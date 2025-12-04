Новини
Свят »
Великобритания »
The Times: Критикуват MI5 за "неадекватна защита" на Сергей Скрипали дъщеря му Юлия

The Times: Критикуват MI5 за "неадекватна защита" на Сергей Скрипали дъщеря му Юлия

4 Декември, 2025 03:29, обновена 4 Декември, 2025 03:40 508 5

  • сергей скрипал-
  • ми5-
  • служби-
  • новичок-
  • отравяне

Отравянето на бившия полковник от ГРУ на Русия през март 2018 г. предизвика международен скандал

The Times: Критикуват MI5 за "неадекватна защита" на Сергей Скрипали дъщеря му Юлия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската контраразузнавателна служба MI5 се очаква да бъде критикувана за "неадекватна защита" на бившия полковник от ГРУ Сергей Скрипал, който беше осъден в Русия за шпионаж за Обединеното кралство и живееше в Англия, и дъщеря му Юлия, пише The Times.

Според изданието, това заключение ще бъде включено в доклад, планиран да бъде публикуван на 4 декември след публично разследване.

Според британците, Скрипал са били отровени на 4 март 2018 г. в Солсбъри с помощта на нервнопаралитичното вещество Новичок. По-късно Лондон заяви, че веществото е разработено в Русия, обвинявайки Москва в участие в инцидента. Руската страна категорично отхвърли всички спекулации по този въпрос.

През юли 2018 г. британката Доун Стърджис почина след контакт с токсично вещество в град Еймсбъри, близо до Солсбъри. Според статията, докладът за обстоятелствата на смъртта ѝ ще критикува MI5 за „неспособността ѝ да защити Скрипал и широката общественост“. Идно от заключенията на четиригодишното публично разследване е, че Скрипал е бил „лесна мишена“ поради лошото ниво на личната му защита.

През ноември 2021 г. Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство прекласифицира разследването на Стърджис от разследване на съдебния лекар в публично разследване, така че съдия да може да прегледа класифицирани документи и да отговори на допълнителни въпроси относно обстоятелствата около смъртта ѝ и предполагаемото участие на Русия. Разследването се председателства от бившия съдия от Върховния съд Антъни Хюз. Изслушванията се проведоха от октомври до декември 2024 г. в Солсбъри и Лондон.

Руското посолство смята, че резултатите от разследването ще бъдат лишени от достоверност поради политизирането му и нарече решението на Министерството на вътрешните работи поредна стъпка „към квазисъдебно „потвърждение“ на политическата версия на събитията“.

Отравянето на Скрипал през март 2018 г. предизвика международен скандал. Четири месеца по-късно британската полиция съобщи за нов инцидент в близкия Еймсбъри: двама души „са били изложени на неизвестно вещество“ и са били хоспитализирани в критично състояние. По-късно Скотланд Ярд потвърди, че мъжът и жената са били отровени със същото вещество като Скрипал. На 8 юли 44-годишната Стърджис, жертвата на отравянето, почина в болницата в Солсбъри. Втората жертва, 45-годишният Чарли Роули, оцеля.

Британски правителствени служители твърдят, че руската държава е замесена в отравянето на Скрипал с A234 и че Стърджис е била случайна жертва, след като партньорът ѝ Роули ѝ е дал бутилка с нещо, което той смята за парфюм.

Местонахождението на Скрипал след изписването им от болницата е неизвестно. Сергей Скрипал обаче предостави писмени доказателства на процеса срещу Стърджис през октомври 2014 г. Той заяви, че не е смятал за необходимо да живее в затворена зона с висока степен на сигурност, след като се е преместил във Великобритания през 2010 г. в резултат на размяна на затворници между Русия и Запада. Скрипал заяви, че домът му в Солсбъри е на тиха улица и че някои от съседите му са бивши полицаи. Бившият служител на ГРУ заяви, че използва стандартни средства за комуникация, че в дома му липсва система за сигурност и че отказва камери за видеонаблюдение, защото „не иска да живее под наблюдение“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 3 Отговор
    Той като нашият Георги Марков.

    Варварство е това отвсякъде - меко казано.

    04:06 04.12.2025

  • 2 някой лъже

    1 0 Отговор
    били отровени с новичок само дето не се споминали , а според ингилизите новичок е толкова отровен, че няма празно.

    04:11 04.12.2025

  • 3 Георгиев

    0 0 Отговор
    Много се шуми за този газ Новичок. Не разбирам що за оръжие е той, след като трябва специален подход за употреба и съмнително поражение. Скрипал и дъщеря му са живи и здрави. Нещо ми се струва, че се измисля постановка, която методично се натрапва на слушателя и зрителя. Имали го този газ и какви са му пораженията? Никъде не срещам кратко и ясно описание, както сме учили за табун, зарин, зоман - скорост на действие, вид поражения. Друго ще е да се извадят факти от десетките американски биолаборатории в Окраина. Ще ви се изправи косата за техните продукти със замисъл и вид поражения. А тия на Израел?

    04:18 04.12.2025

  • 4 койдазнай

    0 0 Отговор
    Баширов и Мишкин лично обясниха по телевизора, че са ходили в Солсбъри да гледат прочутият Шпил на катедралата там!

    04:26 04.12.2025

  • 5 И най какво ни вълнува тояПЕДЕРАСТ?

    0 0 Отговор
    каква е тая претоплена стара манджа?

    за някакъв руски предател?! ай у ляво пука ми че ми дреме за тояБОКЛУК

    04:27 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания