Руският президент Владимир Путин заминава на двудневно държавно посещение в Индия, по време на което ще обсъди двустранните отношения и международния дневен ред с премиера Нарендра Моди.

Визитата на руския президент ще започне с неофициален разговор с Моди. Срещата ще се проведе на 4 декември, насаме и във формат „един на един“. Според Юрий Ушаков, съветник на руския президент по международните въпроси, този разговор ще бъде един от ключовите акценти на посещението в Индия. Путин и Моди ще могат да обсъдят най-чувствителните и важни въпроси на двустранните отношения и международния дневен ред лице в лице.

На следващия ден, 5 декември, в Ню Делхи ще се проведат официални руско-индийски разговори на високо ниво. Ще бъде акцентиран целият дневен ред на руско-индийските отношения. Путин и Моди възнамеряват да обсъдят сътрудничеството в политическата, търговско-икономическата, научно-технологичната, културната и хуманитарната сфера. Лидерите ще разгледат и актуални международни и регионални въпроси. След двустранните разговори лидерите планират да направят изявления пред медиите.

В петък Путин и Моди ще участват в пленарната сесия на руско-индийския бизнес форум. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на търговско-икономическите отношения между двете страни. В същия ден руският президент ще проведе отделна среща с индийския президент Драупади Мурму. Путин ще посети и Мемориала на Махатма Ганди на втория ден от посещението си в Индия.

Очаква се разговорите на Путин в Индия да доведат до съвместно изявление, в което ще бъдат очертани "амбициозни планове за бъдещо сътрудничество в областта на политиката, сигурността, икономиката, финансите, транспорта, енергетиката, образованието и културата".

Планирано е да бъде одобрена програма за развитие на руско-индийското икономическо сътрудничество до 2030 г.

Страните ще подпишат и редица двустранни междуведомствени и търговски документи.



"Те обхващат както традиционни области на сътрудничество - военно-техническо сътрудничество, мирна ядрена енергия, енергийна сигурност и наука - така и нови перспективни области", заявиха от руското посолство в Индия. Освен това, Русия и Индия обсъждат споразумение за трудовата миграция между страните, съобщи Кремъл.

Путин и Моди поддържат интензивни двустранни контакти. Само тази година лидерите са провели пет телефонни разговора. Последната им среща е била лична в началото на септември в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, Китай.

Отношенията между Русия и Индия се характеризират с привилегировано стратегическо партньорство.

Путин редовно описва отношенията между двете страни като приятелски и доверителни. Моди отбеляза, че „дори при най-трудните обстоятелства Индия и Русия винаги са се движили напред, рамо до рамо“.

Путин подчерта, че Русия и Индия тясно координират усилията си на международната сцена, включително в рамките на ООН, БРИКС, Г-20 и ШОС. Москва отбеляза, че двете страни споделят сходни възгледи по много глобални въпроси.

Индия приветства усилията за мирно разрешаване на конфликта в Украйна и се надява, че всички страни ще подходят конструктивно към този въпрос, заяви премиерът Моди. Путин отбеляза, че всички приятели и партньори на Русия, включително Индия, подкрепят евентуални споразумения между Русия и Съединените щати за украинско уреждане, които бяха обсъдени на срещата на върха в Анкъридж.

Русия остава важен доставчик на енергия за Индия, заяви Кремъл. Песков отбеляза, че се правят опити "да се накаже Индия за закупуване на руски петрол в търговски сделки, провеждани в съответствие с международните търговски правила".

Кремъл подчерта, че "суверенните държави имат право сами да избират своите търговски партньори" и че по въпросите на доставките на руски петрол трябва да се вземат предвид позицията на страните купувачи и въпросът за печалбата. В същото време, както отбеляза Песков, въпросът за американските тарифи остава двустранен въпрос между Съединените щати и Индия и Москва не може и няма да се намесва в тези отношения.

На 27 август президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнително мито от 25% върху индийския внос, с което общата ставка достигна 50% - едно от най-високите мита на Вашингтон. Решението е свързано с "рязко увеличение на покупките на руски петрол от Делхи" - според американските власти делът му от вноса на страната е нараснал от по-малко от 1% до 42% след 2022 г. - както и с провала на търговските преговори: пет кръга са приключили без резултат, въпреки очакванията на индийските власти, че митата ще бъдат ограничени до 15%.

Индия нарича мерките на САЩ „неразумни и несправедливи“, но подчертава готовността си за диалог и по-нататъшни компромиси. Индийските власти също така посочват, че критиките на САЩ са "избирателни", тъй като Китай и Европейският съюз продължават подобни покупки на руски петрол.

Лидерите на двете страни си поставиха за цел да достигнат 100 милиарда долара търговски оборот до 2030 г.

Преговорите за споразумение за свободна търговия между Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Индия започнаха наскоро, като първият кръг се проведе в Ню Делхи в края на ноември. Според Владимир Иличев, заместник-министър на икономическото развитие на Русия, това споразумение ще осигури преференциален достъп на руските икономически оператори до пазар от 1,5 милиарда души. Премахването на забранителните тарифи на индийския пазар, които могат да надхвърлят 100%, ще допринесе за диверсификацията на руския износ.

Темата за доставките на руски системи С-400 в Индия е начело в дневния ред на двустранните отношения и ще бъде обсъдена по време на посещението на Путин в Ню Делхи, съобщи Кремъл. Въпросът за руските изтребители Су-57 със сигурност също ще бъде в дневния ред, отбеляза Песков.

Индийското правителство планира да задълбочи сътрудничеството с Русия в областта на отбраната.

Държавната дума на Русия прие закон за ратифициране на междуправителствено споразумение с Индия относно реда за разполагане на военни части, военни кораби и военни самолети. Това споразумение между двете правителства беше подписано в Москва на 18 февруари 2025 г.