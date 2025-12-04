Кадиров чака заповед от Путин: Бързо ще приключим Европа!

Чеченският лидер Рамзан Кадиров повтори изявлението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа.
„Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповедта! Всичко ще приключи много бързо и очевидно не в полза на тези, които са решили да започнат война с Русия“, написа Кадиров в своя Telegram канал.
Путин по-рано заяви, че Русия няма намерение да воюва с Европа, точка, която Русия редовно повтаря. Ако обаче Европа внезапно започне война, не може да има съмнение относно готовността на Русия „точно сега“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Сигурно
Коментиран от #18
05:49 04.12.2025
3 Явно някоя козичка
До коментар #1 от "Има ли":Ще бъде кръстена Европа и кадирката бързо ще е приключи. Друг шанс няма.
05:57 04.12.2025
5 Лечител
Коментиран от #9
05:59 04.12.2025
6 Странно
06:05 04.12.2025
7 И като Коалицията на Мераклиите
Когато и да ги изритат народите им тези психопати, все ще е късно!
06:05 04.12.2025
8 Факт
06:06 04.12.2025
9 Май не знаеш
До коментар #5 от "Лечител":кой обяви за превантивни удари? А?
Информирайте се преди да пишете!
06:09 04.12.2025
10 Георги
Коментиран от #12
06:09 04.12.2025
11 Кая Калас
06:15 04.12.2025
12 Четете бе!
До коментар #10 от "Георги":Путин изрично обясни, че ако мераклиите нападнат превантивно, отговара няма да бъде така внимателен както с Украйна, която Русия има за роднина, а бърз и решителен!
Коментиран от #15
06:19 04.12.2025
14 Факт
Коментиран от #19
06:25 04.12.2025
15 Путлер е патологичен лъжец и подлец
До коментар #12 от "Четете бе!":Никой не му вярва, освен загубеняците.
06:28 04.12.2025
16 Уса
06:29 04.12.2025
17 Ще има пак съпун с лого
06:29 04.12.2025
18 Българин....
До коментар #2 от "Сигурно":ПървоСвирка...И след това ще го набие!!!😁
06:30 04.12.2025
19 болгарин..
До коментар #14 от "Факт":П0мак0вь-пиши на станбулски,имперята ти запази кирилицата и християнството,понимаешь ли фесьдиарбекирски
06:32 04.12.2025
20 Морски
06:37 04.12.2025