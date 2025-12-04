Кадиров чака заповед от Путин: Бързо ще приключим Европа!

Чеченският лидер Рамзан Кадиров повтори изявлението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа.

„Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповедта! Всичко ще приключи много бързо и очевидно не в полза на тези, които са решили да започнат война с Русия“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Путин по-рано заяви, че Русия няма намерение да воюва с Европа, точка, която Русия редовно повтаря. Ако обаче Европа внезапно започне война, не може да има съмнение относно готовността на Русия „точно сега“.