Politico: Вашингтон планира масови съкращения и намаляване на персонала във федералните агенции

Администрацията на Вашингтон планира да започне масови съкращения и намаляване на персонала във федералните агенции през следващите няколко дни поради частичното спиране на работата на правителството.

Директорът на Службата за управление и бюджет на Белия дом Ръсел Воут е уведомил републиканците в Камарата на представителите за това, съобщи Politico в сряда. Според източници на изданието, Воут е отбелязал по време на закрити консултации със законодателите, че масовите съкращения и уволнения, включително временни, ще започнат „след ден-два“. Директорът е уточнил, че поради спирането на работата на САЩ някои програми, подкрепящи семейства с ниски доходи, ще бъдат спрени.

Военнослужещите ще спрат да получават заплати от 15 октомври, освен ако финансирането от федералното правителство не бъде възобновено. Вогт съобщи също, че администрацията на Вашингтон в момента преразглежда предварително взети решения за отпускане на милиарди долари за развитие на инфраструктурата в щата Ню Йорк.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс потвърди по-рано на 1 октомври, че Белият дом възнамерява да използва спирането на работата на правителството, за да намали допълнително размера на американското правителство. Федералното правителство на САЩ частично прекрати дейността си в полунощ на 1 октомври (7:00 ч. българско време) поради липса на финансиране. Това се случи, след като представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса на САЩ не успяха да се споразумеят за редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно в провокиране на спирането и удължаването му с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, продължават да работят, ако финансирането на федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания се налагат и на онези държавни служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но те обикновено се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.