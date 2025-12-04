Новини
Гласът на народа! Много европейци смятат, че война с Русия е напълно възможна
  Тема: Украйна

Гласът на народа! Много европейци смятат, че война с Русия е напълно възможна

4 Декември, 2025

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • война-
  • владимир путин

Резултатите от това проучване показват също, че 81% от анкетираните не вярват или почти не вярват, че през следващите години ще избухне война с Китай

Гласът на народа! Много европейци смятат, че война с Русия е напълно възможна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Много европейци се опасяват, че рискът от война с Русия е висок, показва проучване, проведено в девет страни от ЕС и публикувано днес от френското списание "Гран континан", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Повече от половината (51%) от анкетираните смятат, че има "висок" или "много висок" риск Русия да влезе във война с тяхната страна в следващите години, сочи проучването, проведено сред 9553 души с помощта на квотния метод. Проучването е проведено в края на ноември от института "Клъстър 17" във Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Хърватия, Белгия и Нидерландия, като във всяка от тях са анкетирани над 1000 души.

Още новини от Украйна

Те са отговаряли на въпроса "Според вас, възможно ли е Русия да влезе във война с вашата страна през следващите години?"

Възприемането на риска от открит конфликт с Русия варира в зависимост от страната. В Полша, граничеща с Русия и нейния съюзник Беларус, 77% от анкетираните считат този риск за висок или много висок. Техният брой е 54% във Франция и 51% в Германия.

За разлика от поляците, 65% от анкетираните италианци считат риска за нисък или несъществуващ.

Резултатите от това проучване показват също, че 81% от анкетираните не вярват или почти не вярват, че през следващите години ще избухне война с Китай.

"Следователно Русия представлява, с голяма разлика, най-сериозната заплаха за война според европейското обществено мнение", анализира геополитическото издание "Гран континан".

"Ако Русия е голямата държавна заплаха, то тероризмът е най-непосредствената заплаха в европейското обществено мнение. В деветте страни, обхванати от проучването, 63% от анкетираните считат риска от открита война с терористични организации за "висок" (или много висок - бел. АФП), добавя изданието.

Анкетираните се съмняват във военните способности на собствената си страна срещу Москва. Повече от две трети (69%) от тях смятат, че страната им "изобщо не е" или "по-скоро не е" способна да се защити срещу руска агресия. Във Франция, единствената държава от списъка, която разполага с ядрено оръжие, анкетираните са най-малко песимистични, като 44% смятат, че страната им е "напълно" или "по-скоро" способна да се защити.

В другия край на спектъра са белгийците, италианците и португалците, които в по-голямата си част смятат, че страната им е неспособна да се защити (съответно 87%, 85% и 85%).

Проучването обхваща цяла поредица от теми, като например показва, че 55% от анкетираните смятат, че Европа трябва да заеме балансирана позиция между двата големи геополитически съперника в света, САЩ и Китай.

Близо половината, 48%, считат Доналд Тръмп за "един от най-лошите президенти в историята на САЩ", но отново има големи различия по страни.

По-голямата част от европейците възприемат имиграцията като "заплаха за единството на страната". Това чувство е по-силно изразено в северната и източната част на континента, отколкото в южната.

Освен това европейците подкрепят намаляването на публичните разходи и броя на държавните служители.


  • 1 СССР се завръща

    13 2 Отговор
    Ако има мирно споразумение, слагащо край на боевете в Украйна, кой трябва да го подпише? Проблемът, обяснява анализаторът Ларс Берн в SwebbTV, е, че мнозина на Запад все още не разбират, че руснаците са спечелили. Той също така подчертава, че това е „война чрез посредници“ между САЩ/НАТО и Русия, в която Украйна е служила само като пешка в ръцете на Запада. „Губещите обикновено не биват питани“, заключи Берн

    Коментиран от #11

    10:22 04.12.2025

  • 2 пеев свинефски

    3 16 Отговор
    румен радев е голем буклук и се крие зад жена си

    Коментиран от #17

    10:22 04.12.2025

  • 3 1488

    18 2 Отговор
    на запад са кретени със съмнителен пол

    10:23 04.12.2025

  • 4 Медуня

    3 19 Отговор
    не само неизбежна тя е напълно нужна...
    това е сблъсък на две взаимно изключващи се философий...
    ние сме антитеза на цялата руска просташка същност!

