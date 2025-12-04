Новини
Премиерът на Хърватия: Проектите на ЕС не са достатъчно видими в общественото пространство

Премиерът на Хърватия: Проектите на ЕС не са достатъчно видими в общественото пространство

4 Декември, 2025 10:36

Липсата на информираност за фондовете влияе върху общественото възприятие и регионалното развитие

Премиерът на Хърватия: Проектите на ЕС не са достатъчно видими в общественото пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че проектите, финансирани от европейските фондове, остават слабо разпознаваеми в медиите и обществото въпреки значителния им мащаб и значение за регионалното развитие, предаде ХИНА, цитирана от БТА.

Изявлението бе направено по време на Дните на регионалното развитие и европейските фондове в южния град Шибеник.

По думите на Пленкович това е сериозен комуникационен проблем за първите 12 години членство в ЕС. Въпреки многобройните успешни проекти, темата рядко присъства в публичния диалог, което влияе върху общественото възприятие за посоката на развитие на страната. Премиерът допълни, че правителството не комуникира достатъчно добре значението на отделните проекти, въпреки че има специално предвидени средства за популяризирането им.

„Не е чудно, че при анкети 75 процента от гражданите казват, че Хърватия не върви в правилната посока. Общо не повече от 200 души знаят за тези проекти“, посочи Пленкович и призова местните власти да активират комуникационните механизми, за да се повиши информираността.

Министърът на регионалното развитие и европейските фондове Наташа Микуш Жигман отбеляза, че през последната година са предоставени 4 млрд. евро по различни програми, които подобряват условията на живот и подпомагат икономическия растеж. Тя подчерта, че Хърватия е единствената страна в ЕС, отделила 150 млн. евро специално за развитието на островите, което показва стратегическата им важност.

Според министъра страната е повишила нивото си на развитие от 61% от средното за ЕС при присъединяването си до 77% през 2024 г., демонстрирайки ролята на европейските средства. В новия финансов период 2028-2034 г. Хърватия ще разполага с 16,8 млрд. евро, като основните приоритети ще останат конкурентоспособността, производителността и регионалният подход.


Хърватия


