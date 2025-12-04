Новини
Свят »
Великобритания »
По северния фланг на НАТО! Великобритания и Норвегия ще пазят съвместно подводните кабели в Атлантическия океан

По северния фланг на НАТО! Великобритания и Норвегия ще пазят съвместно подводните кабели в Атлантическия океан

4 Декември, 2025 13:20 581 11

  • русия-
  • северен поток-
  • арктика-
  • нато-
  • норвегия-
  • великобритания-
  • киър стармър

Лондон твърди, че руската военноморска активност около британските води се е увеличила с 30% през последните две години

По северния фланг на НАТО! Великобритания и Норвегия ще пазят съвместно подводните кабели в Атлантическия океан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Великобритания и Норвегия ще организират съвместни военноморски патрули за защита на подводните кабели от Русия, съобщава Асошиейтед прес.

Британският премиер Киър Стармер и норвежкият му колега Йонас Гар Стьоре проведоха разговори за отбрана. Комбиниран флот от най-малко 13 военни кораба ще "ловува" руски подводници и ще защитава критична инфраструктура в северната част на Атлантическия океан.

Това е следствие от сделка за 10 милиарда паунда, сключена през август, при която Норвегия се съгласи да закупи пет фрегати, произведени във Великобритания. Тези норвежки кораби и осем британски кораба ще действат съвместно в моретата по северния фланг на НАТО.

Като част от споразумението, Обединеното кралство се съгласи да използва норвежки ракети за надводния флот на Кралския флот.

Великобритания твърди, че руската военноморска активност около британските води се е увеличила с 30% през последните две години.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавен тероризъм

    13 1 Отговор
    Ще пазят своите и ще взривяват останалите. Нормално за тях.

    13:25 04.12.2025

  • 2 Руски колхозник

    15 1 Отговор
    Пазете ги, че от вашите терористични атаки с украинските ви пуделчета,ще направите 6елята.

    13:25 04.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, капитан I-ви ранг

    2 11 Отговор
    От руснак моряк, войник и космонавт не става !!!
    Спете спокойно.

    13:28 04.12.2025

  • 4 Хм...

    11 2 Отговор
    Тия cюpгюHи усилено си търсят белята. И вчера Путин им каза в прав текст, че ще си я намерят. После да няма "ама нас заШто?".

    13:30 04.12.2025

  • 5 Путин

    7 4 Отговор
    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    Коментиран от #7

    13:30 04.12.2025

  • 6 новите реалности..........

    6 0 Отговор
    ...........ДА СЕ ПАЗИШ ОТ САМИЯ СЕБЕ СИ...........

    13:35 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Време е

    7 0 Отговор
    За един Посейдон към тези ингили3и

    13:39 04.12.2025

  • 9 А бе вие продължавайте да дразните

    4 0 Отговор
    мечката пък после се надявайте да опазите каквото и да било. Смешници.

    13:53 04.12.2025

  • 10 Сали от Столипиново

    0 1 Отговор
    Мен чичо Вова ма прати тук жица да бира !

    13:57 04.12.2025

  • 11 праведен

    3 0 Отговор
    Не знам но на мен ми се струва че след третата европейска война европа ще прилича на Сахара.

    13:58 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания