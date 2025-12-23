Един убит при нов американски удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

Американските военни удариха плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, за който се твърди, че е използван от наркокартели, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването, добавяйки, че е потвърдена смъртта на един човек в резултат на удара.

Съвместната оперативна група - операция „Южно копие“ извърши удара на 22 декември по указание на министъра на отбраната Пит Хегсет, отбеляза командването.