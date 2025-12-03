Новини
Москва: Отказът от руски газ ще намали конкурентоспособността на ЕС
  Тема: Украйна

3 Декември, 2025

3 Декември, 2025 17:03 1 029 67

Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. делът на руския внос бе 45 процента, припомня Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл порица решението на ЕС постепенно да се откаже от вноса на руски газ до 2027 г., отбелязвайки, че това ще осъди Европа на намалена конкурентоспособност и ще доведе до по-високи цени за производителите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението, постигнато между европейските институции, ще включва юридически обвързваща, поетапна забрана на втечнения природен газ (ВПГ) и газопроводния газ, внасяни от Русия. Пълна забрана ще се прилага съответно от края на 2026 г. и 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.

ЕС е внесъл от Русия 12 процента от необходимия му природен газ през октомври. Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. делът на руския внос бе 45 процента, припомня Ройтерс.

Съветът на ЕС и Европейският парламент по-рано днес съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение на предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунь

    12 4 Отговор
    Аа, то вече я намали

    Коментиран от #31

    17:05 03.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 11 Отговор
    ЕССР-а с поредният суициден ход.

    17:07 03.12.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    20 18 Отговор
    Никакви руски суровини докато има Война и докато тази върхушка я има в Кремъл...

    17:08 03.12.2025

  • 4 Газпром...

    13 9 Отговор
    Кои бяха тия, че не са сещам

    Коментиран от #13

    17:09 03.12.2025

  • 5 Ленин

    24 11 Отговор
    Пак ще купуват руски газ ама с американска надценка, изпран и демократичен през трети държави

    Коментиран от #8

    17:09 03.12.2025

  • 6 Мдаа

    15 6 Отговор
    САЩисаните така ни подредиха
    " Приятели"

    17:09 03.12.2025

  • 7 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    12 8 Отговор
    След неговата. ДЕГАЗАЦИЯ.....да е мислил като почна войната....

    17:10 03.12.2025

  • 8 Вашингтон

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Ленин":

    Кой ъ луд да купува газ над борсовата бре...балъците свършиха отдавна.

    Коментиран от #24

    17:11 03.12.2025

  • 9 Уфф

    16 10 Отговор
    Трето половите се отказаха от евтината "руска зависимост" и сега станаха тотално зависими от американския скъп газ който една част се явява руски. Такива дебили не познава човешката история.

    Коментиран от #12, #54

    17:12 03.12.2025

  • 10 Чао ГАЗПРОМ

    14 7 Отговор
    Чао Лукойл.....мутрофанова от ПОСОЛЯ па ша плаче

    17:13 03.12.2025

  • 11 Аман

    11 1 Отговор
    На тези руски доводи баба ми (Бог да я прости) би казала: "Ако!"

    17:13 03.12.2025

  • 13 УдоМача

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Газпром...":

    Кат почнеш да мръзнеш скоро като кучи много бързо ще си припомниш :D :D :D

    Коментиран от #18, #32

    17:14 03.12.2025

  • 14 Това го знаем и вече се случва и

    9 6 Отговор
    Москва няма какво да ни обяснява защото не сме малоумни като нашите ,, умни ,,брюкселски.... зелки.

    Коментиран от #16

    17:14 03.12.2025

  • 15 Путинистче идиотче

    8 6 Отговор
    Как ли Тръмп ша взима газ от Русия и ша я шитка на Европа, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #25, #27

    17:15 03.12.2025

  • 16 Стига бе

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Това го знаем и вече се случва и":

    Кво да обяснява Москва, като бихме шута на Газпром...

    17:15 03.12.2025

  • 17 И Киев е Руски

    7 7 Отговор
    Oпитът на запада да отреже жизненоважен източник на руски петрол чрез финансова хегемония ускори развитието на платежни системи, различни от долар. Въпреки че Индия се колебае под натиска на САЩ и Европа, миналият и опит с използването на кана за плащане на руски петрол показва, че дедоларизацията се е превърнала в реалистичен вариант за много страни. Китай, благодарение на стабилното пазарно търсене, развитата платежна система и дългосрочните механизми за сътрудничество, се превърна във „финансов рай" за руския енергиен Износ

    Коментиран от #19

    17:16 03.12.2025

  • 18 Я пъ тоа

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "УдоМача":

    Ние не мръзнем...ама у путинова Русия и бензин нема....

