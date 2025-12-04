Новини
Захарова се подигра на семейство Зеленски: Олена вече има шанс да върне вниманието на съпруга си
Захарова се подигра на семейство Зеленски: Олена вече има шанс да върне вниманието на съпруга си

4 Декември, 2025 05:02, обновена 4 Декември, 2025 05:10 1 206 15

Така говорителят на МВнР на Русия коментира уволнението на "дясната ръка" на президента, Андрий Ермак

Захарова се подигра на семейство Зеленски: Олена вече има шанс да върне вниманието на съпруга си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на Володимир Зеленски, Олена, получи шанс да се състезава за вниманието на съпруга си след оставката на началника на кабинета му Андрей Йермак, смятан за дясна ръка на Зеленски.

Това иронично съобщение написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

„Прочетох: „Ермак, дясната ръка на Зеленски, беше уволнен.“ Трудно е да се каже до какво ще доведе това, но Олена очевидно има шанс да си върне вниманието на съпруга си сега, когато дясната му ръка е свободна“, коментира дипломатът.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Този скандал предизвика дълбока криза в украинското правителство. Парламентът беше разпуснат и няколко депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на Ермак.

На 28 ноември служители на антикорупционната служба претърсиха апартамента и офиса му. По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мурка

    5 1 Отговор
    ТЕ тука сбърка марче---стара поговорка има БОЛЕН се ВДИГА КАХЪРЕН НЕ

    05:14 04.12.2025

  • 2 Верно

    6 4 Отговор
    Зеления стана за шегу !

    05:15 04.12.2025

  • 3 Гориил

    6 3 Отговор
    Много скоро скандал с украински деца в Турция ще шокира Европа. Елена е получила огромни суми пари, за да изпрати децата си в Турция. Тези деца са преминали през три кръга на ада и нямат как да се върнат в родината си. Всички подробности скоро ще бъдат публикувани в десни и крайнодесни вестници.

    05:16 04.12.2025

  • 4 Име

    6 5 Отговор
    Умна, красива и работлива!

    Коментиран от #5

    05:20 04.12.2025

  • 5 Гориил

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    За съжаление, тя е алчна и стисната.Като Елена Чаушеску.

    05:28 04.12.2025

  • 6 Накратко за Мара

    6 10 Отговор
    Цинична,противна,рашистка крава.

    05:35 04.12.2025

  • 7 Охубоху

    5 1 Отговор
    Изпит по физика. Професорът бил някакъв голям гадняр и решил да скъса всички студенти. Влиза първия студент. Професорът го пита: - Вие пътувате с автобус. Горещо е. Какво ще направите? - Ще отворя прозорчето на автобуса. - Правилно. А сега ми изчислете промяната в аеродинамиката на автобуса причинено от отворения прозорец. Студентът. Шаш! - Не можете? Двойка. Следващият да влиза. Така минали няколко студента и професорът ги скъсал всичките. Влиза студентка. - Така. Колежке, Вие пътувате в автобус. Много е горещо. Какво ще направите – пак пита професорът? - Ами. Ще си сваля сакото. - Не. Не ме разбрахте. Много е горещо. - Ами тогава ще си сваля и блузата. - Пак не ме разбрахте – инати се професорът. - Изключително много горещо е. Какво ще направите? - Ами. Ще си сваля и полата. - Ама не Ви ли е страх? Препълнен автобус? - Ако ще и целия автобус да ме изчка, никога няма да отворя прозореца.

    Коментиран от #8

    05:43 04.12.2025

  • 8 Мъжко порно от БГ 🏳️‍🌈💦

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Охубоху":

    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    05:48 04.12.2025

  • 9 хихи

    2 0 Отговор
    А за Кая нито дума! Тя постоянно мисли за Путин, даже кекс да правис мъжа си пак за Путин мисли...

    Коментиран от #10

    05:54 04.12.2025

  • 10 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    ТЕ ТОВА ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА Е -------ЛЮБОВ

    Коментиран от #14

    05:58 04.12.2025

  • 13 Ццц

    1 0 Отговор
    Да не се окаже, че и в Украйна има инициали Д.П. - дрогиран пИд...И......... ст. 🤣

    06:10 04.12.2025

  • 14 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    Несподелена Любов.... Путин поне да беше казал, че е умна и красива....

    06:17 04.12.2025

  • 15 М даааа

    0 0 Отговор
    Алкохола променя съзнанието! С напредването на възрастта и кожата!

    06:33 04.12.2025

