Марко Рубио и Сергей Лавров няма да присъстват на годишната среща на ОССЕ

Във Виена днес започва двудневното годишно заседание на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в което се очаква да се включат висши дипломати от десетки държави, съобщава ДПА, предава БТА.

Съединените щати и Русия няма да бъдат представени на министърско равнище. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров няма да присъстват лично, като двете страни ще бъдат представлявани от свои упълномощени пратеници.

Форумът, провеждан под председателството на Финландия, ще бъде изцяло фокусиран върху войната в Украйна. Въпреки това текущите преговори и евентуалните стъпки към прекратяване на руската военна агресия не са включени в официалния дневен ред и не се предвижда приемане на конкретни решения. Очакваше се обаче темата за конфликта да бъде обсъдена по време на неформалната вечеря на министрите снощи, на която по информация от дипломатически среди Русия и Беларус не са били поканени.

ОССЕ определя своята роля като мост между Изтока и Запада и като платформа за насърчаване на диалога, демократичните стандарти и защитата на човешките права.

Според дипломати засега остава неясно каква ще бъде ролята на организацията след края на войната в Украйна. Макар ОССЕ да има значителен опит в наблюдението на избори и кризисни зони, всяка мисия изисква пълното съгласие на всичките 57 държави членки.