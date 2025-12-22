Новини
Атака на украински дронове порази два руски кораба в Черно море, горяха кейове и тръбопровод
  Тема: Украйна

Атака на украински дронове порази два руски кораба в Черно море, горяха кейове и тръбопровод

22 Декември, 2025 04:32, обновена 22 Декември, 2025 05:06 1 534 29

Нападението е извършено в село волна в Краснодарския край

Атака на украински дронове порази два руски кораба в Черно море, горяха кейове и тръбопровод - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В село Волна в район Темрюк на Краснодарския край на Русия два кея и два плавателни съда бяха повредени от атака с дронове, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

„Всички на борда на плавателните съдове са евакуирани. Няма пострадали сред екипажа или бреговия персонал“, се казва в изявлението.

Атаката е причинила пожар на кея, обхващащ между 1000 и 1500 квадратни метра. „В момента се провежда активно гасене на пожара. Аварийни и специални служби работят на мястото“, добави оперативната група.

Късно вечерта на 21 декември регионалната оперативна група съобщи, че тръбопровод на един от терминалите в село Волна е повреден от падащи отломки от дрон. Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра.

По-късно руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 35 дрона над руски региони. Между 20:00 и 23:30 часа московско време на 21 декември над Черно море бяха унищожени 23 дрона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 15 Отговор
    БОЙ ПО РУСКИТЕ АГРЕСОРИ И ФАШИСТИ .......................

    Коментиран от #10

    05:09 22.12.2025

  • 2 Многоходко

    2 8 Отговор
    Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цели в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.

    05:23 22.12.2025

  • 3 Путин

    2 7 Отговор
    Важното е да съм многоходов

    05:23 22.12.2025

  • 4 Двужуха

    3 6 Отговор
    Удри по тази зган!

    Коментиран от #9

    05:27 22.12.2025

  • 5 Za Родину

    5 3 Отговор
    Време е за Орешник !

    05:32 22.12.2025

  • 6 Миролюб Войнов, пушач

    3 5 Отговор
    За Четири Года руските пушачи потопиха 40 корабля и две падводници 😁👍

    05:33 22.12.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 2 Отговор
    Краснодар е град побратим на Бургас.

    05:40 22.12.2025

  • 8 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    Бандерите ще останат и без руският град Одеса

    Коментиран от #13

    05:42 22.12.2025

  • 9 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Двужуха":

    удри по евр0гейчетата

    05:42 22.12.2025

  • 10 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    бой по х@хлите и техните евр0гейски дружки

    05:44 22.12.2025

  • 11 Ха ха ха ха

    3 4 Отговор
    Русия - 2.5 трилиона ужким държавен брутен продукт

    САЩ - 30 трилиона брутен продукт
    EС - 20 трилиона брутен продукт
    Канада - 2.2 трилиона брутен продукт
    Австралия - 1.9 трилиона брутен продукт

    Извод - Путин е силен само в пропагандата за глупаци!

    Как мислите, че Русия ще победи дори само Австралия и Нова Зеландия да помагат на Украйна? Затова вече руснаците нямат танкови колони, а атакуват на стари мотоциклети, лади и москвичи без врати.

    Коментиран от #17, #20, #23

    05:45 22.12.2025

  • 12 Времето е хладно

    2 3 Отговор
    Подгряли са ватенките.

    Коментиран от #14

    05:46 22.12.2025

  • 13 Географа

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Руският град, защо има гръцко име? Да не е гръцки град? Като Севастопол, Симферопол, Евпатория и ....

    Коментиран от #28

    05:46 22.12.2025

  • 14 Х аха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Времето е хладно":

    В Русия е студено времето сега, имат нужда от отопление.

    05:47 22.12.2025

  • 15 Бат-Баян

    1 2 Отговор
    От такива новости,може да пометне всяка блатна родилка.

