Финландия укрепва границата си с Русия: какви са тревогите
  Тема: Украйна

Финландия укрепва границата си с Русия: какви са тревогите

21 Януари, 2026 13:23

  • финландия-
  • русия-
  • граница-
  • украйна-
  • иматра

Финландия гради 200-километрова ограда към Русия и затваря гранични пунктове, защото се опасява от агресия на мощния си съсед

Финландия укрепва границата си с Русия: какви са тревогите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

До лятото на 2026 г. Финландия планира да завърши започнатото преди почти три години строителство на ограда по границата с Русия. Съоръжението с дължина почти 200 километра струва 1,8 млн. евро на километър и има за цел да спре организираната миграция от територията на Русия, която тамошните власти насърчават съзнателно. Екип на ДВ беше на източната граница на Финландия, за да разбере как местните жители се отнасят към новата ограда и как техният регион се справя без руските туристи.

Ярмо Икевалко живее в граничния финландски град Иматра, къщата му се намира само на няколко километра от границата с Русия. Преди Ярмо отскачал поне веднъж седмично до съседния руски град Светогорск. Едно пътуване дотам и обратно му отнемало няколко часа – тогава границата е можела да се пресече с кола или велосипед. Сега, когато тя е затворена, същото разстояние се изминава за цяло денонощие, тъй като се минава по заобиколен път – обикновено през съседна Естония или даже през Турция.

Още новини от Украйна

Русия неведнъж е била войнствен съсед

Бащината къща на Ярмо Икевалко пази спомена за още по-трудни времена в историята на двете страни – когато те са воювали една срещу друга: в Зимната война през 1939-1940 г. и по-късно в Съветско-финландската война от 1941 до 1944 г., или „войната-продължение“, както я наричат във Финландия. Къщата съхранява артефакти от двете страни на конфликта, например униформи на финландски и на съветски войници, които сами са дарили експонатите за Музея на ветераните. Ярмо Икевалко е негов директор.

Преди войната музеят редовно е бил посещаван от руснаци, а туризмът е осигурявал приходи за града и целия регион – областта Южна Карелия. „Близостта на Русия тогава изобщо не ни притесняваше“, спомня си Икевалко. Тревогите започнали след нападението на Русия над Украйна и последвалото присъединяване на Финландия към НАТО.

Днес близостта на Русия тревожи Икевалко: „Сега се притеснявам. Ние сме в НАТО, а ситуацията в Алианса в момента не е много добра - поради неясната позиция на САЩ. Това е плашещо. Може би щеше да е по-добре да сме неутрална страна“, казва той.

Миграцията - руска хибридна атака?

В недалечното минало Русия вече е давала на финландците реални поводи за безпокойство. През август 2023 г. на граничните пунктове между Русия и Финландия рязко нарасна броят на търсещите убежище от Ирак, Сирия, Йемен, Сомалия и други страни от Близкия изток и Африка. В Хелзинки тази ситуация беше разчетена като хибридна операция на Русия, която „безмилостно използваше граждани на трети страни, като ги прехвърляше към границата, без да ги допуска обратно“, както заяви тогавашният финландски премиер Петери Орпо.

Финландия реагира на тази хибридна атака като първоначално затвори временно границата (през ноември 2023 г.), а няколко месеца по-късно – и за постоянно. Освен това започна и изграждането на ограда по източната граница. Финландия има най-дългата граница с Русия в Европа – около 1300 километра. Изграждането на ограда по цялата граница би натоварило бюджета на страната прекомерно. Но и тези близо 200 километра, които се изграждат, са финансово бреме - общо около 360 милиона евро.

Руснаци от Финландия настояват за отваряне на границите

Олга Чертоусова е една от многобройните етнически руснаци, живеещи във Финландия (руският език е майчин за почти 2% от населението на страната). За нея затварянето на границата и оградата по нея са по-скоро неудобство, отколкото защита от хибридни заплахи. Жената разказва пред ДВ, че нейните родители и родителите на мъжа ѝ на са могли да ги посетят дори по Коледа поради затворените граници.

Олга членува в организация, която си е поставила за цел да защитава правата на рускоезичните жители на Финландия. Наскоро е организирала протестен автопоход до затворените гранично-пропускателни пунктове под надслов „Rajat auki!” (в превод: „Отворете границите!”), в който са участвали около 170 автомобила. Протестиращите твърдят, че оградата и затворената граница създават само илюзия за сигурност. Според тях това няма да защити страната нито от дронове, нито от някаква друга реална заплаха.

Загубите от туризма са сериозни

Скептичен относно защитната функция на оградата и нейната ефективност е и директорът на Музея на ветераните Ярмо Икевалко. Той обръща внимание на факта, че икономиката на Иматра е пострадала сериозно от прекратяването на туристическите и търговските връзки с Русия. Според една от оценките регионът на Южна Карелия губи по 1 милион евро приходи от туризъм на ден.

„Много съжалявам, че в момента нямаме никакви отношения с руснаците и че икономиката страда. Трябва да постигнем мир, но Русия няма да спре да воюва преди да получи това, което иска“, казва Икевалко.

Автор: Сергей Сатановский


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    5 5 Отговор
    Май само ние сме на принципа, яж, пий и си носи новите дрехи и нищо не украпваме, каквото стане.

