Тръмп каза, че Зеленски не е готов да подпише мирно споразумение. Ще се разпадне ли фронтът?

Войната в Украйна е водеща тема и днес в редица американски и британски издания, пише БТА.
Британският в. „Гардиън“ посочва, че според президента на САЩ Доналд Тръмп украинският президент Володимир Зеленски „не е готов“ да подпише изготвеното от САЩ предложение за мирно споразумение, за да бъде сложен край на войната между Русия и Украйна.
Коментарите на Тръмп бяха направени в момент, в който се очаква Зеленски да се срещне днес в Лондон с британския премиер Киър Стармър и с лидерите на Франция и Германия, като дискусиите ще се съсредоточат върху продължаващите преговори между САЩ и Украйна, посочва изданието.
Стармър многократно е подчертавал, че Украйна сама трябва да определи своето бъдеще и че европейски мироопазващи сили трябва да играят „жизненоважна роля“ за гарантиране на сигурността на страната, отбелязва „Гардиън“.
Тръмп постоянно оставя европейските лидери в неведение и на тях им се налага да разчитат на изтекла информация и на новинарски репортажи, за да се информират за последните събития, а след това са да се опитват от разстояние да влияят на политическите дискусии, в които техните избиратели и континентът им имат много по-пряк интерес, пише в. „Вашингтон пост“.
Усещането на САЩ, че тяхното мнение е най-важното – включително, че те могат едностранно да вземат решения и да предприемат военни действия – не е нищо ново, коментира вестникът. След като подкрепяха САЩ в редица конфликти, включително чрез изпращане на войски в Афганистан и Ирак, някои европейски съюзници обаче сега се чувстват горчиво обидени от ограниченото внимание, което Тръмп обръща на техните приоритети, посочва американското столично издание.
„Вашингтон пост“ цитира Джузепе Спатафора - анализатор в Института на ЕС за изследвания в сферата на сигурността и бивш политически съветник на ръководството на НАТО, според когото европейските лидери трябва „да се приспособят към новата реалност“, в която интересите на САЩ не съвпадат непременно с техните.
Дългосрочната позиция на САЩ беше изложена в подробности миналия петък в доклада за националната стратегия за сигурност на администрацията на Тръмп, като в документа Европа беше обвинена, че блокира мира в Украйна, пише британският в. „Телеграф“.
Новата стратегия също така внесе някои промени в сравнение с предишните версии на документа, като от нея бе премахната формулировката, която описва Русия като пряка заплаха за САЩ, посочва изданието.
Москва приветства промените, като заяви, че корекциите са „до голяма степен в съответствие“ с нейната собствена визия, отбелязва „Телеграф“.
Засега Украйна изглежда разполага с достатъчно ресурси, за да предотврати колапс на фронта, пише в. „Ню Йорк таймс“. Фронтовата линия обаче започва да се пропуква и руският президент Владимир Путин неотдавна заяви, че Украйна страда от недостиг на военнослужещи и несигурност относно западната помощ и е по-добре да се съгласи с неговите искания, преди позициите ѝ да се влошат още повече, посочва изданието.
Лятната офанзива на Кремъл, чиято цел беше да бъде превзета цялата Донецка област, постигна ограничени резултати, коментира вестникът. От есента обаче ситуацията започна да се обръща в полза на Русия, посочва изданието.
„Ню Йорк таймс“ цитира военния анализатор от базираната във Финландия организация „Блек Бърд Груп“ (Black Bird Group) Емил Кастехелми, според когото „руснаците имат преимущество“. По думите му Украйна все още не е в позиция, в която да няма друг избор, освен да капитулира, но „изглежда достатъчно слаба и това кара руснаците да смятат, че могат да наложат своите искания“.
„С отслабването на военните усилия на Украйна и нарастването на натиска върху администрацията на президента Володимир Зеленски, в Киев и извън него се разпространява странен слух : украинският лидер може скоро да избяга в Израел – може би с куфар (или няколко) богатства от военното време“, се казва в текста.
В статията се отбелязва, че няма доказателства, че Зеленски планира подобен ход, но „слуховете продължават да се разпространяват с причина“.
Както посочват авторите, „Израел тихомълком се превърна в любимо убежище за украинските олигарси, бизнесмени и бивши чиновници, които се страхуват не само от Русия, но и от отговорността, която собственият им народ и американските данъкоплатци един ден биха могли да изискват“.
Както пише The National Interest, след като „човекът с портфейла“ на Володимир Зеленски, Тимур Миндич, избяга, „вземайки със себе си откраднатото богатство“, подобни действия от страна на украинския лидер не изглеждат „толкова неправдоподобни
10:08 08.12.2025
