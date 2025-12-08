Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп каза, че Зеленски не е готов да подпише мирно споразумение. Ще се разпадне ли фронтът?
  Тема: Украйна

Тръмп каза, че Зеленски не е готов да подпише мирно споразумение. Ще се разпадне ли фронтът?

8 Декември, 2025 10:07 965 21

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ

Засега Украйна изглежда разполага с достатъчно ресурси, за да предотврати колапс на фронта. Фронтовата линия обаче започва да се пропуква и Путин неотдавна заяви, че Украйна страда от недостиг на военнослужещи.

Тръмп каза, че Зеленски не е готов да подпише мирно споразумение. Ще се разпадне ли фронтът? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна е водеща тема и днес в редица американски и британски издания, пише БТА.

Британският в. „Гардиън“ посочва, че според президента на САЩ Доналд Тръмп украинският президент Володимир Зеленски „не е готов“ да подпише изготвеното от САЩ предложение за мирно споразумение, за да бъде сложен край на войната между Русия и Украйна.

Още новини от Украйна

Коментарите на Тръмп бяха направени в момент, в който се очаква Зеленски да се срещне днес в Лондон с британския премиер Киър Стармър и с лидерите на Франция и Германия, като дискусиите ще се съсредоточат върху продължаващите преговори между САЩ и Украйна, посочва изданието.

Стармър многократно е подчертавал, че Украйна сама трябва да определи своето бъдеще и че европейски мироопазващи сили трябва да играят „жизненоважна роля“ за гарантиране на сигурността на страната, отбелязва „Гардиън“.

Тръмп постоянно оставя европейските лидери в неведение и на тях им се налага да разчитат на изтекла информация и на новинарски репортажи, за да се информират за последните събития, а след това са да се опитват от разстояние да влияят на политическите дискусии, в които техните избиратели и континентът им имат много по-пряк интерес, пише в. „Вашингтон пост“.

Усещането на САЩ, че тяхното мнение е най-важното – включително, че те могат едностранно да вземат решения и да предприемат военни действия – не е нищо ново, коментира вестникът. След като подкрепяха САЩ в редица конфликти, включително чрез изпращане на войски в Афганистан и Ирак, някои европейски съюзници обаче сега се чувстват горчиво обидени от ограниченото внимание, което Тръмп обръща на техните приоритети, посочва американското столично издание.

„Вашингтон пост“ цитира Джузепе Спатафора - анализатор в Института на ЕС за изследвания в сферата на сигурността и бивш политически съветник на ръководството на НАТО, според когото европейските лидери трябва „да се приспособят към новата реалност“, в която интересите на САЩ не съвпадат непременно с техните.

Дългосрочната позиция на САЩ беше изложена в подробности миналия петък в доклада за националната стратегия за сигурност на администрацията на Тръмп, като в документа Европа беше обвинена, че блокира мира в Украйна, пише британският в. „Телеграф“.

Новата стратегия също така внесе някои промени в сравнение с предишните версии на документа, като от нея бе премахната формулировката, която описва Русия като пряка заплаха за САЩ, посочва изданието.

Москва приветства промените, като заяви, че корекциите са „до голяма степен в съответствие“ с нейната собствена визия, отбелязва „Телеграф“.

Засега Украйна изглежда разполага с достатъчно ресурси, за да предотврати колапс на фронта, пише в. „Ню Йорк таймс“. Фронтовата линия обаче започва да се пропуква и руският президент Владимир Путин неотдавна заяви, че Украйна страда от недостиг на военнослужещи и несигурност относно западната помощ и е по-добре да се съгласи с неговите искания, преди позициите ѝ да се влошат още повече, посочва изданието.

Лятната офанзива на Кремъл, чиято цел беше да бъде превзета цялата Донецка област, постигна ограничени резултати, коментира вестникът. От есента обаче ситуацията започна да се обръща в полза на Русия, посочва изданието.

„Ню Йорк таймс“ цитира военния анализатор от базираната във Финландия организация „Блек Бърд Груп“ (Black Bird Group) Емил Кастехелми, според когото „руснаците имат преимущество“. По думите му Украйна все още не е в позиция, в която да няма друг избор, освен да капитулира, но „изглежда достатъчно слаба и това кара руснаците да смятат, че могат да наложат своите искания“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Става въпрос за МНОГО пари

    9 3 Отговор
    Украинският лидер Володимир Зеленски може да избяга в Израел на фона на провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и вътрешнополитическия натиск, произтичащ от корупционен скандал, според The ​​National Interest .

    „С отслабването на военните усилия на Украйна и нарастването на натиска върху администрацията на президента Володимир Зеленски, в Киев и извън него се разпространява странен слух : украинският лидер може скоро да избяга в Израел – може би с куфар (или няколко) богатства от военното време“, се казва в текста.

