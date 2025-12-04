Марко Рубио и Сергей Лавров няма да присъстват на годишната среща на ОССЕ

Във Виена днес започва двудневното годишно заседание на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в което се очаква да се включат висши дипломати от десетки държави, съобщава ДПА, предава БТА.
Съединените щати и Русия няма да бъдат представени на министърско равнище. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров няма да присъстват лично, като двете страни ще бъдат представлявани от свои упълномощени пратеници.
Форумът, провеждан под председателството на Финландия, ще бъде изцяло фокусиран върху войната в Украйна. Въпреки това текущите преговори и евентуалните стъпки към прекратяване на руската военна агресия не са включени в официалния дневен ред и не се предвижда приемане на конкретни решения. Очакваше се обаче темата за конфликта да бъде обсъдена по време на неформалната вечеря на министрите снощи, на която по информация от дипломатически среди Русия и Беларус не са били поканени.
ОССЕ определя своята роля като мост между Изтока и Запада и като платформа за насърчаване на диалога, демократичните стандарти и защитата на човешките права.
Според дипломати засега остава неясно каква ще бъде ролята на организацията след края на войната в Украйна. Макар ОССЕ да има значителен опит в наблюдението на избори и кризисни зони, всяка мисия изисква пълното съгласие на всичките 57 държави членки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сбъркана работа
И в ООН също!
Коментиран от #5, #6
12:48 04.12.2025
2 Факт
Коментиран от #8
12:48 04.12.2025
3 Само срещи, срещи, срещи
12:50 04.12.2025
4 Миролюб Войнов, аташе
Но вързан пред вратата на коневръза 😄👍
12:53 04.12.2025
5 Пенсионер 69 годишен
До коментар #1 от "Сбъркана работа":Русия излезе от ОССЕ, доколкото си спомням.
12:58 04.12.2025
6 Пенсионер 69 годишен
До коментар #1 от "Сбъркана работа":Русия е един от постоянните членове на Съвета за Сигурност в ООН с право на вето, по правото на победител във ВСВ.
13:02 04.12.2025
7 Веса
Коментиран от #9
13:04 04.12.2025
8 Чичо Ганчо
До коментар #2 от "Факт":Една държава не може стана никогиш!
Не мож накара българина или испанеца да е толкоз студен като датчанина или немеца!
13:38 04.12.2025
9 Шеф Шишков
До коментар #7 от "Веса":Мое си папкат и дрънкат колко си щат, ама без главния герой няма как да решат нищо!
13:43 04.12.2025