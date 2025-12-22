Атака на украински дронове порази два руски кораба в Черно море, горяха кейове и тръбопровод

В село Волна в район Темрюк на Краснодарския край на Русия два кея и два плавателни съда бяха повредени от атака с дронове, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

„Всички на борда на плавателните съдове са евакуирани. Няма пострадали сред екипажа или бреговия персонал“, се казва в изявлението.

Атаката е причинила пожар на кея, обхващащ между 1000 и 1500 квадратни метра. „В момента се провежда активно гасене на пожара. Аварийни и специални служби работят на мястото“, добави оперативната група.

Късно вечерта на 21 декември регионалната оперативна група съобщи, че тръбопровод на един от терминалите в село Волна е повреден от падащи отломки от дрон. Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра.

По-късно руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 35 дрона над руски региони. Между 20:00 и 23:30 часа московско време на 21 декември над Черно море бяха унищожени 23 дрона.