    17:17 03.12.2025

  • 19 Нова платежна система...БАРТЕР

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    В Русия....като първобитните хора.

    17:18 03.12.2025

  • 20 Европа как ще спре инфлацията,

    4 6 Отговор
    сед като заради Ковида е с 50 милиарда вътре. Трябва да се намерят 800 милиарда евро за да се задвижи икономиката. Откъде ще ги вземат? Със заем или посягане на Русите активи. Естествено е, че България също ще бъде засегната.

    17:18 03.12.2025

  • 21 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    6 4 Отговор
    Газ има достатъчно в ЕС.....Путин загуби милиарди евро от газта за Европа.

    17:19 03.12.2025

  • 22 Е,бравос

    9 4 Отговор
    Какво толкова я мислите Европа,бе копейки? Радвайте се! Европа ще пропада,вие ще цъфтите като налъми.

    Коментиран от #40

    17:20 03.12.2025

  • 23 И Киев е Руски

    5 7 Отговор
    Ако Европа удължи този конфликт, нещата няма да се подобрят. Руснаците само ще спечелят още територия. В момента руснаците искат останалите 10% от Донбас. На следващите мирни преговори те ще поискат друг регион. такъв, който все още не контролират на 100%.

    Всички знаят как руснаците се бият. Те винаги постигат целите си, независимо от загубите.

    Но загубите на Украйна също са значителни. Наскоро медиите съобщиха, че Украйна се бори да покрие целия обширен фронт. Това означава, че няма достатъчно хора.

    Руснаците обаче напоследък постигат значителен напредък. Нито една от нашите съвременни технологии няма да помогне, когато в Украйна няма никой, който да може да ги използва

    17:20 03.12.2025

  • 24 Ленин

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Вашингтон":

    Като няма от къде другаде да купи, къде ще иде?

    Коментиран от #28

    17:21 03.12.2025

  • 25 Каунь

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Путинистче идиотче":

    Тръмп е бизнесмен ще намери как да я шътка. Защо никой друг не може да купи дяловете на Газпром и НИШ, освен американски компании??

    17:25 03.12.2025

  • 26 пешо

    10 4 Отговор
    руснаците да си гледат външните тоалетни и да не се притесняват за Европа

    17:28 03.12.2025

  • 27 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Путинистче идиотче":

    Щом САЩ купуват северните потоци,значи са си направили сметката как! Ти едва ли си по умен от онези в САЩ .

    Коментиран от #34

    17:29 03.12.2025

  • 28 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ленин":

    Дори и да има ,няма кой да им разреши ..От където Вашингтон им каже ,от там ще купуват .Васала само изпълнява!

    17:31 03.12.2025

  • 29 Боли нали

    9 5 Отговор
    А, уж Московията си била самодостатъчна. Кремълският пациент така и не разбра, че Московията без Европа е бледа реминисценция на Златната орда- племе, безчинстващо без цел и посока из степите на Азия!

    17:31 03.12.2025

  • 30 аха

    15 0 Отговор
    значи това че се отказаха на 90% не е проблем, ма останалите 10 щели да намалят конкурентоспособността на ЕС... ок... тъпи пропаганди

    Коментиран от #33

    17:31 03.12.2025

  • 31 Видьо Видев

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Каунь":

    НА ПРОЩАВАНЕ с Президенството

    Мила ми Десо,
    и запомни, че
    след Путин,
    братска Русия
    и Великата Червена Армия,
    най-много
    съм обичал теб!

    Твой Мунчо.

