "Уфф":От както България се отказа от ""евтиния тръбороводен газ", цената му спадна... Спрямо 2010-та година с около 20% в номинално изражение. А ако се има предвид инфлацията, то цената на газа е спаднала над 2 пъти.
✅️Експлозията е станала близо до Казински висилки по маршрута Таганрог-Липецк.
Орбан определено няма да хареса това 🤡
До коментар #49 от "Атина Палада":той един шведски депутат има... ок... измишльотини. Лично мнение не е общоприето мнение. щом го споменаваш значи е изключение. ФАКТ. НЕ. не съм го гледал. Но и ти не си. Просто се хващаш на пропагандата на Кремъл от където ти го показаха. това коетоти казвам за числата са ФАКТИ, не лични мнения.
До коментар #47 от "Хи хи хи":От кои доставчици на руска газ взимат тлъста комисионна, че нещо не са разбра...
До коментар #52 от "Атина Палада":че Русия е мръсна и долна държава която плаща на копейкаджии като тебе да лъжат. Даже и една рускиня го каза. така е.
До коментар #33 от "Атина Палада":До 33 ком - щом знаеш това сигурно знаеш и защо гъзпром фалира - щом продава толкова много газ в Европа отговор имаш ли
До коментар #65 от "стоян":СтаЕнчо,кой ти обади,че Газпром е фалирал?
И само Газпром ли продава руска газ?
Толкова сте наивни ...не знам какво да кажа,но вас и едно малко дете може да ви манипулира както си иска .
