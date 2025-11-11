Новини
Европейската комисия създава ново шпионско звено

11 Ноември, 2025 08:53 1 286 37

  • европейска комисия-
  • шпионаж-
  • цру-
  • русия

Европейските разузнавателни служби започнаха по-внимателно да преразглеждат начина, по който споделят информация с американските си колеги

Европейската комисия създава ново шпионско звено - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европейската комисия започна създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен, съобщава "Файненшъл таймс".

Целта е да подобри използването на информация, събрана от националните шпионски агенции.

Звеното, което ще бъде сформирано в рамките на генералния секретариат на комисията, планира да наеме служители от цялата разузнавателна общност на ЕС и да събира разузнавателна информация за съвместни цели, разкриха четирима души, запознати с плановете.

Руската инвазия в Украйна и предупрежденията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на американската подкрепа за сигурността в Европа подтикнаха ЕС да преосмисли вътрешните си способности за сигурност и да започне най-голямата си кампания за превъоръжаване от Студената война насам.

Един от хората заяви: "Шпионските служби на държавите членки на ЕС знаят много. Комисията знае много. Нуждаем се от по-добър начин да обединим всичко това и да бъдем ефективни и полезни за партньорите. В разузнаването трябва да дадеш, за да получиш".

Ходът се противопоставя на високопоставени служители в дипломатическата служба на ЕС, която ръководи Центъра за разузнаване и ситуации (Intcen) на блока, които се опасяват, че това ще дублира ролята на звеното и ще застраши бъдещето му.

Въпреки че планът не е официално съобщен на всички 27 държави членки на ЕС, органът има за цел да привлече служители, командировани от националните разузнавателни агенции.

Говорител на комисията посочи, че ЕК "проучва как да засили своите възможности за сигурност и разузнаване. Като част от този подход се обмисля създаването на специално звено в рамките на генералния секретариат".

"Концепцията се разработва и дискусиите продължават. Не е определен конкретен график", уточниха източниците и добавиха, че звеното "ще се основава на съществуващия опит в Комисията и ще си сътрудничи тясно със съответните служби на Европейската служба за външна дейност".

Споделянето на разузнавателна информация отдавна е деликатна тема за страните членки на ЕС. Големи държави като Франция, с обширни шпионски възможности, са резервирани да споделят чувствителна информация с партньори. Появата на проруски правителства в страни като Унгария допълнително усложни сътрудничеството.

Очаква се страните членки да се съпротивляват на стъпките на ЕК за създаване на нови разузнавателни правомощия за Брюксел, отбелязаха двама от източниците, но добавиха, че отдавна има опасения относно ефективността на Intcen, особено след като Европа реагира на хибридната война на Русия.

Предложенията на Тръмп, че САЩ биха могли да намалят подкрепата си за Европа - и временното му спиране на разузнавателната помощ за Украйна тази пролет - подчертаха зависимостта на континента от Вашингтон за определени възможности.

Новото звено е резултат от решението на Фон дер Лайен да създаде специален "колеж по сигурност", където нейните комисари да бъдат информирани по въпросите на сигурността и разузнаването. Тя предприе и действия за финансиране на покупки на оръжия за Украйна и стартиране на проекта за сателит Iris.

Споделянето на разузнавателна информация с ЕС датира от терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г., които накараха шпионските агенции на Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания, Швеция и Великобритания да започнат да обединяват класифицирани оценки на сигурността. Това в крайна сметка стана по-институционализирано, разширено, така че да включва и други държави членки, и през 2011 г. беше приобщено към дипломатическата служба на ЕС.


Белгия
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха-ха-ха

    37 2 Отговор
    Да се не окаже само, че дрончетата над Европа са от американските бази тука?
    Еврофашата много взе да се отвива и Ди Ванс им каза, че са тръгнали пак по пътя на дедите си... А сащ някога също бяха против Хитлер и еврофашизма.

    08:56 11.11.2025

  • 2 Пич

    42 2 Отговор
    Урсула упорито не разбира , колко е тъпа...!!!??? Всяко нещо ръководено от нея се превръща в тотална гламавщина , за смях на целият свят !!!