    17:33 03.12.2025

  • 32 Айде бе

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "УдоМача":

    Откакто Русия нападна Украйна все чакам да замръзна :)))

    Коментиран от #35

    17:34 03.12.2025

  • 33 Атина Палада

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "аха":

    Евростат показаха други данни,различни от твоите!
    70% от всичката газ на територията на ЕС е руска .Или Евростат са путинисти :))))

    Коментиран от #37, #41, #65

    17:34 03.12.2025

  • 34 Стига бе

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Кои северни потоци купи.САЩ, че нещо не да разбра....

    Коментиран от #39

    17:35 03.12.2025

  • 35 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Айде бе":

    Ти пък все едно се топлиш на газ та,щял да замръзне;)))) слагаш "кюмюра" в печката и се грееш:)))

    17:36 03.12.2025

  • 36 Само

    4 5 Отговор
    Само тотален д, бил е в състояние,да се откаже от директна доставка примерно на вода ,в двора му, за да купува същата вода,но докарана с бидони от хиляди километри.Акушерката сама си вярва,че ще навреди на руснака с тази уникална т,пня.Просто ще пренасочат изцяло тръбите към Азия.Силата на Сибир- и тръбопровод Ямал, ще достигнат през Монголия,Китай до Индия,в този проект се включи и Пакистан.Само тези три държави,като население са почти половината от населението на земята.Там дори и най бедната прослойка ползва газ.От домакинства,през малките семейни работилници и цехчета.Газпром дори да добива на максимална мощност,не може да задоволи изцяло само тези пазари.Докато цвла Европа ще загуби сигурен доставчик,който и осигурява безпроблемно над 120 млрд куб.м газ годишно.Откъде ще ги компенсира тази бяла птица,такива огромни количества, при условие,че ЕС употребява годишно минимум 130-150 млрд кубометра газ.Опасното е най вече за нас.Да не настъпи моментът,в който да се радваме на дългосрочният договор с комшията- Боташ,когато Чирен се опразни до дъно,а заради същата бяла птица с нейните зелени заблуди, ни закрие и трите Марици, и се окажем подвластни на перки и волтаци.

    Коментиран от #44

    17:36 03.12.2025

  • 37 Я па тая

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Освен Унгария и Сърбия, кой купува руска газ, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #42

    17:36 03.12.2025

  • 38 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    6 4 Отговор
    Все чакам да замръзна без руска газ.....

    17:37 03.12.2025

  • 39 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Стига бе":

    Ще разбереш...:))) След възстановяването им от американската компания ,ще разбереш :) Даже и Тръмп ви го каза в прав текст...

    Коментиран от #45

    17:38 03.12.2025

  • 40 Допълнение

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Е,бравос":

    И ще ядете портокали и банани само по Нова година, ако стигнат. И ще чакате за тоалетна хартия, ако имате тоалетни.

    17:39 03.12.2025

  • 41 лъжеш както винаги

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Евростат показва точно моите данни. 2022 ЕС вкара за 12 млрд долара газ, таз година за под 1.5. ФАКТ.

    Коментиран от #49

    17:39 03.12.2025

  • 42 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "Я па тая":

    Цяла Европа,включително и България..Провери данните на Евростат! Достъпни са!

    Коментиран от #43

    17:39 03.12.2025

  • 44 Въпрос

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Само":

    А нещо да кажеш за цената, на която Индия и Китай ще купуват. Щото те европейски цени не плакат ;)))

    17:41 03.12.2025

  • 46 Духайте

    7 5 Отговор
    таратора, ватенки тпи.

    17:42 03.12.2025

  • 47 Хи хи хи

    3 4 Отговор
    То европейците са мазохисти , колкото им става по тежко толкова повече искат да им се стежни живота .....калас каза .....урсулата потвърди.....нито капка гориво от Русия .....само от доставчици които вземат тлъста комисионна и вкарват пак Руско гориво но чисто и демократично !!!!!!!

