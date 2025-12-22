Лавров обсъди със своя венецуелски колега действията на САЩ в Карибско море

Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, като обсъдиха последните действия на Вашингтон в Карибско море, които според Москва заплашват региона и международното корабоплаване. Това съобщава "Интерфакс", цитирайки изявление на Руското външно министерство, предава News.bg.

В изявлението се посочва, че Русия потвърждава пълната си подкрепа и солидарност с венецуелското ръководство и народ и че министрите ще координират действията си на международни форуми, включително в ООН, за зачитане на суверенитета на държавите и ненамеса във вътрешните им работи.

Хил потвърди, че Русия възнамерява да изрази подкрепата си за Венецуела на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, насрочено за вторник. „Лавров решително изрази солидарността на Русия с венецуелския народ и президента Николас Мадуро и потвърди пълната си подкрепа в отговор на враждебните действия срещу нашата страна“, съобщава EFE.

По-рано Хил обсъди заплахите от САЩ и с иранския външен министър Абас Арагчи, като получи неговата подкрепа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за блокада на санкционирани петролни танкери, пътуващи към Венецуела, и обяви венецуелското правителство за чуждестранна терористична организация. Бреговата охрана на САЩ вече е прехванала поне три танкера край венецуелските брегове.

Венецуелското правителство заяви, че ще привлече вниманието на международната общност към нарушенията на международното право и ще се обърне към Съвета за сигурност на ООН. Китай също осъди действията на САЩ, като говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен подчерта, че задържането на кораби е сериозно нарушение на международното право и че Венецуела има право да развива отношения с други държави, като Китай се противопоставя на едностранни и незаконни санкции.