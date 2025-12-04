The Times: Критикуват MI5 за "неадекватна защита" на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия

Британската контраразузнавателна служба MI5 се очаква да бъде критикувана за "неадекватна защита" на бившия полковник от ГРУ Сергей Скрипал, който беше осъден в Русия за шпионаж за Обединеното кралство и живееше в Англия, и дъщеря му Юлия, пише The Times.

Според изданието, това заключение ще бъде включено в доклад, планиран да бъде публикуван на 4 декември след публично разследване.

Според британците, Скрипал са били отровени на 4 март 2018 г. в Солсбъри с помощта на нервнопаралитичното вещество Новичок. По-късно Лондон заяви, че веществото е разработено в Русия, обвинявайки Москва в участие в инцидента. Руската страна категорично отхвърли всички спекулации по този въпрос.

През юли 2018 г. британката Доун Стърджис почина след контакт с токсично вещество в град Еймсбъри, близо до Солсбъри. Според статията, докладът за обстоятелствата на смъртта ѝ ще критикува MI5 за „неспособността ѝ да защити Скрипал и широката общественост“. Идно от заключенията на четиригодишното публично разследване е, че Скрипал е бил „лесна мишена“ поради лошото ниво на личната му защита.

През ноември 2021 г. Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство прекласифицира разследването на Стърджис от разследване на съдебния лекар в публично разследване, така че съдия да може да прегледа класифицирани документи и да отговори на допълнителни въпроси относно обстоятелствата около смъртта ѝ и предполагаемото участие на Русия. Разследването се председателства от бившия съдия от Върховния съд Антъни Хюз. Изслушванията се проведоха от октомври до декември 2024 г. в Солсбъри и Лондон.

Руското посолство смята, че резултатите от разследването ще бъдат лишени от достоверност поради политизирането му и нарече решението на Министерството на вътрешните работи поредна стъпка „към квазисъдебно „потвърждение“ на политическата версия на събитията“.

Отравянето на Скрипал през март 2018 г. предизвика международен скандал. Четири месеца по-късно британската полиция съобщи за нов инцидент в близкия Еймсбъри: двама души „са били изложени на неизвестно вещество“ и са били хоспитализирани в критично състояние. По-късно Скотланд Ярд потвърди, че мъжът и жената са били отровени със същото вещество като Скрипал. На 8 юли 44-годишната Стърджис, жертвата на отравянето, почина в болницата в Солсбъри. Втората жертва, 45-годишният Чарли Роули, оцеля.

Британски правителствени служители твърдят, че руската държава е замесена в отравянето на Скрипал с A234 и че Стърджис е била случайна жертва, след като партньорът ѝ Роули ѝ е дал бутилка с нещо, което той смята за парфюм.

Местонахождението на Скрипал след изписването им от болницата е неизвестно. Сергей Скрипал обаче предостави писмени доказателства на процеса срещу Стърджис през октомври 2014 г. Той заяви, че не е смятал за необходимо да живее в затворена зона с висока степен на сигурност, след като се е преместил във Великобритания през 2010 г. в резултат на размяна на затворници между Русия и Запада. Скрипал заяви, че домът му в Солсбъри е на тиха улица и че някои от съседите му са бивши полицаи. Бившият служител на ГРУ заяви, че използва стандартни средства за комуникация, че в дома му липсва система за сигурност и че отказва камери за видеонаблюдение, защото „не иска да живее под наблюдение“.