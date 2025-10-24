Новини
Президентът на Еквадор Нобоа стана жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони

24 Октомври, 2025 11:52, обновена 24 Октомври, 2025 11:53 492 1

Случаят идва на фона на протести на коренното население срещу политиките му

Президентът на Еквадор Нобоа стана жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Еквадорският президент Даниел Нобоа заяви вчера, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони и конфитюр, получени по време на публично събитие. Според него продуктите съдържат три химически вещества, предава Франс прес, цитирана от БТА.

Това е вторият сигнал за опит за убийство срещу президента Нобоа, подаден от правителството, на фона на интензивни протести на коренното население срещу неговата политика.

"Наличието на тези три химични съединения във висока концентрация не може да бъде случайно," заяви Нобоа в интервю за телевизия Си Ен Ен. Военната служба, отговаряща за сигурността му, е подала сигнал в прокуратурата.

"Подадохме сигнал, представихме доказателствата – концентрацията на трите химически вещества в бонбоните," добави президентът.

Предишни инциденти

В началото на месеца правителството съобщи, че колата на Нобоа е станала мишена на стрелба, приписвана на представители на коренното население, което също бе квалифицирано като опит за убийство.

От средата на септември протести на коренното население блокират пътища в няколко провинции. Демонстрациите са организирани от най-голямата организация на коренното население в страната, Conaie, която се противопоставя на премахването на субсидията за дизелово гориво.

На 16 ноември в страната е насрочен референдум, чрез който Нобоа се надява да прокара по-радикални промени в конституцията, свързани с борбата срещу трафика на наркотици.


Еквадор