    Коментиран от #58

    17:45 03.12.2025

  • 48 койдазнай

    4 1 Отговор
    А Москва толкова ли държи ЕС да е конкурентно псособен?!? Нямат ли си други проблеми?

    17:45 03.12.2025

  • 49 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "лъжеш както винаги":

    Ха ха ха ,не гледа ли шведският евродепутат в Европарламента? Говори пред целият Европарламент ,изкара и документите с доказателствата .
    Казва,че ЕС бил помогнал на Русия много повече отколкото на Украйна!
    На Украйна ЕС бил превел като помощи 170 млрд.евро.А за същият период купил от Русия енергийни ресурси за 201 млрд.евро.
    Показва пред камерата и цялата документация.
    Едва ли шведа ще се изправи пред целият Европейски парламент да говори измислени истории! И не само да говори,а всичко беше подплатено с доказателства .
    Айде бегай сега ...Не знаете езици,и не разбирате ,затова каквото ви кажат у БТВ и това е:)))) ама истината е съвсем друга..

    Коментиран от #56

    17:46 03.12.2025

  • 50 Декември цената на газта

    4 1 Отговор
    се понижи с 4,3 процента без да е руска.Що тъй бе Братушки,преди тук беше по дкъпа от Германия

    17:46 03.12.2025

  • 54 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Уфф":

    От както България се отказа от ""евтиния тръбороводен газ", цената му спадна... Спрямо 2010-та година с около 20% в номинално изражение. А ако се има предвид инфлацията, то цената на газа е спаднала над 2 пъти.

    17:48 03.12.2025

  • 55 Дерогация пиzдец

    1 0 Отговор
    🔥👍👏✌️🇺🇦 Медиите съобщават за поредна експлозия на руския нефтопровод „Дружба“, който доставя петрол за ЕС, включително Унгария.
    ✅️Експлозията е станала близо до Казински висилки по маршрута Таганрог-Липецк.

    Орбан определено няма да хареса това 🤡

    17:48 03.12.2025

  • 56 ахаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    той един шведски депутат има... ок... измишльотини. Лично мнение не е общоприето мнение. щом го споменаваш значи е изключение. ФАКТ. НЕ. не съм го гледал. Но и ти не си. Просто се хващаш на пропагандата на Кремъл от където ти го показаха. това коетоти казвам за числата са ФАКТИ, не лични мнения.

    Коментиран от #62

    17:49 03.12.2025

  • 57 Ага ти държавата в която живеем

    1 1 Отговор
    Егати ес които ни приема ........

    17:49 03.12.2025

  • 58 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хи хи хи":

    От кои доставчици на руска газ взимат тлъста комисионна, че нещо не са разбра...

    17:49 03.12.2025

  • 60 а един руснака каза

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    че Русия е мръсна и долна държава която плаща на копейкаджии като тебе да лъжат. Даже и една рускиня го каза. така е.

    17:51 03.12.2025

  • 61 След ДЕГАЗАЦИЯТА на Путин

    2 0 Отговор
    Следва и неговата денефтификация......как си му е реда...

    17:51 03.12.2025

  • 63 Чичак

    1 0 Отговор
    Газта от Русия излиза по скъпо защото има данък Путин и данък Тиквун

    18:00 03.12.2025

  • 64 Дааа

    0 0 Отговор
    Руснаците са много загрижени за Европа да не купува скъп газ

    18:02 03.12.2025

  • 65 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    До 33 ком - щом знаеш това сигурно знаеш и защо гъзпром фалира - щом продава толкова много газ в Европа отговор имаш ли

    Коментиран от #67

    18:04 03.12.2025

  • 66 ИКОНОМИСТ

    0 0 Отговор
    Що да плащам на Русия малко, като мога да и плащам много??

    18:07 03.12.2025

  • 67 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян":

    СтаЕнчо,кой ти обади,че Газпром е фалирал?
    И само Газпром ли продава руска газ?
    Толкова сте наивни ...не знам какво да кажа,но вас и едно малко дете може да ви манипулира както си иска .

    18:18 03.12.2025