    Коментиран от #5, #6, #33

    08:56 11.11.2025

  • 3 Главно "Ш"

    37 1 Отговор
    Да си назначат Шиши за шеф, да им изгради разузнаване с Главно "Р". Само първо да го изчакат, да довърши държавата с Главно "Д"

    Коментиран от #27

    08:57 11.11.2025

  • 4 Жива да ни бях

    36 1 Отговор
    Тръмп ги върти на малкия си пръст, а Брюкселските зелки сега се сетили за шпионаж. Тръмп им взе компаниите и им забрани да купуват Руски горива. Но иначе великодушно им продава американски оръжия и горива на двойни цени. Направо обърса пода с Урсулите.

    08:57 11.11.2025

  • 5 Урсула сега

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ще смуче псри и от този си "проект". Неумни сме ние.

    Коментиран от #8

    08:59 11.11.2025

  • 6 Мърдола

    34 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Хем ще ни шпионира, хем ще си плащаме.

    09:01 11.11.2025

  • 7 Пич

    26 1 Отговор
    Урсулиански изисквания към новите агенти :
    Обувки - само от изкуствена кожа , да не разстройстваме животните !
    Пистолети - пластмасови , за да не плашат талибаните !
    Порцион - скакалци и гъсеници , но е желателно да са вегани !
    Бойни умения - майсторско владеене на флейти и саксофони , защото гневните мигранти тръгват да бъдат успокоени , а не набити.....

    09:02 11.11.2025

  • 8 Пич

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Урсула сега":

    Нека , това е нейното наказание ! Защото много и се смуче откъдето си трябва , а само пари и дават!!!

    09:04 11.11.2025

  • 9 гаулайтер

    22 1 Отговор
    На председателката са и ушили униформата на Гестапо.

    Коментиран от #11, #12

    09:05 11.11.2025

  • 10 дядо поп

    22 1 Отговор
    Само простотии в този ЕС.

    09:06 11.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това е наследство от дядо и -SSнацито

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "гаулайтер":

    Написах какъв е, но ме изтриха.

    09:09 11.11.2025

  • 13 Дон Дони

    21 2 Отговор
    Ще си правят тяхно КГБ за да могат да изкривяват изборни резултати защото май са пред разпад! След рейтинга на Макрон и Стармър се срина и този на Мерц, народа започва да ги отсвирва и им трябва служба която да извършва репресии!

    09:11 11.11.2025

  • 14 Европейската комисия започна създаването

    19 1 Отговор
    Европейската комисия започна създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен, съобщава "Файненшъл таймс". -------------- Хайде още търтеи!

    Коментиран от #23

    09:12 11.11.2025

  • 15 гост

    22 1 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ е създаден като ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, след 2000 година той постепенно прераства в ПОЛИТИЧЕСКА в интерес на ЧИНОВНИЦИТЕ, които го управляват. В момента лудите жаби и баби в Брюксел го превръщат във ВОЕННА в интерес на военнопромишления комплекс и икономическата основа на съюза рухва!

    09:16 11.11.2025

  • 16 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    "под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен"

    Още едни 💰 пари за бедната Урсула.

    09:17 11.11.2025

  • 17 Цвете

    3 9 Отговор
    ИДЕЯТА Е ЯСНА, НО ЗАЩО СЕ ДАВА ГЛАСНОСТ НА ОБЩЕСТВАТА ???? КОГАТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПЕРАЦИИ, МИСЛЯ, ЧЕ ТРЯБВА ДА Е ДИСКРЕТНО И ДА ЗНАЯТ САМО ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ДЕЙСТВАТ ПО ПРАВИЛАТА???

    09:21 11.11.2025

  • 18 Мухаа ха!

    7 2 Отговор
    Шпионски агенции!? Само това е достатъчен факт,за нивото на драскачите.Гугле превод ли използвате,или не сте чули,прочели за разузнавателни и контра разузнавателни служби и агенции.

