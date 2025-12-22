Атака на украински дронове порази два руски кораба в Черно море, горяха кейове и тръбопровод

В село Волна в район Темрюк на Краснодарския край на Русия два кея и два плавателни съда бяха повредени от атака с дронове, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.
„Всички на борда на плавателните съдове са евакуирани. Няма пострадали сред екипажа или бреговия персонал“, се казва в изявлението.
Атаката е причинила пожар на кея, обхващащ между 1000 и 1500 квадратни метра. „В момента се провежда активно гасене на пожара. Аварийни и специални служби работят на мястото“, добави оперативната група.
Късно вечерта на 21 декември регионалната оперативна група съобщи, че тръбопровод на един от терминалите в село Волна е повреден от падащи отломки от дрон. Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра.
По-късно руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 35 дрона над руски региони. Между 20:00 и 23:30 часа московско време на 21 декември над Черно море бяха унищожени 23 дрона.
1 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #10
05:09 22.12.2025
2 Многоходко
05:23 22.12.2025
3 Путин
05:23 22.12.2025
4 Двужуха
Коментиран от #9
05:27 22.12.2025
5 Za Родину
05:32 22.12.2025
6 Миролюб Войнов, пушач
05:33 22.12.2025
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
05:40 22.12.2025
8 Хохо Бохо
Коментиран от #13
05:42 22.12.2025
9 някой си
До коментар #4 от "Двужуха":удри по евр0гейчетата
05:42 22.12.2025
10 някой си
До коментар #1 от "ЕДГАР КЕЙСИ":бой по х@хлите и техните евр0гейски дружки
05:44 22.12.2025
11 Ха ха ха ха
САЩ - 30 трилиона брутен продукт
EС - 20 трилиона брутен продукт
Канада - 2.2 трилиона брутен продукт
Австралия - 1.9 трилиона брутен продукт
Извод - Путин е силен само в пропагандата за глупаци!
Как мислите, че Русия ще победи дори само Австралия и Нова Зеландия да помагат на Украйна? Затова вече руснаците нямат танкови колони, а атакуват на стари мотоциклети, лади и москвичи без врати.
Коментиран от #17, #20, #23
05:45 22.12.2025
12 Времето е хладно
Коментиран от #14
05:46 22.12.2025
13 Географа
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Руският град, защо има гръцко име? Да не е гръцки град? Като Севастопол, Симферопол, Евпатория и ....
Коментиран от #28
05:46 22.12.2025
14 Х аха ха ха
До коментар #12 от "Времето е хладно":В Русия е студено времето сега, имат нужда от отопление.
05:47 22.12.2025
15 Бат-Баян
05:47 22.12.2025
16 Азз
Коментиран от #19
05:47 22.12.2025
17 някой си
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":извод - с подобна пропаганда до никъде няма да стигнете евр0гейски подлоги
Коментиран от #21
05:48 22.12.2025
18 Малко
05:48 22.12.2025
19 Х аха ха ха
До коментар #16 от "Азз":Нали, а това че ликвидира 1.2 милиона руски алкаши, криминалки и националисти е само прикритие на тая гениална конспирация.
05:49 22.12.2025
20 Танкерът от Ахтопол
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Войните не се водят с трилиони, а с налични оръжия и производствен капацитет. Извод, не си просто тъп, а направо вдлъбнат.
Коментиран от #22, #24, #25
05:51 22.12.2025
21 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "някой си":Кое е пропагандата? Голи цифри! Икономика! Математика!
На всеки долар, който може да отдели Путин за война - НАТО може да отдели по 100. Значи с 1% от бюджета на НАТО Русия е парирана. С 2% е двойно превъзходена! Дългорочно Русия няма как да издържи. Математика! Учи се до 4-ти клас.
В Китайските медии вече обсъждат, как Китай трябва да си вземе 7 милиона квадратни километра от разпаднала се Русия и публикуваха карти на Сибир с китайски имена. В Пекин се готвят. Въпросът вече е, дали ние сме готови за разпада на Путинова Русия!
05:53 22.12.2025
22 Тодор Живков
До коментар #20 от "Танкерът от Ахтопол":Решава този, който има пари!
Коментиран от #29
05:53 22.12.2025
23 Бат-Баян
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Вижте в ютуб "Задрищенск".Там руснаците са казали кого,как и кога ще победят.Хубави клипчета и не са дълги.Около минута и половина,всяко.
Коментиран от #26, #27
05:54 22.12.2025
24 Руснак
До коментар #20 от "Танкерът от Ахтопол":Позле сме от Папуа Нова Гвинея.
05:55 22.12.2025
25 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "Танкерът от Ахтопол":Добре аз съм тъп. Ти си умен - като руски началник. Обясни ми като умен, кой има по-голям производствен капацитет? Тоя с многото трилиони или тоя с малкото трилиони?
Какви наличности има Русия?
Какви производствени капацитети има Русия?
Къде са руските самолети? Автомобили? Телевизори? Чипове? Електроника? Хладилници? Мобилни телефони? Компютри? Машини? Сал една Швейцария произвежда повече прецизни машини от цяла Русия. Русия не може без Швейцарски и Германски машини да произведе едно оръдие.
Кога последно си държал в ръката си нещо, на което пише "Сделано в СССР" или "Сделано в РФ"? Какво е било то?
05:56 22.12.2025
26 Халбук
До коментар #23 от "Бат-Баян":Задрищенск и Мухосрaнск са легенда!
05:57 22.12.2025
27 Бат Калоян
До коментар #23 от "Бат-Баян":Много ми хареса последното клипче за Задрищенск. Богат руски бизнесмен му писнало от града и иска да се пресели в руската провинция да усети Руския дух. Клипчето завършва, как една баба го приканва в къщата си, след което да го прати на СВО.
05:59 22.12.2025
28 Плоскоземен
До коментар #13 от "Географа":Всички градове по Черноморието са гръцки. Руснаците да се разкарват. А Екатерина, която уж е основала Одеса на мястото на Одесос - гръцки град е германка. Не го е мислила за "руские", а за колонисти включително българи. Екатерина докарва милиони германци, които да построят цивилизация в Русия. Но тези работи след болшевишката власт не ги учим в училище. Строителите на Русия до 1917-та са западноевропейци.
06:02 22.12.2025
29 Но стойността на парите
До коментар #22 от "Тодор Живков":се определя от Банката за международни разплащания в Базел. Осведоми се какво е Базел-3.
06:06 22.12.2025