Марко Рубио и Сергей Лавров няма да присъстват на годишната среща на ОССЕ
  Тема: Украйна

Марко Рубио и Сергей Лавров няма да присъстват на годишната среща на ОССЕ

4 Декември, 2025 12:44 684 9

  • марко рубио-
  • сергей лавров-
  • оссе

ОССЕ се събира във Виена на фона на войната в Украйна

Марко Рубио и Сергей Лавров няма да присъстват на годишната среща на ОССЕ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Във Виена днес започва двудневното годишно заседание на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в което се очаква да се включат висши дипломати от десетки държави, съобщава ДПА, предава БТА.

Съединените щати и Русия няма да бъдат представени на министърско равнище. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров няма да присъстват лично, като двете страни ще бъдат представлявани от свои упълномощени пратеници.

Още новини от Украйна

Форумът, провеждан под председателството на Финландия, ще бъде изцяло фокусиран върху войната в Украйна. Въпреки това текущите преговори и евентуалните стъпки към прекратяване на руската военна агресия не са включени в официалния дневен ред и не се предвижда приемане на конкретни решения. Очакваше се обаче темата за конфликта да бъде обсъдена по време на неформалната вечеря на министрите снощи, на която по информация от дипломатически среди Русия и Беларус не са били поканени.

ОССЕ определя своята роля като мост между Изтока и Запада и като платформа за насърчаване на диалога, демократичните стандарти и защитата на човешките права.

Според дипломати засега остава неясно каква ще бъде ролята на организацията след края на войната в Украйна. Макар ОССЕ да има значителен опит в наблюдението на избори и кризисни зони, всяка мисия изисква пълното съгласие на всичките 57 държави членки.


Австрия
Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сбъркана работа

    1 9 Отговор
    Раша член на Организация за сигурност!
    И в ООН също!

    Коментиран от #5, #6

    12:48 04.12.2025

  • 2 Факт

    1 8 Отговор
    ЕС е една държава

    Коментиран от #8

    12:48 04.12.2025

  • 3 Само срещи, срещи, срещи

    0 10 Отговор
    а маскалите продължават да избиват цял един народ!

    12:50 04.12.2025

  • 4 Миролюб Войнов, аташе

    1 13 Отговор
    Лъжа, Лавров ще участва !!!
    Но вързан пред вратата на коневръза 😄👍

    12:53 04.12.2025

  • 5 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сбъркана работа":

    Русия излезе от ОССЕ, доколкото си спомням.

    12:58 04.12.2025

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сбъркана работа":

    Русия е един от постоянните членове на Съвета за Сигурност в ООН с право на вето, по правото на победител във ВСВ.

    13:02 04.12.2025

  • 7 Веса

    7 0 Отговор
    "Очакваше се обаче темата за конфликта да бъде обсъдена по време на неформалната вечеря на министрите снощи, на която по информация от дипломатически среди Русия и Беларус не са били поканени."...до кога тези скъпо струващи и нищо нерешаващи "седянки "

    Коментиран от #9

    13:04 04.12.2025

  • 8 Чичо Ганчо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Една държава не може стана никогиш!
    Не мож накара българина или испанеца да е толкоз студен като датчанина или немеца!

    13:38 04.12.2025

  • 9 Шеф Шишков

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Веса":

    Мое си папкат и дрънкат колко си щат, ама без главния герой няма как да решат нищо!

    13:43 04.12.2025

