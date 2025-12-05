Новини
Свят »
Йемен »
Престрелка край Йемен: Неидентифицирани лодки атакуват търговски кораб

Престрелка край Йемен: Неидентифицирани лодки атакуват търговски кораб

5 Декември, 2025 11:04 628 2

  • престрелка-
  • йемен-
  • търговски кораб-
  • сблъсък-
  • плавателни съдове

Екипажът е в безопасност, инцидентът е регистриран от UKMTO на фона на нестабилността в Червено море и Аденския залив

Престрелка край Йемен: Неидентифицирани лодки атакуват търговски кораб - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Търговски кораб, намиращ се на около 15 морски мили западно от Йемен, е докладвал престрелка, след като е забелязал около 15 малки плавателни съда в близост. Сигналът е подаден в петък от британската агенция United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Според информацията, предоставена от екипажа, малките съдове са били на разстояние едва 1–2 кабела (около 180–370 метра), след което са се оттеглили. Екипажът е останал в готовност при повишена степен на бдителност.

Капитанът съобщи, че няма пострадали и всички на борда са в безопасност. Корабът продължава пътуването си към следващото пристанище.

Инцидентът се случва на фона на продължаваща нестабилност в Червено море и Аденския залив, където търговските кораби често са подлагани на атаки, както от йеменските хути, така и от сомалийски пирати.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    Разликата между кабел и КАБЕЛТ е сериозна!!!!

    11:15 05.12.2025

  • 2 Тръмп

    1 0 Отговор
    Пращам самолетоносач в червено море, да миряса района.

    11:17 05.12.2025