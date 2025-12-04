По северния фланг на НАТО! Великобритания и Норвегия ще пазят съвместно подводните кабели в Атлантическия океан

Великобритания и Норвегия ще организират съвместни военноморски патрули за защита на подводните кабели от Русия, съобщава Асошиейтед прес.

Британският премиер Киър Стармер и норвежкият му колега Йонас Гар Стьоре проведоха разговори за отбрана. Комбиниран флот от най-малко 13 военни кораба ще "ловува" руски подводници и ще защитава критична инфраструктура в северната част на Атлантическия океан.

Това е следствие от сделка за 10 милиарда паунда, сключена през август, при която Норвегия се съгласи да закупи пет фрегати, произведени във Великобритания. Тези норвежки кораби и осем британски кораба ще действат съвместно в моретата по северния фланг на НАТО.

Като част от споразумението, Обединеното кралство се съгласи да използва норвежки ракети за надводния флот на Кралския флот.

Великобритания твърди, че руската военноморска активност около британските води се е увеличила с 30% през последните две години.