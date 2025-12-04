Новини
Кадиров чака заповед от Путин: Бързо ще приключим Европа!

4 Декември, 2025 05:39, обновена 4 Декември, 2025 05:45 1 645 20

Чеченският лидер коментира изявлението на руския президент за готовността на Москва за война със Запада

Кадиров чака заповед от Путин: Бързо ще приключим Европа! - 1
Милен Ганев

Чеченският лидер Рамзан Кадиров повтори изявлението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа.

„Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповедта! Всичко ще приключи много бързо и очевидно не в полза на тези, които са решили да започнат война с Русия“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Путин по-рано заяви, че Русия няма намерение да воюва с Европа, точка, която Русия редовно повтаря. Ако обаче Европа внезапно започне война, не може да има съмнение относно готовността на Русия „точно сега“.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Сигурно

    20 5 Отговор
    Кая Калас ще набие Путин !

    Коментиран от #18

    05:49 04.12.2025

  • 3 Явно някоя козичка

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Има ли":

    Ще бъде кръстена Европа и кадирката бързо ще е приключи. Друг шанс няма.

    05:57 04.12.2025

  • 5 Лечител

    22 14 Отговор
    Шизофренията и параноята в империята на злото Русия отдавна са заразни заболявания .

    Коментиран от #9

    05:59 04.12.2025

  • 6 Странно

    5 2 Отговор
    В последно време, всичко изглежда, като черна комедия.

    06:05 04.12.2025

  • 7 И като Коалицията на Мераклиите

    12 3 Отговор
    предизвикат Русия "превантивно", пак ще ревнат, че Путин излъгал, че нямал намерение да напада Европа, а подло започнал пак "непредизвикано пълномащабно"/

    Когато и да ги изритат народите им тези психопати, все ще е късно!

    06:05 04.12.2025

  • 8 Факт

    8 10 Отговор
    Войната е само в главите на ЕвроУрсулите !

    06:06 04.12.2025

  • 9 Май не знаеш

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лечител":

    кой обяви за превантивни удари? А?
    Информирайте се преди да пишете!

    06:09 04.12.2025

  • 10 Георги

    14 4 Отговор
    като Украйна или още по-бързо?

    Коментиран от #12

    06:09 04.12.2025

  • 11 Кая Калас

    4 0 Отговор
    НАТО иска от страните-членки да отделят над 1 милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна

    06:15 04.12.2025

  • 12 Четете бе!

    8 16 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Путин изрично обясни, че ако мераклиите нападнат превантивно, отговара няма да бъде така внимателен както с Украйна, която Русия има за роднина, а бърз и решителен!

    Коментиран от #15

    06:19 04.12.2025

  • 14 Факт

    17 8 Отговор
    В стила на всички комплексари и глупаци е да се правят на мачовци и смелчаци. Рашистите и русофилите са шампиони в тази дисциплина.

    Коментиран от #19

    06:25 04.12.2025

  • 15 Путлер е патологичен лъжец и подлец

    15 7 Отговор

    До коментар #12 от "Четете бе!":

    Никой не му вярва, освен загубеняците.

    06:28 04.12.2025

  • 16 Уса

    0 0 Отговор
    Алах да благослови г-н Кадиров унищожителя на европейската згън.Европееца е пират,крадец и средновековен примат

    06:29 04.12.2025

  • 17 Ще има пак съпун с лого

    0 0 Отговор
    "Произведено в Германия",като през ВСВ.Един ром за миризма,един славянин за белина и един русиян за пяна.

    06:29 04.12.2025

  • 18 Българин....

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сигурно":

    ПървоСвирка...И след това ще го набие!!!😁

    06:30 04.12.2025

  • 19 болгарин..

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    П0мак0вь-пиши на станбулски,имперята ти запази кирилицата и християнството,понимаешь ли фесьдиарбекирски

    06:32 04.12.2025

  • 20 Морски

    0 0 Отговор
    Тиквата и Шиши като нищо ще се опитат да ни хвърлят във война за да могат да оцелеят поне още малко време

    06:37 04.12.2025

