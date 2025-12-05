Зеленски ще вземе много важно решение „в близко бъдеще“

Украинският президент Володимир Зеленски снощи обяви, че е провел разговори с потенциални кандидати за поста началник на кабинета му, след като Андрий Ермак подаде оставка миналата седмица във връзка с разследване за корупция, предаде ДПА, съобщи БТА.
Във вечерното си обръщение Зеленски каза, че разговорите са били съсредоточени върху това как президентската канцелария ще работи в бъдеще и как ще координира работата си с други държавни институции.
„Решението за новия началник на кабинета ще бъде взето в близко бъдеще“, посочи президентът.
Ермак, дългогодишен съюзник на Зеленски, подаде оставка след обиски на антикорупционните власти в помещенията му. Засега остава неясно дали операцията е свързана с описвания като най-голям корупционен скандал в страната след началото на войната, включващ предполагаеми подкупи при енергийни поръчки.
Ермак беше и главен преговарящ на Киев в преговорите за прекратяване на войната с Русия. Тази позиция сега се заема от бившия министър на отбраната Рустем Умеров.
1 зИленски
Коментиран от #9
08:52 05.12.2025
2 1488
за някаква украйна
и някъв наркоман
08:53 05.12.2025
3 гръмовержецът
08:53 05.12.2025
4 Атина Палада
Коментиран от #12
08:54 05.12.2025
5 ама че циркаджии сте
08:56 05.12.2025
6 Там е
08:56 05.12.2025
7 Каунь
08:57 05.12.2025
8 Полит.коректен расист
08:58 05.12.2025
9 Мдаа
До коментар #1 от "зИленски":ВСУ и ГУР на Украйна са влезли в бой помежду си в елитно селище край Киев
Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит, се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. За това на 4 декември в своя Telegram канал писа блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка.
Той обясни, че Конче-Заспа е подобно на Рубльовка близо до Москва. Именно там се намират най-луксозните и скъпи недвижими имоти и следователно тази земя е най-ценната в Украйна.
Именно това обстоятелство е довело до сблъсъка. Въоръжени групи на ВСУ и ГУР са влезли в битка за контрол върху развитието на това елитно село. В резултат на това много хора бяха ранени, въпреки че никой не е загинал.
Може да се счита, че битката е завършила с победа за ГУР, тъй като те са запазили контрола над бойното поле. Авторът пише, че спецчастите са се барикадирали в хотел „Октябрь“, продължавайки да държат заетите преди това позиции. Според автора на статията, един от заместниците на главнокоманвдащия ВСУ Александър Сирски е пристигнал на мястото на битката за преговори за „разсейване на кризата“. Той обаче не е успял да убеди „победителите“ да напуснат територията на почивната станция.
Наблюдателят посочва, че в тази битка са се събрали финансовите интереси на много високопоставени служители в Киев. Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „с
Коментиран от #11
08:59 05.12.2025
10 az СВО Победа 80
1. Бивша Украйна е под тотално външно управление.
2. Никакви решения не се вземат в Киев.
3. Просроченият е кукла на конци.
4. Много се забавлявам, как четвърта година пропагандата ни представя просрочения като фигура от световна величина, а всъщност от него нищо не зависи.
🤣🤣🤣
08:59 05.12.2025
11 Мдаа
До коментар #9 от "Мдаа":Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „сирниковците“ е оставката на Андрий Йермак, която е предизвикала преразпределение на сферите на влияние в Киев.
„Но фактът, че части на украинската армия и военното разузнаване са участвали пряко (и от двете страни) в този процес за първи път, влизайки в директен бой, е нещо ново. Частите на украинското Министерство на отбраната никога не са воювали открито помежду си за собственост. Сега воюват“, заключава Подоляка.
09:00 05.12.2025
12 ха-ха
До коментар #4 от "Атина Палада":Пак си сънувал небивалици , като всеки път ....
09:01 05.12.2025
13 Каквото и да вземе
09:02 05.12.2025
14 Украйна се
09:03 05.12.2025
15 Някой
09:03 05.12.2025
16 Миролюб Войнов, аналитик
Коментиран от #18
09:04 05.12.2025
17 Наблюдател
Да се стягат украинките за война, щото мъжете са на привършване.
Фашизираните Бандери искат да се защитават инвестициите на Байден и на всички западни колонизатори изкупили Украина за жълти стотинки.
Земята, заводите, тръбопроводите, полезните изкопаеми, човешкия живот - всичко е чужда собственост в Бандерастан.
09:05 05.12.2025
18 онзи
До коментар #16 от "Миролюб Войнов, аналитик":Качвай се на фърчоплана и при зеления гном - там е мястото да се докажеш колко си миролюб и войн !
09:07 05.12.2025