    09:25 11.11.2025

  • 19 Иван Иванов

    11 0 Отговор
    ФАШИСТКОТО ОТРОЧЕ УРСУЛА НЯМА ДА СЕ СПРЕ ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ ЦЯЛА ЕВРОПА, В ТОВА ЧИСЛО И БЪЛГАРИЯ. ЧАКАТ НИ ТРУДНИ ДНИ БРАТЯ БЪЛГАРИ НО ТАЗИ ГАНГРЕНЯСАЛА МЕТАСТАЗА УРСУЛА И НЕЙНАТА ЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕНА ОТ ТЯЛОТО НА ЕВРОПА.

    Коментиран от #37

    09:34 11.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Без да се унищожи самагонения халифат няма да има мир!

    09:41 11.11.2025

  • 21 Пич

    2 6 Отговор
    Бункерното с ботокса ще виси от башнята на спаска.

    09:42 11.11.2025

  • 22 Пауърс Остин

    7 0 Отговор
    И като си говорим с всички комшии, де остава "тайната" на шпионажа?
    Имаме си тайна, наша, на цело село!

    09:48 11.11.2025

  • 23 Масон Тамплиеров Ротариански

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европейската комисия започна създаването":

    Не търтеи. Новата инквизиция се задава, новото гестапо!!!
    Но бъдете сигурни, че ще е по-страшно от предишните!
    Просто при сегашните, всичко човешко вече го няма!
    Честит ви нов световен ред по Троцкистски!!!!

    09:53 11.11.2025

  • 24 Перо

    6 0 Отговор
    Урсула е много “компетентна” по темата! Раздуват скъпата ЕС администрация и ще кипи безсмислен труд!

    09:59 11.11.2025

  • 25 Не мога да се успокоя ...!

    5 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски...😨🙄😮‍💨🤭?!

    10:00 11.11.2025

  • 26 Георгиев

    4 0 Отговор
    Тази няма спиране! Прибира пари от целия ЕС и го разпределя. Както иска. И вандалите дават и се молят и за техните страни, от където те грабят. Визирам най напред нашите. Управлява бъдещи високо разходни проекти. Всички вече знаем как се управляват те, имайки предвид ваксините (огромни количества, с определен срок, след който се унищожават. Пито платено, следа няма ). Ни вече иска да има достъп и до разузнавателната информация. Който има достъп, управлява. А според мен тя иска да управлява контраразузнаването, да не я хванат на тясно. И за какво й е тази дипко това, на бабишкерата? Всеки си една яхта, и там на спокоен остров хубава къща. И си живей остатъка до горе. Където не е ясно какво ще плаща.

    10:03 11.11.2025

  • 27 Има един...

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Главно "Ш"":

    ...още по-голям спец,в шпионската сфера...-
    Ген. Насето Атанасов....!
    Денонощно бръмчат,в кръглата му глава, руски шпиони на Путин...!

    10:03 11.11.2025

  • 28 Перо

    1 6 Отговор
    Но най важното е да се унищожи бункерната империя, а ботокса да бъде пратен в Хага, цената няма значение, ще я платим!

    Коментиран от #29, #31

    10:07 11.11.2025

  • 29 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Приятел ти пълен проводник. Не осъзнаваш за какво е това. Пълен контрол на държавите и хората. Ти това ли искаш.

    Коментиран от #35

    10:13 11.11.2025

  • 30 Лелееее

    3 0 Отговор
    Става страшно. Топа на топовете.

    10:14 11.11.2025

  • 31 Чичо

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    На тебе вече са ти унищожили всичко в тавана!
    Отдалеч е видно!

    10:16 11.11.2025

  • 32 ЕС е съюз

    3 0 Отговор
    на суверенни държави. Да се събират лидерите регулярно и да си решават. Цяла армада от търтеи хрантутници наврени в Брюксел се угояват за сметка на европейските граждани. Поне да бяха умни колкото търтеите !

    10:24 11.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    Хайде чао на север към демокрацията отивай! Кеф ти ким кеф ти пу

    10:40 11.11.2025

  • 36 Ами това , ако се приеме ще

    0 0 Отговор
    функционира като централизация на централизацията.

    10:41 11.11.2025

  • 37 Че ге варя

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван Иванов":

    Какво още чакаш а не си разпанал палатката в знак на протест пред Брюксел или пък грабвай сопата още по-радикално

    10:41 11.11.2025

