Новини
Свят »
САЩ »
Един убит при нов американски удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

Един убит при нов американски удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

23 Декември, 2025 06:33, обновена 23 Декември, 2025 06:39 886 17

  • сащ-
  • кораб-
  • наркокартели-
  • атака-
  • загинал

Южното командване на САЩ твърди, че обектът на атаката е използван от наркокартели

Един убит при нов американски удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни удариха плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, за който се твърди, че е използван от наркокартели, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването, добавяйки, че е потвърдена смъртта на един човек в резултат на удара.

Съвместната оперативна група - операция „Южно копие“ извърши удара на 22 декември по указание на министъра на отбраната Пит Хегсет, отбеляза командването.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уфф

    6 0 Отговор
    Горкият рибар!

    06:41 23.12.2025

  • 2 Капитан Спароу

    7 0 Отговор
    Карибски пирати 10 та серия.

    06:56 23.12.2025

  • 3 Мдааааааа

    4 0 Отговор
    Изтрепаха рибарите, ей! Очаквайте скок на цената на рибата. Рибарите извличат лодките и корабчетата на сушата за да не им ги гръмнат.

    Коментиран от #9

    07:02 23.12.2025

  • 4 побърканяк

    7 0 Отговор
    Пиратите от обора са най-демократичните пирати.

    07:05 23.12.2025

  • 5 Орбан Тъпана

    1 1 Отговор
    Мирът си има име

    Доналд Тръмп.

    07:09 23.12.2025

  • 6 Двама Педофили

    1 3 Отговор
    Украйна за Теб

    Венецуела за Мен .

    Добра сделка .

    07:10 23.12.2025

  • 7 Катъра Калантарян

    1 3 Отговор
    Ще каже ли
    Какво са Координирали
    Със Своя Венецуелски Колега ..

    Лавров решително изрази солидарността на Русия с венецуелския народ и президента Николас Мадуро и потвърди пълната си подкрепа в отговор на враждебните действия срещу нашата страна

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Я да видим каква подкрепа
    Ще направи Лавров

    Катъра обещаваше и подкрепа на Хамас
    Когато ги прати да умират Израелци

    Не сме забравили .

    Коментиран от #13

    07:15 23.12.2025

  • 8 Тити

    1 0 Отговор
    Поредната рибарска лодка потопена от самолетоносач само да угодят нацкукуто Тръмп това става на американският данъкоплатец 2 милиарда дневно Даже помощите вУкрайна изглеждат като стотинки.

    07:21 23.12.2025

  • 9 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдааааааа":

    Тия рибари все дрогирана риба карат бре

    07:23 23.12.2025

  • 10 Някой

    0 0 Отговор
    Новата презумпция за невиновност (юридическият термин): виновен до доказване на противно. Упс бил невиновен, извинете. Само е малко мъртъв.

    07:29 23.12.2025

  • 11 Ново пет

    0 0 Отговор
    Меню в ресторант...
    Дрогирана скумрия с хероинова заливка на канапе от канабис.

    07:34 23.12.2025

  • 12 Болен мозък

    0 0 Отговор
    С това корито са превозвали петрол....да не верваш.

    07:42 23.12.2025

  • 13 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Катъра Калантарян":

    Подкрепата има различни измерения, но повечето не са за твоята глава!😂

    07:50 23.12.2025

  • 14 Нещастници

    0 0 Отговор
    докато не бъде потопен американски кораб нама да стане

    08:04 23.12.2025

  • 15 българина

    0 0 Отговор
    тя америка така е създадена с терор над всички останали ! разбират само от бой много бой! ще си го получат

    08:06 23.12.2025

  • 16 КИРОН ТРИВОЛТА

    1 0 Отговор
    Цената се вдига,купувайте на едро !

    08:13 23.12.2025

  • 17 Путин

    0 1 Отговор
    Да прати самолетоносач, да спасява мъ..ди..те на Мъдуро.

    08:17 23.12.2025