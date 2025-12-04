Гласът на народа! Много европейци смятат, че война с Русия е напълно възможна

Много европейци се опасяват, че рискът от война с Русия е висок, показва проучване, проведено в девет страни от ЕС и публикувано днес от френското списание "Гран континан", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Повече от половината (51%) от анкетираните смятат, че има "висок" или "много висок" риск Русия да влезе във война с тяхната страна в следващите години, сочи проучването, проведено сред 9553 души с помощта на квотния метод. Проучването е проведено в края на ноември от института "Клъстър 17" във Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Хърватия, Белгия и Нидерландия, като във всяка от тях са анкетирани над 1000 души.
Те са отговаряли на въпроса "Според вас, възможно ли е Русия да влезе във война с вашата страна през следващите години?"
Възприемането на риска от открит конфликт с Русия варира в зависимост от страната. В Полша, граничеща с Русия и нейния съюзник Беларус, 77% от анкетираните считат този риск за висок или много висок. Техният брой е 54% във Франция и 51% в Германия.
За разлика от поляците, 65% от анкетираните италианци считат риска за нисък или несъществуващ.
Резултатите от това проучване показват също, че 81% от анкетираните не вярват или почти не вярват, че през следващите години ще избухне война с Китай.
"Следователно Русия представлява, с голяма разлика, най-сериозната заплаха за война според европейското обществено мнение", анализира геополитическото издание "Гран континан".
"Ако Русия е голямата държавна заплаха, то тероризмът е най-непосредствената заплаха в европейското обществено мнение. В деветте страни, обхванати от проучването, 63% от анкетираните считат риска от открита война с терористични организации за "висок" (или много висок - бел. АФП), добавя изданието.
Анкетираните се съмняват във военните способности на собствената си страна срещу Москва. Повече от две трети (69%) от тях смятат, че страната им "изобщо не е" или "по-скоро не е" способна да се защити срещу руска агресия. Във Франция, единствената държава от списъка, която разполага с ядрено оръжие, анкетираните са най-малко песимистични, като 44% смятат, че страната им е "напълно" или "по-скоро" способна да се защити.
В другия край на спектъра са белгийците, италианците и португалците, които в по-голямата си част смятат, че страната им е неспособна да се защити (съответно 87%, 85% и 85%).
Проучването обхваща цяла поредица от теми, като например показва, че 55% от анкетираните смятат, че Европа трябва да заеме балансирана позиция между двата големи геополитически съперника в света, САЩ и Китай.
Близо половината, 48%, считат Доналд Тръмп за "един от най-лошите президенти в историята на САЩ", но отново има големи различия по страни.
По-голямата част от европейците възприемат имиграцията като "заплаха за единството на страната". Това чувство е по-силно изразено в северната и източната част на континента, отколкото в южната.
Освен това европейците подкрепят намаляването на публичните разходи и броя на държавните служители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СССР се завръща
Коментиран от #11
10:22 04.12.2025
2 пеев свинефски
Коментиран от #17
10:22 04.12.2025
3 1488
10:23 04.12.2025
4 Медуня
това е сблъсък на две взаимно изключващи се философий...
ние сме антитеза на цялата руска просташка същност!
Коментиран от #13, #16, #18
10:23 04.12.2025
5 Никой нормален
10:24 04.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Близо ОСЕМДЕСЕТ процента от младите италианци,
между 15 и 20 години
НЕ БИХА ВОЮВАЛИ ЗА ЕсеС‼️
10:24 04.12.2025
7 гост
Коментиран от #22, #23
10:24 04.12.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:25 04.12.2025
9 Хахахаха
10:25 04.12.2025
10 Ангелогласний
Лукови глави колкото щеш.....
10:26 04.12.2025
11 Хахахаха
До коментар #1 от "СССР се завръща":Ами защото руснаците не са спечелили. Рашите даже Донбас не могат да асвабадят.
Коментиран от #20
10:26 04.12.2025
12 Атина Палада
10:26 04.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Медуня":Какво ще рече философиЙ бе ЕнтЕлегент 🤔❗
Коментиран от #21
10:27 04.12.2025
14 Сила
10:27 04.12.2025
15 Фкоф
10:27 04.12.2025
16 Мурка
До коментар #4 от "Медуня":Така е не са много УМНИ да свалиш фесовете на туи продажно племе-че и ги поддържаш 45 години
10:28 04.12.2025
17 Хи хи хи
До коментар #2 от "пеев свинефски":Има жена крие се А ти караш на ръкоделие
10:28 04.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Медуня":Нужно то е малко УбразованиЙ първо ‼️
10:29 04.12.2025
19 свидетел
10:30 04.12.2025
20 СССР се завръща
До коментар #11 от "Хахахаха":Снощи започна ужасна нощ в Украйна. Току-що се беше стъмнило, звездите се появиха на небето, а служители и куратори на СБУ от Киев се бяха събрали на среща... А после историята беше друга. Ракета „Искандер“ влетя в сградата на украинската „тайна канцелария “. Дали е била крилата ракета или квазибалистична ракета, сега е невъзможно да се определи. Важен е ефектът. Взривът беше толкова мощен, че сградата беше взривена на парчета: части от стените се срутиха, плочите на пода паднаха. Купчина трупове , които все още се изкопават, и изгорели секретни архиви. Накратко, както казват военните, уцели „кол“, тоест право в целта
10:31 04.12.2025
21 Медуня
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":ганя не е ли учил древногръцки?
10:31 04.12.2025
22 Сила
До коментар #7 от "гост":И аз го гледах ...дай им линк на копейте да го видят !!! Човка си го каза ..."За пореден път подценихме ситуацията , за пореден път !!!" Хотели лучше , а получилас как всегда !!!
10:31 04.12.2025
23 колкото и измишльотини да напишеш
До коментар #7 от "гост":неможеш да промениш реалността!!! и също така русия никога не е казва че ще приключи за три дни а америка и по-точно натовски генерал !!! украинския народ наистина е с русия доказаха се през последните години като издаваха местата на “украинската” армия кадето се укриват между цивилни ! просто няма смисъл да се напъваш защото от напъните ти може само да излезе нещо кафяво отзад нещо с което се показват и твоите идоли евро-джендърските управници…
10:32 04.12.2025