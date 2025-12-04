Захарова се подигра на семейство Зеленски: Олена вече има шанс да върне вниманието на съпруга си

Съпругата на Володимир Зеленски, Олена, получи шанс да се състезава за вниманието на съпруга си след оставката на началника на кабинета му Андрей Йермак, смятан за дясна ръка на Зеленски.

Това иронично съобщение написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

„Прочетох: „Ермак, дясната ръка на Зеленски, беше уволнен.“ Трудно е да се каже до какво ще доведе това, но Олена очевидно има шанс да си върне вниманието на съпруга си сега, когато дясната му ръка е свободна“, коментира дипломатът.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Този скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство. Парламентът беше разпуснат и няколко депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на Ермак.

На 28 ноември служители на антикорупционната служба претърсиха апартамента и офиса му. По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.