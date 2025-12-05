Новини
Зеленски ще вземе много важно решение „в близко бъдеще“
  Тема: Украйна

Зеленски ще вземе много важно решение „в близко бъдеще“

5 Декември, 2025 08:51 787 18

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • зеленски-
  • андрий ермак

Ермак, дългогодишен съюзник на Зеленски, подаде оставка след обиски на антикорупционните власти в помещенията му

Зеленски ще вземе много важно решение „в близко бъдеще“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски снощи обяви, че е провел разговори с потенциални кандидати за поста началник на кабинета му, след като Андрий Ермак подаде оставка миналата седмица във връзка с разследване за корупция, предаде ДПА, съобщи БТА.

Във вечерното си обръщение Зеленски каза, че разговорите са били съсредоточени върху това как президентската канцелария ще работи в бъдеще и как ще координира работата си с други държавни институции.

„Решението за новия началник на кабинета ще бъде взето в близко бъдеще“, посочи президентът.

Ермак, дългогодишен съюзник на Зеленски, подаде оставка след обиски на антикорупционните власти в помещенията му. Засега остава неясно дали операцията е свързана с описвания като най-голям корупционен скандал в страната след началото на войната, включващ предполагаеми подкупи при енергийни поръчки.

Ермак беше и главен преговарящ на Киев в преговорите за прекратяване на войната с Русия. Тази позиция сега се заема от бившия министър на отбраната Рустем Умеров.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    19 3 Отговор
    ДА СЕ ГРЪМНА

    Коментиран от #9

    08:52 05.12.2025

  • 2 1488

    25 5 Отговор
    всеки ден по новините
    за някаква украйна
    и някъв наркоман

    08:53 05.12.2025

  • 3 гръмовержецът

    25 5 Отговор
    Единственото правилно решение за наший зеля - вдигане на белия байрак ! Друго по-важно - няма !

    08:53 05.12.2025

  • 4 Атина Палада

    3 21 Отговор
    време е за превантивен ядрен удар по Москва

    Коментиран от #12

    08:54 05.12.2025

  • 5 ама че циркаджии сте

    19 3 Отговор
    стига сте писали глупости не ви ли писна да се излагате??? тоя клоун решения може да взима само за това колко дълга линия кока да си направи или колко често да прави линии за всичко друго му се диктува какво да мисли!!!

    08:56 05.12.2025

  • 6 Там е

    15 3 Отговор
    работата, че клоуна не може да взема, каквото и да е решение. Нищо не зависи от него.

    08:56 05.12.2025

  • 7 Каунь

    11 2 Отговор
    Ще бъде принуден да вземе, не ви е вярно заглавието.

    08:57 05.12.2025

  • 8 Полит.коректен расист

    11 3 Отговор
    Зеления наркоман първо да си прибере украинските хлебарки и след това съд за престъпленията му !!!

    08:58 05.12.2025

  • 9 Мдаа

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    ВСУ и ГУР на Украйна са влезли в бой помежду си в елитно селище край Киев
    Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит, се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. За това на 4 декември в своя Telegram канал писа блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка.
    Той обясни, че Конче-Заспа е подобно на Рубльовка близо до Москва. Именно там се намират най-луксозните и скъпи недвижими имоти и следователно тази земя е най-ценната в Украйна.
    Именно това обстоятелство е довело до сблъсъка. Въоръжени групи на ВСУ и ГУР са влезли в битка за контрол върху развитието на това елитно село. В резултат на това много хора бяха ранени, въпреки че никой не е загинал.
    Може да се счита, че битката е завършила с победа за ГУР, тъй като те са запазили контрола над бойното поле. Авторът пише, че спецчастите са се барикадирали в хотел „Октябрь“, продължавайки да държат заетите преди това позиции. Според автора на статията, един от заместниците на главнокоманвдащия ВСУ Александър Сирски е пристигнал на мястото на битката за преговори за „разсейване на кризата“. Той обаче не е успял да убеди „победителите“ да напуснат територията на почивната станция.
    Наблюдателят посочва, че в тази битка са се събрали финансовите интереси на много високопоставени служители в Киев. Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „с

    Коментиран от #11

    08:59 05.12.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор
    Накратко:

    1. Бивша Украйна е под тотално външно управление.

    2. Никакви решения не се вземат в Киев.

    3. Просроченият е кукла на конци.

    4. Много се забавлявам, как четвърта година пропагандата ни представя просрочения като фигура от световна величина, а всъщност от него нищо не зависи.

    🤣🤣🤣

    08:59 05.12.2025

  • 11 Мдаа

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „сирниковците“ е оставката на Андрий Йермак, която е предизвикала преразпределение на сферите на влияние в Киев.
    „Но фактът, че части на украинската армия и военното разузнаване са участвали пряко (и от двете страни) в този процес за първи път, влизайки в директен бой, е нещо ново. Частите на украинското Министерство на отбраната никога не са воювали открито помежду си за собственост. Сега воюват“, заключава Подоляка.

    09:00 05.12.2025

  • 12 ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Пак си сънувал небивалици , като всеки път ....

    09:01 05.12.2025

  • 13 Каквото и да вземе

    6 1 Отговор
    все ще му е вътрешно, няма полезен ход!

    09:02 05.12.2025

  • 14 Украйна се

    7 1 Отговор
    Превърна в Европа, а Европа в Украйна. Само куропционни скандали и липса на мозък, пари, емпатия и карти. Всички смъркачи живеят в измислен свят.

    09:03 05.12.2025

  • 15 Някой

    7 1 Отговор
    Да подава оставка и организира президентски и парламентарни избори, като обяви, че няма да участва в тях. Предварително да каже за такива на руснаците и да има примирие до свършване на изборите. Докато Зеленски и околните бандеровци са на власт, мир не може да има.

    09:03 05.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, аналитик

    1 3 Отговор
    Разбира се - Ермак ще бъде възстановен на поста и получи прилична парична компенсация 👍😁

    Коментиран от #18

    09:04 05.12.2025

  • 17 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Решението е следното :
    Да се стягат украинките за война, щото мъжете са на привършване.
    Фашизираните Бандери искат да се защитават инвестициите на Байден и на всички западни колонизатори изкупили Украина за жълти стотинки.
    Земята, заводите, тръбопроводите, полезните изкопаеми, човешкия живот - всичко е чужда собственост в Бандерастан.

    09:05 05.12.2025

  • 18 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Качвай се на фърчоплана и при зеления гном - там е мястото да се докажеш колко си миролюб и войн !

    09:07 05.12.2025

