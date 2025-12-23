Един убит при нов американски удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

Американските военни удариха плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, за който се твърди, че е използван от наркокартели, съобщи Южното командване на САЩ.
„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването, добавяйки, че е потвърдена смъртта на един човек в резултат на удара.
Съвместната оперативна група - операция „Южно копие“ извърши удара на 22 декември по указание на министъра на отбраната Пит Хегсет, отбеляза командването.
1 Уфф
06:41 23.12.2025
2 Капитан Спароу
06:56 23.12.2025
3 Мдааааааа
Коментиран от #9
07:02 23.12.2025
4 побърканяк
07:05 23.12.2025
5 Орбан Тъпана
Доналд Тръмп.
07:09 23.12.2025
6 Двама Педофили
Венецуела за Мен .
Добра сделка .
07:10 23.12.2025
7 Катъра Калантарян
Какво са Координирали
Със Своя Венецуелски Колега ..
Лавров решително изрази солидарността на Русия с венецуелския народ и президента Николас Мадуро и потвърди пълната си подкрепа в отговор на враждебните действия срещу нашата страна
Хахахаха хахахаха хахахаха
Я да видим каква подкрепа
Ще направи Лавров
Катъра обещаваше и подкрепа на Хамас
Когато ги прати да умират Израелци
Не сме забравили .
Коментиран от #13
07:15 23.12.2025
8 Тити
07:21 23.12.2025
9 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Мдааааааа":Тия рибари все дрогирана риба карат бре
07:23 23.12.2025
10 Някой
07:29 23.12.2025
11 Ново пет
Дрогирана скумрия с хероинова заливка на канапе от канабис.
07:34 23.12.2025
12 Болен мозък
07:42 23.12.2025
13 иван костов
До коментар #7 от "Катъра Калантарян":Подкрепата има различни измерения, но повечето не са за твоята глава!😂
07:50 23.12.2025
14 Нещастници
08:04 23.12.2025
15 българина
08:06 23.12.2025
16 КИРОН ТРИВОЛТА
08:13 23.12.2025
17 Путин
08:17 23.12.2025