    Коментиран от #8

    13:25 21.01.2026

  • 2 Така е

    3 6 Отговор
    Парен каша духа..

    13:26 21.01.2026

  • 3 Трол

    8 1 Отговор
    Като замръзнат езерата по границата, мигрантите ще заобикалят оградата по леда.

    13:27 21.01.2026

  • 4 Боги

    13 1 Отговор
    Покрай тия затворени граници, граничните финландски градчета бая са я закъсали. Политиците яко манипулират финландците, че Русия ще ги напада😁

    Коментиран от #11

    13:27 21.01.2026

  • 5 гейчо гения

    3 5 Отговор
    "Тръмп е прав, трябва да защитим Арктика от Китай и Русия" - Марк Рюте

    Коментиран от #24

    13:29 21.01.2026

  • 6 Дас Хаген

    12 0 Отговор
    Финландия не е била формален член на Оста, но воюва на страната на Германия срещу СССР в част от Втората световна война. Да кажете нещо!

    Коментиран от #12, #13

    13:30 21.01.2026

  • 7 Решение

    4 1 Отговор
    Страх лозе пази !

    13:31 21.01.2026

  • 8 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спиро":

    Запряна укрепва !

    13:32 21.01.2026

  • 9 АБВ

    11 0 Отговор
    Дойче веле не споменава най-важното. А то е - край за живеещите по границата финландци на евтините стоки и евтиния алкохолен туризъм в Русия. За газа и петрола да не споменавам. Но за евроатлантизма трябва да си плащат.

    13:32 21.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    Нормалните финландски семейства пак ще намерят начин да избягат в Русия, за да предпазят децата си от отнемането и подаряването им на извратеняци от цял свят.

    Коментиран от #18

    13:33 21.01.2026

  • 11 не може да бъде

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боги":

    Това че някаква ограда може да спаси Финландия от нападение е пълна глупост ...но това е положението в момента много полотици просто са си изгубили ума и са изпаднали в така истерия че не са способни на разумно действие!?Хайде кажете ми в съвременната война която е война на дронове и ракети какво може да спаси тази стена и да отрази заплаха за Финландия!?А без руската суровина напр-дървообработващата промишленост на Финландия вече е в криза!?

    13:33 21.01.2026

  • 12 АБВ

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    "Финландия не е била формален член на Оста, но воюва на страната на Германия срещу СССР в част от Втората световна война. Да кажете нещо!"

    Да, ще кажа, че благодарение на великодушието на Сталин, не става отново част от СССР, както навремето от руската империя.

    13:35 21.01.2026

  • 13 Казвам ти веднага

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    СССР напада Финландия през 1939 г. И разбира се, СССР губи войната. Та освен поляците, и финландците знаят що за стока е съседа им. Дане споменаваме Украйна с гладомора.

    13:37 21.01.2026

  • 14 Дани

    4 0 Отговор
    УКРЕПВА С МРЕЖА ?

    13:39 21.01.2026

  • 15 Нещастници

    3 0 Отговор
    а границата откъм нато как е??? пълни северни издуханяци! 10 пр е безработицата и по хубаво ще става

    13:39 21.01.2026

  • 16 ха ха хааа

    0 2 Отговор
    " мощният си съсед" ... 🤭 Колко па да е "мощен" ?!🤔

    13:39 21.01.2026

  • 17 Русийката

    2 4 Отговор
    си няма късмет и това си е. Искаше са предотварти разширяването на НАТО, а то взе че се увеличи, нови 1300км финландска граница с НАТО :)))

    Коментиран от #21, #26

    13:41 21.01.2026

  • 18 Нашето мнение е

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    че това няма да са Нормални фиинландски семейсва.

    13:41 21.01.2026

  • 19 да питам

    1 3 Отговор
    верно ли че руснаците отвякъде ги наритват и не им дават визи ?

    Коментиран от #25

    13:43 21.01.2026

  • 20 руската мечка

    1 3 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:43 21.01.2026

  • 21 Абе не е само до късмет

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Русийката":

    Путин си има военно разузнаване. Дето да си го туриш на ... И почна смешната СВУ.

    13:44 21.01.2026

  • 22 Нещастници

    2 0 Отговор
    м даааа, насело не са чували за дронове ракети и сателити..... тия граничат с три държави и затвориха границата с най голямата.... специално фините са били най добре като чст от?..... е случайно сега и за вбъдеще ще са с най високата безработица..

    13:44 21.01.2026

  • 23 СМЕХОРИИ

    1 0 Отговор
    ТРЕВОГИТЕ СА, че финландците мосово ходят в пограничните руски градове, натряскат се и руската милиция ги стоварва на руско-филландата граница

    13:46 21.01.2026

  • 24 Розовото пони Путин 🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гейчо гения":

    И аз искам Гренландия, но сред толкова лъвове, не мога да се класирам изобщо 🌈😅🌈🥳

    13:46 21.01.2026

  • 25 Една българска банка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "да питам":

    съобщи, че за превод в евро към Русия и Беларус от 1-ви януари тази година се дължи такса от 200 евро. Не са само визите.

    13:47 21.01.2026

  • 26 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Русийката":

    Винаги става обратното на това, което иска Русия !😂

    13:47 21.01.2026

Новини по държави:
