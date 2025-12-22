Новини
Лавров обсъди със своя венецуелски колега действията на САЩ в Карибско море

22 Декември, 2025 20:47 674 12

  • сергей лавров-
  • венецуела-
  • сащ-
  • карибско море

Русия и Венецуела координират позиции за защита на суверенитета и международното право

Лавров обсъди със своя венецуелски колега действията на САЩ в Карибско море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, като обсъдиха последните действия на Вашингтон в Карибско море, които според Москва заплашват региона и международното корабоплаване. Това съобщава "Интерфакс", цитирайки изявление на Руското външно министерство, предава News.bg.

В изявлението се посочва, че Русия потвърждава пълната си подкрепа и солидарност с венецуелското ръководство и народ и че министрите ще координират действията си на международни форуми, включително в ООН, за зачитане на суверенитета на държавите и ненамеса във вътрешните им работи.

Хил потвърди, че Русия възнамерява да изрази подкрепата си за Венецуела на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, насрочено за вторник. „Лавров решително изрази солидарността на Русия с венецуелския народ и президента Николас Мадуро и потвърди пълната си подкрепа в отговор на враждебните действия срещу нашата страна“, съобщава EFE.

По-рано Хил обсъди заплахите от САЩ и с иранския външен министър Абас Арагчи, като получи неговата подкрепа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за блокада на санкционирани петролни танкери, пътуващи към Венецуела, и обяви венецуелското правителство за чуждестранна терористична организация. Бреговата охрана на САЩ вече е прехванала поне три танкера край венецуелските брегове.

Венецуелското правителство заяви, че ще привлече вниманието на международната общност към нарушенията на международното право и ще се обърне към Съвета за сигурност на ООН. Китай също осъди действията на САЩ, като говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен подчерта, че задържането на кораби е сериозно нарушение на международното право и че Венецуела има право да развива отношения с други държави, като Китай се противопоставя на едностранни и незаконни санкции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
  • 1 гръмовержецът

    8 7 Отговор
    Тръмп може да унищожава рибарските лодки , но по-нататък едва ли ще стигне .

    Коментиран от #3

    20:53 22.12.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    10 2 Отговор
    Остана само да се срещне с Кимчо...те се броят на пръсти,полираните...

    20:54 22.12.2025

  • 3 гост

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "гръмовержецът":

    ... и по нататък ще стигне и Русия ще гледа и ще мълчи,бъди сигурен.Ще се намеси колкото се намеси в Иран...тя сега е в батака и се чуди как да излиза...

    Коментиран от #12

    20:56 22.12.2025

  • 4 Красимир Петров

    10 3 Отговор
    И какво като са се чули

    20:58 22.12.2025

  • 5 Демагог

    11 2 Отговор
    Трябва да се каже нещо от благоприличие,все пак...Всъщност поредната лъжа на катъра.

    21:00 22.12.2025

  • 6 Абе

    7 3 Отговор
    копейките...верно ли ви дават пари да драскате тук безполезнено.То е и явно,че сте пъпчиви тинейджъри тук.

    21:05 22.12.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    СТАРИЯ КОН ПАК РОВИ "Л" .................... ФАКТ !

    21:06 22.12.2025

  • 8 Хаха

    4 3 Отговор
    Коня има много изтормозен вид.

    21:07 22.12.2025

  • 9 Ъхъ!!!

    0 1 Отговор
    Еми то, дотука им стигат силите! Да обсъждат.

    21:29 22.12.2025

  • 10 Шумен

    0 0 Отговор
    Америка си нарочи поредна жертва за захранване на ресурсите, не им е за първи път

    21:31 22.12.2025

  • 11 КЗББ и ДП

    0 0 Отговор
    Пращай морски дронове и Венецуела, както Украйна .Лесно е

    21:32 22.12.2025

  • 12 КЗББ и ДП

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Що бе от 7 обградени града от началото на 2025,превзе 6? То това нали се сещаш,не е компютърна игра

    21:35 22.12.2025