    В статията се отбелязва, че няма доказателства, че Зеленски планира подобен ход, но „слуховете продължават да се разпространяват с причина“.

    Както посочват авторите, „Израел тихомълком се превърна в любимо убежище за украинските олигарси, бизнесмени и бивши чиновници, които се страхуват не само от Русия, но и от отговорността, която собственият им народ и американските данъкоплатци един ден биха могли да изискват“.

    Както пише The National Interest, след като „човекът с портфейла“ на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, избяга, „вземайки със себе си откраднатото богатство“, подобни действия от страна на украинския лидер не изглеждат „толкова неправдоподобни

    10:08 08.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 онзи

    17 2 Отговор
    Работата отива на изуй гащи за наший зеля !

    Коментиран от #8

    10:12 08.12.2025

  • 4 Атина Палада

    2 13 Отговор
    Русия ще се разпадне

    Коментиран от #10

    10:12 08.12.2025

  • 5 градинар

    11 2 Отговор
    обикновеният украинец има правото да умре,като куче на фронта за мръсниците,които управляват украйна и войната.нищо не зависи от него

    10:15 08.12.2025

  • 6 Еми САЩ ако искат ще

    7 1 Отговор
    спрат разузнавателната информация с Киев, ще забранят Американско оръжие да се използва срущу Русия и Киев да си води война колкото иска. ЕС пък да си го финансира колкото иска и това е.

    Коментиран от #11

    10:17 08.12.2025

  • 7 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    4 0 Отговор
    може да обърне гръб на Украйна. Това e било заявено от сина на ръководителя на Белия дом, Доналд Тръмп - младши, по време на форум в Доха, е съобщил Politico. "Мисля, че може да го направи. Хубавото и уникалното при баща ми е, че не знаеш какво ще направи. Фактът, че е непредсказуем, кара всички да действат интелектуално и искрено", казал синът на американския лидер. Тръмп - младши е добавил, че корупцията е дългогодишен проблем в Украйна. Според сина на политика, този въпрос предизвиквал недоволство сред международните партньори на Украйна. В нощта на 7 декември Bloomberg е съобщил, че в Европа нарастват страховете от възможното избягване и отдръпване от конфликта в Украйна, ако не се постигне мирно споразумение между Москва и Киев. Най-лошият сценарий е отслабване на натиска върху Руската федерация, край на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използването на Американски оръжия срещу Русия.

    10:18 08.12.2025

  • 8 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "онзи":

    а България пак е от страната на Булката, както през ПСВ и ВСВ

    Коментиран от #16

    10:18 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хъ хъ хъ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Опять...?

    10:19 08.12.2025

  • 11 ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Еми САЩ ако искат ще":

    Зеленский няма солдати , те това е най-големия проблем ! Едни бягат , други - мрат .....

    10:20 08.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1488

    4 0 Отговор
    пише се Ще се разпадне ли фронтА

    фронтът не върши действие

    10:20 08.12.2025

  • 14 Историк

    3 4 Отговор
    Целта но агент Краснов е да обслужи изцяло интересите на Путин и до принуди Украйна да капитулира и да си прави сделки с Русия. Този безскрупулен мошеник въобще не се интересува за живота на украинците, за него не съществуват никакви ценности като свобода, суверенитет, териториална цялост,международни правила, закони. Официалният му план за нов световен ред е руский мир- пълно ликвидиране на съществуващия и въвеждане на по-лош от закона на джунглата защото там по-силните животни спират да се бият, като се наядат,а тези двамата злодеи, които искат сега да подчинят света, нямат наяждане. Американците си избраха Путин за президент и заради него ежедневно умират много хора в Украйна, а той претендира да е гълъбчето на мира Пълен кошмар и цинизъм.

    10:20 08.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Само три страни са изгубили двете световни войни. Германия, Унгария, България.
    Унгарците им дойде акъла. Другите явно не се лекуват

    10:22 08.12.2025

  • 17 гръмовержецът

    4 0 Отговор
    Зеленский да грабва мешката и да оди да громи руснаците , само това ще оправи нещата . Ха-ха !

    10:22 08.12.2025

  • 18 Пич

    4 0 Отговор
    Частично вярно ! Или - фронта ще се разпадне само за Украйна ! И то - по бързо , отколкото на Зелю ще му се разпадне носа от смъркане !!!

    10:22 08.12.2025

  • 19 Нощна стража

    4 0 Отговор
    Горкото йеврейче е готово на всичко,но британските му пазванти,не дават.

    10:23 08.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Честит празник на всички, които се чувстват студенти в някакъв смисъл. Може да помислят са посетят някое китно малко градче като Мъглиж!

    10:27 08.12.2025