    05:47 22.12.2025

  • 16 Азз

    3 1 Отговор
    Вече се убедих, че зелето е руски агент. Иска да подари Одеса на Русия

    Коментиран от #19

    05:47 22.12.2025

  • 17 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    извод - с подобна пропаганда до никъде няма да стигнете евр0гейски подлоги

    Коментиран от #21

    05:48 22.12.2025

  • 18 Малко

    2 1 Отговор
    есенни листа паднали от небето и две или три отломки от героично поразени от руска страна украински дронове. И всичко върви по руския план. Същият даже се счита за преизпълнен. Което вече е докладвано по команден ред в Кремъл. Да. Конечно.

    05:48 22.12.2025

  • 19 Х аха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Азз":

    Нали, а това че ликвидира 1.2 милиона руски алкаши, криминалки и националисти е само прикритие на тая гениална конспирация.

    05:49 22.12.2025

  • 20 Танкерът от Ахтопол

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Войните не се водят с трилиони, а с налични оръжия и производствен капацитет. Извод, не си просто тъп, а направо вдлъбнат.

    Коментиран от #22, #24, #25

    05:51 22.12.2025

  • 21 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "някой си":

    Кое е пропагандата? Голи цифри! Икономика! Математика!

    На всеки долар, който може да отдели Путин за война - НАТО може да отдели по 100. Значи с 1% от бюджета на НАТО Русия е парирана. С 2% е двойно превъзходена! Дългорочно Русия няма как да издържи. Математика! Учи се до 4-ти клас.

    В Китайските медии вече обсъждат, как Китай трябва да си вземе 7 милиона квадратни километра от разпаднала се Русия и публикуваха карти на Сибир с китайски имена. В Пекин се готвят. Въпросът вече е, дали ние сме готови за разпада на Путинова Русия!

    05:53 22.12.2025

  • 22 Тодор Живков

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Танкерът от Ахтопол":

    Решава този, който има пари!

    Коментиран от #29

    05:53 22.12.2025

  • 23 Бат-Баян

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Вижте в ютуб "Задрищенск".Там руснаците са казали кого,как и кога ще победят.Хубави клипчета и не са дълги.Около минута и половина,всяко.

    Коментиран от #26, #27

    05:54 22.12.2025

  • 24 Руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Танкерът от Ахтопол":

    Позле сме от Папуа Нова Гвинея.

    05:55 22.12.2025

  • 25 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Танкерът от Ахтопол":

    Добре аз съм тъп. Ти си умен - като руски началник. Обясни ми като умен, кой има по-голям производствен капацитет? Тоя с многото трилиони или тоя с малкото трилиони?

    Какви наличности има Русия?

    Какви производствени капацитети има Русия?

    Къде са руските самолети? Автомобили? Телевизори? Чипове? Електроника? Хладилници? Мобилни телефони? Компютри? Машини? Сал една Швейцария произвежда повече прецизни машини от цяла Русия. Русия не може без Швейцарски и Германски машини да произведе едно оръдие.

    Кога последно си държал в ръката си нещо, на което пише "Сделано в СССР" или "Сделано в РФ"? Какво е било то?

    05:56 22.12.2025

  • 26 Халбук

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бат-Баян":

    Задрищенск и Мухосрaнск са легенда!

    05:57 22.12.2025

  • 27 Бат Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бат-Баян":

    Много ми хареса последното клипче за Задрищенск. Богат руски бизнесмен му писнало от града и иска да се пресели в руската провинция да усети Руския дух. Клипчето завършва, как една баба го приканва в къщата си, след което да го прати на СВО.

    05:59 22.12.2025

  • 28 Плоскоземен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Географа":

    Всички градове по Черноморието са гръцки. Руснаците да се разкарват. А Екатерина, която уж е основала Одеса на мястото на Одесос - гръцки град е германка. Не го е мислила за "руские", а за колонисти включително българи. Екатерина докарва милиони германци, които да построят цивилизация в Русия. Но тези работи след болшевишката власт не ги учим в училище. Строителите на Русия до 1917-та са западноевропейци.

    06:02 22.12.2025

  • 29 Но стойността на парите

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тодор Живков":

    се определя от Банката за международни разплащания в Базел. Осведоми се какво е Базел-3.

    06:06 22.12.2025