    Коментиран от #13, #16, #18

    10:23 04.12.2025

  • 5 Никой нормален

    15 0 Отговор
    Човек не иска война и убийства. Този “народ” явно само вие си го съчинявате

    10:24 04.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 2 Отговор
    Проучване в Италия показа :
    Близо ОСЕМДЕСЕТ процента от младите италианци,
    между 15 и 20 години
    НЕ БИХА ВОЮВАЛИ ЗА ЕсеС‼️

    10:24 04.12.2025

  • 7 гост

    3 5 Отговор
    Жесток урок в Украйна: Руски генерал разби тролската илюзия за "жеста на добра воля" за Киев . "По традиция, имаше подценяване на врага и надценяване на силите и способностите на нашите войници. Всеки, ако си спомняте, казваше на 22 февруари (2022 година), че войната ще свърши за 3 дни. Но, за съжаление, нещата не се развиха така". Думите са не на кого да е, а на бившия зам.-командващ руските сухопътни сили генерал-полковник Владимир Чиркин. Той беше безмилостен в интервю пред камера: "Давам слаба оценка на цялото руско разузнаване". Генералът директно казва, че руснаците са получили много жесток урок в Украйна. И конкретно обясни защо руското разузнаване следва да си посипе главата с пепел – защото е казало преди руската пълномащабна инвазия, че 70% от украинците подкрепяли Русия, докато се е оказало точно обратното. "В същността си проблемът е, че ръководството на страната получи грешна информация. И до какво доведе това? За първите няколко седмици научихме сериозен и суров урок, а бившият военен министър (Сергей Шойгу, настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия) се опита да излезе "красиво" от ситуацията, наричайки (отстъплението ни) жест на добра воля".

    Коментиран от #22, #23

    10:24 04.12.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 11 Отговор
    снощи гледам през терасата банда евроджендъри накъсаха една копейика...свалиха го с 2 шамара и го почнаха..отиде му и червения потник и всичко..накъсаха го направо..пазете се , копеи

    10:25 04.12.2025

  • 9 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Война с рашата вече щеше да е реалност, ако Украйна беше паднала.

    10:25 04.12.2025

  • 10 Ангелогласний

    6 1 Отговор
    Ама непредизвикано ли щяла Русия да ги напада или след като й откраднат стотици милиарди евра?
    Лукови глави колкото щеш.....

    10:26 04.12.2025

  • 11 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "СССР се завръща":

    Ами защото руснаците не са спечелили. Рашите даже Донбас не могат да асвабадят.

    Коментиран от #20

    10:26 04.12.2025

  • 12 Атина Палада

    3 5 Отговор
    до последния руснак

    10:26 04.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Медуня":

    Какво ще рече философиЙ бе ЕнтЕлегент 🤔❗

    Коментиран от #21

    10:27 04.12.2025

  • 14 Сила

    2 2 Отговор
    Искам Костя Копейкин да поведе русофилите в атака , искам да нападнат и завладеят Цюрих , Виена , Париж и Берлин !!! Слава на Костя Кафявия Балкански Фюрер !!!

    10:27 04.12.2025

  • 15 Фкоф

    1 2 Отговор
    Лъжливите социологически проучвания.Да се потърси сметка на тия които ги тиражират за подстрекаване на война и да отиват незабавно на източния фронт като са такива мераклии да ни отърват от присъствието си.

    10:27 04.12.2025

  • 16 Мурка

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Медуня":

    Така е не са много УМНИ да свалиш фесовете на туи продажно племе-че и ги поддържаш 45 години

    10:28 04.12.2025

  • 17 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "пеев свинефски":

    Има жена крие се А ти караш на ръкоделие

    10:28 04.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Медуня":

    Нужно то е малко УбразованиЙ първо ‼️

    10:29 04.12.2025

  • 19 свидетел

    1 0 Отговор
    "европейците" имат бръмбари в главите ! поддават се на идиотска пропаганда ! ние, балканците имаме по-рационално мислене поради дългогодишното слушане на лъжи !

    10:30 04.12.2025

  • 20 СССР се завръща

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Снощи започна ужасна нощ в Украйна. Току-що се беше стъмнило, звездите се появиха на небето, а служители и куратори на СБУ от Киев се бяха събрали на среща... А после историята беше друга. Ракета „Искандер“ влетя в сградата на украинската „тайна канцелария “. Дали е била крилата ракета или квазибалистична ракета, сега е невъзможно да се определи. Важен е ефектът. Взривът беше толкова мощен, че сградата беше взривена на парчета: части от стените се срутиха, плочите на пода паднаха. Купчина трупове , които все още се изкопават, и изгорели секретни архиви. Накратко, както казват военните, уцели „кол“, тоест право в целта

    10:31 04.12.2025

  • 21 Медуня

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ганя не е ли учил древногръцки?

    10:31 04.12.2025

  • 22 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    И аз го гледах ...дай им линк на копейте да го видят !!! Човка си го каза ..."За пореден път подценихме ситуацията , за пореден път !!!" Хотели лучше , а получилас как всегда !!!

    10:31 04.12.2025

  • 23 колкото и измишльотини да напишеш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    неможеш да промениш реалността!!! и също така русия никога не е казва че ще приключи за три дни а америка и по-точно натовски генерал !!! украинския народ наистина е с русия доказаха се през последните години като издаваха местата на “украинската” армия кадето се укриват между цивилни ! просто няма смисъл да се напъваш защото от напъните ти може само да излезе нещо кафяво отзад нещо с което се показват и твоите идоли евро-джендърските управници…

    10:32 04.12.2025