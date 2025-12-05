Престрелка край Йемен: Неидентифицирани лодки атакуват търговски кораб

Търговски кораб, намиращ се на около 15 морски мили западно от Йемен, е докладвал престрелка, след като е забелязал около 15 малки плавателни съда в близост. Сигналът е подаден в петък от британската агенция United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Според информацията, предоставена от екипажа, малките съдове са били на разстояние едва 1–2 кабела (около 180–370 метра), след което са се оттеглили. Екипажът е останал в готовност при повишена степен на бдителност.

Капитанът съобщи, че няма пострадали и всички на борда са в безопасност. Корабът продължава пътуването си към следващото пристанище.

Инцидентът се случва на фона на продължаваща нестабилност в Червено море и Аденския залив, където търговските кораби често са подлагани на атаки, както от йеменските хути, така и от сомалийски пирати.